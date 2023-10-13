Рейтинг 32 клубов НХЛ: За кем интереснее всего наблюдать в сезоне 2023/24?

Это была долгая пауза, любители, хоккея, но наконец-то ожидание закончилось.

Да, стартовал очередной сезон НХЛ. Всего несколько месяцев назад «Вегас» поднял над головой Кубок Стэнли, завоевав первый в своей истории чемпионский титул. С тех пор прошел драфт НХЛ, который стал событием, изменившим судьбы многих франшиз благодаря глубокому драфт-классу. А период трансферов свободных агентов начался шумно, а затем относительно быстро затих.

Но сейчас пришло время отпустить прошлое, ведь сезон 2023/24 уже здесь! Его официальный старт состоялся в ночь на 11 октября. «Тампа-Бэй» встретилась с «Нэшвиллом».

Многие из нас радуются началу нового хоккейного сезона, но есть и те, кого смущает идея проведения 82 матчей с октября по апрель. В ближайшие полгода нас ждет запредельное количество игр, но не все будут зрелищными. Поэтому, чтобы погрузиться в новую кампанию, давайте разберемся, какие команды заслуживают пристального внимания, а какие можно смело игнорировать.

Ниже представлены все 32 клуба НХЛ, расположенные от наименее до наиболее привлекательных для просмотра в сезоне 2023/24.

32. «Филадельфия»

Ноа Кейтс X — Philadelphia Flyers

Только истинные фанаты филадельфийского спорта будут следить за «Флайерз», проходящими через период восстановления, в течение всех 82 матчей этого сезона. Таким болельщикам можно лишь пожелать удачи.

Будущее «Филадельфии» кажется радужным, ведь в команду через несколько лет приедет Матвей Мичков, но ее нынешний состав совсем неокрепший. Несомненно, в этом сезоне она испытает трудности роста.

31. «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» на предсезонке X — San Jose Sharks

Без Эрика Карлссона трудно сказать, откуда у «Шаркс» возьмутся заброшенные шайбы. Томашу Гертлу и Логану Кутюру остается только посочувствовать, ведь этим двум ветеранам придется практически в одиночку тащить на себе мертвый «Сан-Хосе» весь сезон.

30. «Виннипег»

«Виннипег» на предсезонке X — Winnipeg Jets

Еще недавно самой главной причиной наблюдать за «Джетс» был вратарь Коннор Хеллебайк и его дальнейшая судьба. Но голкипер все-таки остался в «Виннипеге», а его драма с контрактом, по которому оставался последний год, ушла в прошлое.

Несмотря на то что канадцы претендуют на попадание в плей-офф, в их составе не так много интересных игроков, чтобы следить за ними каждый вечер.

29. «Аризона»

«Аризона» в контрольной встрече с «Анахаймом» X — Arizona Coyotes

Если говорить о ярких персонах, то на Логана Кули, очевидно, стоит обратить внимание. Однако от «Койотис» едва ли ожидается много шума в текущей кампании. Команда, бесспорно, улучшилась, но в плане зрелищности она все еще находится на дне бочки.

28. «Анахайм»

Трой Терри X — Anaheim Ducks

Возможно, команда с Тревором Зеграсом, Троем Терри и Мейсоном Мактавишем должна была быть выше в данном рейтинге, учитывая, какие шайбы они могут забросить. Однако прошлый сезон «Дакс» провели отвратительно, а в этой кампании ситуация вряд ли сильно улучшится. Трудно нынешний «Анахайм» ставить выше, пусть сперва докажет, что прошлая регулярка была аномалией.

27. «Коламбус»

Кирилл Марченко X — Columbus Blue Jackets

Отставка Майка Бэбкока обернулась для «Блю Джекетс» в настоящий позор. И это, вероятно, будет иметь последствия в регулярном чемпионате. Не так часто команда теряет главного тренера за несколько недель до начала сезона. Нет ощущения, что это предвещает что-то хорошее для дальнейшей кампании «Коламбуса».

26. «Сент-Луис»

«Сент-Луис» в игре с «Далласом» https://www.nhl.com/blues/

В прошлом сезоне «Сент-Луис» сильно сдал — от попадания во второй плей-офф раунд в 2022 году до шестого места в Центральном дивизионе в 2023-м. Кроме того, этим летом он потерял много талантов. Будет крайне любопытно, как Кевин Хейз впишется в текущий атакующий состав. Но именно в защите «Блюз» начнут появляться большие трещины.

25. «Монреаль»

Коул Кофилд X — Montreal Canadiens

Через несколько лет «Канадиенс» полностью завершат свою перестройку и станут одним из самых интересных коллективов лиги, ведь в их составе собраны талантливые ребята. Пока же Мартену Сан-Луи предстоит провести Коула Кофилда, Ника Сузуки, Юрая Слафковского и компанию через еще один год развития в суровом Атлантическом дивизионе.

24. «Айлендерс»

«Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси» X — New York Islanders

«Айлендерс» — это команда, которая борется за место в плей-офф и имеет крепкий состав в сильной Восточной конференции. Так почему они отдалились от верхней части списка?

Потому что их главная тактика — оборонительный хоккей, на который они полагаются, рассчитывая на вратаря Илью Сорокина, выдающего яркие перфомансы, что позволяет компенсировать средний уровень атаки. Нет ничего постыдного, если кому-то нравится данный стиль, но, безусловно, в рейтинге привлекательности найдутся более эффектные представители.

23. «Детройт»

«Детройт» на предсезонке X — Detroit Red Wings

Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд в прошлом сезоне пережили досадные спады. Для того чтобы «Ред Уингз» продолжали двигаться вперед, им необходимо, чтобы две центральные фигуры вернули форму, которую демонстрировали в своих первых сезонах.

В межсезонье Стив Айзерман сделал несколько интересных приобретений — например Алекс Дебринкэт — но, учитывая сильную конкуренцию в Атлантическом дивизионе, ради зрелищности можно присмотреть более конкурентоспособную команду.

22. «Чикаго»

Коннор Бедард в составе «Чикаго» X — Sportsbook Review

Что ж, мы достаточно долго тянули время. Коннор Бедард — единственная причина, по которой стоит включать матчи «Блэкхокс» в этом сезоне. Но даже в таком случае можно просто пересмотреть его хайлайты в соцсетях и остаться довольным. «Чикаго» привлекает внимание только благодаря Бедарду, но имейте в виду, сама команда будет невзрачной.

21. «Вашингтон»

Том Уилсон X — Washington Capitals

Александру Овечкину нужны 73 шайбы, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас создается впечатление, что сами «Кэпиталз» отошли на второй план, позволив Алексу сконцентрироваться на рекорде.

В прошлом сезоне «Вашингтон» был второй самой возрастной командой, его состав практически не изменился после шестого места в Столичном дивизионе. Еще не скоро каждый матч «Кэпиталз» станет обязательным к просмотру, но Ови стоит того, чтобы время от времени включать их игры.

20. «Нэшвилл»

Колтон Сиссонс www.nhl.com/predators/

Эра генерального менеджмента Барри Троца официально была начата в «Нэшвилле». В течение многих лет «Предаторз» заигрывались с масштабной перестройкой, но в последнее межсезонье ограничились Райаном О’Райли, который должен занять место в составе наряду с игроками уровня Филипа Форсберга, Романа Йоси и Юусе Сароса.

У «Нэшвилла» есть большой потенциал для взлета, а может, и для падения, в зависимости от того, какую игру покажут форварды и Сарос, поэтому в новом сезоне на этих ребят можно смотреть по-разному.

19. «Миннесота»

Кирилл Капризов X — Minnesota Wild

В прошлом сезоне «Уайлд» набрали 103 очка и оказались шестыми на Западе, а в этой кампании снова являются кандидатами на выход в плей-офф. Так почему же их рейтинг так низок? Кирилл Капризов был неудержим с момента своего дебюта в лиге в 2021 году, но кроме него «Миннесоте» особо нечем впечатлить в атаке.

Как и «Айлендерс», «Уайлд» — команда, ориентированная на оборону, с невероятно талантливым Капризовым в обойме. Но в конце концов, в НХЛ не так интересно наблюдать за защитой, как за заброшенными шайбами.

18. «Оттава»

Владимир Тарасенко X — Ottawa Senators

«Сенаторз» находятся в незавидном положении перспективной команды, застрявшей в «дивизионе смерти». Тим Штюцле завершил сезон с 90 очками, да и Брэди Ткачук с Клодом Жиру не отстали от него.

В прошлом сезоне «Оттава» навязала борьбу в Атлантическом дивизионе, и, возможно, со своим напористым молодым составом добьется большего в новой кампании. Но если она не выдержит этот темп, то рискует попасть в мясорубку команд своего дивизиона.

17. «Ванкувер»

Брок Бесер X — Vancouver Canucks

В новом сезоне «Кэнакс» после трехлетнего пропуска обязаны врываться в плей-офф. «Ванкуверу» самое время начать действовать, ведь он и так уже потратил впустую несколько лет прайма Элиаса Петтерссона и Куинна Хьюза.

Только эта история будет удерживать канадский клуб в поле зрения в новом сезоне, учитывая, что у Петтерссона заканчивается последний год по контракту ограниченно свободного агента.

16. «Калгари»

Мэтт Коронато X — Calgary Flames

В сезоне 2022/23 «Калгари» облажался, отстав от кубковой зоны на 2 очка и распрощавшись с главным тренером Дэррилом Саттером. Джонатан Юбердо готов вернуться в строй в текущей кампании, но успех «Флеймз» будет зависеть и от Якоба Маркстрема.

Если вратарь сможет вернуться к среднему уровню игры, «Калгари» раскроет свой потенциал в более раскрепощенной Западной конференции.

15. «Лос-Анджелес»

Виктор Арвидссон X — LA Kings

Анже Копитар стал лидером «Кингз» в прошлом сезоне, обновив персональный рекорд результативности (74 очка). Текущий состав «Лос-Анджелеса» сформировали как молодые ребята (Куинтон Байфилд, Пьер-Люк Дюбуа, Брандт Кларк), так и опытные ветераны НХЛ (Копитар, Кевин Фиала, Филлип Дано, Дрю Даути), которые способны наделать немало шума на Западе.

Конечно, нельзя исключать и спад калифорнийской команды, атака которой входила в десятку лучших отчасти благодаря невероятному сезону Копитара. Но у «Лос-Анджелеса» есть прочный фундамент для очередной кубковой квалификации.

14. «Баффало»

Расмус Далин www.nhl.com/sabres/

Тэйдж Томпсон стал настоящей звездой «Сэйбрз» прошлого сезона. Одной регулярки хватило форварду — с 47 заброшенными шайбами и 94 очками в сумме — чтобы поднять «Баффало» из «пучины страданий» и сделать команду обязательной к просмотру лишь на основе позитивной энергии.

Атлантический дивизион такой же мощный, как и в прошлом году, но даже если «Сэйбрз» не проскочат в плей-офф, мы можем надеяться, что Томпсон, Джефф Скиннер, Расмус Далин и остальные продолжат играть в веселый и приятный хоккей круглый год.

13. «Сиэтл»

Джакоб Мелансон X — Seattle Kraken

В прошлом сезоне «Кракен» впервые испытал свои силы в кубковой борьбе, подарив мегаполису первый плей-офф хоккей. Джаред Макканн повел за собой команду (40 заброшенных шайб, 70 очков), хотя и каждый игрок «Сиэтла» внес свой вклад в общую результативность: в минувшей кампании 13 хоккеистов набирали двузначное количество очков.

Посмотрим, сумеет ли «Кракен» приблизиться к 11.6 процентам реализации, как в прошлом сезоне, но хочется верить, что «Сиэтл» продолжит рвать и метать в драйвовой Западной конференции.

12. «Питтсбург»

Сидни Кросби празднует гол в ворота «Чикаго» nhl.com/penguins/

Сезон 2023/24 станет для «Пингвинз» сочетанием старого и нового. Сидни Кросби, Евгений Малкин и компания вновь возвращаются, поскольку в «Питтсбурге» приближается конец эпохи.

В команде появился генеральный менеджер Кайл Дубас и был совершен обмен Карлссона, что позволило значительно укрепить защитную линию. Если приход новых сил не вернет «Пингвинз» обратно в плей-офф, то трудно сказать, что сможет вернуть.

11. «Каролина»

«Каролина» на предсезонке X — Carolina Hurricanes

«Харрикейнз» уже много лет удается находить тонкую грань между оптимальным количеством атакующей мощи и жесткой обороной.

Мартин Нечас сделал большой шаг вперед в прошлом сезоне и вполне может стать более заметным в этом году, если сформирует сильную связку с Андреем Свечниковым. Игровая модель «Каролины» строится вокруг удушающей обороны с блестящим вратарским мастерством, но и ее атака может зажечь буквально в любой момент.

10. «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» в матче с «Нэшвиллом» X — Tampa Bay Lightning

Травма Андрея Василевского очень болезненна для «Лайтнинг», которым придется обходиться без вратаря калибра «Везина Трофи» минимум два месяца.

Тем не менее «Тампа-Бэй» по-прежнему остается невероятно талантливой командой со Стивеном Стэмкосом, Никтой Кучеровым и др. «Тампа» — одна из наиболее стабильных успешных франшиз в НХЛ в последние годы, и в любой вечер сезона за ее игрой приятно понаблюдать.

9. «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в игре с «Баффало» X — New York Rangers

В минувшем сезоне «Рейнджерс», возможно, и потеряли топ-игроков уровня Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, но усиление в лице Блейка Уилера должно стать большим подспорьем для ньюйоркцев.

В «Рейнджерс» всегда ярко сияют звезды, начиная с Криса Крайдера и заканчивая Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным. Но главный вопрос заключается в том, смогут ли Алекси Лафреньер и Каапо Какко наконец созреть и стать первоклассными талантами, коими, как мы знаем, они способны стать?

8. «Даллас»

Мэтт Дюшен X — Dallas Stars

В прошлом сезоне Джейсон Робертсон возродил карьеры Джейми Бенна и Тайлера Сегина, забросив 46 шайб и набрав 109 очков, и, похоже, он снова станет центральной фигурой в составе «Старз».

Благодаря Робертсону атака «Далласа» вошла в десятку самых результативных по итогам прошлого сезона, что для многих стало сюрпризом, ведь было популярным мнение, что техасцам нужна перестррйка. Не говоря уже о том, что Джейк Оттинджер — первый выбор в воротах — стал сенсацией «Далласа». В новой кампании команда претендует на лидерство в Центральном дивизионе.

7. «Флорида»

Оливер Экман-Ларссон X — Florida Panthers

Мэттью Ткачук стал звездой прошлогоднего шоу во Флориде. Форвард провел великолепный сезон (109 очков), а наблюдать за его трюками в плей-офф было отдельным удовольствием.

С учетом того, что «Пантерз» сохранили в своем составе всех лидеров — Александр Барков, Картер Верхеги и другие — команда из Санрайза готовится к очередному сезону в стиле «бей-беги», где оборона вторична по сравнению с атакующими возможностями.

6. «Бостон»

«Бостон» в игре с «Чикаго» X — Boston Bruins

Бесспорно, «Брюинз» будет не хватать Патриса Бержерона, ушедшего на пенсию этим летом, но это не означает, что «Бостону» суждено отойти от дел в новом сезоне.

Давид Пастрняк и Брэд Маршан по-прежнему являются лидерами команды, поэтому «Бостон» будет в порядке, особенно благодаря крепкой обороне с Чарли Макэвоем во главе. Кроме того, Джереми Свэйман и Линус Улльмарк также в строю, что подарит хоккейным болельщикам еще один полный сезон знакомых и любимых нами вратарских объятий.

5. «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» в матче с «Детройтом» X — New Jersey Devils

В прошлом сезоне «Девилз» показали себя во всей красе. Джек Хьюз, Нико Хишир и Йеспер Братт превратили сомневающихся в верующих, а первая шестерка «Нью-Джерси» стала еще лучше сильнее этим летом.

Все прогнозы на НХЛ

Серьезно, атака «Девилз» настолько мощная, что они могут претендовать на лидерство в лиге по заброшенным шайбам. После вылета во втором раунде в последнем плей-офф от «Нью-Джерси» ожидают многого, но есть ощущение, что эта команда вполне способна их превзойти, если молодые звезды вновь зажгут на большой сцене.

4. «Колорадо»

Натан Маккиннон X — Colorado Avalanche

Травмы сильно мешали «Эвеланш» в прошлом сезоне, и команда пережила значительные трансформации летом. Хотя «Колорадо» по-прежнему не хватает капитана Габриэля Ландескуга, он усилился Райаном Джохансеном, Томашом Татаром и другими хоккеистами, которые позволят восполнить пробел.

С Натаном Маккинноном, Микко Рантаненом и Кейлом Макаром команда будет привлекать внимание вне зависимости от обстоятельств, ведь «Колорадо» снова станет одним из сильнейших представителей Запада.

3. «Торонто»

«Торонто» в игре с «Монреалем» X — Toronto Maple Leafs

После первой за 19 лет победы в плей-офф «Мэйпл Лифс» оказались на неизведанной территории. Дубас покинул клуб, а Брэд Треливинг занял его место. И летом новый генеральный менеджер произвел радикальные изменения в составе «Торонто».

Теперь в команде появились такие нужные игроки, как Тайлер Бертуцци Макс Доми и Райан Ривз, которые найдут свое место рядом с Остоном Мэттьюсом и другими. Несмотря на обновление, драма всегда будет окружать «Торонто», и этот сезон, скорее всего, нас не разочарует.

2. «Эдмонтон»

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль становятся объектами внимания каждый раз, когда выходят на лед. В прошлом году «Ойлерз» лидировали по общему количеству заброшенных шайб (325). В это межсезонье главная ударная сила команды осталась неизменной, что позволяет ей с легкостью замахнуться еще на одно лидерство в плане результативности.

К моменту выхода в плей-офф к «Эдмонтону» возникает немало вопросов, но ведь это Макдэвид и Драйзайтль! Нам не нужно убеждать вас наблюдать за игрой этих двоих!

1. «Вегас»

«Вегас» в матче с «Сиэтлом» X — Vegas Golden Knights

В состав действующих обладателей Кубка Стэнли вернулись все ключевые игроки, за исключением Райлли Смита. И это дает возможность «Голден Найтс» планомерно подготовиться к очередному погружению в плей-офф. Сняв с плеч груз первого чемпионства, «Вегас» должен чувствовать себя свободнее в текущем сезоне.

Церемония открытия сезона на домашней арене «Вегаса»

Костяк команды — Джек Айкел, Марк Стоун, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон — может вновь поразить, так как в начале сезона коллектив будет выглядеть как единое целое.

У «Вегаса» есть реальный шанс повторить свой успех и вновь выиграть Кубок Стэнли. Поэтому если вы собираетесь следить только за одной командой в текущей кампании, то пусть это будут «Голден Найтс».