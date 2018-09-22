У каждого есть свой предел. Кейн, Салах, Азар и другие звезды нуждаются в отдыхе

Чувствуешь себя немного странно, когда приходится обсуждать «потерю формы» Гарри Кейна. Всего пару недель назад на «Уэмбли» он получил «Золотую бутсу», став лишь вторым англичанином в истории, завоевавшим этот приз, после Гари Линекера, который сделал это в 1986 году. В нынешнем сезоне АПЛ форвард «Тоттенхэма» забил два гола в пяти матчах: не слишком много, но и не настолько мало, чтобы паниковать, тем более что один из мячей был забит на «Олд Траффорд».

И все же наблюдение за ним подтверждает, что что-то не так. Проблема кажется явной, в отличие от причины. Возможно, это типичная для любого нападающего потеря формы, возможно, невезение, возможно, что-то, о чем мы не знаем.

А, может быть, он просто истощен, и существует реальная опасность того, что футбол губит своих самых ярких талантов.

В прошлом сезоне Кейн сыграл в 37 матчах «Тоттенхэма», выходя в стартовом составе в 35 из них. Он пропустил один матч из-за травмы подколенного сухожилия, еще в двух случаях оказывался на скамейке запасных. Форвард провел 26 полных игр без замен. Если у него не было повреждений, то его могли поменять не раньше 75-й минуты.

А ведь было еще семь матчей со старта в Лиге чемпионов, четыре матча в Кубке Англии, после чего стартовал эмоционально и физически изматывающий чемпионат мира, на котором Кейн отыграл 573 минуты. Если смотреть на «большую шестерку» АПЛ, то только Киран Трипьер, Деян Ловрен и Н’Голо Канте сыграли больше, получив колоссальную нагрузку.

Кейн не одинок

И в данном проблеме Кейн не одинок. Мохамед Салах в нынешнем сезоне тоже сбавил обороты. Возможно, отчасти так случилось из-за травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов. Конечно, его игру нельзя назвать ужасной, но на столь высоком уровне достаточно на несколько процентов просесть, чтобы окончательно сбиться с пути.

Форма Эдена Азара была превосходной, но даже он не сыграл в матче группового этапа Лиги Европы за «Челси». Маурицио Сарри заявил, что бельгиец устал.

С начала сезона 2017/18 Кейн провел на поле 5615 минут в 67 матчах, Салах — 5251 минуту в 71 матче, Азар — 5208 минут в 72 матчах.

Проще говоря, у звезд английской Премьер-лиги нет времени для надлежащего отдыха. Их рабочие графики неумолимы. Прошлым летом Кейн отдыхал всего неделю после заключительного матча «Тоттенхэма», прежде чем отправился в расположение сборной Англии. Затем, по словам, Маурисио Почеттино, форвард вернулся на родину, но уже через два дня приступил к тренировкам в расположении «шпор».

Об отдыхе в течение сезона не может быть и речи. Азар принял разумное решение, когда рассказал своему тренеру о накопившейся усталости, но он получил всего пару свободных дней, да и положение в клубе сейчас позволяет бельгийцу чувствовать себя комфортно, общаясь с наставником. У Кейна и Салаха пока все не так хорошо, поэтому им приходится работать дальше, чтобы вернуть былую форму.

Риск получить травму

Отсутствие отдыха подвергает футболистов опасности получить травмы. Об этом хорошо знает Пеп Гвардиола, чей полузащитник Кевин де Брейне (63 матча в прошлом сезоне и 540 минут на ЧМ-2018) получил травму колена и выбыл из строя на три месяца. Вот, что тренер «Манчестер Сити» сказал по этому поводу: «Мое мнение заключается в том, что если вы регулярно используете футболистов в течение 11 месяцев, то подобное может произойти». Риски, безусловно, есть.

«Почти наверняка будут травмы», — говорит Росс Престон, бывший фитнесс-тренер нескольких клубов Футбольной лиги, а сейчас советник медицинской группы Bupa. «Накопленная усталость может привести к травмам, гормональным нарушениям, болезням и психологическим проблемам. Именно поэтому отделы спортивной науки внимательно следят за статистикой каждого игрока и пытаются выявить первые признаки проблем до того, как они повлияют на человека».

«Чаще всего возникают травмы бедра и передней крестообразной связки. Измученная скелетно-мышечная система будет демонстрировать снижение координации движений и слабую выработку энергии. В связи с этим возникают проблемы с бегом, прыжками, изменением направления движения», — продолжает Престон.

Проще говоря: если вы устали, готовьтесь к проблемам. Некоторые игроки справляются с этими проблемами лучше других. Но, несмотря на чрезвычайно высокие уровни планирования тренировочного процесса, советы по питанию, физиотерапевтический опыт, футболисты остаются простыми людьми — хрупкими и подверженными повреждениям.

Футболистов нужно беречь

Вышеописанные проблемы могут быть лишь чрезмерной реакцией на вхождение в сезон после летнего чемпионата мира.

«Я не думаю, что эти проблемы будут долго нас тревожить в нынешнем сезоне», — сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, когда его спросили по поводу усталости игроков после летних нагрузок. «Речь ведь не идет о том, удастся ли футболистам избавиться от усталости. Мы говорим о том, выйдут ли они на свой привычный уровень в начале сезона. Я не думаю, что чемпионат мира продолжит серьезно влиять на форму игроков в последующие месяцы».

Вполне возможно, уже в эти выходные Кейн и Салах вновь напомнят о себе. Азар продолжит демонстрировать свой высокий уровень. Но важно понимать, что футболистов вынуждают работать на пределе, и это воспринимается как данность. В этом вопросе футбольный мир должен быть более осторожным.

«Такова часть нашей игры: если футболисты не отдыхают, то это нормально. У нас тяжелые сезоны с небольшими периодами восстановления. Футбольные руководители говорят нам "вперед" и мы соревнуемся. Но у каждого есть свой предел», — сказал Гвардиола.

Перевод статьи Ника Миллера на ESPN.com. 0