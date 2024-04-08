Хладнокровие «Локомотива», несговорчивость в дерби Урала

На прошлой неделе полуфиналисты Кубка Гагарина провели по три матча. Если в одной серии картина близка к завершению, то во второй соперничество, кажется, лишь вступает в активную фазу.

«Локомотив» находится в шаге от финала

Как и в четвертьфинальной серии с «Авангардом», «Локомотив» завладел уверенным преимуществом над «Трактором», но лишь с поправкой на то, что во втором случае превосходство над соперником ярославцы все же смогли довести до совершенства — к их счастью, «Трактор» не уволил Заварухина после второй игры на «Арене-2000».

Серия «Локомотив» — «Трактор» стартовала в прошлый вторник с матча, в котором для челябинцев все складывалось неплохо: в конце пятой минуты они вышли вперед и в целом играли с «Локо» примерно на равных, особенно когда дело доходило до бросков в створ ворот. Однако, имея хорошую возможность удвоить преимущество, «Трактор» пропустил в меньшинстве, после чего получил еще одну шайбу за 2 секунды до перерыва.

Гол в ворота «Трактора» ХК «Локомотив»

Во втором периоде челябинцев — помимо роли отыгрывающейся команды — настигло еще одно горе — травма Закари Фукале, который до повреждения выдал 90,90% спасений, а на остальные матчи не был заявлен и вовсе. Все эти проблемы имели накопительный эффект и стали причиной того, что «Трактор» рассыпался и устроился на крупное поражение — 2:5.

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Встреча №2 подразумевала относительно равное соперничество, которое было отражено не только статистически (30:25 по броскам в створ в пользу «Локо»), но и на результате в основное время. В течение трех периодов команды дважды обменялись голами и перевели встречу в овертайм. В формате игры до первой шайбы все закончилось довольно быстро: на временном отрезке 3:51 ворота Сергея Мыльникова — процент спасений которого в двух встречах держался на уровне 90+ — поразил Георгий Иванов.

«Локомотив» радуется победе на домашнем льду ХК «Локомотив»

Так, команда Игоря Никитина провернула тот же трюк, что и в четвертьфинале, но помня о том, что сбиваться с заданного курса — это авантюра, которая в теории может довести серию до седьмой игры. А этого «Локомотив» явно не хочет. Поэтому в третьей встрече ярославцы выдали образцовый в плане тактики матч, который, хоть и не вышел ярким или насыщенным по событийности на льду, принес третью подряд победу (2:1).

Теперь все в этом полуфинале зависит исключительно от «Локомотива». Даже если он позволит «Трактору» зацепиться за победу в четвертом матче, игра №5 состоится в Ярославле, где команда Никитина уже точно будет готова поставить точку.

В дерби Урала пока больше вопросов

Если в полуфинальной паре «Локомотив» — «Трактор» приближается развязка, ставшая возможной в столь короткий срок, то соперничество региональных соседей, вероятно, затянется на более долгий период. На текущий момент «Автомобилист» и «Металлург» Мг провели три матча, по итогам которых в минимальный отрыв ушла команда Андрея Разина — 2:1.

Первая встреча между этими командами прошла в среду, и по своему содержанию она получилась скромной, а для проходящего мимо зрителя — и вовсе скучной. Тем не менее на льду Магнитогорска состоялась упорная борьба, в которой верх одержала «Магнитка» — 2:1. Первая шайба магнитогорцев — забросил ее Петунин — влетела в ворота Аликина лишь на 14-й минуте второго периода, а вторая, которую вонзил Акользин — на 18-й минуте третьих двадцати. При счете 2:0 «Автомобилист» сократил разрыв за 42 секунды до финальной сирены, но оставшимся еще на один точный бросок временем распорядиться не сумел.

«Металлург» Мг победил в матче №1 ХК «Металлург» Мг

Во втором матче на льду «Магнитки» «Автомобилист» значительно прибавил в точности, добившись результата за счет качества, а не количества. Так, команда Николая Заварухина победила с комфортной для себя разницей в две шайбы — 4:2, нанеся за три периода всего 21 бросок в створ. Реализация екатеринбуржцев в этом матче была взвинчена до 19.05%.

По ходу встречи №2 «Автомобилист» делал все от него зависящее, чтобы инициатива принадлежала ему и ни в коем случае не ускользала. Стефан Да Коста, который оформил в этой игре 2+1, обеспечил команде раннее превосходство, забросив шайбу на 7-й минуте. Своим голом Денис Зернов ответил на этом же временном рубеже, но во второй двадцатиминутке.

В дальнейшем во втором периоде забивал только «Автомобилист». По шайбе забросили Голышев (1+3 в этом матче) и Да Коста. Все три точных броска екатеринбуржцев пришлись на большинство, а победный четвертый — пошел по пустым воротам, когда секундомер добрался до отметки 18:50 в третьем периоде. При промежуточном результате 3:2, который ранее установил Силантьев, все вопросы снял Романцев, который не закончил ни одну встречу в рамках полуфинала без заброшенной шайбы.

Несмотря на убедительную фору в 2 гола, «Автомобилист» ввалил в эту игру немало силового ресурса. Но только так можно было сравнять счет в серии с сильнейшим по итогам регулярного сезона клубом Востока.

«Металлург» Мг — «Автомобилист», матч №2 ХК «Автомобилист»

Что-то, напоминающее драму, произошло в третьем матче, который состоялся на «Уралец-Арене», где «Металлург» Мг вырвал трудовую победу в овертайме 3:2 ОТ, хотя в целом не имел ярко выраженного преимущества по ключевым статистическим метрикам.

В первом периоде Робин Пресс вывел «Магнитку» вперед, но почти через минуту счет снова стал ничейным благодаря голу Степана Хрипунова. После «сухого» второго периода команда Андрея Разина еще раз оказалась на шаг впереди — второй за гостей шайбой отметился Силантьев на 2-й минуте третьих двадцати.

Однако в нынешнем розыгрыше Кубка «Автомобилист» сокращал и более серьезное отставание, поэтому едва ли соперника удивил тот факт, что екатеринбуржцы вновь обнулили его преимущество. Правда, сделать это удалось лишь за 48 секунд до конца игры, шайбу забросил Даниил Романцев и перевел матч в овертайм. Но овертаймы в полуфинале пока длятся недолго, уже на 2-й минуте Люк Джонсон закончил эту игру.