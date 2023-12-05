Фетисов: Уверен, к Овечкину вернется голевое чутье

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Овечкин набрал 14 (5+9) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане.
Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше.
Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Уэйн Гретцки забил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин отстает от канадца на 67 шайб.