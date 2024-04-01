Высшая точка драмы в Омске, эффектный выход «Автомобилиста», трудовой раунд «Магнитки»

На прошлой неделе в рамках Кубка Гагарина были доиграны все четвертьфинальные серии, в которых не обошлось без сенсаций, геройств на площадке и высокого градуса борьбы. Обо всем этом вспоминаем в нашем еженедельном обзоре.

«Автомобилист» снова прикончил фаворита

Минувшая игровая семидневка была открыта матчем между СКА и «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге, который прошел в понедельник. На лед «СКА Арены» команды выходили, держа в мыслях три победы «Автомобилиста» подряд и крупную победу СКА в четвертой встрече, благодаря которой команда Романа Ротенберга надеялась сменить курс ускользающего четвертьфинала.

Однако на фоне задачи высочайшего уровня ответственности в планы СКА в очередной раз вмешались игроки «Автомобилиста». В частности, Алексей Макеев оформил дубль в первом периоде и позволил екатеринбуржцам уйти на первый перерыв при минимальном преимуществе — 2:1.

СКА — «Автомобилист». Пятая встреча серии ХК «Автомобилист»

Тем не менее во второй двадцатиминутке — во второй ее половине — санкт-петербуржцы включились на полную: переломной стала шайба Воробьева, заброшенная в большинстве, после которой Хайруллин — спустя две минуты — вывел СКА вперед, а через 6 секунд Грицюк вонзил шайбу №4 и удвоил преимущество хозяев.

При счете 2:4 «Автомобилист» сменил вратаря и, несмотря на тяжелейшие условия борьбы, не отказывался от идеи покончить с серией на льду СКА. За минуту с небольшим до второго перерыва команда Заварухина забила гол в формате «4-на-5» — отличился Бывальцев — и свела преимущество хозяев к одной шайбе.

Все прогнозы на хоккей

В третьем периоде «Автомобилист» взялся за дело без разогрева: уже на 21-й секунде ему удалось сравнять счет стараниями Эберта, а Андрей Обидин, на 11-й минуте, пятый раз сотряс ворота Серебрякова. Остаток встречи СКА провел в попытках сделать результат ничейным, но вышедший на замену Владимир Галкин отразил 100% бросков. Так, «Автомобилист» в который раз проявил боевой характер и вытащил тяжелейшую игру (5:4), закончив вторую подряд серию в матче №5.

«Локомотив» чуть не упустил серию, но все решил в седьмом матче

На прошлой игровой неделе «Локомотив» намеревался побыстрее уладить вопрос с выходом в полуфинал и получить больше дней отдыха и подготовки к следующему раунду, заодно избавив себя от лишних переживаний, обусловленных затягиванием противостояния с «Авангардом». Все эти желания ярославцев возникли не на пустом месте: команда Игоря Никитина одержала три победы в четырех матчах и в целом держала ситуацию под контролем.

Однако после смены тренера «Авангард» бросился всеми силами цепляться за серию, которая была близка к завершению. При общем счете 3:1 в пользу «Локо» омичи вышли на лед домашней арены и дважды по ходу пятого матча справились с ролью тех, кому нужно было отыгрываться. При явном преимуществе ярославцев «Авангарду» — с 14 бросками в створ — улыбнулась удача. Голы Юрчо, Спунера, Чистякова и Буше вывели реализацию омичей на безумный показатель 28,57% и позволили состояться победе (4:2), которая стала второй.

После домашней встречи, выигранной во многом благодаря везению, «Авангард» едва ли рассматривался в качестве вероятного победителя в Ярославле. И две подряд заброшенные шайбы «Локомотива» лишь утвердили обоснованность предматчевых ожиданий. Однако при 0:2 «Авангард» начал прибавлять в остроте и уже в первой половине второго периода восстановил равенство, а за 3 секунды до его завершения повел в счете — в большинстве шайбу забросил Прохоркин. Нулевая событийность в третьих двадцати позволила состояться третьей победе команды Сергея Звягина и подарила Омску седьмую игру в серии (3:2).

«Авангард» — «Локомотив». Седьмой матч ХК «Авангард»

При таком раскладе психологический перевес, безусловно, перешел на сторону «Авангарда», однако команда Никитина нередко демонстрировала умение включать холодную голову, когда того требует ситуация. Под давлением трибун «Арены G-Drive» ярославцы провели образцовый матч и добились «сухой» победы (2:0), которая закончила затянувшееся случайным образом противостояние — 4:3.

Набоков — герой полуфинальной серии «Магнитки»

Серия «Спартака» и «Металлурга» Мг на прошлой неделе продолжилась матчем №4, который проходил в Москве. Перед этим красно-белые добились уверенной победы 5:2 и явно были готовы к очередному локальному успеху на домашнем катке.

В четвертой игре «Спартак» одержал победу, однако на этот раз две самые результативные команды своих конференций по итогам регулярки сыграли скромно. Единственной шайбой отметился Галимов (1:0) при 61 броске в створ ворот на двоих — 32:29 в пользу москвичей.

С ничьей по итогам четырех матчей в серии, в которой преуспевает тот, кто играет дома, инициатива и промежуточный перевес вновь перешли на сторону «Металлурга» Мг, который, хоть и уступил «Спартаку» статистически, сумел добиться важнейшей победы (5:3). Дублем в этом матче отметился Юров, по шайбе забросили Зернов, Вовченко и Коробкин, но еще одним кузнецом победы «Магнитки» стал Илья Набоков, совершивший 37 сэйвов (92,5%) при 40 бросках в створ «Спартака».

«Металлург» Мг выбил «Спартак» в шестом матче серии ХК «Металлург» Мг

С учетом того, что раньше в этой серии победа доставалась только хозяевам, красно-белые имели неплохие шансы сделать счет 3:3 в шестой игре, проходившей в столице. Лидера Востока команда Алексея Жамнова в очередной раз пробовала продавить количеством: за три периода «Спартак» нанес 38 бросков. Однако Набоков принял каждый без исключения удар и оформил третий «сухарь» в серии с соперником, который, на секунду, закончил регулярку с лучшим показателем по заброшенным шайбам. Сами же игроки «Магнитки» — Канцеров, Зернов и Михайлис — забили по голу в каждом периоде и добились уверенной победы, которая вывела команду в полуфинал (3:0).