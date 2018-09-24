Трансферный дайджест. 18-24 сентября

Адриен Рабьо

ПСЖ, полузащитник, 23 года

Контракт французского футболиста c «Пари Сен-Жерменом» истекает следующим летом. А, значит, уже с января он сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом. И это делает хавбека самой заманчивой «добычей» в зимнее межсезонье.

Главным претендентом на игрока является «Барселона», которая видит в полузащитнике замену Серхио Бускетсу и Ивану Ракитичу, которым в следующем году исполнится 31.

По информации Paris United, «Барселона» предлагала минувшим летом полузащитнику ПСЖ Адриано Рабьо контракт с окладом 10 миллионов евро в год, до договориться пока не удалось.

Зато это, по информации издания, повлияло на то, что 23-летний хавбек требует от ПСЖ именно такой зарплаты в своем новом контракте с клубом с подписным бонусом аналогичной суммы.

Парижане, хоть и хотят удержать игрока, готовы предложить игроку оклад в размере 7,2 миллиона евро за сезон.

Мадридский «Реал», в свою очередь, намерен перехватить Рабьо у каталонцев, ведь Лука Модрич, даже если не перейдет в «Интер», не становится моложе.

По информации Football Espana, «сливочные» рассчитывают подписать 23-летнего хавбека парижан уже в зимнее трансферное окно.

Наш прогноз: ПСЖ

Оливье Жиру

«Челси», форвард, 31 год

Оливье Жиру uefa.com

Нападающий «Челси» Оливье Жиру по-прежнему является трансферной целью «Бешикташа», который интересовался французом еще в январе.

Турецкий портал Fanatik сообщает, что стамбульский клуб начнет переговоры с лондонцами зимой. При этом переход игрока может состояться летом в роли свободного агента.

Новый тренер «Челси» Маурисио Сарри использует в качестве основного форварда испанца Альваро Морату. В матче 5-го тура АПЛ против «Кардиффа» Жиру впервые в этом сезоне появился в основе.

31-летний Оливье Жиру стал игроком «Челси» в январе, подписав контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на год. Рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

Наш прогноз: «Челси»

Френки де Йонг

«Аякс», полузащитник, 21 год

Френки де Йонг uefa.com

Молодой талант, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона. И уже который месяц не утихает борьба между топ-клубами за амстердамского вундеркинда.

Если бы «Аякс» не пробился в групповой этап ЛЧ, Фрэнки уже перебрался бы в «Барселону», которая является главным претендентом на игрока. Но амстердамцы прошли киевское «Динамо» и трансфер отложился до зимы.

«Аякс» оценивает де Йонга в 75 миллионов евро, поэтому летом отверг предложение «Барсы» в размере 30 миллионов евро (в таком случае игрок остался бы на год в аренде в голландском клубе), а также предложение «Тоттенхэма» в 50 млн.

Хотя сам игрок заявил, что мечтает когда-нибудь поиграть с Месси, в борьбу за Де Йонга активно включился «Реал».

По данным издания De Telegraaf, мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 80 миллионов евро.

«Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Спросите у Марка Овермарса, вся эта информация есть у него», — заявил агент игрока Али Дурсун.

Отметим, что по информации издания Mirror, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лично проявляет интерес к трансферу де Йонга. Английский клуб готов предложить за игрока более 55 млн евро.

Де Йонг провел 6 матчей в чемпионате Голландии в новом сезоне, пока не отметившись результативными действиями. 6 сентября он дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче с Перу (2:1), в котором отдал голевую передачу.

Наш прогноз: «Аякс»

Уилфрид Заа

«Кристал Пэлас», полузащитник, 24 года

Уилфрид Заа uefa.com

Молодой ивуариец в свое время был выкуплен «МЮ» у «Кристал Пэласа», где стал лучшим молодым игроком лиги. Но Заа не приглянулся Дэвиду Мойесу и, сыграв за «МЮ» всего дважды, хавбек несколько лет провел в арендах, пока окончательно не вернулся в «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне он забил 9 мячей в 29 матчах и трижды асистировал своим партнёрам, а в текущем сезоне успел отличиться уже трижды, став лучшим бомбардиром «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ.

Летом Заа пытались купить «Челси» и «Тоттенхэм». «Кристал Пэлас» просил за ивуарийца, с которым заключил контракт до 2023 года, 75 миллионов фунтов стерлингов.

Теперь же, по информации Tribal Football, на игрока нацелилось «Монако». Спортивный директор монегасков Майкл Эменало лично наблюдал за 25-летним футболистом в матче пятого тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Французский клуб попытается приобрести Заа зимой.

Наш прогноз: «Кристал Пэлас»

Николя Пепе

«Лилль», полузащитник, 23 года

Николя Пепе uefa.com

«Барселона», похоже, серьезно нацелилась на одного из лучших бомбардиров Лиги 1 — новости об интересе каталонцев к вингеру «Догов» появляются все чаще и из разных источников.

По данным El Mundo Deportivo, 23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля и других руководителей клуба. В стане каталонцев считают Пепе многообещающим игроком, который способен в будущем стать футболистом основы.

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил изданию RMC, что «Барселона» интересуется хавбеком.

Да, это правда. Есть некоторые отличные клубы, которые проявляют интерес. Клубы связывались с нами непосредственно после летнего трансферного окна. Надеюсь, Николя останется еще как минимум на сезон. Жерар Лопес

Пепе перешел в «Лилль» из «Анжера» летом 2017 года за 10 миллионов евро. Вингер из Кот-д’Ивуара подписал контракт до лета 2022 года. Трансферная стоимость его оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник стал лучшим бомбардиром «Лилля» с 13 мячами в 36 матчах Лиги 1. В этом сезоне на счету Пепе 4 гола и 4 ассиста в 6 матчах.

Наш прогноз: «Барселона»

Люка Тузар

«Лион», полузащитник, 21 год

Люка Тузар sport365.fr

Полузащитник Люка Тузар, который реже стал попадать в стартовый состав «Олимпика» из-за хорошей игры его конкурента за позиции Шейка Диопа, может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, интерес к хавбеку проявляет «Интер», который ищет центрального полузащитника. В миланском клубе считают, что Тузар идеально впишется в схему команды.

Отметим, что год назад молодым футболистом, который выделяется физическими данными, умением вести отбор и технической оснащенностью, интересовалась «Барселона».

Полузащитник оценивается в 31 миллион евро. Контракт Тузара с «Лионом» рассчитан до 2022 года.

Наш прогноз: «Лион»

Аллан

«Наполи», полузащитник, 27 лет

Аллан uefa.com

«Манчестер Юнайтед» наблюдает за прогрессом бразильского полузащитника «Наполи» Аллана. Английский клуб отправил скаутов в Италию, чтобы следить за выступлениями хавбека.

27-летнего футболиста высоко оценил главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает Tribal Football.

Аллан перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2015 году. В прошлом сезоне бразилец показал очень качественный футбол (4 гола и 5 ассистов в Серии А) и клуб продлил контракт с ним до лета 2023 года. Срок предыдущего соглашения истекал летом 2019 года.

В текущей кампании хавбек провел пять матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

Наш прогноз: «Наполи»

Тиаго Силва

«Пари Сен-Жермен», защитник, 33 года

Тиаго Силва fifa.com

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва по окончании сезона может сменить клуб, сообщает издание Le10 Sport.

Вероятность продажи 33-летнего бразильца повысится, если стороны не продлят контракт. Действующее соглашение Силвы с парижанами рассчитано до июня 2020 года.

За ситуацией следят «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Рома». В Серии А Силва уже выступал за «россонери» в период с 2009 по 2012 год.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Лиги 1, в которых команда пропустила четыре гола.

В августе Силва комментировал изменения в руководстве своего бывшего клуба, но исключил возвращение в «Милан», заявив, что завершить карьеру в ПСЖ.

Наш прогноз: ПСЖ 0