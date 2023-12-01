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    Овечкин высказался о шансах побить рекорд Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своих шансах превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах. Овечкин отстает от канадца на 68 шайб.

    Кроме того, в ближайшее время 38-летний россиянин может достичь отметки в 1500 очков в НХЛ.

    «Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться. Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.

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    • Когда последний раз виделись с Гретцки? По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.

    Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс (Остон Мэттьюс из "Торонто" — прим.) — один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры. Дай бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим!», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

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