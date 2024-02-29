«Один раз задрал планку — подтверждай». Как Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью рассказал, как чувствует себя в новом статусе лидера команды, оценил выступление коллектива в сезоне 2023/24 и поделился мыслями о возможном отъезде в НХЛ. С молодым нападающим пообщалась специально для Livesport.Ru Дарья Могилевич.

20-летний нападающий «Магнитки»— восходящая звезда российского хоккея. Уроженец Челябинска ярко проявил себя еще в 16 лет, сначала в «Стальных Лисах», а затем и в старшей команде, где он стал самым молодым автором гола в истории(16 лет и 306 дней).

После первоначальной яркой вспышки молодой игрок на время ушел в тень, но его уже заметили за океаном, чему способствовала игра за национальную команду — на юниорском чемпионате мира-2021 Юров вошел в десятку лучших бомбардиров (11 очков в 7 матчах).

На драфте НХЛ-2022 «Миннесота» выбрала выбрала россиянина в первом раунде под общим 24-м номером. Контракт Данилы с «Магниткой» заканчивается в этом году, но он останется в КХЛ на еще один сезон, который проведет уже в роли полноценного лидера команды.

В сезоне 2023/24 Юров взорвал лигу, став лучшим снайпером и бомбардиром магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате и побив рекорд Владимира Тарасенко по количеству набранных очков за один сезон для игроков не старше 21 года.

«Я стал сильнее психологически»

— Данила, вы в этом сезоне стали лидером «Металлурга»: в 62 играх регулярного чемпионата — 49 очков (21+28). В прошлом году вы забили 6 голов и отдали 6 передач за 59 матчей. Как вам кажется, в чем вы прибавили в этом сезоне?

— Прежде всего, появилась уверенность в собственных силах, чего раньше мне не хватало. Я стал сильнее психологически. И в этом мне помогли советы Андрея Владимировича.

Могу сказать, я повзрослел, перестал прокручивать в голове ошибки и то, что было в прошлом. Теперь меня это совершенно не задевает — я играю в хоккей ради прогресса и побед.

— При Илье Воробьеве вы получали мало игрового времени, сейчас, с приходом Андрея Разина — до 15 минут за матч. Расскажите, пожалуйста, что поменялось?

— Новый тренер — это всегда перемены. Сейчас не перечислю, что именно поменялось, потому что нововведений было много. Но самое глобальное — роль в команде.

Если в прошлом сезоне я был скорее созидательным игроком — в основном играл в обороне, то сейчас — я в нападении: забиваю и отдаю голевые передачи. К этому я пришел постепенно: с каждой игрой старался добавлять во всем. Этой философии я придерживаюсь и сейчас.

Данила Юров «Металлург»

— Чувствуете ли вы ответственность из-за того, что стали лидером команды?

— Статус лидера команды, конечно, ощущается. Один раз задрал планку — подтверждай. Вот я и пытаюсь выкладываться в каждой встрече, чтобы как минимум держаться на одном уровне и не соскакивать с него.

— В поединке с «Авангардом» вы вышли на лед в конце встречи и сначала забросили за 0,1 секунду до сирены, затем — в овертайме отправили шайбу в пустые ворота. Что вы ощущали за несколько минут до финальной сирены, зная, что от вас ждут камбэка?

— Я понимал, что нам поможет какой-нибудь рикошет или «мусорный гол», потому что весь третий период матча мы создавали опасные моменты. Это должно было случиться.

Над победой поработала вся команда. Кто-то в нужный момент вышел на лед в меньшинстве и перехватил инициативу. На этом месте в концовке поединка с омичами оказался я. А так, результативное действие мог совершить любой игрок.

— За полтора месяца вам удалось перевернуть игру трижды: в матчах со СКА, «Динамо» и «Авангардом». Как на вас влияют такие волевые победы?

— Безусловно, такие результаты влияют положительно. Если мы можем переворачивать ход таких матчей, значит, мы движемся в правильном направлении.

Ну а вообще, ощущения после залетевшей шайбы в концовке схожи с чувствами после гола в большинстве. Результат один — красный свет за воротами.

Данила Юров «Металлург»

— В матчах КХЛ мы видим вас в основном во втором звене с Никитой Михайлисом и Александром Петуниным. У тройки высокая результативность. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии на льду с партнерами.

— С Никитой и Сашей мы скооперировались не сразу. Для понимания друг друга нам понадобилось несколько матчей. Когда мы узнали о сильных сторонах каждого из нас, мы начали их использовать. Отсюда и результат.

Сложно сказать, чем отличается игра в одной тройке от игры в другой. Везде подстраиваешься и работаешь на победу.

— Вы побили рекорд обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасова по очкам за сезон среди игроков до 21 года (49). Что для вас значат такие достижения?

— Приятно побить рекорд, который продержался 12 лет. Но для меня и моей команды главная цель — Кубок Гагарина.

«Если бы мы реализовали 30% опасных моментов, мы бы выиграли»

— В регулярном чемпионате «Металлург» проигрывал больше матчей на выезде, чем дома. С чем это связано?

— Если отмотать календарь на начало сезона 2023-2024, то первые 2,5 месяца у нас в прямом смысле не было аэропорта. Так что в тот период мы сыграли намного больше матчей на выезде, чем в Магнитогорске. Думаю, в этом и причина — график с переездами выматывает.

— С какой командой было сложнее всего играть?

— Лично для меня — с «Ладой». С ней мы каждый раз играли в вязкий хоккей. Многое, что мы хотели реализовать, не получалось.

И да, седьмая строчка клуба в турнирной таблице «Востока» ни о чем не говорит: для «Лады» это был первый сезон с таким количеством матчей. Неудивительно, что на протяжении года команда играла довольно нестабильно — от непривычки.

Данила Юров «Металлург»

— Из 6 матчей, сыгранных в первой половине февраля, «Лисы» проиграли трижды. В январе было всего 3 поражения в 13 встречах. Чем можно объяснить этот спад?

— Перед стартом плей-офф мы получили большие нагрузки. Тренерский штаб нас сразу же предупредил, что показать максимум в нескольких играх вряд ли удастся. Несмотря на это, если бы мы реализовали 30% опасных моментов в тех встречах, мы бы выиграли.

— В первом раунде плей-офф «Магнитка» (1) сыграет с «Амуром» (8). Как будете готовиться к серии?

— Не так давно мы встречались с «Амуром» — этот опыт как раз нам пригодится в плей-офф. Также будем с командой пересматривать матчи, анализировать преимущества и недостатки в игре соперников. Пока разбора не было.

— В сезоне 2021-2022 в финале Кубка Гагарина «Металлург» уступил ЦСКА со счетом в серии 3:4. В прошлом году — «Авангарду» в 1/4 финала. Как вы думаете, «Лисы» готовы побеждать топ-клубы в борьбе за Кубок Гагарина в этом сезоне?

— 100%. Наш клуб настроен выиграть Кубок.

Данила Юров «Металлург»

— В сезоне 2021-2022, когда «Лисы» выиграли серебро чемпионата, вы играли и в КХЛ, и в МХЛ. Тяжело было совмещать?

— Я бы не сказал. Календарь в тот год был намного проще. К тому же, отличалась плотность игр, плюс пауза в связи с проведением Олимпиады. Да и Николай Александрович Лемтюгов (экс-ассистент тренера «Стальных Лисов») подсказал во многих аспектах, как вести себя на льду со взрослыми хоккеистами.

— Как вы думаете, почему адаптация во взрослой лиге проходила так долго — 4 года?

— Наверное, я еще сам не до конца понимал, что значит быть хоккеистом на взрослом уровне. Игра долго не складывалась из-за того, что много переживал. Если есть проблемы внутри, они есть и вне.

«Ежедневно смотрю хайлайты НХЛ»

— Драфт НХЛ — это…

— Однозначно один из главных моментов в жизни.

— Что значит «быть готовым к НХЛ»?

— Мне кажется, в это понятие входят не только игровые, но и бытовые показатели. В Америку нужно ехать готовым ко всему. В прошлом сезоне я не чувствовал уверенности.

Данила Юров globallookpress.com

— За каким клубом в НХЛ вы сейчас следите?

— Само собой, за «Миннесотой». За каким-то определенным игроком не слежу. Зато ежедневно смотрю хайлайты матчей этого клуба.

— Поддерживаете связь с представителями «Миннесоты»?

— В основном общаюсь с тренерами по развитию. После каждой игры мне пишут на почту.

«Сборная — это дорогие воспоминания»

— На международной арене у вас 2 медали в юниорах — золото и серебро за «Мировой кубок вызова» и чемпионат мира. Что для вас значит выступление за сборную России?

— В первую очередь, это гордость. Гордость за то, что выступаешь за Россию. Часто думаю о юниорском чемпионате мира-2021 — для меня это дорогие воспоминания. Жаль только, что из Техаса мы привезли серебряные, а не золотые медали.

Данила Юров globallookpress.com

— Как вы считаете, российскому хоккею не хватает международных соревнований?

— Разумеется, не хватает. Особенно молодым хоккеистам. Сколько игроков пропустили молодежные и юниорские чемпионаты мира…Это такие турниры, на которых эмоции испытываются намного сильнее.

— Что вы думаете об участии НХЛовцев на Олимпиадах 2026 и 2030 годов? На чемпионаты мира игроков уже пускают.

— Олимпиада вновь состоится на высоком уровне, на котором прошла в 2014 году в Сочи. Тогда получился интересный конкурентный турнир. Будет любопытно понаблюдать.

«Самое главное — быть готовым к сессии»

— Сейчас вы учитесь в педагогическом колледже. Какую специальность вы выбрали?

— Как и многие профессиональные спортсмены, я выбрал физкультуру. В дальнейшем, если захочу, пойду учиться на тренера.

— Насколько трудно готовиться к экзаменам и постоянно тренироваться, ездить по разным городам?

— Скажу так: в школе было в разы сложнее учиться из-за постоянных домашних заданий и контрольных работ. Сейчас самое главное — быть готовым к сессии. А она проходит раз в полгода.

Данила Юров «Металлург»

— Расскажите, пожалуйста, о вашем обычном распорядке дня.

— Мое утро регулярно начинается с тренировки. После нескольких часов занятия спортом я иду на обед. Если получится, могу отдохнуть. Вечером прогуливаюсь, если позволяет погода. Дождь — остаюсь дома.

— Что любите делать в свободное от тренировок время?

— Люблю играть в приставку — помогает отвлечься, расслабиться. Очень ценю время, проведенное в кругу семьи.