«Локомотив» добил измученный «Трактор», «Автомобилист» перевел серию в седьмой матч

В рамках седьмой игровой недели, завершившейся днем ранее, «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024, в то время как искрометный «Автомобилист» сохранил свои шансы в крайне непростой ситуации.

Ярославцы прикончили «Трактор» в игре №4

Если вынести за рамки серию с «Авангардом», которая из-за нехарактерной аномалии не закончилась раньше, чем должна была, плей-офф кампания «Локомотива» проходит относительно легко, с минимальным количеством урона. В 1/8 финала команда Игоря Никитина допустила один промах на старте, после чего смяла ЦСКА благодаря четырем подряд победам, в четыре игры ярославцы уложились в полуфинале, выбив из Кубка «Трактор» без единого поражения.

Заключительная игра между «Локомотивом» и второй после «Автомобилиста» сенсацией нынешнего плей-офф прошла в понедельник в Челябинске, куда команда Никитина приехала с твердым убеждением в том, что сопернику настанет конец здесь и сейчас, и возвращаться в Ярославль она будет не ради пятого матча, а с целью подготовки к финалу.

В контексте обсуждения четвертого матча справедливо было бы подчеркнуть, что на катке «Трактор Арены» «Локомотив» не блистал в атаке, разрывая соперника бесчисленным количеством опасных моментов: за три периода гости нанесли всего 21 бросок в створ. Основным их инструментом стала реализация, которая закрепилась на рубеже 14,29%.

Инициативой «Локомотив» завладел относительно быстро, уже на 10-й минуте первого периода шайбу забросил Мартин Гернат, который в этом плей-офф набрал 5+4 в 16 матчах. Отличиться еще дважды — а заодно добить остатки интриги — команда Никитина смогла во втором периоде. К 13-й минуте «Локо» вел 3:0 благодаря шайбам Каюмова и Андронова.

После гола Сергея с результативными действиями было покончено — ни один из 25 бросков «Трактора» в створ не стал проблемой для Даниила Исаева, в планы же самих ярославцев не входило тотальное унижение челябинцев. Игра завершилась невозмутимой — в стиле Ярославля — победой «Локомотива» — 3:0, который уже потирает руки в ожидании последнего соперника.

«Автомобилист» — ночной кошмар нынешней «Магнитки»

После коротких с учетом класса соперников предыдущих серий «Автомобилист» прочувствовал на себе драму плей-офф, обусловленную форматом до четырех побед. В полуфинале с «Металлургом» Мг команда Николая Заварухина несколько раз входила в положение догоняющей, но этой роли придерживалась достойно, справляясь с трудностями с высокого поднятой головой.

Последняя игровая неделя для соперников с Урала стартовала во вторник матчем №4, в преддверии которого «Автомобилист» уступал в серии 1:2. Игра, проходившая на «Уралец-Арене», за 7 минут обернулась для екатеринбуржцев катастрофой: «Металлург» Мг забил трижды и поставил регионального соседа в практически безвыходное положение. Расклад с победой в гостях и возвращением домой с тремя выигранными матчами в теории стал бы максимально удачным, при нем шансы «Автомобилиста» едва ли сдвинулись бы с мертвой точки.

Но произведение с трагической развязкой никак не устраивало «Авто». Команда пустила в расход весь свой силовой ресурс на то, чтобы избежать полного провала. Спустя минуту после третьей пропущенной шайбы Да Коста сократил разрыв, а в конце первого периода — за 1:18 до сирены — Кизимов свел отставание к минимальному.

Упорная борьба за территорию во второй двадцатиминутке снизила градус остроты у ворот обеих команд. Однако на 17-й минуте Голышев, ставший символом кубкового пути «Авто», своим точным броском восстановил равенство. Промежуточный ничейный результат после 0:3 оказался классическим примером того, как команда на ментальном подъеме вытаскивает тяжелейшую — или даже тупиковую — игру.

Само по себе спасение после существенного отставания безотказно возводит драматизм в наивысшую степень, но в матче 9 апреля история этим не ограничилась. В третьем периоде «Магнитка», прибавив в динамике, не отходила от первоначальной задачи победить, а каждая минута, потраченная на безуспешные попытки вновь выйти вперед, неизбежно приближала овертайм. Но за 7 секунд до финальной сирены одна из немногих в третьем периоде ошибок «Металлурга» вывела Хрипунова на бросковую позицию, и тот не промахнулся, сделав счет 4:3. Финальную же точку поставил Голышев, вонзив шайбу в пустые ворота на временном отрезке 19:59.

Одна из самых диких в нынешнем плей-офф развязок принесла «Автомобилисту» важнейшую победу — 5:3 и перевела серию в Магнитогорск без преимущества по количеству выигранных матчей какой-либо из команд.

В игре №5 на льду «Магнитки» также присутствовала интрига, правда, лишь временная. В очередной раз команда Андрея Разина завладела преимуществом — в две шайбы — и проворонила его, когда в игру вновь включился «Автомобилист». Наученные опытом четвертого матча магнитогорцы сумели довести дело до победы, забросив при счете 2:2 три шайбы в третьем периоде. Встреча на «Арене Металлург» завершилась разгромной победой хозяев — 5:2, а главным ее креативщиком стал Денис Зернов, оформивший хет-трик.

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С учетом того, что две предыдущие серии заканчивались победой «Металлурга» Мг встречей №6 в гостях, предматчевые расклады играли явно не в пользу «Автомобилиста». Тем не менее команда Заварухина дала понять, что в ее резерве еще достаточно свежести, чтобы выдать очередной яркий и продуктивный хоккей.

Шестой матч екатеринбуржцы выиграли за полтора периода, когда к 12-й минуте вторых двадцати вели 4:1. Сама встреча закончилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:3, подразумевая тяжелейшее соперничество с 43 бросками в створ ворот со стороны «Металлурга» Мг и 40 сэйвами Владимира Галкина (93,02%). За «Автомобилист» в этой игре забивали Трямкин, Каштанов, Макеев, Баранцев и Да Коста, обеспечившие очередной всплеск реализации, которая остановилась на отметке 20% при 25 бросках в створ, и подарившие развязку предельного уровня накала.