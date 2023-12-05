Фетисов: Уверен, к Овечкину вернется голевое чутье

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о проблемах капитана «Вашингтона»в новом сезоне.

Овечкин набрал 14 (5+9) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане.

Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше.

Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин отстает от канадца на 67 шайб.