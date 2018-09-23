Безумный реванш «Зенита» в лучшем матче сезона

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» завершился со счетом 5:3. Эта игра стала самой результативной в нынешнем розыгрыше РПЛ. Кроме того, это самый результативный матч в истории противостояния команд.

«Зенит» был настроен на реванш

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов оценивает предматчевые расклады, отмечая новейшую историю противостояния команд.

«Большинство питерских болельщиков пришли, чтобы увидеть реванш своих любимцев. Напомню, после 14 туров "Зенит" и "Локомотив" с 29 очками возглавляли турнирную таблицу. 29 октября на стадионе "Санкт-Петербург" хозяева атаковали гораздо больше, но забивали только гости. 0:3 — и "Локо" помчался к своему первому за 14 лет чемпионству. А "Зенит" в итоге остался и без медалей, и без Лиги чемпионов.

Сейчас настроение у команд противоположное. "Зенит" в чемпионате не проигрывает и лидирует. И в Лиге Европы дела у питерцев идут неплохо — начали групповой турнир с ничьи на поле главного конкурента "Копенгагена" (1:1).

У "Локомотива" все сложнее. Гораздо. Всего две победы в семи матчах, поражения на последних минутах встреч в Оренбурге и Краснодаре, десятое место и фиаско в гостевой игре с "Галатасараем" (0:3) на старте Лиги чемпионов.

Но вот, что интересно. "Спартак" в чемпионате России выступает гораздо лучше (после седьмого тура делил второе место с "Ростовом"), но после неудачи в Вене общественность чуть ли не хором начала требовать отставки главного тренера Массимо Карреры. А в "Локо" пока тишина. Разве только Мануэл Фернандеш требует продления контракта на своих условиях».

Гостевые потери

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков считает, что вынужденные перестановки в составе «Локо» частично пошли команде на пользу.

«А "Локо" приехал в Петербург не только в разобранных после Турции чувствах, но и с кадровыми потерями. Из-за дисквалификации матч с "Зенитом" пропускал Гжегож Крыховяк — самый полезный из летних новичков команды, который принял самое непосредственное участие в четырех из пяти мячей железнодорожников в нынешнем чемпионате (гол и три передачи).

Не попал в заявку на игру и Джефферсон Фарфан — автор дубля и голевой передачи в петербургской игре годичной давности. Забивать вместо перуанца отправился Федор Смолов, которому пока никак не освоиться в новой команде — лишь один гол в пяти матчах, — а позицию поляка на поле занял 22-летний Дмитрий Баринов.

Воспитаннику железнодорожников стоит уделить особенное внимание. С детства верный красно-зеленым цветам, Баринов закончил академию "Локо", был капитаном дубля, заслужил повышение до основы, в чемпионском сезоне-2017/18 провел за команду Юрия Семина 19 игр во всех турнирах, забил "Спартаку" в победном дерби (4:3), а два месяца назад отыграл от звонка до звонка свой второй матч за Суперкубок России.

В Петербурге он во второй раз забил за первую команду, причем сделал это уверенно и красиво — с дистанции, в дальний нижний угол. Андрей Лунев запоздал с прыжком, но и выстрел у молодого полузащитника, после которого счет в матче стал равным, вышел по-настоящему барским».

Набиуллин — не Кришито

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что если бы не проблемы питерцев в обороне, разгром мог бы стать куда более внушительным.

«С первых минут игра — огонь! "Зенит" сразу же попытался задавить чемпиона, а "железнодорожники" надеялись на то, что пройдут длинные передачи на Смолова, да на креатив Мануэла Фернандеша и Алексея Миранчука, которые поддерживали центрфорварда с позиций инсайдов. Кроме того, игроки группы атаки "Локомотива" стремились прессинговать Леандро Паредеса и Далера Кузяева, когда команда Семака развивала атаки через центральных полузащитников.

Тем не менее сине-бело-голубые забили относительно быстрый гол. Как же красиво исполнил Шатов! Получив передачу, он удивил всех, включая допустившего ошибку Маринато Гилерме. Олег не стал продлевать атаку по флангу пасом на Набиуллина или выполнять подачу, которую, видимо, собирался перехватить голкипер, а пробил по воротам.

Если бы "Зенит" тут же реализовал стопроцентный момент, москвичам было бы совсем тяжело. Однако команде Сёмина везло в эти минуты в Петербурге больше, чем в Стамбуле. Исправился и Гилерме.

К сожалению для Семака, в первом тайме невольным 12-м игроком "Локомотива" стал Набиуллин. После пары-тройки ярких матчей за "Зенит" с менее сильными соперниками Эльмир получил вызов в национальную команду, но именно в таких матчах проверяется реальный уровень футболиста. Между игроком сборной России и игроком сборной Италии Доменико Кришито — пропасть! Когда петербуржцы атаковали через фланг Набиуллина, он терял мяч при обводке, давал передачи в спину, затягивал с кроссами, получая даже не угловой для "Зенита", а удар от ворот».

Дзюба лучше Смолова

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев сравнивает центрфорвардов обеих команд и отдает преимущество питерцам.

«Где у "Зенита" хорошо, так это в атаке. Под Артема Дзюбу главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал изменять схему, опробованную в Стамбуле против "Галатасарая" — москвичи вышли в три рослых и сильных центральных защитника (Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия и Ведран Чорлука).

Однако больших проблем атаке "Зенита" в целом это не доставило. Еще по матчу с "Копенгагеном", где Дзюба почти ничего не создал у чужих ворот, стало понятно, что без мяча форвард питерцев играть научился. Как и в той игре, Артем часто опускался на фланг, оттягивая на себя внимание защитников, помогал в розыгрышах и действовал весьма терпеливо для нападающего.

Федор Смолов, например, наоборот часто передерживал мяч, из-за чего вредил атаке "Локомотива". В противном случае в первом тайме "железнодорожники" забили бы на один-два гола больше.

После перерыва (Семак не стал менять Набиуллина, просто сказав ему меньше помогать атаке) "Зениту" повезло быстро снова выйти вперед: Леандро Паредес попал точно в голову Ерохину, который высоченным прыжком "дал Джордана". По счету играть питерцы умеют лучше всего. Не прошло и десяти минут, как Артем Дзюба при полном попустительстве Кверквелии забил третий мяч, а спустя еще семь минут оформил дубль Олег Шатов».

Тарасов все сделал правильно

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер разбирает скандальный эпизод с удалением полузащитника «Локомотива» в конце матча.

«И именно в такой ситуации, когда количество опасных атак зашкаливает, Дмитрий Тарасов получил удаление. Ирония в том, что футболист провёл на поле лишь четыре минуты. Вышел на 78-й минуте и покинул поле на 82-й. По этому поводу появилось много приколов в "Твиттере" вроде такого: Тарасов удалился, чтобы успеть к началу передачи "Замуж за Бузову". Крайне оригинальная шутка, безусловно.

После матча Семак признал, что матч получился нервным. Речь о том, что на 85-й минуте счёт стал 4:3. В этот момент у "железнодорожников" появились шансы уйти от поражения. И вот за эту самую надежду стоит сказать спасибо Тарасову. Вероятно, что без него счёта 4:3 вообще не случилось бы.

Если кого и надо винить в удалении "Локо", то Кверквелию. Защитник в абсолютно безобидной ситуации подарил мяч сопернику. Невынужденная ошибка на ровном месте привела к контратаке и красной карточке. Судья был прав — оба фола тянули на жёлтую. При этом прав был и Тарасов. В обоих случаях он делал всё правильно. Юрий Сёмин подтвердил сразу после игры, что решение фолить во втором случае было оправданным.

Правда, выразил сомнения в необходимости фолить в первом случае. Но в любом случае получить первую жёлтую карточку на 80-й минуте — это явно не трагедия. И уж точно намного лучше, чем получить пятый гол "Зенита". Прежде чем издеваться над Тарасовым, просто пересмотрите эпизоды».

Матч закончился при счете 4:1

Автор Soccer.ru Станислав Горин подводит итоги, оценивая перспективы питерцев в сезоне.

«Пусть "Зенит" явно не готов крушить одной левой абсолютно всех, очень важно увидеть их игру против "Краснодара" в начале октября. Но работа с командой продолжается. А вот о "Локомотиве" ничего нового сказать не получится. Игроки в плохом состоянии, тренер ужасно работает, физически хватает только на редкие рывки, трения внутри клуба имеются — Фернандеш играет, словно уже решил, что уйдет.

Но все это не мешает похвалить "Зенит" после веселой игры, ведь менее чем за год перевернули все с ног на голову. При Манчини петербуржцы были теми, кого больно бьют в решающий момент, а теперь внесли в разряд проигравших действующего чемпиона из Москвы. Более 50 тысяч гостей стадиона "Санкт-Петербург" не зря заглянули — увидели безумный реванш и невероятно результативный поединок с восемью голами.

А что важно после этого хоккея? Уверенность вопреки ошибкам. От первого гола Шатова до удара Дриусси не было ощущения, что "Зенит" ждет поражение. Победа по делу и уверенная, пускай по форме кажется, что у "Локомотива" были какие-то шансы на камбэк или хотя бы на ничью. Не было, матч закончился при счете 4:1, еще три гола — песни на бис для болельщиков».

«Зенит» — чемпион

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предполагает, что в этом сезоне премьер-лига получит чемпиона нового типа.

«Вы видели, как Артем Дзюба бортанул в матче "Зенитом" сначала Соломона Кверквелия — перед как забить свой фирменный мяч, а потом мотанул свежего, едва вышедшего на поле Дмитрия Тарасова? Кого как, а меня эти эпизоды просто изумили. Потому что я своими глазами видел в первом тайме, что Дзюба сегодня не на том ходу, не на том драйве, не в том тонусе, какие позволяли ему сверкать в лучших матчах лета, лучшего лета его карьеры. Он проигрывал единоборства, не успевал найти и принять решение…

А потом — вот так преобразился.При том что "Зенит" играет в графике, который мы привыкли называть выматывающим или изнурительным. При том что соперник, "Локо", имел на подготовку к питерскому матчу на два дня больше.

У нынешнего "Зенита" — высоко развиты спортивные качества. Да, он чаще всего ведет себя на поле, руководствуясь принципом необходимой достаточности. Но вот планка этой самой достаточности иной-то раз задирается до горных высот! Хоть вспомнить "восьмерик" Минску. Хоть взять самое свежее, вот этот тоже весьма показательный матч с "Локо", действующим между прочим чемпионом. Ведь в концовке первого тайма Питер, казалось, выбит из колеи. Налицо были все признаки резко и глубоко сбитого дыхания. Но что же они вытворили в начале второго тайма — превратив соперника в масло, по которому легко шуровали ножичком! А потом и повторив это в самой концовке, когда, минимизировав крупный разрыв в счете, взвились еще разок!» 0