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    Первые участники плей-офф, технические понижения «Сибири», «спартаковский» кризис

    КХЛ: обзор 19-й игровой недели

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    В рамках 19-й игровой недели были определены первые участники плей-офф, а «Сибирь» в один момент недосчиталась четырех очков. О самых значимых событиях КХЛ говорим в еженедельном обзоре.

    «Локомотив», «Динамо» и СКА вышли в плей-офф

    Вся тройка лидеров Западной конференции решила первую ключевую задачу — добилась кубковой квалификации. Обеспечив себе выход в следующий раунд, «Локомотив», «Динамо» Москва и СКА остается определить, кто с каких позиций выйдет в плей-офф, так как именно эти три команды на текущий момент претендуют на корону Западной конференции.

    19-ю игровую неделю «Локомотив» закончил на первом месте, набрав 76 очков в 53 матчах и опередив столичных конкурентов на 2 балла при равенстве проведенных встреч. Санкт-петербуржцы же замыкают первую тройку, отставая от лидера на 4 очка при таком же количестве матчей.

    «Локомотив» не проигрывает в течение трех матчей

    На прошлой неделе команда Игоря Никитина провела три встречи и не проиграла ни разу. Поочередно ярославцы разделались с противниками с Восточной конференции. Сперва они обыграли «Нефтехимик» (4:2) и с трудом вырвали победу у «Амура» (3:2 ОТ), претендующих на выход в плей-офф, после чего уверенно прошлись по «Авангарду» (4:1), который метит в лидеры конференции и до выезда в Ярославль не терял очки с 6 января.

    «Динамо» Москва в игре против «Динамо» Минск
    ХК «Динамо» Москва

    Уверенные (или почти) результаты продолжает демонстрировать и команда Алексея Кудашова, которая в 2024 году добилась шести побед из семи возможных, хотя прошлая неделя началась именно с поражения — единственного в этом месяце. На домашнем льду «Динамо» Москва сенсационно проиграло «Нефтехимику», нанеся при этом 50 бросков в створ при 21 со стороны гостей (1:2). Но в следующей игре динамовцы вернулись в нужный ритм, разгромив «Динамо» Минск (4:1).

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    Изо всех сил от двух первых команд пытается не отстать СКА, который неделями ранее был не очень убедителен, когда дело доходило до крайне ответственных топ-матчей. Однако на прошлой неделе команда Романа Ротенберга получила небольшую разгрузку в виде двух домашних игр с аутсайдерами, с которыми относительно легко удалось справиться на классе. В частности, санкт-петербуржцы разнесли «Амур» (6:2), а затем довольно буднично обыграли «Куньлунь» (3:1).

    «Сибирь» лишили четырежды очков

    Самой острой, болезненной и даже скандальной темой прошлой недели оказалось наказание «Сибири», которую лишили четырех очков за нарушение регламента. В частности, новосибирский клуб, согласно заявлению лиги, провел четыре матча с четырьмя иностранцами вместо трех легионеров, предусмотренных лимитом.

    С учетом того, что в двух таких встречах «Сибирь» победила, КХЛ была вынуждена пойти на меры и лишила команду четырех набранных баллов, дополнительно присудив штраф в размере двух миллионов рублей. С турнирной точки зрения непростая для «Сибири» задача переросла в катастрофически сложную. При высокой плотности в таблице -4 очка — это существенная потеря, которая моментально отразилась на положении команды.

    «Сибирь» в матче с «Салаватом Юлаевым»

    По итогам 53 сыгранных матчей «Сибирь» съехала на десятую строчку в Восточной конференции, отставая теперь от зоны плей-офф на 4 балла. На прошлой неделе команда Сергея Кривокрасова провела всего одну встречу, в рамках которой дома уступила «Салавату Юлаеву» (2:4). В целом же, для «Сибири» это было уже четвертое поражение в семи январских матчах. Причем трижды она проиграла в основное время, а значит, осталась без набранных очков, пропустив по 4+ гола.

    В нижней половине Востока потирают руки

    Самым главным на текущий момент везунчиком после произошедшего с «Сибирью» стал «Нефтехимик», который занял ее позицию в первой восьмерке. Но есть нюанс: нижнекамцы, опережая девятый «Амур» на 3 балла, провели на два матча больше, что дает хабаровчанам определенный задел на будущее.

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    • В контексте результатов «Нефтехимика» прошлую игровую неделю можно назвать успешной — даже несмотря на поражение от «Локомотива» во вторник (2:4). После встречи в Ярославле команда Олега Леонтьева отправилась в Москву, где сенсационно победила «Динамо» (2:1). В воскресенье на домашней площадке «Нефтехимик» взял верх над «Адмиралом» (3:2).

    «Амур» в матче с «Салаватом Юлаевым»

    Если для «Нефтехимика» на данном этапе чемпионата все складывается относительно неплохо, то у «Амура» ситуация не такая радужная. Да, команда Андрея Мартемьянова, набрав 52 очка в 53 встречах, опередила на один балл «Сибирь» и всего на три отстает от зоны топ-8 с играми в запасе, но ее результаты вызывают наибольшую тревогу.

    В 20-ю игровую неделю «Амур» входит с серией из шести поражений подряд. Причем только две встречи закончились в овертайме, позволив команде разжиться парой баллов. В ходе минувшей семидневки команда Андрея Мартемьянова трижды вышла на лед гостевой арены. Сперва она без шансов уступила СКА (2:6), а затем на характере добилась ничьей в основное время в матчах с «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым», которым впоследствии проиграла в овертайме с одинаковым счетом — 2:3 ОТ.

    Худший период «Спартака» продолжается

    Максимально ответственный период регулярного сезона «Спартак» проваливает по всем направлениям. И речь идет не только о поражениях, ставших неотъемлемым элементом его нынешней статистики. Все дело в слабой реализации в целом — только в двух матчах из девяти последних красно-белые забили три или более голов — и рисках для команды Алексея Жамнова.

    Турнирная таблица после 19-й игровой недели

    На данный момент в активе «Спартака» 55 проведенных матчей, в которых он набрал 70 очков и опустился на четвертую строчку в Западной конференции. Остальные конкуренты — и вверху, и внизу — провели по 53 игры — разница, которая в итоге может стать ключевой. Сейчас столичный клуб отстает от третьего СКА на 2 балла, а от первого «Локомотива» — уже на 6. Но упомянутые выше риски связаны с потенциальным понижением, так как разрыв между пятым «Торпедо» сократился до 5 очков с учетом двух игр нижегородцев в запасе.

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    • Минувшую игровую неделю «Спартак» начал с победы над «Витязем» (2:1), которая помогла прервать 6-матчевую серию поражений. Но за встречей с соперником из Подмосковья последовала новая волна неудач. На своей территории команде Алексея Жамнова не хватило сил, чтобы сдержать «Авангард» (1:3), а в воскресной игре в Казани красно-белые не справились с «Ак Барсом» (3:4 Б).

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