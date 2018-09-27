«Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущее

Удивительный гол Азара завершил серию «Ливерпуля»

На 85-й минуте Эден Азар разобрался с несколькими соперниками на правом фланге атаки, прорвался в штрафную «Ливерпуля» и мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Этот удар прервал победную серию «красных», которая длилась с начала сезона.

«Ливерпуля», который является нынешним лидером АПЛ, был близок к выходу в четвертый раунд Кубка лиги, когда Дэниел Старридж ударом в падении через себя отправил мяч в цель и вывел хозяев поля вперед. Но Эмерсон сравнял счет на 79-й минуте, после чего последовал решающий удар от Азара.

Поражение перекрыло подопечным Юргена Клоппа один из путей к прекращению трофейной «засухи» — у клуба всего один крупный кубок за 12 лет.

«Челси», который будет принимать «Ливерпуль» в следующие выходные, остается непобедимым в нынешнем сезоне. Лондонцы добились успеха после того, как Сарри внес сразу восемь изменений в стартовый состав по сравнению с игрой против «Вест Хэма» (0:0).

Как повлияет этот результат на предстоящую встречу команд в АПЛ — покажет время. Но игра Азара доказывает, что у «Челси» в составе есть один из самых ярких талантов в АПЛ, который способен решить исход любого противостояния. Клопп надеялся на Салахаи Фирмино, но они были не в состоянии изменить ситуацию.

«Ливерпуль» все еще остается неидеальной командой

Резервисты подвели Клоппа twitter.com/chelseafc

«Ливерпуль» прошел долгий путь с тех пор, как команда вылетела из Кубка Лиги после поражения от «Лестера» в прошлом сезоне. На этот раз Юрген Клопп дал отдохнуть ключевым игрокам и понял, что глубина состава является серьезной проблемой, которая поставила точку в победной серии клуба.

Год назад «Лестеру» противостояли Джон Флэнэган, Рагнар Клаван, Марко Груйич и Доминик Соланке, но только последний остается на «Энфилде», считаясь при этом резервистом. Против «Челси» Клопп выставил состав без Алисона, Ван Дейка, Хендерсона, Салаха и Фирмино, но команда местами выглядела не так уж плохо на фоне «Челси».

Да, в этом сезоне резерв «красных» выглядит на голову сильнее, но недостатков все равно хватает. Все минусы вылезут и в других турнирах, если кто-то из лидеров получит травму.

Альберто Морено в очередной раз показал, что не способен исполнять роль надежного левого защитника, поэтому Клоппу остается надеяться, что Энди Робертсон продолжит держать планку и избегать повреждений. Дэниел Старридж отличился голом, но перед этим не реализовал фантастический момент. В целом экс-форвард сборной Англии играл не всегда остро, поэтому не стоит считать Старриджа полноценной подменой для Салаха или Фирмино в долгосрочной перспективе.

Несмотря на эти моменты, «Ливерпуль» значительно прибавил по сравнению с игрой против «Лестера» годичной давности.

«Челси» хватает глубины состава для борьбы за трофеи

В успех «Челси» мало кто верил twitter.com/chelseafc

Лондонцы будут проверять свои резервы через матчи Лиги Европы, но и поединок на «Энфилде» показал, что дружина Сарри способна успешно выступать на всех фронтах.

Как и его коллега Клопп, Сарри сделал восемь замен по сравнению с игрой против «Вест Хэма», но у «Челси» при этом не оказалось откровенно слабых звеньев на поле. Каждый вписался в игровую схему идеально, а Сеск Фабрегас, Эмерсон и Росс Баркли дали понять, что претендуют на большее количество игрового времени в Премьер-лиге.

Альваро Мората постепенно возвращает уверенность в своих силах при новом тренерском штабе. Испанец постоянно создавал напряжение защитникам «Ливерпуля», а Виллиан и Виктор Мозес обеспечивали проблемы сопернику на флангах. «Синие» отыгрались после первого гола, а их тренер должен быть доволен стойкостью футболистов.

У команды Сарри есть качество, это касается и резерва. По ходу сезона глубина состава поможет итальянскому коучу вести борьбу за трофеи, чего, судя по всему, нельзя сказать о «Ливерпуле». 0