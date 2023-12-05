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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    Фетисов: Уверен, к Овечкину вернется голевое чутье

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о проблемах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин набрал 14 (5+9) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    «Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане.

    Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше.

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    • Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин отстает от канадца на 67 шайб.

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