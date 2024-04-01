Высшая точка драмы в Омске, эффектный выход «Автомобилиста», трудовой раунд «Магнитки»

«Автомобилист» снова прикончил фаворита
Минувшая игровая семидневка была открыта матчем между СКА и «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге, который прошел в понедельник. На лед «СКА Арены» команды выходили, держа в мыслях три победы «Автомобилиста» подряд и крупную победу СКА в четвертой встрече, благодаря которой команда Романа Ротенберга надеялась сменить курс ускользающего четвертьфинала.
Однако на фоне задачи высочайшего уровня ответственности в планы СКА в очередной раз вмешались игроки «Автомобилиста». В частности, Алексей Макеев оформил дубль в первом периоде и позволил екатеринбуржцам уйти на первый перерыв при минимальном преимуществе — 2:1.
Тем не менее во второй двадцатиминутке — во второй ее половине — санкт-петербуржцы включились на полную: переломной стала шайба Воробьева, заброшенная в большинстве, после которой Хайруллин — спустя две минуты — вывел СКА вперед, а через 6 секунд Грицюк вонзил шайбу №4 и удвоил преимущество хозяев.
При счете 2:4 «Автомобилист» сменил вратаря и, несмотря на тяжелейшие условия борьбы, не отказывался от идеи покончить с серией на льду СКА. За минуту с небольшим до второго перерыва команда Заварухина забила гол в формате «4-на-5» — отличился Бывальцев — и свела преимущество хозяев к одной шайбе.
В третьем периоде «Автомобилист» взялся за дело без разогрева: уже на 21-й секунде ему удалось сравнять счет стараниями Эберта, а Андрей Обидин, на 11-й минуте, пятый раз сотряс ворота Серебрякова. Остаток встречи СКА провел в попытках сделать результат ничейным, но вышедший на замену Владимир Галкин отразил 100% бросков. Так, «Автомобилист» в который раз проявил боевой характер и вытащил тяжелейшую игру (5:4), закончив вторую подряд серию в матче №5.
«Локомотив» чуть не упустил серию, но все решил в седьмом матче
На прошлой игровой неделе «Локомотив» намеревался побыстрее уладить вопрос с выходом в полуфинал и получить больше дней отдыха и подготовки к следующему раунду, заодно избавив себя от лишних переживаний, обусловленных затягиванием противостояния с «Авангардом». Все эти желания ярославцев возникли не на пустом месте: команда Игоря Никитина одержала три победы в четырех матчах и в целом держала ситуацию под контролем.
Однако после смены тренера «Авангард» бросился всеми силами цепляться за серию, которая была близка к завершению. При общем счете 3:1 в пользу «Локо» омичи вышли на лед домашней арены и дважды по ходу пятого матча справились с ролью тех, кому нужно было отыгрываться. При явном преимуществе ярославцев «Авангарду» — с 14 бросками в створ — улыбнулась удача. Голы Юрчо, Спунера, Чистякова и Буше вывели реализацию омичей на безумный показатель 28,57% и позволили состояться победе (4:2), которая стала второй.
После домашней встречи, выигранной во многом благодаря везению, «Авангард» едва ли рассматривался в качестве вероятного победителя в Ярославле. И две подряд заброшенные шайбы «Локомотива» лишь утвердили обоснованность предматчевых ожиданий. Однако при 0:2 «Авангард» начал прибавлять в остроте и уже в первой половине второго периода восстановил равенство, а за 3 секунды до его завершения повел в счете — в большинстве шайбу забросил Прохоркин. Нулевая событийность в третьих двадцати позволила состояться третьей победе команды Сергея Звягина и подарила Омску седьмую игру в серии (3:2).
При таком раскладе психологический перевес, безусловно, перешел на сторону «Авангарда», однако команда Никитина нередко демонстрировала умение включать холодную голову, когда того требует ситуация. Под давлением трибун «Арены G-Drive» ярославцы провели образцовый матч и добились «сухой» победы (2:0), которая закончила затянувшееся случайным образом противостояние — 4:3.
Набоков — герой полуфинальной серии «Магнитки»
Серия «Спартака» и «Металлурга» Мг на прошлой неделе продолжилась матчем №4, который проходил в Москве. Перед этим красно-белые добились уверенной победы 5:2 и явно были готовы к очередному локальному успеху на домашнем катке.
В четвертой игре «Спартак» одержал победу, однако на этот раз две самые результативные команды своих конференций по итогам регулярки сыграли скромно. Единственной шайбой отметился Галимов (1:0) при 61 броске в створ ворот на двоих — 32:29 в пользу москвичей.
С ничьей по итогам четырех матчей в серии, в которой преуспевает тот, кто играет дома, инициатива и промежуточный перевес вновь перешли на сторону «Металлурга» Мг, который, хоть и уступил «Спартаку» статистически, сумел добиться важнейшей победы (5:3). Дублем в этом матче отметился Юров, по шайбе забросили Зернов, Вовченко и Коробкин, но еще одним кузнецом победы «Магнитки» стал Илья Набоков, совершивший 37 сэйвов (92,5%) при 40 бросках в створ «Спартака».
С учетом того, что раньше в этой серии победа доставалась только хозяевам, красно-белые имели неплохие шансы сделать счет 3:3 в шестой игре, проходившей в столице. Лидера Востока команда Алексея Жамнова в очередной раз пробовала продавить количеством: за три периода «Спартак» нанес 38 бросков. Однако Набоков принял каждый без исключения удар и оформил третий «сухарь» в серии с соперником, который, на секунду, закончил регулярку с лучшим показателем по заброшенным шайбам. Сами же игроки «Магнитки» — Канцеров, Зернов и Михайлис — забили по голу в каждом периоде и добились уверенной победы, которая вывела команду в полуфинал (3:0).