Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 34-го тура АПЛ. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» занимают 11-е место в таблице АПЛ после 33 матчей, в которых набрали 43 очка.

Последние матчи: в прошлую субботу «Вулверхэмптон» сыграл на выезде вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

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Теперь безвыигрышная серия команды Гари О′Нила составляет пять матчей. На этом отрезке у нее в том числе три поражения.

Не сыграют: Крэйг Доусон и Педру Нету. Под сомнением также участие в матче Райана Аит-Нури и Нельсона Семеду.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» слегка притормозил, это факт. Самым неприятным моментом стало мартовское поражение от «Ковентри Сити» в Кубке Англии.

В АПЛ «Вулверхэмптон» вполне доволен своим положением, ему всегда было комфортно в середине таблицы. Но также стоит отметить, что это один из самых коварных середняков лиги.

Все прогнозы на АПЛ

Ранее в этом сезоне «Вулверхэмптон» отобрал очки на своем поле у «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Челси». Похоже, ребята настраиваются исключительно на матчи с топами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занимает второе место, набрав 71 очков в 32 матчах.

Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка. При этом «канониры» опережают «Ливерпуль» только по дополнительным показателям.

Последние матчи: предыдущие десять дней получились невероятно тяжелыми для «Арсенала».

В минувшее воскресенье команда Микеля Артеты сенсационно проиграла на своем поле «Астон Вилле» (0:2) в рамках АПЛ.

Через несколько дней «Арсенал» уступил в Мюнхене «Баварии» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов.

Не сыграют: в лазарете по-прежнему остается только Юрриен Тимбер.

Состояние команды: в моральном плане «Арсеналу» сейчас очень тяжело. Поражение от «Баварии» стало чересчур серьезным ударом для «канониров», которые по игре выглядели ни чуть не хуже соперника.

О полном провале пока рано говорить, но есть ощущение, что «Арсенал» слегка «поплыл».

Ну и после недавних матчей стало очевидно, что команде все-таки нужен новый центральный нападающий, который способен регулярно забивать. Габриэл Жезус не справляется с этой задачей.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл пять предыдущих матчей против «Вулверхэмптона»

«Арсенал» ни разу не пропустил в пяти из семи предыдущих матчей против «Вулверхэмптона» на выезде

«Арсенал» ни разу не забивал меньше двух мячей в четырех последних матчах против «Вулверхэмптона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Арсенала» — за 1.38.

Прогноз: несмотря на непростой эмоциональный фон, мы все-таки считаем, что «Арсенал» наберет три очка на поле «вулвз». Соперник неприятный, это правда, но также надо учитывать, что «Вулверхэмптону» уже ничего не надо в оставшихся матчах — мотивации у хозяев почти не осталось.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 1.95.

Прогноз: учитывая недавние матчи «Вулверхэмптона», можно предположить, что нападение «канониров» будет резвиться в предстоящей игре. «Арсенал» забил 37 мячей в 16-ти гостевых матчах АПЛ.

Ставка: «Арсенал» забьет в обоих таймах за 2.03.