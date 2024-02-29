ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Один раз задрал планку — подтверждай». Как Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»

    Эксклюзивное интервью с главным бомбардиром магнитогорского клуба, которого с нетерпением ждут в «Миннесоте»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ Сборная России Миннесота Уайлд НХЛ Амур Лада
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Один раз задрал планку — подтверждай». Как Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси» Антуан Гризманн«Атлетик» — «Атлетико». Онлайн
  • 15:06
    • Источник: Погба дисквалифицирован за допинг на 4 года
    Все новости спорта
    Данила Юров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данила Юров
    Форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью рассказал, как чувствует себя в новом статусе лидера команды, оценил выступление коллектива в сезоне 2023/24 и поделился мыслями о возможном отъезде в НХЛ. С молодым нападающим пообщалась специально для Livesport.Ru Дарья Могилевич.
    20-летний нападающий «Магнитки» Данила Юров — восходящая звезда российского хоккея. Уроженец Челябинска ярко проявил себя еще в 16 лет, сначала в «Стальных Лисах», а затем и в старшей команде, где он стал самым молодым автором гола в истории «Металлурга» (16 лет и 306 дней).

    После первоначальной яркой вспышки молодой игрок на время ушел в тень, но его уже заметили за океаном, чему способствовала игра за национальную команду — на юниорском чемпионате мира-2021 Юров вошел в десятку лучших бомбардиров (11 очков в 7 матчах).

    На драфте НХЛ-2022 «Миннесота» выбрала выбрала россиянина в первом раунде под общим 24-м номером. Контракт Данилы с «Магниткой» заканчивается в этом году, но он останется в КХЛ на еще один сезон, который проведет уже в роли полноценного лидера команды.

    В сезоне 2023/24 Юров взорвал лигу, став лучшим снайпером и бомбардиром магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате и побив рекорд Владимира Тарасенко по количеству набранных очков за один сезон для игроков не старше 21 года.

  • «Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • Кто станет обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024?
  • 29/01/2024

    • «Я стал сильнее психологически»

    — Данила, вы в этом сезоне стали лидером «Металлурга»: в 62 играх регулярного чемпионата — 49 очков (21+28). В прошлом году вы забили 6 голов и отдали 6 передач за 59 матчей. Как вам кажется, в чем вы прибавили в этом сезоне?

    — Прежде всего, появилась уверенность в собственных силах, чего раньше мне не хватало. Я стал сильнее психологически. И в этом мне помогли советы Андрея Владимировича.

    Могу сказать, я повзрослел, перестал прокручивать в голове ошибки и то, что было в прошлом. Теперь меня это совершенно не задевает — я играю в хоккей ради прогресса и побед.

    — При Илье Воробьеве вы получали мало игрового времени, сейчас, с приходом Андрея Разина — до 15 минут за матч. Расскажите, пожалуйста, что поменялось?

    — Новый тренер — это всегда перемены. Сейчас не перечислю, что именно поменялось, потому что нововведений было много. Но самое глобальное — роль в команде.

    Если в прошлом сезоне я был скорее созидательным игроком — в основном играл в обороне, то сейчас — я в нападении: забиваю и отдаю голевые передачи. К этому я пришел постепенно: с каждой игрой старался добавлять во всем. Этой философии я придерживаюсь и сейчас.

    Данила Юров

    — Чувствуете ли вы ответственность из-за того, что стали лидером команды?

    — Статус лидера команды, конечно, ощущается. Один раз задрал планку — подтверждай. Вот я и пытаюсь выкладываться в каждой встрече, чтобы как минимум держаться на одном уровне и не соскакивать с него.

    — В поединке с «Авангардом» вы вышли на лед в конце встречи и сначала забросили за 0,1 секунду до сирены, затем — в овертайме отправили шайбу в пустые ворота. Что вы ощущали за несколько минут до финальной сирены, зная, что от вас ждут камбэка?

    — Я понимал, что нам поможет какой-нибудь рикошет или «мусорный гол», потому что весь третий период матча мы создавали опасные моменты. Это должно было случиться.

    Над победой поработала вся команда. Кто-то в нужный момент вышел на лед в меньшинстве и перехватил инициативу. На этом месте в концовке поединка с омичами оказался я. А так, результативное действие мог совершить любой игрок.

    — За полтора месяца вам удалось перевернуть игру трижды: в матчах со СКА, «Динамо» и «Авангардом». Как на вас влияют такие волевые победы?

    — Безусловно, такие результаты влияют положительно. Если мы можем переворачивать ход таких матчей, значит, мы движемся в правильном направлении.

    Ну а вообще, ощущения после залетевшей шайбы в концовке схожи с чувствами после гола в большинстве. Результат один — красный свет за воротами.

    Данила Юров

    — В матчах КХЛ мы видим вас в основном во втором звене с Никитой Михайлисом и Александром Петуниным. У тройки высокая результативность. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии на льду с партнерами.

    — С Никитой и Сашей мы скооперировались не сразу. Для понимания друг друга нам понадобилось несколько матчей. Когда мы узнали о сильных сторонах каждого из нас, мы начали их использовать. Отсюда и результат.

    Сложно сказать, чем отличается игра в одной тройке от игры в другой. Везде подстраиваешься и работаешь на победу.

    — Вы побили рекорд обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасова по очкам за сезон среди игроков до 21 года (49). Что для вас значат такие достижения?

    — Приятно побить рекорд, который продержался 12 лет. Но для меня и моей команды главная цель — Кубок Гагарина.

    «Если бы мы реализовали 30% опасных моментов, мы бы выиграли»

    — В регулярном чемпионате «Металлург» проигрывал больше матчей на выезде, чем дома. С чем это связано?

    — Если отмотать календарь на начало сезона 2023-2024, то первые 2,5 месяца у нас в прямом смысле не было аэропорта. Так что в тот период мы сыграли намного больше матчей на выезде, чем в Магнитогорске. Думаю, в этом и причина — график с переездами выматывает.

    — С какой командой было сложнее всего играть?

    — Лично для меня — с «Ладой». С ней мы каждый раз играли в вязкий хоккей. Многое, что мы хотели реализовать, не получалось.

    И да, седьмая строчка клуба в турнирной таблице «Востока» ни о чем не говорит: для «Лады» это был первый сезон с таким количеством матчей. Неудивительно, что на протяжении года команда играла довольно нестабильно — от непривычки.

    Данила Юров

    — Из 6 матчей, сыгранных в первой половине февраля, «Лисы» проиграли трижды. В январе было всего 3 поражения в 13 встречах. Чем можно объяснить этот спад?

    — Перед стартом плей-офф мы получили большие нагрузки. Тренерский штаб нас сразу же предупредил, что показать максимум в нескольких играх вряд ли удастся. Несмотря на это, если бы мы реализовали 30% опасных моментов в тех встречах, мы бы выиграли.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    — В первом раунде плей-офф «Магнитка» (1) сыграет с «Амуром» (8). Как будете готовиться к серии?

    — Не так давно мы встречались с «Амуром» — этот опыт как раз нам пригодится в плей-офф. Также будем с командой пересматривать матчи, анализировать преимущества и недостатки в игре соперников. Пока разбора не было.

    — В сезоне 2021-2022 в финале Кубка Гагарина «Металлург» уступил ЦСКА со счетом в серии 3:4. В прошлом году — «Авангарду» в 1/4 финала. Как вы думаете, «Лисы» готовы побеждать топ-клубы в борьбе за Кубок Гагарина в этом сезоне?

    — 100%. Наш клуб настроен выиграть Кубок.

    Данила Юров

    — В сезоне 2021-2022, когда «Лисы» выиграли серебро чемпионата, вы играли и в КХЛ, и в МХЛ. Тяжело было совмещать?

    — Я бы не сказал. Календарь в тот год был намного проще. К тому же, отличалась плотность игр, плюс пауза в связи с проведением Олимпиады. Да и Николай Александрович Лемтюгов (экс-ассистент тренера «Стальных Лисов») подсказал во многих аспектах, как вести себя на льду со взрослыми хоккеистами.

    — Как вы думаете, почему адаптация во взрослой лиге проходила так долго — 4 года?

    — Наверное, я еще сам не до конца понимал, что значит быть хоккеистом на взрослом уровне. Игра долго не складывалась из-за того, что много переживал. Если есть проблемы внутри, они есть и вне.

    «Ежедневно смотрю хайлайты НХЛ»

    — Драфт НХЛ — это…

    — Однозначно один из главных моментов в жизни.

    — Что значит «быть готовым к НХЛ»?

    — Мне кажется, в это понятие входят не только игровые, но и бытовые показатели. В Америку нужно ехать готовым ко всему. В прошлом сезоне я не чувствовал уверенности.

    Данила Юров

    — За каким клубом в НХЛ вы сейчас следите?

    — Само собой, за «Миннесотой». За каким-то определенным игроком не слежу. Зато ежедневно смотрю хайлайты матчей этого клуба.

    — Поддерживаете связь с представителями «Миннесоты»?

    — В основном общаюсь с тренерами по развитию. После каждой игры мне пишут на почту.

    «Сборная — это дорогие воспоминания»

    — На международной арене у вас 2 медали в юниорах — золото и серебро за «Мировой кубок вызова» и чемпионат мира. Что для вас значит выступление за сборную России?

    — В первую очередь, это гордость. Гордость за то, что выступаешь за Россию. Часто думаю о юниорском чемпионате мира-2021 — для меня это дорогие воспоминания. Жаль только, что из Техаса мы привезли серебряные, а не золотые медали.

    Данила Юров

    — Как вы считаете, российскому хоккею не хватает международных соревнований?

    — Разумеется, не хватает. Особенно молодым хоккеистам. Сколько игроков пропустили молодежные и юниорские чемпионаты мира…Это такие турниры, на которых эмоции испытываются намного сильнее.

    — Что вы думаете об участии НХЛовцев на Олимпиадах 2026 и 2030 годов? На чемпионаты мира игроков уже пускают.

    — Олимпиада вновь состоится на высоком уровне, на котором прошла в 2014 году в Сочи. Тогда получился интересный конкурентный турнир. Будет любопытно понаблюдать.

    «Самое главное — быть готовым к сессии»

    — Сейчас вы учитесь в педагогическом колледже. Какую специальность вы выбрали?

    — Как и многие профессиональные спортсмены, я выбрал физкультуру. В дальнейшем, если захочу, пойду учиться на тренера.

    — Насколько трудно готовиться к экзаменам и постоянно тренироваться, ездить по разным городам?

    — Скажу так: в школе было в разы сложнее учиться из-за постоянных домашних заданий и контрольных работ. Сейчас самое главное — быть готовым к сессии. А она проходит раз в полгода.

    Данила Юров

    — Расскажите, пожалуйста, о вашем обычном распорядке дня.

    — Мое утро регулярно начинается с тренировки. После нескольких часов занятия спортом я иду на обед. Если получится, могу отдохнуть. Вечером прогуливаюсь, если позволяет погода. Дождь — остаюсь дома.

    — Что любите делать в свободное от тренировок время?

    — Люблю играть в приставку — помогает отвлечься, расслабиться. Очень ценю время, проведенное в кругу семьи.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие