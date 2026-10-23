прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.77

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.

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«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» после 11 матчей имеет 17 очков и удерживает 2-ю позицию Восточной конференции. От лидирующей «Каролины» «Брюинз» отстают всего на 1 зачетный балл.

Последние матчи: Недавняя выездная серия «Бостона» началась с победы над «Сан-Хосе» (6:3), за которой последовали успехи в матчах с «Анахаймом» (4:2) и «Лос-Анджелесом» (4:1).

Четвертую победу подряд команда Марко Штурма упустила в Далласе, уступив хозяевам в овертайме (2:3, ОТ). Зато возвращение на домашний лед обернулось разгромом «Нэшвилла» (6:0).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Бостон уверенно закрепился среди лидеров Востока, как кажется, превзойдя некоторые ожидания на старте.

В семи последних матчах «Брюинз» заработали 13 очков из 14 возможных. При этом в шести победных матчах команда Марко Штурма неизменно выходила на результативность в четыре шайбы и более.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: «Сан-Хосе» в 11 встречах заработал 13 очков, с которыми поднялся на 7-ю строчку Запада. По дополнительным показателям «Шаркс» уступают «Далласу», а от 8-го «Колорадо» их отделяют 2 балла.

Последние матчи: После гостевой победы над «Нэшвиллом» по буллитам (3:2) «Сан-Хосе» потерпел два поражения подряд — от «Детройта» (3:4, бул.) и «Торонто» (1:3).

В дальнейшем команда Райана Варсофски справилась с «Монреалем» (4:3, ОТ), а затем отправилась в Оттаву. Там «Шаркс» одержали вторую победу подряд, разгромив «Сенаторз» (6:2).

Не сыграют: Александр Веннберг.

Состояние команды: За последние полтора сезона Сан-Хосе научился цепляться за результат даже при неубедительной игре, однако зависимость от лидеров и проблемы в защите сдерживают потенциал калифорнийцев.

В восьми предыдущих матчах команда Райана Варсофски одержала только три победы. Между тем в восьми играх из одиннадцати со старта сезона «Шаркс» пропускали три и более голов.

На что ставят в матче Бостон — Сан-Хосе Букмекерские коэффициенты на матч Бостон — Сан-Хосе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» обыграл «Бостон» в трех из четырех последних матчей

В четырех из шести последних личных встреч на льду «Бостона» было забито 6 и более голов

«Бостон» не проигрывает дома на протяжении трех матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.32, победа «Сан-Хосе» — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: «Сан-Хосе» довольно часто теряет защитную структуру под продолжительным давлением, особенно на выезде. «Бостон» умеет подолгу держаться в чужой зоне и методично изматывать оборону.

1.77 «Бостон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Бостон — Сан-Хосе принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.77.

Прогноз: Открытый хоккей «Сан-Хосе» создает немало возможностей для встречных атак соперников. «Бостон» умеет использовать свободный лед, тогда как гости в целом не привыкли ограничиваться оборонительными задачами.

1.83 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Бостон — Сан-Хосе принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.83.