Кто победит в динамовском дерби?

В воскресенье, 1 ноября, минское «Динамо» примет на своем льду одноклубников из Москвы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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2 минуты

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20' Звучит сирена на первый перерыв! Гости ведут 1:0! Отдыхаем...

19' Г-ООООООООО-Л! «Динамо Москва» — 0:1! Никита Коростелёв! Дальний бросок низом Никиты Коростелёва оказался точным — шайба пролетела между щитков голкипера!

19' Сэм Энас («Динамо Минск») переправлял шайбу в ворота после наброса от синей линии, но промазал.

18' Сергей Кузнецов («Динамо Минск») забросил шайбу с пятака после фланговой передачи. Однако ее отменили! Перед взятием ворот зафиксировано положение вне игры!

16' Ретт Гарднер («Динамо Минск») опасно подставлял шайбу под бросок от синей линии, но шайба пролетела мимо створа.

15' Даниил Давыдов («Динамо Москва») пошел в сольный проход по правому борту, но бросить ему не дали.

Статистика матча 10 Удары в створ 4

14' Павел Воронов («Динамо Минск») прикрыл шайбу корпусом и бросил со средней дистанции по воротам, она рикошетом улетела за пределы площадки.

13' Владимир Алистров («Динамо Минск») подставлял клюшку на пятаке, но шайбу ко льду прижал Максим Моторыгин («Динамо Москва»).

12' Проброс зафиксирован у хозяев: Дмитрий Кузьмин («Динамо Минск») неудачно выбросил шайбу в линию атаки.

11' Зак Фукале («Динамо Минск») зафиксировал шайбу после того, как ее набросил на пятак Павел Шэн («Динамо Москва»).

10' Ксавье Уэлле («Динамо Минск») зарядил от синей линии — шайба попала в кого-то из соперников и не долетела до ворот.

09' Даниил Давыдов («Динамо Москва») жестко силовым у борта встретил Дмитрия Кузьмина («Динамо Минск»), но все было в рамках правил.

08' Стартовый отрезок матча остался за хозяевами по владению шайбой, но счет пока ничейный.

07' Жарко было у ворот Зака Фукале («Динамо Минск»), однако два броска соперника голкипер смог отразить щитками.

06' Максим Моторыгин («Динамо Москва») прижал шайбу ко льду, после того как ее с пятака пытался проткнуть в ворота Брэйди Лайл («Динамо Минск»).

05' Отличный финат Тая Смита («Динамо Минск») у борта и бросок с неудобной, однако шайба пролетела мимо ворот.

03' Ксавье Уэлле («Динамо Минск») щелкнул от синей линии, попал в голкипера, но на добивании никого не было.

02' Максим Моторыгин («Динамо Москва») вытащил шайбу из верхней девятки после броска Даниила Липского («Динамо Минск»)

01' Артём Швец-Роговой («Динамо Москва») удален на две минуты за подножку! У минчан первое большинство в матче!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Динамо Минск» — «Динамо Москва» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:08 Главные действующие лица появляются на льду «Минск-Арены». Звучат гимн Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

17:00 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:55 Судейская бригада матча: главные судьи — Морозов Сергей и Юдаков Сергей, линейные судьи — Сивов Дмитрий и Славиковский Роман.

16:50 Состав «Динамо Минск»: Фукале Зак, Уэлле Ксавье, Лайл Брэйди, Ковгореня Тимофей, Гарднер Ретт, Белкин Богдан, Бишофф Джейк, Брук Джошуа, Алистров Владимир, Тирни Крис, Обе-Кюбель Николя, Воронов Павел, Смит Тай, Сотишвили Даниил, Усов Илья, Кузнецов Сергей, Галиев Станислав, Салыго Николай, Лимож Алекс, Липский Даниил, Энас Сэм.

16:45 Состав «Динамо Москва»: Моторыгин Максим. Ожиганов Игорь, Пыленков Даниил, Сикьюра Дилан, Шафигуллин Булат, Шэн Павел, Блажиевский Артём, Шараканов Магомед, Мартынов Игорь, Меликов Михаил, Зуган Дмитрий, Новиков Никита, Профака Лука, Швец-Роговой Артём, Летунов Максим, Давыдов Даниил, Коростелёв Никита, Бондарь Артём, Казаковцев Иван.

16:30 Сегодняшний матч пройдет в Минске на «Минск-Арене».

16:25 Подопечные Сергея Брылина показывают нестабильные результаты, чередуя качественные матчи с обидными осечками. В последних пяти встречах у «зубров» две победы и три поражения. В предыдущем матче минчане дома одержали волевую и эмоциональную победу над крепким челябинским «Трактором» со счётом 3:2.

16:20 Московский коллектив под руководством Леонида Тамбиева переживает игровой кризис и внутреннюю перестройку, набирая в среднем меньше одного очка за игру. Команда также имеет 2 победы при 3 поражениях на отрезке из пяти последних игр. В крайней игре москвичи с трудом переиграли на своем льду хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

16:15 В рамках Континентальной хоккейной лиги команды провели между собой 64 официальных матча. Историческое преимущество на стороне московского клуба (40:24).

16:10 Клубы являются прямыми соседями по таблице Запада. Хоккейный клуб «Динамо Минск» располагается на 7-м месте с 22 очками (после 21 игры). Московское «Динамо» идет следом на 8-й строчке, имея в активе 21 очко (после 23 матчей).

16:00 Предстоящее динамовское дерби носит важнейший стратегический характер, так как соперники ведут прямую борьбу за выживание в зоне плей-офф Западной конференции. Победа в этой игре позволит одной из команд оторваться от преследователей и укрепить свои позиции на седьмой строчке турнирной таблицы. Матч обещает быть принципиальным, вязким и обоюдоострым, учитывая текущую форму и очную историю клубов в этом сезоне.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90

15:40 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск» — «Динамо Москва». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.