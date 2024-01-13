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    «Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?

    Кто станет обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024?

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    Конец регулярного чемпионата в КХЛ уже не за горами. Самое время предположить, кто же все-таки поднимет над головой Кубок Гагарина в нынешнем сезоне? Есть 8 реальных претендентов.

    Прошлогодние финалисты Кубка Гагарина больше не фавориты. Что случилось с «Ак Барсом» и ЦСКА?

    Говорят, что кубки выигрывает оборона. Достаточно вспомнить в какой хоккей играл «Ак Барс» в те годы, когда завоевывал Кубок Гагарина — все также строилось на обороне, но в той команде были также исполнители в атаке, которые решали исходы матчей — Данис Зарипов, Алексей Морозов, Нико Капанен и далее по списку.

    Спустя годы хоккей заметно поменялся. Тот же «Ак Барс» с тем же Билялетдиновым заметно пробуксовывает и, кажется, что в эпоху потолка зарплат главный тренер «барсов» не способен на былые результаты.

    В плей-офф прошедшего сезона только ЦСКА смог остановить «Ак Барс» в финале, а летом 2023-го года Билялетдинова уговорили остаться еще на один год, но что из этого вышло? Пока похоже на то, что оставлять Зинэтулу Хайдяровича было ошибочным решением, но все точки на «i»расставит плей-офф, хотя по матчам в регулярке не видно — за счет чего «Ак Барс» собрался сминать своих соперников в плей-офф.

    «Ак Барс»
    globallookpress.com

    ЦСКА смог взять 2 Кубка Гагарина подряд, но сейчас армейцы явно не похожи на себя прошлогодних. Команда Сергея Федорова очень тяжело стартовала в нынешнем сезоне, даже несмотря на то, что главный тренер решил собрать команда на летние сборы позже, чем это сделали остальные клубы.

    Давно известно, что такие команды как ЦСКА с самого старта сезона готовятся к играм плей-офф и плавно подходят к пику физической формы именно к матчам на вылет, но есть ощущение, что игроки ЦСКА никак не могут взять себя в руки. Несмотря на это, в последних матчах армейцы начали показывать действительно интересный и результативный хоккей, но на долго ли хватит ЦСКА? Большой вопрос.

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    После 56-и сыгранных матчей подопечные Федорова занимают 6-е место в таблице Западной конференции с 63-ю очками в активе.

    «Локомотив» и «Динамо». Их время пришло или еще нет?

    Главный козырь команды Игоря Никитина — отличные оборонительные действия игроков. «Локомотив» является лучшей командой в КХЛ по пропущенным голам. «Железнодорожники» вынимали шайбу из своих ворот лишь 110 раз в 55-и встречах нынешнего сезона.

    Несмотря на это, у «Локомотива» проблем действительно немало, одна из которых — это отсутствие креативности в атаке. И ведь действительно, в команде выделяется разве что Максим Шалунов, который набрал 33 (16+17) очка в 55-и встречах сезона, ну и Артур Каюмов с 30-ю (14+16) баллами в активе.

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    • Если говорить о шансах «Локомотива» хотя бы на попадание в финал розыгрыша Кубка Гагарина, то в нынешнем сезоне шансы действительно выше, чем в прошлом году, но кажется, что «железнодорожникам» будет очень тяжело преодолеть психологические барьеры на пути к кубку. Команда может дрогнуть в самый ответственный момент, как было в прошлых сезонах. К примеру, за «Локомотив» выступал голкипер Эдди Паскуале, который играл более менее стабильно в регулярном чемпионате, но резко сдал позиции в плей-офф.

    Московское «Динамо», в свою очередь, показывает отличную игру в нынешнем сезоне. Каждую игру «бело-голубых» смотреть очень интересно. Команда действительно прет и кажется, что на сей раз банда Кудашова способна на большие дела.

    Гол московского «Динамо» в большинстве.

    В команде появились игроки, которые способны решить исход матча. Тот же Никита Гусев показывает стабильный результат, есть Джордан Уил, Эрик О'Делл, Седрик Пакетт, Бреннан Менелл. Главный козырь «Динамо» — это большинство. Вышеперечисленные игроки регулярно реализуют лишнего и именно этот фактор может стать определяющим в успехе команда на пути к Кубку Гагарина.

    Всем известно, что удачная игра в неравных составах — один из ключевых факторов успеха в плей-офф, и у «Динамо» с этим порядок. Несмотря на это, у команды Кудашова также есть и слабые стороны. В команде нет железобетонного 1-го номера на позиции голкипера. Да, у «Динамо» есть Илья Коновалов и молодой Максим Моторыгин, которые в общем-то показывают неплохую игру, но ни у того, ни у другого нет серьезного опыта в игра плей-офф. Именно этот фактор может помешать «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина.

    СКА — главный фаворит Кубка Гагарина?

    Команда серьезным образом обновилась, по сравнению с прошлым сезонов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на сей раз сделал ставку на техничных хоккеистов, которые способны творить на льду. Игра у питерцев со старта сезона не особо клеилась, но сейчас можно с уверенностью сказать, что СКА — один из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

    У СКА со старта сезона было практически все — отличная атака, опытная оборона, но не хватало одного компонента — основного голкипера. Клуб решил эту проблему, забрав Никиту Серебрякова у «Адмирала» уже по ходу нынешнего сезона. Стоит отметить, что постепенно результат пришел — СКА стал стабильно побеждать. После 56-и матчей питерцы занимают 1-е место в таблице Запада с 77-ю очками в активе, хотя команда находилась рядом с ЦСКА, располагаясь на 6-7 строчках.

    Никита Серебряков — голкипер СКА.
    globallookpress.com

    В последние годы СКА все не мог пройти ЦСКА, заканчивая сезон где-нибудь в финале конференции, но кажется в нынешнем сезоне ситуация будет иной. Команда Сергея Федорова уже не похожа на ту мощь, которая была в прошлых сезонах, да и перекрестный плей-офф со 2-го раунда может свести армейские команды уже в финале Кубка Гагарина. У СКА действительно есть все для победы по итогам игр плей-офф, но сможет ли Ротенберг сломать стену, где максимум — это финал конференции? Покажет время.

    Есть еще одна команда в КХЛ, которая похожа на СКА — «Салават Юлаев». Да, у этих коллективов действительно много схожего — опытная оборона, топовый вратарь, а также немало исполнителей в атаке. Уфимцы, как и СКА, не сразу нашли свою игру в нынешнем сезоне, но сейчас команда Виктора Козлова выглядит очень уверенно. «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 75-ю очками в активе.

    Главный тренер уфимцев сумел перестроить игру своей команды уже по ходу регулярного чемпионата и сейчас «Салават Юлаев» показывает интересный хоккей в атаке. Стоит отметить, что голкипер команды точно будет претендовать на звание лучшего вратаря по итогам сезона. Александр Самонов в 40 матчах отразил 93.71% бросков при коэффициенте надежности 1.77.

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    • Хватит ли опыта у Виктора Козлова для того, чтобы побороться за кубок? Большой вопрос. Есть уверенность, что специалист сделал правильные выводы с прошлого сезона, где уфимцы вылетели в 1-м раунде плей-офф и готов к более серьезным свершениям. К примеру, сейчас у «Салавата Юлаева» есть 4-5 полевых игроков, которые стабильно приносят результат. Только посмотрите, как органично вписался в составе канадский нападающий Джош Ливо, который уже набрал 32 (13+19) очка в 31-м матче сезона.

    Можно предположить, что «Салават Юлаев» точно будет бороться за Кубок Гагарина, но точно не в этом сезоне, но а вдруг получится именно в этом году? Если уфимцы смогут дойти до финала розыгрыша Кубка Гагарина, то это будет настоящим успехом для подопечных Виктора Козлова.

    «Авангард» и «Металлург». Смогут ли эти команды удивить в плей-офф?

    Ткачев — Спунер — Буше. Эта тройка нападения «Авангард» произвела настоящий фурор в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Каждый игрок в этом звене смотрится органично и находится на своем месте. Эти ребята знают свое дело, но сможет ли «Авангард» во главе с одним из лучших звеньев в КХЛ выиграть Кубок Гагарина?

    Гол Ткачева в ворота «Трактора».

    В пользу этого говорит то, что менеджмент клуба незадолго до дедлайна отлично поработал на трансферном рынке и создал 2-ю тройку, которая также способна решить исход матча. Жафяров — Прохоркин — Юрчо довольно неплохо смотрятся, именно этого не хватало «Авангарду» для того, чтобы реально называться одним из фаворитов на Кубок Гагарина.

    Несмотря на это, у омичей также есть неопределенность с вратарской позицией. Казалось бы, Андрей Мишуров и правда неплохо выступает, но это его 1-й полноценный сезон в КХЛ. Сможет ли молодой голкипер вытащит команду даже до финала конференции? Вопрос открытый. Теоретически сможет, ведь Мишуров стабильно приносит результат, но игры плей-офф отличаются от регулярного чемпионата, цена ошибки слишком велика.

    Перед началось нынешнего сезона мало кто верил, что за 10 матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет занимает 1-е место на Востоке и во всей КХЛ. Капитан «магнитки» Егор Яковлев в одном из интервью заявил, что именно этот скептицизм извне помог команде выдавать отличную игру и стабильно набирать очки.

    Егор Яковлев — капитан «Металлурга».
    globallookpress.com

    Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов сказал, что самое главное в играх плей-офф — это опыт хоккеистов. Если смотреть на «Металлург», то опытных игроков в нынешнем сезоне не так уж и много. Главный тренер команды Андрей Разин сделал ставку на молодых воспитанников «Металлурга», а также привез часть игроков за собой из «Северстали». Опытных хоккеистов по типу Егора Яковлева осталось не так много в составе. Да и вратарская линия также не выглядит настолько мощно, чтобы реально претендовать на Кубок Гагарина.

    Прогноз LiveSport.Ru: Московское «Динамо» обыграет СКА и поднимет над головой Кубок Гагарина.

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