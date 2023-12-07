ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери?

    Тренер «Кэпиталз» еще может изменить ситуацию в лучшую сторону

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс Анахайм Дакс
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы? Александр Овечкин«Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери? Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • 22:06
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Сочи»
  • 22:05
    • «Динамо» было точнее «Северстали» в серии буллитов
  • 21:28
    • «Локомотив» дома не оставил шансов «Ак Барсу»
  • 21:11
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»
  • 19:52
    • «Автомобилист» взял верх над «Салаватом Юлаевым»
  • 19:30
    • СКА выиграл у «Трактора»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин
    Спенсер Карбери заметил, насколько серьезными являются проблемы «Кэпиталз» в нападении не из-за игры вратаря «Койотис», а из-за того, как «Аризона» «возила» его команду. Переживая за столичный клуб, автор Thehockeynews Самми Силбер пытается разобраться в происходящем и найти пути решения.
    «Вашингтон» вернулся домой после пяти игр, проведенных в гостях, и не смог ничего показать. Были и сильные моменты, но в целом команда оказалась поверженной и отправилась в столицу с тремя показательными поражениями. И общей темой в рамках гостевой кампании была та же проблема, которая мучает «Кэпиталз» весь год: нападение.

    «Вашингтону» удалось забросить больше четырех шайб только в одной встрече — победе 5:4 над «Анахаймом», где Том Уилсон оформил хет-трик. Дважды «Кэпиталз» отличились в победном матче с «Лос-Анджелесом» и по голу забили в неудачных играх с «Сан-Хосе» и «Вегасом». И в завершении гостевой серии они потерпели катастрофическое поражение от «Аризоны» со счетом 0:6.

    Нелишним будет напомнить, что в шести последних матчах «Вашингтон» проиграл четырежды, дважды покинув каток без заброшенных шайб и забив девять голов в сумме.

  • Овечкин высказался о шансах побить рекорд Гретцки
  • Читайте по теме

    • И вовсе не вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм заставил тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери обратить внимание на то, как сильно страдает нападение, истинной причиной стало наблюдение за тем, как «Аризона» уничтожает его команду.

    «Самый очевидный [момент] — это когда я смотрю на их игру в большинстве. Когда я наблюдаю за тем, как эти парни двигают шайбу и как они проводят мелкие комбинации — четырехфутовый пас, пятифутовый пас, передача вразрез — вот тут становится действительно понятно, где нам нужно улучшить игру, чтобы забить гол», — объяснил Карбери журналистам после игры с «Койотис».

    И именно в этом кроется самая большая проблема. «Вашингтон» не просто не реализовывает свои шансы, он не способен показывать качественную игру и создавать опасные моменты. Это касается как действий в формате 5-на-5, так и во время численного преимущества.

    Дилан Строум

    Наблюдая за движениями «Вашингтона» в последних матчах, вы не увидите ни идеальных передач, ни мощных проходов. Создается ощущение, что креативность, скорость и резкость в нападении ушла в тень. Сейчас у форвардов столичного клуба просто нет сыгранности, и кроме Тома Уилсона и Дилана Строума никто в нынешнем сезоне не стал высокооктановой и постоянной угрозой.

    Не внушает оптимизм и то, что в текущей кампании «Кэпиталз» проводят в зоне атаки всего 38,5% игрового времени, а в оборонительном участке — 44%, согласно аналитическим данным NHL EDGE.

    Как же команде исправить ситуацию?

    Начать стоит с самих игроков, поскольку такие звезды, как Алекс Овечкин, Евгений Кузнецов и другие, должны наконец-то набрать форму в условиях неутихающей борьбы.

    В преддверии встречи с «Аризоной» Кузнецов был отстранен от игры, а Карбери надеется, что это послужит сигналом и поможет ему «ментально перезагрузиться». А когда «Вашингтон» вновь ступит на лед — в ночь на пятницу — нападающий будет мотивирован в стремлении вернуться на высокий уровень и показать то, чего не хватало столичному клубу.

  • Кузнецов о возвращении в состав «Вашингтона»: Хочу кого-нибудь убить
  • Читайте по теме

    • Овечкин же забросил всего пять шайб в 22 играх, впервые в карьере он близок к тому, чтобы завершить сезон с менее 20 голами в активе. С другой стороны, он раздает передачи, где только может. Трудно понять, беспокоит ли его что-то или это признак природного старения, но у него есть еще 60 матчей и куча времени, чтобы наверстать упущенное.

  • Фетисов: Уверен, к Овечкину вернется голевое чутье
  • Читайте по теме

    • Помимо нынешнего состава, вероятно, пришло время задействовать подкрепление. Этен Фрэнк и Иван Мирошниченко проявили себя в фарм-клубе «Херши» (АХЛ), и, возможно, если предоставить шанс кому-то из них, то это вновь зажжет искру или, по крайней мере, придаст новую форму.

    Этен Фрэнк

    По-прежнему «Вашингтон» ждет выздоровления Макса Пачиоретти, возвращение которого должно наделить первую шестерку столь необходимым преимуществом.

    Тем не менее рынок обмена также может стать одной из опций. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан отметил, что он и команда все еще ищут форварда класса первого звена, и хотя это довольно непростая задача, учитывая, что клуб не обладает самыми дорогими активами, которые можно предложить в ходе сделки, у «Кэпиталз» имеются определенные варианты.

    В конце концов, кто-то должен чем-то пожертвовать, и это ложится на плечи каждого.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие