«В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева

Экс-игрок «Ак Барса», московского «Динамо» и «Спартака», обладатель Кубка Гагарина и ныне хоккейный агент Кирилл Князев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru рассказал Дарье Могилевич о феномене «Трактора», возможном уходе Билялетдинова из «Ак Барса» и спаде ЦСКА.

«Наверняка пойдет путем омоложения»

— В 2023 году на посту главного тренера «Спартака» Алексей Жамнов сменил Бориса Миронова. Эта перестановка дала результат. Если в прошлом сезоне «красно-белые» даже не вышли в плей-офф, то в этом — 4 строчка в регулярном чемпионате и четвертьфинал с «Металлургом». Что изменилось в игре «Спартака»?

— Я считаю, в этом сезоне команда добавила движении — в атаке. Пришли качественные исполнители, особенно первая тройка: Порядин — Морозов — Голдобин. Они одни из лидеров регулярного чемпионата. Классный сезон проводит Цыплаков. Команда стала играть креативно, зрелищно, продуктивно. Жамнов грамотно распределил роли как и в тренерском штабе, так и среди игроков. Отсюда такой результат.

— Николай Голдобин стал ключевым игроком для «гладиаторов»? В этом сезоне он набрал 78 очков (37+41) в 87 играх.

— Безусловно, в этом году Голдобин — лидер «Спартака». Но это случилось не только благодаря его личным качествам, но и партнерству в тройке, в команде, доверию тренерского штаба. Есть много факторов, которые позволили выйти Николаю на лидирующие позиции.

— В конце 2023 года «Спартак» объявил о возвращении олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Как можете оценить 6 очков (4+2) в 19 матчах и 15 в среднем проведенных на льду минут за матч в первом сезоне после возвращения?

— Мне кажется, не стоит смотреть на игровое время Ковальчука и набранные им очки. Он не играл 2 года и решил продолжить свою хоккейную карьеру. У Ильи огромная мотивация, желание выходить на лед. Плюс колоссальный опыт на международном и клубном уровнях. Ковальчук в составе «красно-белых» готов выполнять клубные цели и задачи.

— По сравнению со «Спартаком», для другой московской команды — ЦСКА — этот сезон регулярного чемпионата оказался менее результативным: 6 строчка и победы в 50% игр (34 из 68). Как характеризует такая слабая статистика реальный уровень игры «коней»?

— Этот сезон — не провал. Это спорт, игра, хоккей. Команда не может побеждать постоянно. Все проигрышные и выигрышные серии когда-то заканчиваются. Тяжело держать такой уровень: 2 победы подряд в Кубке Гагарина. Думаю, после завершения плей-офф ЦСКА сделает выводы и наверняка пойдет путем омоложения. Уже сейчас мы видим, как это происходит в системе клуба: в командах «Звезда» и «Красная Армия».

Никита Гусев globallookpress.com

— В 2023-2024 году «Динамо Москва» с 98 очками в регулярном чемпионате стало лидером Западной конференции и обладателем Кубка континента. Это успех?

— Все команды были в равных условиях. В регулярном чемпионате у команд, которые шли в верхней части таблицы — высокая плотность по очкам. Но «Динамо» в итоге показало самую результативную игру — значит заслуженно. Пока Кубок континента — это только промежуточный результат. Для руководства клуба, тренерского штаба и игроков цель — стать первыми в Кубке Гагарина. Объективную оценку об успехе команды Кудашова можно будет точно сказать после окончания плей-офф, а сейчас 2 раунд — все только начинается.

— Никита Гусев после возвращения из НХЛ отыграл 2 сезона в СКА и ушел в команду Кудашова. На счету игрока — 89 очков (23+66) и рекорд по результативности за один регулярный сезон. Почему Гусев нашел себя только в «Динамо»?

— 2 сезона за СКА, до НХЛ — 4 сезона за эту же команду. Гусев в Петербурге показывал и доказывал своей игрой, что он один из лидеров команды. Результативность этого года связана, скорее всего, с сыгранностью с партнерами, реализацией большинства. Возможно, что сказалась полноценная подготовка на предсезонных сборах с командой. Никита — игрок высокого класса, который всегда держит свой уровень.

«Будет непросто найти замену»

— С приходом Андрея Разина в «Металлург» команда вернулась на 1 место таблицы Востока спустя 2 года. Что сделал Разин?

— Разин не боится доверять молодым игрокам. Он дает им шанс проявить и показать себя, а это важно. Могу сказать, такого подхода придерживается не каждый тренер. Командный результат сделали в том числе финансовые возможности клуба — приобретение новых игроков. Плюс хорошая селекционная работа «Магнитки» как в межсезонье, так и по ходу регулярного чемпионата.

— Помимо результата в КХЛ, Разин раскрыл талант молодого форварда Данилы Юрова, которого выбрала «Миннесота» на Драфте НХЛ в 2022 году. Кем стал Юров для команды?

— Я бы не только здесь отметил Юрова, но и других молодых воспитанников: Гребенкина, Канцерова, Набокова. Эти талантливые ребята здорово прибавили за этот сезон, поэтому и заняли лидирующие позиции в команде.

— Как вы думаете, Данила в следующем сезоне уедет в команду к Кириллу Капризову?

— Прежде всего, все будет зависеть от желания игрока и его готовности играть в НХЛ, какую роль Юрову дадут в клубе и насколько ему будет доверять тренер.

— По словам Юрова, «Лада» — самый сложный соперник в КХЛ на Востоке. Дебютный сезон клуба удался?

— Сложно сказать, потому что в этом году я не играл против «Лады». «Лада» показала себя крепкой, неуступчивой, системной командой в этом сезоне. Вообще, я считаю, в КХЛ нет легкопроходимых команд. Для каждого клуба есть какой-то неудобный соперник.

Возможно и правда для «Магнитки» в этом сезоне стала «Лада», раз так посчитал Юров. Когда клуб с большими хоккейными традициями возвращается в КХЛ, это только плюс для лиги. Уверен, никто не ожидал, что подопечные Батраша попадут в плей-офф в этом сезоне, так что для команды год сложился удачно.

— Несмотря на поражение «Металлургу» в борьбе за лидерство Востока, «Авангард» в этом году прибавил в уверенности и результативности. Если сравнить сегодняшнюю команду с «Авангардом» 2021 года, что изменилось?

— «Авангард» — один из претендентов на Кубок в этом сезоне. В этом клубе всегда ставились серьезные задачи. В 2021 году у омичей был другое руководство и тренерский штаб. К тому же, команда играла в Балашихе. Сейчас «Авангард» вернулся в родной город — омичи соскучились по хоккею и по большим победам.

Зинэтула Билялетдинов globallookpress.com

— В прошлом сезоне «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина уступил ЦСКА в плотной серии 4:3. Сейчас казанцы, по мнению многих экспертов, играют нестабильно. Почему?

— Действительно, Казань в этом сезоне играла очень нестабильно, были серии поражений и побед. Одна из причин — ситуация внутри команды. Но чтобы сказать точно, нужно находиться в клубе — со стороны можно говорить все что угодно. Честно скажу — не ожидал, что Казань закончит сезон в первом раунде, да еще и с таким счетом в серии.

— «Матч ТВ» приводит информацию, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в ближайшее время покинет команду. Как вы думаете, почему Билялетдинов принял такое решение?

— Я пока не слышал официальной информации. Но если окажется действительно так, вероятно, Билялетдинов примет решение о завершении тренерской карьеры. Так как в Казани всегда ставятся максимальные задачи, руководству клуба будет непросто найти замену этому специалисту.

«Нет смысла делить на команды топ или не топ»

— «Трактор» победил «Салават Юлаев» (2 место в КХЛ) в серии из 6 матчей в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Почему произошла сенсация?

— Этот результат не стал для меня сенсацией. На мой взгляд, встречались абсолютно равные соперники, и положение в турнирной таблице не определяло настоящего уровня игры клубов. И в тот момент сильнее оказался «Трактор» — в том числе за счет сейвов Фукале. Борьба характеров и силовые стычки — в общем, всё, за что мы любим КХЛ.

— «Локомотив» из Ярославля выбил одного из фаворитов на Кубок КХЛ ЦСКА в пяти встречах. Оцените, пожалуйста, форму команды победителей серии.

— «Локомотив» провел уверенную серию с ЦСКА и заслуженно победил. А главное — преодолел определенный барьер в играх плей-офф с москвичами. В прошлые сезоны им не удавалась на равных соперничать ЦСКА. Видно, что команда организованная и готовая физически.

— Лидер Востока «Металлург» понервничал в матчах с «Амуром» и отдал 2 встречи из 6 хабаровчанам. Если говорить об этой серии, насколько готовы подопечные Разина побеждать топовые клубы в дальнейших стадиях плей-офф?

— «Амур» дал хороший бой «Металлургу», предложив ему плотную игру на всех участках площадки. Могу сказать, в плей-офф нет слабых команд. Прохождение каждого раунда дает клубу-победителю опыт, импульс и положительные эмоции. В 1/4 финала нет смысла делить на команды топ или не топ. На этой стадии все потенциально претендуют на кубок.

— «Автомобилист» почти не встретил сопротивления в первом круге плей-офф и разобрался с «Ак Барсом» в 5 играх. Что помогло екатеринбуржцам обыграть казанцев?

— «Автомобилист» победил Казань за счет командной работы: слаженной обороны, уверенной вратарской игры и реализации большинства.

— «СКА» обыграло «Торпедо» со счетом 4:1 в серии, московское «Динамо» — минское (4:2 в серии). Что стало решающим в этих сериях?

— Для «Торпедо» решающей оказалась 2 игра в Питере. Если бы нижегородцы дотерпели тот матч, я уверен, у серии получился бы другой сюжет.

В противостоянии двух «Динамо» у Минска были шансы как минимум вернуться в 7 игру. В 6-й при счете 1-1 нужно было забросить одну шайбу. Если бы белорусы отличились бы в овертайме, наверняка они перевернули бы ход серии. И противостояние двух «Динамо» решилось бы в максимально жесточайших и нервных условиях.

«Это и есть то, что приводит к победам»

— «Авангард» — «Локомотив»: окрепшие после 2-го места на Востоке омичи и ярославцы в статусе победителей Западной конференции и ЦСКА в 1/8. У кого шансы пройти в полуфинал больше? В первом матче «Локомотив» показал характер и забил решающую шайбу в овертайме (2:1). Во втором — разнес 7:0.

— Победа Омска будет зависеть от того, как сыграет результативная тройка Буше — Спунер — Ткачев. А пока «Локо» смотрится более организованно и в атаке, и в защите. Тому доказательство — 7:0 в гостях.

— Московское «Динамо» продолжает поход за Кубком Гагарина, но задача на эту неделю — пройти «Трактор». Что нужно сделать челябинцам, чтобы не пропустить в следующий круг команду Кудашова? Кого можете назвать фаворитом серии и почему? Первые две игры серии — за «Трактором» (4:2 и 5:4).

— В этой серии не вижу фаворита: оба клуба способны пройти дальше, шансы равны. У «Динамо» появляется преимущество в большинстве, «Трактор» спасает игра Фукале. У обеих команд есть те исполнители, которые могут сделать из абсолютно неопасного момента — голевой, и это зрелищно.

— После неуверенной победы над «Амуром» «Магнитка» встретится со «Спартаком». Что нужно сделать магнитогорцам, чтобы не пропустить в следующий круг команду Жамнова? «Металлург» дома выиграл у москвичей всухую 4:0.

— «Магнитка» провела тяжелую серию с Хабаровском, но победила. Скорее всего, «Металлург» продолжит играть так же против «красно-белых». Она работает: первая игра подопечных Разина против «Спартака» сложилась удачно благодаря игре Набокова в атаке и реализации им моментов.

— «Автомобилист» после разгрома «Ак Барса» сыграет со СКА. Как вы думаете, что определит победителя в этой серии (уверенность, тактика и т.п.)? Екатеринбуржцы забрали первую встречу 3:2.

— Екатеринбург играет на уровне в плей-офф. Разгром в Казани придал уверенности и раскрепощенности. Не могу не отметить игру Аликина — он был незаменим. Да, увы, не хватает Никишина — лидера «Автомобилиста». В плей-офф исходы матчей решает физическая готовность, терпение, самопожертвование и психология команды. Игра в неравных составах, когда у ключевых игроков травмы, сейвы вратарей — это и есть то, что приводит к победам.