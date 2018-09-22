РПЛ. «Урал» выиграл у «Енисея», «Динамо» примет «Анжи»

С 22 по 24 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи восьмого тура. Центральным событием станет встреча ЦСКА и «Спартака».

«Енисей» — «Урал» 1:2

«Енисей» потерпел поражение от «Урала» в домашнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 1:2.

«Шмели» вышли вперед на 25-й минуте, когда Марко Араторе навесил в центр штрафной площади, Эрик Бикфалви пробил головой по воротам, мяч задел Максима Семакина и влетел в сетку.

На 58-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова удвоили свое преимущество. Араторе ушел от соперника на левом фланге и навесил во вратарскую, а Владимир Ильин ударом головой переправил мяч в дальний угол.

Спустя минуту красноярцы сократили отставание. Михаил Комков выполнил подачу с углового, мяч заметался по вратарской и отскочил к Петару Заневу, который поразил пустой угол ворот. Этот гол стал последним в матче.

В турнирной таблице «Урал» занимает 12-е место (8 очков), а «Енисей» — 14-е (5 очков).

Чемпионат России. 8-й тур «Енисей» — «Урал» — 1:2 (0:1) Голы: 0:1 — 25, автогол Семакин, 0:2 — 58 Ильин, 1:2 — 59 Занев«Енисей»: Нестеренко, Дугалич, Занев (Саркисов, 73), Гаджибеков, Кичин, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Бодул, 46), Зотов, Кутьин (Обрадович, 56)«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Балажиц, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Бикфалви, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 65), ИльинПредупреждения: Димитров (17), Бумаль (63)

«Динамо» — «Анжи»

22 сентября, 14:00 мск

«Арсенал» — «Рубин»

22 сентября, 16:30 мск

«Ростов» — «Уфа»

22 сентября, 19:00 мск

«Ахмат» — «Оренбург»

22 сентября, 19:00 мск

«Зенит» — «Локомотив»

23 сентября, 16:30 мск

ЦСКА — «Спартак»

23 сентября, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Краснодар»

24 сентября, 18:30 мск