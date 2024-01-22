Претенденты на плей-офф НХЛ: От главных фаворитов Кубка Стэнли до любимчиков драфт-лотереи

Надежда может служить серьезным мотиватором для команд НХЛ. Или же она способна стать мощным галлюциногеном, когда заманчивая перспектива плей-офф меняет любые планы. Или же она может быть чуждой для команд, находящихся глубоко на дне турнирной таблицы по мере прохождения середины сезона.

Ниже представлены категории претендентов на Кубок Стэнли в их нынешнем виде. Прогнозируемые очки и вероятности попадания в плей-офф указаны по результатам серии недавних матчей.

Начнем с тех, кто имеет лучшие перспективы:

Категория 1: Реальные претенденты на Кубок Стэнли

«Бостон»

Мэтт Гжельцык X — Boston Bruins

Прогнозируемое количество очков: 106.3

Вероятность попадания в плей-офф: 99.2%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 3.7%

Их шансы станут выше, если: в текущем сезоне «Бостон» напрасно не рассматривается в качестве одной из команд-сенсаций. После шокирующего вылета из плей-офф и ухода Патриса Бержерона и Давида Крейчи, а также других перестановок в составе летом немногие верили, что «Брюинз» будут способны побороться за очередной Президентский кубок. И все же, с наступлением 2024 года «Бостон» оказался на вершине благодаря лучшим в лиге вратарям и спецбригадам.

Впрочем, в начале регулярки бостонцы страдали от проблем впереди, когда их нападение стабильно давало сбои. Но «Брюинз» по-прежнему не выглядят угрожающе при игре в равных составах, занимая 18-е место по количеству заброшенных шайб за 60 минут. «Бостону» явно не помешало бы усилить атаку до дедлайна и получить дополнительный выбор в центре. Проблема лишь в том, что генеральный менеджер Дон Суини решил поставить все на кон в прошлом году — у «Бостона» даже нет выбора драфта до четвертого раунда.

Их шансы уменьшатся, если: их базовые цифры не смогут стать более характерными для «Бостона». Линус Улльмарк и Джереми Свэйман помогли «Брюинз» добиться показателя 1.98 по пропущенным шайбам за матч при игре в равных составах, благодаря их совместному проценту отраженных бросков .920 — одному из лучших в НХЛ. Вратарям удается компенсировать проблемы в атаке, где у «Бостона» менее 50% ожидаемых голов.

Такого точно не было в годы Бержерона. И так продолжаться не может, если «Бостон» надеется поднять Кубок через год после того, как его должен был поднять Патрис.

«Колорадо»

Натан Маккиннон X — Colorado Avalanche

Прогнозируемое количество очков: 108.1

Вероятность попадания в плей-офф: 98.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 7.2%

Их шансы станут выше, если: «Эвеланш» получат хоть какую-то дополнительную результативность.

К счастью, у них есть Натан Маккиннон, который может в течение месяца тащить на своих широких плечах всю атаку команды, как он сделал это недавно, став одним из лидеров гонки MVP НХЛ. Его партнер по звену Микко Рантанен занимает второе место в команде по числу набранных очков, а звездный защитник Кэйл Макар лидирует среди коллег по позиции с 1.29 очком за игру. Но после выдающегося сезона Валерия Ничушкина с 19 голами ситуация стала не такой радужной.

Количество очков Райана Джохансена снизилось по сравнению с прошлым сезоном. Арттури Лехконен провел всего 12 матчей, а Габриэль Ландескуг — ни одного. Томаш Татар, подписанный для усиления состава, был обменян в «Сиэтл». У «Колорадо» отличный руководящий персонал, который пару лет назад укомплектовал основу команды, сделав состав конкурентоспособным в Кубке Стэнли. Теперь это необходимо повторить — особенно острой стала необходимость второго центрфорварда — чтобы этот состав сумел достичь тех же высот.

Их шансы уменьшатся, если: они в нужный момент не получат лучшую версию Георгиева. Вратарь Александр Георгиев выдал безумное количество серий: добился шести побед подряд на старте сезона, выиграл шесть матчей из семи в ноябре, а совсем недавно он одержал пять побед в шести встречах, в трех из которых не пропустил ни гола.

Однако на данный момент он даже не входит в топ-20 по среднему количеству отведенных угроз. Более того, по проценту спасений при игре в равных составах он находится на 30-м месте, что отправляет его в одну лигу с Девоном Леви. «Эвеланш» победили в Кубке Стэнли во многом благодаря вратарской игре, которая, скорее, носила характер своевременности, а не являлась доминирующей моделью. В нынешнем формате «Колорадо», возможно, нуждается именно в последнем. Но потянет ли это Георгиев?

«Даллас»

Джо Павелски X — Dallas Stars

Прогнозируемое количество очков: 104.4

Вероятность попадания в плей-офф: 98%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 2,8%

Их шансы станут выше, если: результативность останется такой же сбалансированной. В составе «Старз» есть Джо Павелски, Роопе Хинц и Джейсон Робертсон — трио, которое, по мнению многих, может стать самым мощным в НХЛ. И только представьте радость «Далласа», обнаружившего еще одну линию, играющую моментами даже лучше: Мэтт Дюшен — одно из важнейших приобретений сезона — действует вместе с Мэйсоном Марчментом и Тайлером Сегином.

Все прогнозы на хоккей

В нижних звеньях результативность исходит от Джейми Бенна, Уайатта Джонстона и Евгения Дадонова, а также от Миро Хейсканена и Томаса Харли на линии обороны. «Даллас» занимает одно из лидирующих мест в НХЛ по количеству голов за матч, и в этом заслуга именно такого баланса.

Их шансы уменьшатся, если: Джейк Оттинджер не восстановится на сто процентов и не сможет вернуть свою магию. Основное опасение по поводу Джейка на старте сезона заключалось в его потенциально высоком уровне: если бы вратарь «Старз» показывал шикарные результаты, то Питер Дебур, вероятно, просто изнурил бы его перед плей-офф. Но вряд ли кто-то мог подумать, что Оттинджер окажется на 31-м месте по отраженным шайбам, показав процент спасений .856 в декабре и имея только 48% «качественных» появлений в старте в нынешнем сезоне.

В настоящее время он пытается залечить травму нижней части тела. Хорошая новость заключается в том, что «Даллас», несмотря на это, продолжает выигрывать. Представьте, как они прибавят, когда вернут прежнего Джейка.

«Флорида»

«Флорида» X -Florida Panthers

Прогнозируемое количество очков: 109.3

Вероятность попадания в плей-офф: 99.9%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 11.2%

Их шансы станут выше, если: Мэттью Ткачук снова начнет забивать. Напористый звездный вингер проводит неплохой сезон, набрав 43 очка в 45 матчах, взаимодействуя с партнером Картером Верхаге, который забросил 23 шайбы. Но на счету Мэттью всего 12 голов, хотя в предыдущие сезоны он преодолевал отметку в 40.

И дело здесь не в недостатке упорства: в среднем форвард наносит 3.46 броска за игру, но его процент реализации никак не преодолеет рубеж 4.7. Вероятно, эти цифры будут расти, ведь Мэттью всегда держит планку, когда матчи становятся особенно важными.

Их шансы уменьшатся, если: ухудшится качество обороны при игре в равных составах. Главное отличие нынешних «Пантерз» от образца прошлого сезона — действия в защите в формате «5-на-5», которая значительно улучшилась в нынешней кампании — с 16-го места и 2.49 пропущенными шайбами за матч до 3-го места в текущей регулярке — 1.98. Отчасти это заслуга вратарей. Но в основном «Флорида» играет в высококлассный хоккей с владением и позиционной обороной, возглавляемой Александром Барковым — фаворитом на Фрэнк Дж. Селки Трофи.

«Пантерз» демонтируют оборону уровня плей-офф и должны продолжать в том же духе в раунде на вылет.

«Рейнджерс»

Джейкоб Труба X — New York Rangers

Прогнозируемое количество очков: 110.8

Вероятность попадания в плей-офф: 99.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 4.7%

Их шансы станут выше, если: Игорь Шестеркин станет «тем самым Шести, которого мы знаем».

Именно так капитан команды Джейкоб Труда охарактеризовал один из последних удачных отрезков, в рамках которого обладатель Везина Трофи добился пяти побед подряд с процентом отраженных бросков .946. Правда, позже он попал под каток «Каролины», которая вонзила шесть голов. В таком ритме прошел его год в целом, хотя неудачи на старте этого сезона почти не помешали «Рейнджерс» во многом благодаря выдающейся работе Джонатана Куика в качестве запасного.

Однако праймовый Шестеркин обеспечит «Рейнджерс» преимущество над большинством своих потенциальных соперников в плей-офф. И он нужен команде.

Их шансы уменьшатся, если: на трансферном дедлайне не удастся сделать отличную команду еще лучше. «Рейнджерс» по-прежнему претендуют на Президентский кубок. Весь сезон они выглядят как реальные кандидаты на Кубок Стэнли. И в такой ситуации трудно представить, что генеральный менеджер Крис Друри не попытается усилить состав, учитывая, что в прошлом сезоне ньюйоркцы — в аналогичный период — подписали Патрика Кейна и Владимира Тарасенко.

И хотя на этих двоих не лежит вина за вылет «Рейнджерс» от «Нью-Джерси» в первом раунде в прошлом году, они все же не помогли команде добиться успеха. Но у менеджера есть свои опции. Правильные варианты могут обеспечить «Рейнджерс» первую за 30 лет победу в Кубке.

«Вегас»

Чандлер Стефенсон X — Vegas Golden Knights

Прогнозируемое количество очков: 106.8

Вероятность попадания в плей-офф: 97.4%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 5.7%

Их шансы станут выше, если: атака обретет стабильность. В среднем «Вегас» кладет столько же шайб за игру (3.24), сколько и в прошлом сезона (3.25). Но если нападение дает сбой, то это происходит чересчур резко: «Вегас» не смог забить ни одного гола в пяти матчах из 46, включая встречу в рамках Зимней классики с «Сиэтлом» и игру с «Колорадо», которая является последней безголевой для «Голден Найтс».

В 19 проигранных матчах — включая овертаймы и буллиты — среднее количество заброшенных шайб составляло всего 1.75 за игру.

Их шансы уменьшатся, если: вратарская игра подкачает в плей-офф.

Победа в Кубке Стэнли в прошлом сезоне стала возможна благодаря двум лучшим месяцам в карьере Эдина Хилла. Он перенес этот импульс — и новый контракт — в текущий сезон с целью продемонстрировать впечатляющие результаты… но в ограниченном количестве из-за травм, которые фактически вывели его из строя на декабрь. Логан Томпсон в его отсутствие был неплох, но все еще остается непроверенной опцией, если говорить о плей-офф. «Вегас» выиграл Кубок благодаря голкиперам. Но осилят ли «Голден Найтс» еще один такой заход?

Категория 2: Гарантированные участники плей-офф

«Каролина»

Мартин Нечаст X — Carolina Hurricanes

Прогнозируемое количество очков: 105.6

Вероятность попадания в плей-офф: 99.1%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 9.6%

Их шансы станут выше, если: игровая модель будет налажена. В течение большей части времени пребывания Рода Бриндамора в Роли «Харрикейнз» определяют словосочетание «любимцы аналитиков». Они доминируют во владении шайбой и снова являются одними из лидеров лиги по проценту бросков в формате «5-на-5». Команда входит в топ-3 по проценту ожидаемых голов. И после провального старта сезона «Каролина» продвигается по турнирной таблице.

На текущий момент «Харрикейнз» входят в пятерку Востока по проценту набранных очков и замыкают топ-3 в списке главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, согласно аналитическим данным Stathlete. Достаточно сократить разрыв между ожиданием и реальностью, между тем, что под капотом и перед глазами, и «Каролина» может взять золото.

Их шансы уменьшатся, если: вратарская игра перечеркнет все это. Вратари «Каролины» не входят даже в топ-30 по надежности в НХЛ, хотя в сезоне 2022/23 занимали 12-е место. Андерсен Фредерик из-за травм провел всего шесть матчей. А Антти Раанта был настолько плох, что его перевели в АХЛ. Молодой Петр Кочетков выровнял ситуацию, но в его карьере набралось всего 209 минут игры в плей-офф.

«Харрикейнз» сталкиваются и с другими потенциальными проблемами в — например, поиск игрока, способного решить исход игры с четырьмя овертаймами, но главная забота все же связана с вратарями.

«Лос-Анджелес»

Алекс Лаферрьер X — LA Kings

Прогнозируемое количество очков: 106.2

Вероятность попадания в плей-офф: 95.9%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 4.0%

Их шансы станут выше, если: Пьер-Люк Дюбуа оправдает ожидания. На его счету 9 голов и 10 передач в 43 матчах за «Кингз». С точки зрения количества очков за игру он практически сравнялся по результативности с защитником Джорданом Спэнсом. Разница в зарплате между двумя игроками разного амплуа составляет около 7.68 млн долларов, что говорит о многом в контексте ожиданий и реальных цифр, которые на данный момент выдает форвард.

У Дюбуа еще достаточно времени, чтобы найти свою игру и сформировать неудержимую тройку форвардов вместе с Анже Копитаром и Филиппом Дано. Но слабая результативность в сочетании с выдающимся сезоном «Виннипега», в который «Лос-Анджелес» отдал игроков в обмен на 25-летнего нападающего, перевела реакцию болельщиков из категории разочарований в категорию иронии.

Их шансы уменьшатся, если: им в который раз придется мериться с силами с «Эдмонтоном». Возможно, на этот раз все будет по-другому. В конце концов, «Вашингтон» обыгрывал «Питтсбург» и брал Кубок. А может, ничего не изменится: спросите у фанатов «Торонто», хотели бы они снова наткнуться на «Бостон» в плей-офф в ближайшее время?

Команда Тодда Маклеллана встречалась с «Эдмонтоном» в двух подряд первых раундах и оба раза была выбита Макдэвидом и компанией. И это несмотря на посредственную игру вратарей «Ойлерз». Нельзя исключать вероятность, что «Кингз» снова попадут на «Эдмонтон». Калифорнийцам лучше бы этого избежать.

«Ванкувер»

Брок Босер X — Vancouver Canucks

Прогнозируемое количество очков: 111.1

Вероятность попадания в плей-офф: 99.4%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 6.2%

Их шансы станут выше, если: генеральный менеджер Патрик Аллвин продолжит грамотно разыгрывать свои карты. «Ванкувер» является реальным претендентом на Кубок Стэнли, чего о них нельзя было сказать более десяти лет. Этому во многом способствовала работа Аллвина, благодаря которому ряды «Кэнакс» пополнили Иэн Коул, Филип Гронек, Карсон Суси и Никита Задоров в момент, когда команда нуждалась в усилении обороны.

У «Кэнакс» могло появиться основание дать ему больше пространства для маневров с учетом перспектив в Кубке Стэнли, но не стоит забывать, что Аллвин чаще всего делал свои ходы осторожно и продуманно.

Их шансы уменьшатся, если: невероятному везению в плане здоровья основного состава придет конец. Самое важное число для «Ванкувера» на сегодняшний день — 46. Это количество игр, проведенных канадским клубом и конкретно Дж. Ти Миллером, Куинном Хьюзом, Элиасом Петерссоном и, что особенно важно, Броком Босером, который славится длительными пропусками. Тэтчер Демко вышел в старте 33 раза, превзойдя свой общий показатель прошлого сезона.

Существует много факторов, благодаря которым «Ванкувер» стал открытием чемпионата в сезоне 2023/24. Вероятно, самым значимым является здоровье ключевых игроков.

«Виннипег»

«Виннипег» X — Winnipeg Jets

Прогнозируемое количество очков: 101

Вероятность попадания в плей-офф: 99.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 8.0%

Их шансы станут выше, если: они найдут центрфорварда второго звена. Обмен Пьер-Люка Дюбуа сделал «Виннипег» сильнее — частично за счет приобретений, частично за счет потерь — но в итоге это привело к незаполненному пробелу за Марком Шайфли.

У «Джетс» имеются некоторые опции вроде Габриэля Виларди, Кола Перфетти и Владислава Наместникова, и не исключено, что проблему можно решить с помощью внутреннего ресурса. Но использование генеральным менеджером Кевином Шевелдайоффом своих возможностей, например, подписание Элиаса Линдхольма, возвело бы «Виннипег» на уровень выше.

Их шансы уменьшатся, если: их превосходство в защите ослабнет. «Виннипег» в этом сезоне стал оборонительным бастионом, занимая первое место по среднему количеству пропущенных голов за игру. И это ее только заслуга вратаря Коннора Хеллебайка. Согласно данным Stathletes, «Джетс» занимают третье место в категории ожидаемых голов противника и пресечении быстрых атак; седьмое в уменьшении количества бросков; восьмое в недопущении голевых возможностей; девятое — в предотвращении голевых моментов после комбинированных атак.

«Виннипег» силен в обороне в моменты, когда дело еще не доходит до Хеллебайка, хотя вратарь также находится на высоте: предотвратил 15.4 — больше, чем ожидалось. Командная защита — это основа игры «Джетс». Если она даст трещину, все может рухнуть в один момент.

Категория 3: Взлет или падение

«Эдмонтон»

Леон Драйзайтль X — Edmonton Oilers

Прогнозируемое количество очков: 109

Вероятность попадания в плей-офф: 99.2%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 20.7%

Их шансы станут выше, если: «Ойлерз» сохранят ритм, заданный 24 ноября.

Ни одна команда не выиграла больше матчей за этот период, чем «Эдмонтон», показавший результат 15-3-0. Ни один представитель лиги не может похвастаться большим процентом набора очков — .824. Никто не забивал больше голов за 60 минут в среднем при равных составах (3.80). Что еще важнее, только шесть команд предотвращали больше голевых моментов, чем «Ойлерз» в формате «5-на-5» (2.10) за этот период. Коннор Макдэвид набрал 59 очков в 40 матчах, Зак Хайман забросил 28 шайб, Леон Драйзайтль — 22.

Та катастрофа начала сезона — 3-9-1, завершившая этап Джея Вудкрофта в качестве главного тренера, кажется, произошла в другой жизни. Это были те самые «Ойлерз», у которых, если верить аналитическим подсчетам Stathletes, на данный момент самый высокий процент шансов на победу в Кубке Стэнли.

Их шансы уменьшатся, если: Стюарт Скиннер не сможет показать достойную игру. Вратарь «Эдмонтона» принял участие в 14 из упомянутых выше 18 матчей и показал процент отраженных бросков .927 в формате «5-на-5», отыграв на уровне выше среднего. «Эдмонтону» не нужно, чтобы он взял Везина Трофи, им будет достаточно, чтобы он просто не стал причиной поражений. И пока он действительно привозит голы, а «Ойлерз» с 24 ноября держат высокую планку — они вправе считаться главными претендентами на Кубок Стэнли.

Если Скиннер станет слабым местом, у команды появятся другие опции — Кэлвин Пикар или Джек Кэмпбелл их АХЛ — то есть на данный момент Скиннер — все же единственный подходящий вариант.

«Нью-Джерси»

Эрик Хаула X — New Jersey Devils

Прогнозируемое количество очков: 94.5

Вероятность попадания в плей-офф: 71.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 1.7%

Их шансы станут выше, если: в состав «Нью-Джерси» вернется Дуги Хэмилтон, либо «Девилз» разгрузят его зарплатную ведомость для поиска подходящей замены. С Дуги «Нью-Джерси» успел провести 20 матчей, прежде чем он получил разрыв грудной мышцы, отнявший вместе с игроком способность выносить шайбу и стабилизировать оборону. Для «Девилз» было бы здорово, если бы защитник сумел вернуться в течение сезона: Хэмилтон оставался одним из трех ключевых хоккеистов в составе клуба с Ньюарка, который был способен сходу улучшить игру своей команды.

Но если случится так, что Хэмилтон не успеет набрать кондиции к плей-офф, тогда генеральному менеджеру Тому Фицджеральду придется действовать по «принципу Кучерова» и использовать 9 млн долларов финансового запаса для укрепления обороны, например, за счет ресурсов, которые мог бы предложить «Калгари».

Их шансы уменьшатся, если: «Нью-Джерси» не удастся обрести утраченную уверенность. Для «Девилз» все складывается относительно неплохо: только в трех матчах текущего сезона команда Линди Раффа проиграла, отличившись первой. Но проблема заключается в том, что «Нью-Джерси» забивал первым только в 12 матчах из 44, а его процент набранных очков, когда «Девс» сначала пропускают, держится на уровне .480.

В целом весь сезон для «Нью-Джерси» складывается неровно. Отчасти на это повлияли травмы, хотя многие беды были следствием неряшливой обороны и нестабильных вратарей. Нельзя исключать и факт давления после прошлогоднего прорыва, когда их скорость и внимание к мелочам позволяли диктовать условия соперникам. Команду того образца в нынешнем сезоне мы видели редко. И это нужно менять, причем как можно скорее.

«Торонто»

«Торонто» X — Toronto Maple Leafs

Прогнозируемое количество очков: 103.1

Вероятность попадания в плей-офф: 97.6%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 6.3%

Их шансы станут выше, если: оборона начнет показывать более качественную игру в формате «5-на-5». Несмотря на дискуссии о вратарских казусах — Илья Самсонов был понижен в статусе, а Мартин Джонс вновь демонстрирует привычный уровень в течение последних нескольких месяцев — «Мэйпл Лифс» пропускают меньше голов, чем предполагают их аналитические данные. Ожидаемое количество пропущенных «Торонто» в текущей регулярке при игре в равных составах добралось до рубежа 2.66 за матч. По этому показателю команда Шелдона Кифа не входит даже в первую двадцатку и лишь немного превосходит безнадежных соседей из Оттавы. Безусловно, это явный регресс по сравнению с цифрами прошлого сезона (2.51).

Нам доводилось видеть огромное количество команд, которые компенсировали слабую игру вратарей за счет сочетания взрывной атаки и надежной обороны. И нет никаких причин, по которым «Торонто» не может вписать себя в эту компанию.

Их шансы уменьшатся, если: ближайшие преследователи приблизятся вплотную. «Торонто» вполне устроит второе или третье место в Атлантическом дивизионе. Этого было бы достаточно, чтобы не нарваться на «Бостон» в первом раунде, учитывая их историю, и чтобы не бороться за «уайлд-кард» с клубами Столичного дивизиона. В хоккейной вселенной существует и реальность, в которой «Лифс» не попадают в плей-офф в нынешнем сезоне. И потеря соответствующей позиции в дивизионе стала бы первым ошибочным шагом.

Категория 4: На грани

«Аризона»

Клэйтон Келлер X — Arizona Coyotes

Прогнозируемое количество очков: 85.4

Вероятность попадания в плей-офф: 6.3%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.0%

Их шансы станут выше, если: их игра в гостях будет соответствовать магии «Маллетт Арены». С переездом в кампус Аризонского государственного университета в прошлом сезоне «Койотис» сформировали домашний рекорд 39-24-5, включая 14-9-0 в нынешней регулярке. Однако вне родного катка их результаты не настолько яркие — 8-10-3.

Их показатели забитых и пропущенных шайб дома и на выезде практически противоположны. Чтобы проскочить в плей-офф, «койотам» необходимо прибавлять за пределами родной пустыни.

Их шансы уменьшатся, если: из-за травм они потеряют либо Клэйтона Келлера, либо Матиаса Маччелли. Эти два бомбардира стали ключевыми в атакующих звеньях «Аризоны». Маччелли — лидер первого звена, оформивший 30 очков в 44 играх. Келлер — самый динамичный игрок в большинстве, набравший в этом сезоне 18 баллов в формате «5-на-4». У «Аризоны» нет глубины состава, чтобы пережить потерю многих ребят, но травмы упомянутых двух хоккеистов стали бы катастрофой.

«Детройт»

«Детройт» в матче с «Торонто» X — Detroit Red Wings

Прогнозируемое количество очков: 79

Вероятность попадания в плей-офф: 2.5%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.0%

Их шансы станут выше, если: они доверятся прогнозам аналитиков Money Puck, а не Stathletes. По крайней мере, MP дает «Детройту» 13.1% шанса на выход в плей-офф и более оптимистичный прогноз количества набранных очков — 82.5. Но в любом случае цифры пророчат очередной сезон вне Кубка Стэнли, несмотря на многообещающее начало.

Их шансы уменьшатся, если: они найдут кого-то, кто будет делать сэйвы. «Детройт» потерял Вилле Хуссо из-за травмы нижней части тела. Без основного вратаря «Рэд Уингз» вынуждены были ставить в ворота Джеймса Раймера и задействовать Майкла Хатчинсона, а Алекс Лайон, которого они приобрели у «Флориды», провел уже 16 игр в нынешнем сезоне. На текущий момент «Детройт» является 26-м по количеству пропущенных шайб за матч при игре в равных составах.

«Нэшвилл»

Роман Йоси X — Nashville Predators

Прогнозируемое количество очков: 92.6

Вероятность попадания в плей-офф: 36.3%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.4%

Их шансы станут выше, если: нападение снова станет продуктивным. Тренер Эндрю Брюнетт пришел в «Нэшвилл», обещая привнести в игру «Предс» быструю и эффективную атаку. Скорость у них имеется. А эффективность? Не всегда.

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Свой ритм «Нэшвиллу» удалось найти в течение месяца после начала сезона. В частности, команда забила четыре и более голов в шести матчах из девяти. Но, к примеру, в декабре им удалось это сделать всего четырежды в 16 встречах. Не то чтобы их атака иссякла — «Предаторз» забивали меньше двух голов всего трижды в 46 играх текущего сезона — но она перестала быть такой взрывной, как на старте.

Их шансы уменьшатся, если: не удастся наладить игру в спецбригадах. «Нэшвилл» находится в середине списка эффективности большинства и на 25-м месте по эффективности меньшинства (77.4%). Они забросили 6 шайб в меньшинстве, но позволили соперникам забить 33 гола в моменты их численного преимущества. Это проблема в кадрах или исполнении? В чем бы ни была причина ясно только то, что игра в меньшинстве часто подводит «Нэшвилл» в этом сезоне.

«Айлендерс»

Илья Сорокин X — New York Islanders

Прогнозируемое количество очков: 88.9

Вероятность попадания в плей-офф: 30.0%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.2%

Их шансы станут выше, если: они перестанут транжирить очки. Конечно, 10 поражений «Айлендерс» в овертаймах в этом сезоне можно воспринимать по-разному: да, они зарабатывали по одному баллу, вместо того чтобы покидать площадку без очков, но их результат 5-11 ясно дает понять, что команде некомфортно в формате «3-на-3» и сериях буллитов, в которых, как можно было надеяться, вратарская игра способна наделить их преимуществом.

Их шансы уменьшатся, если: Илья Сорокин не получит должной поддержки. Только одна команда в среднем позволяет наносить по своим воротам больше бросков при игре в равных составах — и это «Сан-Хосе» (33.72). Когда вы получаете почти такое же количество бросков, сколько летит в направлении ворот коллектива, сформированного для максимизации шансов на драфте, это не может считаться нормой. «Айлендерс» также занимают третье место по количеству допущенных голевых возможностей за 60 минут (32.41), уступая только «Шаркс» и «Чикаго». Опять же, это не самый обнадеживающий показатель.

«Филадельфия»

Кэмерон Йорк X — Philadelphia Flyers

Прогнозируемое количество очков: 93.1

Вероятность попадания в плей-офф: 61.6%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.7%

Их шансы станут выше, если: караван не опрокинется, наткнувшись на кочку. Как показывают прогнозы, у «Филадельфии» все довольно неплохо. На данный момент она находится в зоне плей-офф. Если отталкиваться от прошлогодних данных, то стоит напомнить, что в сезоне 2022/23 в плей-офф вышли 13 из 16 команд, которые к 1 января находились в топ-8 в своих конференциях.

Однако в конце декабря и начале января «Флайерз» столкнулись с первым серьезным испытанием — пятью поражениями в шести встречах, хотя два из них перешли в овертаймы/буллиты. В этот отрезок команда в среднем пропускала больше четырех шайб за игру. Но «Филадельфии» удалось вернуть победный курс и пройти через этот сложный период.

Их шансы уменьшатся, если: молодая команда начнет играть в соответствии с ее статусом. Джон Торторелла мастерски добивается от своих парней максимальной отдачи. Именно поэтому тренер занял второе место в голосовании на премию NHL Awards Watch Jack Adams, уступив Рику Токкету из «Ванкувера». Генеральный менеджер Дэнни Бриер называет «Флайерз» «молодой командой», а президент клуба Кит Джонс прямо говорит, что «Филадельфия» находится на пути к тому, чтобы стать постоянным участником плей-офф, который в конечном итоге будет бороться за Кубок Стэнли.

Возможно, «Филадельфия» — уже команда уровня плей-офф. Возможно, им еще предстоит побороться за место в раунде на вылет. Как и во все времена в «Филадельфии»: верьте в свой путь.

«Питтсбург»

Евгений Малкин X — Pittsburgh Penguins

Прогнозируемое количество очков: 96.9

Вероятность попадания в плей-офф: 83.0%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 4.5%

Их шансы станут выше, если: прогнозы Stathlete относительно 83% вероятности выхода в плей-офф оправдаются. В Восточной конференции только пять команд имеют более высокие шансы, и только две представляют Столичный дивизион — «Рейнджерс» и «Каролина».

Аналитики Money Puck относятся к «Пингвинз» более скептически, давая им 41% вероятности. Но формула Дома Лущишина The Athletic оценивает их шансы в 76%. Очевидно, в этих моделях есть что-то, что их авторам нравится в «Питтсбурге».

Их шансы уменьшатся, если: им не удастся вывести игру в большинстве на запредельный уровень. Иметь такую мощь в спецбригадах — Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Эрик Карлссон и Сидни Кросби являются лидерами по числу проведенных минут в формате «5-на-4» — и быть такими посредственными — это почти преступление. Эффективность «Питтсбурга» при игре с численным преимуществом находится на уровне 21.7%, что стало одной из причин того, что по общим показателям в атаке «Пингвинз» находятся в нижней части рейтинга НХЛ (3.04 гола за игру).

В обороне «Питтсбург» — при игре в равных составах — выглядит лучше чем ожидалось, но в нападении не впечатляет. Более острое большинство могло бы это исправить.

«Сиэтл»

Адам Ларссон X — Seattle Kraken

Прогнозируемое количество очков: 93.4

Вероятность попадания в плей-офф: 36.4%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 1.3%

Их шансы станут выше, если: они начнут выигрывать в овертаймах. Как и «Айлендерс», «Сиэтл» часто теряет очки в 5-минутном периоде. Более 34% его матчей в текущем сезоне дошли до овертайма или серии буллитов, где «Кракен» добился трех побед при девяти поражениях, в том числе 1-4 в буллитах. Но если эти цифры удастся улучшить, то «Сиэтл» сможет оказаться в числе претендентов на плей-офф, а не в гонке за «уайлд-кард».

Их шансы уменьшатся, если: они не смогут обвить своими щупальцами немного удачи в реализации бросков. «Кракен», скорее всего, не сумеет повторить прошлогодний успех в этом направлении, поскольку сейчас он находится на одном из последних мест в лиге — 29-е — по проценту реализации в формате «5-на-5», хотя в минувшем сезоне являлся одними из лидеров чемпионата по данному показателю. По статистике голов при игре в равных составах «Сиэтл» занимает 25-ю строчку.

Как сказал недавно форвард Джордан Эберле, вернуться к прошлогодним высотам, кажется, невозможно, но «средний уровень» они удержать должны. Если «Кракен» добьется этой цели, то второй выход в плей-офф станет весьма вероятным.

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» X — Tampa Bay Lightning

Прогнозируемое количество очков: 89.9

Вероятность попадания в плей-офф: 38.7%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.4%

Их шансы станут выше, если: Андрей Василевский затащит их в плей-офф. Мы становимся свидетелями одной из самых необъяснимых историй сезона 2023/24: «Лайтнинг» добивались лучшего процента набора очков в 24 играх, которые он пропустил, чем в 22, в которых принимал участие.

После операции по удалению грыжи поясничного отдела Василевский вернулся на лед, но уже не был самим собой. Стабильность — один из основных компонентов, которого ему не хватает. С момента своего возвращения 24 ноября Андрей только раз не пропускал от соперников от трех шайб и более в сериях из нескольких матчей.

Их шансы уменьшатся, если: они по-прежнему будут зависеть от пяти игроков в атаке. Никита Кучеров (75 очков) — претендент на Харт Трофи. Брэйден Поинт (48 очков), Стивен Стэмкос (42 очка), Виктор Хедман (44 очка) и Брэндон Хэгел (38 очков) выглядят великолепно. Но вопросы о глубине нападения витают вокруг команды с тех пор, как генеральный менеджер Жюльен Бризбуа заговорил о качестве состава в контексте следующего контракта Стэмкоса.

«Вашингтон»

Александр Овечкин X — Washington Capitals

Прогнозируемое количество очков: 84.3

Вероятность попадания в плей-офф: 11.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.1%

Их шансы станут выше, если: Алекс Овечкин начнет набирать обороты. Погоню за Гретцки никто не отменял. После самого вялого старта в плане заброшенных шайб Овечкин провел небольшой успешный отрезок в декабре.

Тот факт, что «Вашингтон» находится на девятом месте в Восточной конференции с учетом нехватки голов Александра, удивителен. На протяжении многих лет было принято говорить: «как играет Ови, так играют и “Кэпиталз”». Если он наберет форму, то, вероятно, «Вашингтон» тоже прибавит.

Их шансы уменьшатся, если: от них отвернется удача в матчах с с овертаймами. «Вашингтон» является одним из лучших в лиге по подобного рода победам, имея поразительный результат 11-1-6. Сюда вошли шесть побед после основного времени, включая три победы в серии буллитов.

Категория 5: В критическом положении

«Баффало»

«Баффало» X — Buffalo Sabres

Прогнозируемое количество очков: 81.6

Вероятность попадания в плей-офф: 4.7%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.1%

Их шансы станут выше, если: «Баффало» сможет обрести хоть какое-то подобие оборонительного мастерства. В 46 матчах «Сэйбрз» пропустили 146 шайб, что в определенной степени унижает команду, которая серьезно рассчитывала на плей-офф. «Баффало» имеет одну из худших статистик по пропущенным голам за матч (3.17). И этот показатель нередко усугубляется слабой игрой вратарей.

Их шансы уменьшатся, если: им не удастся поставить победы на поток. Звучит немыслимо, но у «Сэйбрз» в нынешнем сезоне были всего три 2-матчевые серии без поражений. Да, иногда «Баффало» мог похвастаться беспроигрышными циклами в основное время, но продолжительным отрезком без потерь — ни разу. Трудно взбираться по лестнице, если вы постоянно соскальзываете со следующией ступеньки.

«Калгари»

Мэтт Коронато X — Calgary Flames

Прогнозируемое количество очков: 91.7

Вероятность попадания в плей-офф: 25.9%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.8%

Их шансы станут выше, если: они выиграют серию буллитов. На данный момент «Калгари» остается единственной командой с четырьмя поражениями в серии буллитов (и без побед).

Их шансы уменьшатся, если: атака «Флеймз» продолжит хромать. В среднем «Калгари» забрасывает за игру 3.10 шайбы — один из самых низких показателей лиги. Ожидаемый показатель голов «Калгари» при игре в равных составах держится на уровне 2.61, что считается выше его фактического результата — 2.39. По проценту реализации в формате «5-на-5» канадцы не входят даже в топ-25.

«Миннесота»

Маркус Фолиньо X — Minnesota Wild

Прогнозируемое количество очков: 86.4

Вероятность попадания в плей-офф: 7.8%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.1%

Их шансы станут выше, если: им каким-то образом удастся пережить эпидемию травм. Зимой из состава «Миннесоты» выбывали Кирилл Капризов, Филип Густавссон, а также защитник и капитан Джаред Сперджен, который отсутствует по сей день. Йонас Бродин, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло также вынуждены были пропускать матчи из-за повреждений.

Их шансы уменьшатся, если: им не хватит места на Западе. От тройки лидеров Центрального дивизиона «Миннесота» отстает на 16+ очков, а дистанция в 8 баллов отделяет команду от «Нэшвилла» в гонке за «уайлд-кард». «Эдмонтон» набрал ход, а «Сиэтл» становится сильнее. Тренер Джон Хайнс сумел встряхнуть команду, но времени остается все меньше.

«Сент-Луис»

Кевин Хейс X — St. Louis Blues

Прогнозируемое количество очков: 81.4

Вероятность попадания в плей-офф: 1.6%

Вероятность победы в Кубке Стэнли: 0.0%

Их шансы станут выше, если: игра в большинстве каким-то образом станет лучше. Но это чересчур заоблачные ожидания с учетом того, что их эффективность составляет всего 11.3% — один из самых низких показателей в лиге. Одна из причин — Джордан Кафру, который в прошлом сезоне забил 11 голов в большинстве, а в этом — всего один. Да и в целом на его счету сейчас 12 шайб по итогам 44 матчей. Причем 7 он забросил после отставки Беруби.

Их шансы уменьшатся, если: ни Джордан Биннингтон, ни Джоэл Хофер не смогут обеспечить «Блюз» хотя бы несколько недель выдающейся вратарской игры, чтобы вернуть их в гонку. Как видите, шансы на то, что «Сент-Луис» сможет побороться за плей-офф — крайне ничтожны.

Категория 6: Подождем до следующего года?

«Монреаль», «Оттава»

Самуэль Монтембо X — Montreal Canadiens

По данным Stathletes, у «Монреаля» и «Оттавы» есть по 0.2% шанса на выход в плей-офф. Money Puck в этом понимании более оптимистичен, давая «Канадиенс» 5.8%, а «Сенаторз» — 3%.

У «Оттавы» почти не осталось надежды после того, как команда провела большую часть отложенных матчей. Да и с процентом набранных очков .402 они существенно продвинуться не смогут.

«Монреаль» еще может рассмотреть свои шансы на плей-офф где-то вдалеке. На текущий момент он имеет больший процент побед — .489, чем «Баффало». Но даже несмотря на периодические намеки на конкурентоспособность, этот сезон сулит очередной провал.

Все прогнозы на НХЛ

«Сенаторз», как казалось ранее, были способны совершить рывок. Но этого не произошло. Их разочаровывающие результаты на катке и перестройка за его пределами — увольнение менеджера Пьера Дортона и тренера Ди Джея Смита — указывают на то, что этот сезон вновь будет потрачен впустую.

Ни одна команда в НХЛ не выиграла меньше матчей в овертаймах, чем «Оттава», у которой результат 3-8-0 в таких встречах. Несколько подобных матчей могли сложиться иначе, и, возможно, они позволили бы дополнить статистику необходимыми баллами.

Категория 7: Пожалуйста, повысьте шансы на Маклина Селебрини

«Анахайм», «Чикаго», «Коламбус», «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» X — San Jose Sharks

Три из этих команд добились именно того, на что рассчитывали в этом сезоне: вероятность «Анахайма» «Чикаго» и «Коламбуса» на выход в плей-офф составляют менее 1%, что позволяет улучшить шансы в лотерее драфта, где главной фигурой является форвард Бостонского университета Маклин Селебрити. Навстречу будущему!

«Коламбус» явно не хотел оказаться в этой компании. Еще в сентябре у него был новый тренер Майк Бэбкок, здоровый Патрик Лайне, и, как они надеялись, шанс побороться за место в плей-офф. Теперь у них нет ничего из этого... но есть собственный выбор в первом раунде драфта. И снова — навстречу будущему!

В этом и заключается смысл надежды. Команды могут обрести ее снова. С выигрышем в лотерею. С сильным межсезоньем. Или, как в случае со многими, перечисленными выше, с уверенным завершением регулярного сезона, которое превращает аутсайдера в претендента на плей-офф.