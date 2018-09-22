РПЛ. «Урал» выиграл у «Енисея», «Динамо» примет «Анжи»

«Енисей» — «Урал» 1:2
«Енисей» потерпел поражение от «Урала» в домашнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 1:2.
«Шмели» вышли вперед на 25-й минуте, когда Марко Араторе навесил в центр штрафной площади, Эрик Бикфалви пробил головой по воротам, мяч задел Максима Семакина и влетел в сетку.
На 58-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова удвоили свое преимущество. Араторе ушел от соперника на левом фланге и навесил во вратарскую, а Владимир Ильин ударом головой переправил мяч в дальний угол.
Спустя минуту красноярцы сократили отставание. Михаил Комков выполнил подачу с углового, мяч заметался по вратарской и отскочил к Петару Заневу, который поразил пустой угол ворот. Этот гол стал последним в матче.
В турнирной таблице «Урал» занимает 12-е место (8 очков), а «Енисей» — 14-е (5 очков).
«Динамо» — «Анжи»
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