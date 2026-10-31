прогноз на динамовское дерби регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Минск-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» в 21 матче заработало 22 очка, с которыми занимает 7-ю позицию на Западе. От 6-х «Шанхайских Драконов» белорусы отстают на 4 пункта.

Последние матчи: После домашних поражений от «Металлурга» (1:3) и «Ак Барса» (1:4) «Динамо» Минск отправилось на выезд. В Сочи белорусы уступили в овертайме (2:3), а в Нижнем Новгороде обыграли «Торпедо» (2:1, ОТ).

Вернувшись домой, команда Сергея Брылина проиграла «Барысу» (0:1). Спустя два дня минчане принимали «Трактор» и добились победы (3:2).

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Не сыграют: Николас Мелош, Сергей Калинин, Василий Демченко.

Состояние команды: Осенний цикл регулярки «Динамо» Минск подразумевает череду сложных испытаний. Белорусы безобразно смотрятся в нападении и демонстрируют общий регресс.

Только в одном матче из шести предыдущих коллектив Сергея Брылина забросил больше двух шайб. На этом же отрезке минчане потерпели четыре поражения.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: После 23 сыгранных матчей московское «Динамо» удерживает 8-ю строчку Западной конференции с 21 очком, на 2 балла опережая идущий следом СКА.

Последние матчи: После победы над «Ладой» по буллитам (2:1) «Динамо» Москва потерпело три поражения подряд. Дома москвичи уступили «Сибири» в серии бросков (2:3), а в Ярославле проиграли «Локомотиву» в овертайме (1:2).

Домашняя серия команды Леонида Тамбиева продолжилась поражением от «Авангарда» в овертайме (2:3). Спустя два дня бело-голубые обыграли «Амур» (2:1).

Не сыграют: Егор Римашевский.

Состояние команды: Кризисный период «Динамо» Москва принял затяжной характер. Бело-голубые утратили всякую остроту в нападении, а тренерский штаб во главе с Тамбиевым на момент написания близок к отставке.

В 14 предыдущих матчах столичный коллектив зафиксировал только три победы, а в пяти последних — ни разу не забил больше двух голов. По результативности москвичи на Западе опережают лишь «Сочи» и «Ладу».

На что ставят в матче Динамо Минск — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Минск — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в четырех из шести последних личных встреч

«Динамо» Москва победило в двух личных встречах в этом сезоне

В пяти из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.38, победа «Динамо» Москва — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.29, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Ввиду безобразной игры московское «Динамо» по принуждению выбирает осторожный хоккей. Минчане также испытывают трудности с завершением атак. На этом фоне встреча динамовских соперников едва ли получится результативной.

1.90 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Динамо Минск — Динамо Москва принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

Прогноз: Оба динамовских коллектива сейчас далеки от лучшей формы и не отличаются стабильностью в нападении. При таком соотношении сил игра может затянуться до овертайма.

4.38 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.38 на матч Динамо Минск — Динамо Москва позволит вывести на карту выигрыш 3380₽, общая выплата — 4380₽

Ставка: Ничья за 4.38.