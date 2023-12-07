«Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери?

«Вашингтон» вернулся домой после пяти игр, проведенных в гостях, и не смог ничего показать. Были и сильные моменты, но в целом команда оказалась поверженной и отправилась в столицу с тремя показательными поражениями. И общей темой в рамках гостевой кампании была та же проблема, которая мучает «Кэпиталз» весь год: нападение.

«Вашингтону» удалось забросить больше четырех шайб только в одной встрече — победе 5:4 над «Анахаймом», где Том Уилсон оформил хет-трик. Дважды «Кэпиталз» отличились в победном матче с «Лос-Анджелесом» и по голу забили в неудачных играх с «Сан-Хосе» и «Вегасом». И в завершении гостевой серии они потерпели катастрофическое поражение от «Аризоны» со счетом 0:6.

Нелишним будет напомнить, что в шести последних матчах «Вашингтон» проиграл четырежды, дважды покинув каток без заброшенных шайб и забив девять голов в сумме.

И вовсе не вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм заставил тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери обратить внимание на то, как сильно страдает нападение, истинной причиной стало наблюдение за тем, как «Аризона» уничтожает его команду.

«Самый очевидный [момент] — это когда я смотрю на их игру в большинстве. Когда я наблюдаю за тем, как эти парни двигают шайбу и как они проводят мелкие комбинации — четырехфутовый пас, пятифутовый пас, передача вразрез — вот тут становится действительно понятно, где нам нужно улучшить игру, чтобы забить гол», — объяснил Карбери журналистам после игры с «Койотис».

И именно в этом кроется самая большая проблема. «Вашингтон» не просто не реализовывает свои шансы, он не способен показывать качественную игру и создавать опасные моменты. Это касается как действий в формате 5-на-5, так и во время численного преимущества.

Дилан Строум X — Washington Capitals

Наблюдая за движениями «Вашингтона» в последних матчах, вы не увидите ни идеальных передач, ни мощных проходов. Создается ощущение, что креативность, скорость и резкость в нападении ушла в тень. Сейчас у форвардов столичного клуба просто нет сыгранности, и кроме Тома Уилсона и Дилана Строума никто в нынешнем сезоне не стал высокооктановой и постоянной угрозой.

Не внушает оптимизм и то, что в текущей кампании «Кэпиталз» проводят в зоне атаки всего 38,5% игрового времени, а в оборонительном участке — 44%, согласно аналитическим данным NHL EDGE.

Как же команде исправить ситуацию?

Начать стоит с самих игроков, поскольку такие звезды, как Алекс Овечкин, Евгений Кузнецов и другие, должны наконец-то набрать форму в условиях неутихающей борьбы.

В преддверии встречи с «Аризоной» Кузнецов был отстранен от игры, а Карбери надеется, что это послужит сигналом и поможет ему «ментально перезагрузиться». А когда «Вашингтон» вновь ступит на лед — в ночь на пятницу — нападающий будет мотивирован в стремлении вернуться на высокий уровень и показать то, чего не хватало столичному клубу.

Овечкин же забросил всего пять шайб в 22 играх, впервые в карьере он близок к тому, чтобы завершить сезон с менее 20 голами в активе. С другой стороны, он раздает передачи, где только может. Трудно понять, беспокоит ли его что-то или это признак природного старения, но у него есть еще 60 матчей и куча времени, чтобы наверстать упущенное.

Помимо нынешнего состава, вероятно, пришло время задействовать подкрепление. Этен Фрэнк и Иван Мирошниченко проявили себя в фарм-клубе «Херши» (АХЛ), и, возможно, если предоставить шанс кому-то из них, то это вновь зажжет искру или, по крайней мере, придаст новую форму.

Этен Фрэнк X — Hershey Bears

По-прежнему «Вашингтон» ждет выздоровления Макса Пачиоретти, возвращение которого должно наделить первую шестерку столь необходимым преимуществом.

Тем не менее рынок обмена также может стать одной из опций. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан отметил, что он и команда все еще ищут форварда класса первого звена, и хотя это довольно непростая задача, учитывая, что клуб не обладает самыми дорогими активами, которые можно предложить в ходе сделки, у «Кэпиталз» имеются определенные варианты.

В конце концов, кто-то должен чем-то пожертвовать, и это ложится на плечи каждого.