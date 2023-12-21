Топ-6 случаев в истории НХЛ, когда фанаты, ожидая подписание суперзвезды, были обмануты

После недель спекуляций, переросших в несколько дней грандиозного ажиотажа, бейсбольная команда «Торонто Блю Джейс» так и не заключила контракт с Сехэем Отани. Лучший бейсболист планеты, неповторимый талант, который умеет бить и подавать на уровне суперзвезды, выбрал Лос-Анджелес, заключив рекордную сделку на 700 миллионов долларов.

То, что Отани присоединился к «Доджерс», не вызывает удивления, и по сути, было ожидаемым исходом с самого начала. Но по отношению к болельщикам «Блю Джейс» это было жестоко, ведь речь заходит об ожиданиях. В процессе игры команда перешла из статуса аутсайдера к темной лошадке, став впоследствии легитимным претендентом. И вот в пятницу им сообщили, что сделка практически заключена; с частными самолетами и забронированным столиком для торжества, они «завербовали» самого громкого игрока, когда-либо выходившего на рынок свободных агентов в бейсболе. Но сообщения оказались ложными, а болельщики были обмануты. Их ожидания разрослись только чтобы лопнуть.

Вот тут в дело и вступает хоккей.

Хотя ни один игрок НХЛ не может сравниться с ценником Отани — есть несколько команд, чьи полные составы даже не могут — это не значит, что хоккейные болельщики не могут находиться в предвкушении чего-то грандиозного, только чтобы потом оказаться обманутыми. Поэтому сегодня мы вспомним о шести случаях, когда болельщики НХЛ думали, что получат суперзвезду, но это было не так.

Чтобы не быть голословными, мы не говорим о блокбастерах, которые были близки к развязке, как, например, Стив Айзерман в «Оттаву» или печально известные слухи о Венсане Лекавалье в «Монреаль». Об этих сделках говорили и информировали о том, насколько они были близки, только после их завершения. Мы выбираем моменты в истории НХЛ, когда фанаты верили, что команды уже получили суперзвезду, а потом было разочарование.

Такое случается чаще, чем вы думаете. Ниже — шесть примеров, а начнем, пожалуй, с самого известного.

Эрик Линдрос в «Рейнджерс», 1992

Команда: В первый год с Марком Мессье «Рейнджерс» выиграли Президентский Кубок. Но после разочаровывающего поражения во втором раунде они решили замахнуться еще на одного центрального нападающего.

Игрок: Линдросу было 19 лет, и он еще не провел ни одного матча в НХЛ. Но после отказа выступать за команду «Квебек Нордикс», которая его задрафтовала, и пропуска целого года лишь для доказывания правоты, он стал, возможно, самым интригующим перспективным игроком в истории НХЛ.

Сделка: На драфте 1992-го «Рейнджерс» согласились на выгодную сделку, в результате которой в Квебек отправились бы несколько игроков в обмен на права на Линдроса (конкретный список никогда официально не был подтвержден, но, по слухам, в него входили Майк Рихтер, Алексей Ковалев и Адам Грейвз).

На какой стадии был процесс? По мнению «Рейнджерс» и «Квебека», на завершающей. Не так быстро, сказали представители «Филадельфии», которые утверждали, что они также заключили сделку с «Нордикс», и их предложение было первым.

Вся эта ситуация превратилась в бардак, и в итоге дело было передано на рассмотрение в арбитражный суд, который, как ожидалось, должен отдать Линдроса в «Рейнджерс». К удивлению всех, вместо этого он вынес решение в пользу «Флайерз», отправив игрока в Филадельфию и оставив «Рейнджерс» ни с чем.

Насколько это было неприятно? В то время — слишком. Представьте, что команда упустила возможность подписать Коннора Бедарда сегодня. А теперь представьте, что Бедард на год старше и уже блистал на международном турнире среди лучших. Но с перспективой времени болельщики «Рейнджерс» могут радоваться такому итогу. Хотя Линдрос — когда оставался здоровым — и был настолько хорош, как о нем говорили, «Рейнджерс» через два года прервали засуху в Кубке Стэнли, выиграв турнир с составом, построенным вокруг многих хоккеистов, которых они планировали обменять.

Уэйн Гретцки в «Торонто», 1996

Команда: «Лифс» были командой-ветераном, которая выходила в финал конференции в 1993 и 1994 годах, но после двух поражений в первом раунде было ясно, что их время подходит к концу.

Игрок: Уэйн Гретцки. Возможно, вы слышали о нем. Точнее, это был 35-летний Гретцки, завершивший короткую командировку в «Сент-Луис». Он уже не был той неудержимой силой, которой казался в начале карьеры, но только что провел сезон со 102 очками и по-прежнему считался одним из лучших бомбардиров в спорте.

Сделка: Когда Гретцки впервые в карьере вышел на рынок свободных агентов, казалось почти наверняка, что он проведет свои последние годы в Торонто, присоединившись к команде родного города и оставаясь рядом с больным отцом. К тому же трудно было представить «Мэйпл Лифс Гарденс», заполненный сине-белыми джерси с номером 99, без сопровождающего щелчка кассового аппарата.

Уэйн Гретцки на прощальной церемонии в «Лос-Анджелесе» globallookpress.com

На какой стадии был процесс? Как оказалось, на нулевой. Генеральный менеджер «Торонто» Клифф Флетчер хотел совершить трансфер, но владельцы команды поскупились, настаивая на том, что они не могут позволить себе подписать величайшего игрока в истории хоккея даже в рамках сделки для родного города.

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Насколько это было неприятно? Можно было бы выдать отдельный материал о том, как болельщики «Лифс» верили в приход звезды, который в итоге отправился в другую команду, и многие действительно так и поступили, но Гретцки сделал это лучше их всех. Произнеся подобное и будучи болельщиком «Торонто» в те времена, я помню, что это было досадно, но не критично. Но со временем стало очевидно, насколько сильно «Лифс» ошиблись — особенно когда команда пропускала плей-офф, а канадский герой проходил свой последний круг с «Рейнджерс».

Джером Игинла в «Бостон», 2013

Команда: Менее чем через два года после победы в Кубке «Брюинз» готовились к новому рывку по мере приближения дедлайна 2013 года.

Игрок: Игинла был живой легендой, проведя всю свою карьеру в НХЛ в составе «Калгари», наколотив более 500 голов. Теперь, в 35 лет, он наконец-то должен был перейти в команду, претендующую на Кубок, чтобы побороться за свой первый трофей.

Сделка: После того как Игинла был выведен из состава «Калгари», поползли слухи о том, что сделка состоялась. «Брюинз», согласно информации в СМИ, должны были отдать Мэтта Бартковски, Александра Хохлачева, а также первый раунд драфта, чтобы получить взамен последнего великого силового форварда НХЛ и моментально стать фаворитами Кубка.

На какой стадии был процесс? На такой, что это подтвердили на TSN, а через несколько часов опровергли. Игинла был обменян в тот же вечер, но только в «Питтсбург».

Насколько это было неприятно? В Целом, думаю, фанаты «Бостона» восприняли новость нормально.

А может, и нет. Справедливости ради стоит сказать, что обида из-за ложной информации таилась не только на TSN, но и на «Пингвинз» с «Флеймз». Однако она была недолгой: «Бостон» выбил Игинлу и «Питтсбург» из плей-офф того года, а затем летом подписал сурового вингера в качестве свободного агента.

Фрэнк Маховлич в «Чикаго», 1962

Команда: «Блэкхокс» были действующими чемпионами Кубка и мечтали о династии, построенной вокруг молодых Стэна Микиты и Бобби Халла.

Игрок: Фрэнк Маховлич, 24-летняя звезда, который наравне с Халлом считался лучшим левым нападающим.

Сделка: Маховлич за 1 миллион долларов. Вот и все. Ни выбора, ни проспектов, ни других игроков. Только наличные. И не просто деньги, а сумма, которая была неслыханной не только в хоккее, но и во всем профессиональном спорте.

Согласно легенде, сделка была заключена между совладельцем «Торонто» Гарольдом Баллардом и владельцем «Блэкхокс» Джеймсом Норрисом, и важно подчеркнуть, что слово «заключена» — как выразился Мило Даннел — подразумевало «подкреплена спиртным». Он хотел сказать, что они были пьяны.

На какой стадии был процесс? На достаточной, чтобы оказаться на первых страницах спортивных разделов по всей стране после того, как просочились подробности соглашения. Но позже «Лифс» отказались от сделки, а когда все же решились на нее снова, передумал уже «Чикаго».

Насколько это было неприятно? Возможно, не так сильно, как похмелье на следующий день.

Рэй Бурк в «Филадельфию», 2000

Команда: После нескольких лет, проведенных в борьбе за Кубок Стэнли, «Флайерз» хотели добавить еще одного ветерана в свой чемпионский состав.

Игрок: Бурк был, несомненно, самой популярной фигурой в дедлайн 2000 года, так как многолетний игрок «Брюинз» наконец-то был готов принять предложение конкурентов. За неделю до дедлайна появились сообщения о том, что Бурк уведомил «Бостон» о согласии на переход в «Детройт» или «Филадельфию», причем «Флайерз» считались фаворитами. После победы над «Бостоном» в матче, который стал для Рэя последним домашним в составе клуба из Массачусетса, игроки и тренерский штаб «Филадельфии» даже не пытались скрыть, как они рады возможности его заполучить.

Рэй Бурк в составе «Калгари» globallookpress.com

Сделка: Это была, пожалуй, самая занятная часть, поскольку «Брюинз» дали понять, что они больше заинтересованы в том, чтобы найти наилучший вариант для своего многолетнего капитана, чем в том, чтобы выжать из сделки максимум выгоды. Цена должна была быть вполне разумной.

На какой стадии был процесс? По словам самого Бурка, наутро после его последней игры в составе «Брюинз» ему сказали, что дело сделано. Но это было не так, и через несколько дней «Бостон» завершил сделку с «Колорадо» — командой, которая почти не упоминалась в спекуляциях.

Насколько это было неприятно? Фанаты, игроки и руководство «Филадельфии» были разочарованы, особенно когда в 2000 году плей-офф закончился катастрофой и ознаменовал конец эры Линдроса. Но я полагаю, что даже болельщики «Флайерз» признают, что для самого Бурка все сложилось прекрасно.

Яромир Ягр в «Питтсбург»

Команда: Это было время расцвета эры Кросби-Малкина, в период которой «Питтсбург» уже выиграл один Кубок Стэнли. Они только что завершили сезон со 106 очками, но проиграли в первом раунде. К тому же становились актуальными вопросы о долгосрочном здоровье Кросби после серьезного сотрясения мозга, поэтому настрой в команде оставлял желать лучшего. Если бы только какой-нибудь любимый символ франшизы планировал вернуться в лигу после выступлений в КХЛ…

Игрок: Ягр возвращался в НХЛ после трехлетнего перерыва, став 39-летним неограниченно свободным агентом.

Яромир Ягр в «Филадельфии» globallookpress.com

Сделка: Предложение «Пингвинз» было рассчитано на один год с зарплатой в 2 миллиона долларов, хотя, когда воссоединение настолько прекрасно, деньги отходят на второй план.

На какой стадии был процесс? Из всех вариантов в нашем списке происходящее с Ягром больше всего напоминало ситуацию с Отани, если я правильно помню, там даже следили за самолетом. Сделка не была оформлена, но становилось ясно, к чему все идет. Агент Ягра даже сказал, что «его сердце в "Питтсбурге"", и звездный ветеран, очевидно, чувствовал себя в долгу перед Марио Лемье.

Упс. Вместо этого Ягр подписал контракт с заклятыми соперниками — 'Флайерз' — получив больше денег, чем предлагали 'Пингвинз'.

Насколько это было неприятно? Довольно сильно, судя по реакции болельщиков 'Пингвинз'. Они освистывали своего бывшего кумира, когда он и 'Филадельфия' играли в Питтсбурге, и неприязнь тлела в течение многих лет.

Теперь, похоже, все наладилось, и скоро состоится церемония вывода его номера из обращения, но какое-то время это было ужасно.