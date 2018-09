Деньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус

«Пока вы не увидите меня в футболке "Барселоны", я являюсь игроком "Манчестер Юнайтед". А слухи будут всегда», — говорил Поль Погба. Это было такой разновидностью лояльности, которая на самом деле мало что может гарантировать, таким утверждением, которое не расставляет все точки над «i».

Существует теория о том, что агент Погба Мино Района одобряет некоторые слухи касательно своего клиента, а некоторые даже сам производит. В прошлом месяце слухи породил и сам Погба. Француз предположил, что будет оштрафован, если выскажет все, что думает на самом деле.

Пеп Гвардиола не так давно утверждал, что Райола предлагал «Манчестер Сити» Погба. А в 2008 году оба клуба из Манчестера охотились на Димитара Бербатова.

«Мой агент говорил мне об этом, но я ответил, что ему не следует даже упоминать кого-либо еще, так как я перехожу в "Манчестер Юнайтед". У этого клуба есть история, игроки, традиции, есть все, что нужно», — рассказывал Бербатов в интервью Four Four Two.

Димитар Бербатов Sky Sports

«Ман Сити», по его словам, готов был предложить больше денег. Однако это не было убедительным доводом. «Я даже не рассматривал другие варианты, а смотрел только в одну сторону», — добавил Бербатов. Его желание осуществилось.

За десять лет все изменилось

Возможно, это просто история о двух своеобразных и слишком непонятных персонажах. Погба с его алчным агентом, врожденной страстью к путешествиям и возможными проблемами с Жозе Моуринью, может не быть типичным представителем этой команды, этого поколения футболистов или этоса.

А, может быть, это демонстрирует ту разницу, которая возникла за последние десять лет. Бербатов переходил в состав действующего победителя Лиги чемпионов. Погба же в конечном итоге может покинуть «МЮ» в надежде выиграть Лигу чемпионов. Десять лет назад «Ман Юнайтед» склонялся к тому, чтобы делать из игроков звезд. Сейчас они их покупают.

Однако если сам Бербатов был неподражаемым футболистом, то его решение не было уникальным. Четыре года спустя Робин ван Перси столкнулся с аналогичным выбором между враждующими соседями из Манчестера. Он ссылался на игроков, стадион, тренера, послушал «маленького мальчика внутри себя» и пришел к выводу, что этот мальчик кричал за то, чтобы выбрать «Манчестер Юнайтед».

Робин ван Перси Mirror

«МЮ» был клубом, в который хотели приходить романтики. Возможно, он все еще является таковым. В конце концов за последние четыре года к команде присоединилось больше топ-звезд футбола, чем за предыдущее десятилетие. В их числе Погба, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и Анхель Ди Мария.

Санчес, как Бербатов и ван Перси ранее, тоже был целью «Ман Сити». Однако, хотя ни «МЮ», ни чилийский футболист это не подтвердят, похоже, что ключевым фактором в этом трансфере были деньги. Слишком большие затраты стали причиной, по которой «горожане» отошли в сторону. На данный момент Санчес является самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

Ди Мария признавался, что никогда не хотел покидать «Реал». «Олд Траффорд» выглядел последней остановкой Ибрагимовича в его грандиозном туре по Европе, однако и он становился самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии. А за содействие трансферу Погба из «Ювентуса» в МЮ« Райола получил бонус в размере 41 миллиона фунтов.

Деньги вышли на первый план

Наиболее удручающий вывод для "МЮ" может заключаться в том, что мотивы игроков при переходе в клуб сместились от идеализма к финансам, от принципов к фунтам, от реализации мечты к наполнению банковского счета. Другие присоединялись к "МЮ" ради удовлетворения амбиций.

Если Погба уйдет в "Барселону", он может сказать, что именно это, его амбиции, послужило причиной трансфера. На данный момент на "Олд Траффорд" он добился меньшего, чем с "Ювентусом" или сборной Франции. "МЮ" может оказаться в положении лишь некой ступени для следующего шага, что является очень неудобной позицией для, возможно, самого большого клуба в мире.

Да, Дэвид Бэкхем и Криштиану Роналду перебрались в "Реал", когда Алекс Фергюсон был на пике. Однако сделали они это после победы в Лиге чемпионов. Более примечательным является то, что Карлос Тевес перебрался в "Манчестер Сити", что для многих выглядело трансфером ради фунтов стерлингов. На "Этихаже" есть те, кто подтвердит, что в первые дни после того, как клуб разбогател, многие игроки подписывали контракты ради денег.

Карлос Тевес goal.com

Почти все элитные клубы мира платили футболистам привлекательную зарплату. Но на данный момент "Ман Сити" может быть уверен в том, что у них есть достаточно возможностей, чтобы подписывать только тех, кто действительно хочет присоединиться к команде. Возможно, клубы из Манчестера поменялись ролями.

Поиск индивидуальности

Привлекательность может происходить из индивидуальности. "МЮ" когда-то был доказательством этому, а "Ман Сити" возможно, является таковым сейчас. Возможно, и "Ливерпуль", учитывая то, что многие игроки — от Алекса Окслейда-Чемберлена до Вирджила ван Дейка — решительно были готовы на переход в команду Юргена Клоппа.

Сочетание харизматичного тренера, атакующего стиля игры и возможности для личного прогресса долгое время привлекало и в "Ман Юнайтед". Бербатов подписал контракт из-за величия и ауры мистификации "МЮ", а не только из-за зарплаты.

Что стоит за "Ман Юнайтед" сейчас, кроме возможности заработать кучу денег для игроков, а для клуба готовности тратить большие суммы на самых известных футболистов? И хотя "МЮ" не был активен на трансферном рынке прошлым летом, они все равно могут убирать остальных с дороги за счет своих финансовых возможностей — им под силу оплатить высокую трансферную стоимость игрока, высокую зарплату, или даже и то, и другое.

Хотя история "Манчестер Юнайтед" часто включала в себя выплату значительных сумм для футболистов (в том числе для Бербатова и ван Перси), статус клуба позволял игрокам прочувствовать кульминацию своей карьеры, ее вершину, а не всего лишь остановку на пути в какой-то другой клуб. 0