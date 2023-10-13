ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рейтинг 32 клубов НХЛ: За кем интереснее всего наблюдать в сезоне 2023/24?

    От наименее до наиболее смотрибельных

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз
    Вся лентаСамое главное
    Грант Доусон и Бобби ГринГрин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC Коннор МакдэвидРейтинг 32 клубов НХЛ: За кем интереснее всего наблюдать в сезоне 2023/24? Федор ЧаловГол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию
  • 16:51
    • Рублев победил Эмбера и пробился в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 18:06
    • «Металлург» был сильнее в гостях «Сибири»
  • 13:25
    • Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 12:20
    • «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Крооса
  • 12:00
    • Агент: «Монако» в будущем не будет препятствовать отъезду Головина в сборную
  • 11:27
    • Мансилья из «Оренбурга» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
  • 11:17
    • Головин может пропустить ближайший матч «Монако»
    Все новости спорта
    Коннор Макдэвид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коннор Макдэвид
    Новый сезон Национальной хоккейной лиги начался не без сенсаций. Тем не менее общие турнирные расклады, как кажется, очевидны уже на старте. На их основе автору USA Today Sports Мэри Кларк удалось составить рейтинг привлекательности всех 32 клубов НХЛ.
    Это была долгая пауза, любители, хоккея, но наконец-то ожидание закончилось.

    Да, стартовал очередной сезон НХЛ. Всего несколько месяцев назад «Вегас» поднял над головой Кубок Стэнли, завоевав первый в своей истории чемпионский титул. С тех пор прошел драфт НХЛ, который стал событием, изменившим судьбы многих франшиз благодаря глубокому драфт-классу. А период трансферов свободных агентов начался шумно, а затем относительно быстро затих.

    Но сейчас пришло время отпустить прошлое, ведь сезон 2023/24 уже здесь! Его официальный старт состоялся в ночь на 11 октября. «Тампа-Бэй» встретилась с «Нэшвиллом».

  • Великий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ
  • НХЛ 2023/24: новый сезон готов к принятию эстафеты
  • 10/10/2023

    • Многие из нас радуются началу нового хоккейного сезона, но есть и те, кого смущает идея проведения 82 матчей с октября по апрель. В ближайшие полгода нас ждет запредельное количество игр, но не все будут зрелищными. Поэтому, чтобы погрузиться в новую кампанию, давайте разберемся, какие команды заслуживают пристального внимания, а какие можно смело игнорировать.

    Ниже представлены все 32 клуба НХЛ, расположенные от наименее до наиболее привлекательных для просмотра в сезоне 2023/24.

    32. «Филадельфия»

    Ноа Кейтс
    X — Philadelphia Flyers

    Только истинные фанаты филадельфийского спорта будут следить за «Флайерз», проходящими через период восстановления, в течение всех 82 матчей этого сезона. Таким болельщикам можно лишь пожелать удачи.

    Будущее «Филадельфии» кажется радужным, ведь в команду через несколько лет приедет Матвей Мичков, но ее нынешний состав совсем неокрепший. Несомненно, в этом сезоне она испытает трудности роста.

    31. «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» на предсезонке
    X — San Jose Sharks

    Без Эрика Карлссона трудно сказать, откуда у «Шаркс» возьмутся заброшенные шайбы. Томашу Гертлу и Логану Кутюру остается только посочувствовать, ведь этим двум ветеранам придется практически в одиночку тащить на себе мертвый «Сан-Хосе» весь сезон.

    30. «Виннипег»

    «Виннипег» на предсезонке
    X — Winnipeg Jets

    Еще недавно самой главной причиной наблюдать за «Джетс» был вратарь Коннор Хеллебайк и его дальнейшая судьба. Но голкипер все-таки остался в «Виннипеге», а его драма с контрактом, по которому оставался последний год, ушла в прошлое.

  • Топ-5 профессиональных хоккеистов, которые не играют в НХЛ
  • Перспективные игроки, которым только предстоит заявить о себе в главной лиге планеты
  • 13/08/2023

    • Несмотря на то что канадцы претендуют на попадание в плей-офф, в их составе не так много интересных игроков, чтобы следить за ними каждый вечер.

    29. «Аризона»

    «Аризона» в контрольной встрече с «Анахаймом»
    X — Arizona Coyotes

    Если говорить о ярких персонах, то на Логана Кули, очевидно, стоит обратить внимание. Однако от «Койотис» едва ли ожидается много шума в текущей кампании. Команда, бесспорно, улучшилась, но в плане зрелищности она все еще находится на дне бочки.

    28. «Анахайм»

    Трой Терри
    X — Anaheim Ducks

    Возможно, команда с Тревором Зеграсом, Троем Терри и Мейсоном Мактавишем должна была быть выше в данном рейтинге, учитывая, какие шайбы они могут забросить. Однако прошлый сезон «Дакс» провели отвратительно, а в этой кампании ситуация вряд ли сильно улучшится. Трудно нынешний «Анахайм» ставить выше, пусть сперва докажет, что прошлая регулярка была аномалией.

    27. «Коламбус»

    Кирилл Марченко
    X — Columbus Blue Jackets

    Отставка Майка Бэбкока обернулась для «Блю Джекетс» в настоящий позор. И это, вероятно, будет иметь последствия в регулярном чемпионате. Не так часто команда теряет главного тренера за несколько недель до начала сезона. Нет ощущения, что это предвещает что-то хорошее для дальнейшей кампании «Коламбуса».

    26. «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» в игре с «Далласом»
    https://www.nhl.com/blues/

    В прошлом сезоне «Сент-Луис» сильно сдал — от попадания во второй плей-офф раунд в 2022 году до шестого места в Центральном дивизионе в 2023-м. Кроме того, этим летом он потерял много талантов. Будет крайне любопытно, как Кевин Хейз впишется в текущий атакующий состав. Но именно в защите «Блюз» начнут появляться большие трещины.

    25. «Монреаль»

    Коул Кофилд
    X — Montreal Canadiens

    Через несколько лет «Канадиенс» полностью завершат свою перестройку и станут одним из самых интересных коллективов лиги, ведь в их составе собраны талантливые ребята. Пока же Мартену Сан-Луи предстоит провести Коула Кофилда, Ника Сузуки, Юрая Слафковского и компанию через еще один год развития в суровом Атлантическом дивизионе.

    24. «Айлендерс»

    «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»
    X — New York Islanders

    «Айлендерс» — это команда, которая борется за место в плей-офф и имеет крепкий состав в сильной Восточной конференции. Так почему они отдалились от верхней части списка?

  • Киллер для агента, ставки, непреднамеренное убийство: 10 бывших и нынешних звезд НХЛ, имевших проблемы с законом
  • Нарушители, которые знатно подмочили репутацию НХЛ
  • 18/07/2023

    • Потому что их главная тактика — оборонительный хоккей, на который они полагаются, рассчитывая на вратаря Илью Сорокина, выдающего яркие перфомансы, что позволяет компенсировать средний уровень атаки. Нет ничего постыдного, если кому-то нравится данный стиль, но, безусловно, в рейтинге привлекательности найдутся более эффектные представители.

    23. «Детройт»

    «Детройт» на предсезонке
    X — Detroit Red Wings

    Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд в прошлом сезоне пережили досадные спады. Для того чтобы «Ред Уингз» продолжали двигаться вперед, им необходимо, чтобы две центральные фигуры вернули форму, которую демонстрировали в своих первых сезонах.

    В межсезонье Стив Айзерман сделал несколько интересных приобретений — например Алекс Дебринкэт — но, учитывая сильную конкуренцию в Атлантическом дивизионе, ради зрелищности можно присмотреть более конкурентоспособную команду.

    22. «Чикаго»

    Коннор Бедард в составе «Чикаго»

    Что ж, мы достаточно долго тянули время. Коннор Бедард — единственная причина, по которой стоит включать матчи «Блэкхокс» в этом сезоне. Но даже в таком случае можно просто пересмотреть его хайлайты в соцсетях и остаться довольным. «Чикаго» привлекает внимание только благодаря Бедарду, но имейте в виду, сама команда будет невзрачной.

    21. «Вашингтон»

    Том Уилсон
    X — Washington Capitals

    Александру Овечкину нужны 73 шайбы, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас создается впечатление, что сами «Кэпиталз» отошли на второй план, позволив Алексу сконцентрироваться на рекорде.

    В прошлом сезоне «Вашингтон» был второй самой возрастной командой, его состав практически не изменился после шестого места в Столичном дивизионе. Еще не скоро каждый матч «Кэпиталз» станет обязательным к просмотру, но Ови стоит того, чтобы время от времени включать их игры.

    20. «Нэшвилл»

    Колтон Сиссонс
    www.nhl.com/predators/

    Эра генерального менеджмента Барри Троца официально была начата в «Нэшвилле». В течение многих лет «Предаторз» заигрывались с масштабной перестройкой, но в последнее межсезонье ограничились Райаном О’Райли, который должен занять место в составе наряду с игроками уровня Филипа Форсберга, Романа Йоси и Юусе Сароса.

  • Топ-10 форвардов последнего сезона НХЛ, побивших персональные рекорды результативности
  • Лидер-одиночка из «Нью-Джерси», убийцы из «Эдмонтона», король Кубка Стэнли
  • 25/06/2023

    • У «Нэшвилла» есть большой потенциал для взлета, а может, и для падения, в зависимости от того, какую игру покажут форварды и Сарос, поэтому в новом сезоне на этих ребят можно смотреть по-разному.

    19. «Миннесота»

    Кирилл Капризов
    X — Minnesota Wild

    В прошлом сезоне «Уайлд» набрали 103 очка и оказались шестыми на Западе, а в этой кампании снова являются кандидатами на выход в плей-офф. Так почему же их рейтинг так низок? Кирилл Капризов был неудержим с момента своего дебюта в лиге в 2021 году, но кроме него «Миннесоте» особо нечем впечатлить в атаке.

    Как и «Айлендерс», «Уайлд» — команда, ориентированная на оборону, с невероятно талантливым Капризовым в обойме. Но в конце концов, в НХЛ не так интересно наблюдать за защитой, как за заброшенными шайбами.

    18. «Оттава»

    Владимир Тарасенко
    X — Ottawa Senators

    «Сенаторз» находятся в незавидном положении перспективной команды, застрявшей в «дивизионе смерти». Тим Штюцле завершил сезон с 90 очками, да и Брэди Ткачук с Клодом Жиру не отстали от него.

    В прошлом сезоне «Оттава» навязала борьбу в Атлантическом дивизионе, и, возможно, со своим напористым молодым составом добьется большего в новой кампании. Но если она не выдержит этот темп, то рискует попасть в мясорубку команд своего дивизиона.

    17. «Ванкувер»

    Брок Бесер
    X — Vancouver Canucks

    В новом сезоне «Кэнакс» после трехлетнего пропуска обязаны врываться в плей-офф. «Ванкуверу» самое время начать действовать, ведь он и так уже потратил впустую несколько лет прайма Элиаса Петтерссона и Куинна Хьюза.

    Только эта история будет удерживать канадский клуб в поле зрения в новом сезоне, учитывая, что у Петтерссона заканчивается последний год по контракту ограниченно свободного агента.

    16. «Калгари»

    Мэтт Коронато
    X — Calgary Flames

    В сезоне 2022/23 «Калгари» облажался, отстав от кубковой зоны на 2 очка и распрощавшись с главным тренером Дэррилом Саттером. Джонатан Юбердо готов вернуться в строй в текущей кампании, но успех «Флеймз» будет зависеть и от Якоба Маркстрема.

    Если вратарь сможет вернуться к среднему уровню игры, «Калгари» раскроет свой потенциал в более раскрепощенной Западной конференции.

    15. «Лос-Анджелес»

    Виктор Арвидссон
    X — LA Kings

    Анже Копитар стал лидером «Кингз» в прошлом сезоне, обновив персональный рекорд результативности (74 очка). Текущий состав «Лос-Анджелеса» сформировали как молодые ребята (Куинтон Байфилд, Пьер-Люк Дюбуа, Брандт Кларк), так и опытные ветераны НХЛ (Копитар, Кевин Фиала, Филлип Дано, Дрю Даути), которые способны наделать немало шума на Западе.

  • От победы в дивизионе до Кубка Стэнли: последние значимые успехи нынешних клубов-неудачников НХЛ
  • Последние моменты величия команд из компании лузеров
  • 18/06/2023

    • Конечно, нельзя исключать и спад калифорнийской команды, атака которой входила в десятку лучших отчасти благодаря невероятному сезону Копитара. Но у «Лос-Анджелеса» есть прочный фундамент для очередной кубковой квалификации.

    14. «Баффало»

    Расмус Далин
    www.nhl.com/sabres/

    Тэйдж Томпсон стал настоящей звездой «Сэйбрз» прошлого сезона. Одной регулярки хватило форварду — с 47 заброшенными шайбами и 94 очками в сумме — чтобы поднять «Баффало» из «пучины страданий» и сделать команду обязательной к просмотру лишь на основе позитивной энергии.

    Атлантический дивизион такой же мощный, как и в прошлом году, но даже если «Сэйбрз» не проскочат в плей-офф, мы можем надеяться, что Томпсон, Джефф Скиннер, Расмус Далин и остальные продолжат играть в веселый и приятный хоккей круглый год.

    13. «Сиэтл»

    Джакоб Мелансон
    X — Seattle Kraken

    В прошлом сезоне «Кракен» впервые испытал свои силы в кубковой борьбе, подарив мегаполису первый плей-офф хоккей. Джаред Макканн повел за собой команду (40 заброшенных шайб, 70 очков), хотя и каждый игрок «Сиэтла» внес свой вклад в общую результативность: в минувшей кампании 13 хоккеистов набирали двузначное количество очков.

    Посмотрим, сумеет ли «Кракен» приблизиться к 11.6 процентам реализации, как в прошлом сезоне, но хочется верить, что «Сиэтл» продолжит рвать и метать в драйвовой Западной конференции.

    12. «Питтсбург»

    Сидни Кросби празднует гол в ворота «Чикаго»
    nhl.com/penguins/

    Сезон 2023/24 станет для «Пингвинз» сочетанием старого и нового. Сидни Кросби, Евгений Малкин и компания вновь возвращаются, поскольку в «Питтсбурге» приближается конец эпохи.

    В команде появился генеральный менеджер Кайл Дубас и был совершен обмен Карлссона, что позволило значительно укрепить защитную линию. Если приход новых сил не вернет «Пингвинз» обратно в плей-офф, то трудно сказать, что сможет вернуть.

    11. «Каролина»

    «Каролина» на предсезонке
    X — Carolina Hurricanes

    «Харрикейнз» уже много лет удается находить тонкую грань между оптимальным количеством атакующей мощи и жесткой обороной.

    Мартин Нечас сделал большой шаг вперед в прошлом сезоне и вполне может стать более заметным в этом году, если сформирует сильную связку с Андреем Свечниковым. Игровая модель «Каролины» строится вокруг удушающей обороны с блестящим вратарским мастерством, но и ее атака может зажечь буквально в любой момент.

    10. «Тампа-Бэй»

    «Тампа-Бэй» в матче с «Нэшвиллом»
    X — Tampa Bay Lightning

    Травма Андрея Василевского очень болезненна для «Лайтнинг», которым придется обходиться без вратаря калибра «Везина Трофи» минимум два месяца.

  • От разрывного «Бостона» до тухлого «Вашингтона». Чем запомнился завершившийся сезон НХЛ?
  • НХЛ: обзор сезона 2022/23
  • 15/06/2023

    • Тем не менее «Тампа-Бэй» по-прежнему остается невероятно талантливой командой со Стивеном Стэмкосом, Никтой Кучеровым и др. «Тампа» — одна из наиболее стабильных успешных франшиз в НХЛ в последние годы, и в любой вечер сезона за ее игрой приятно понаблюдать.

    9. «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» в игре с «Баффало»
    X — New York Rangers

    В минувшем сезоне «Рейнджерс», возможно, и потеряли топ-игроков уровня Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, но усиление в лице Блейка Уилера должно стать большим подспорьем для ньюйоркцев.

    В «Рейнджерс» всегда ярко сияют звезды, начиная с Криса Крайдера и заканчивая Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным. Но главный вопрос заключается в том, смогут ли Алекси Лафреньер и Каапо Какко наконец созреть и стать первоклассными талантами, коими, как мы знаем, они способны стать?

    8. «Даллас»

    Мэтт Дюшен
    X — Dallas Stars

    В прошлом сезоне Джейсон Робертсон возродил карьеры Джейми Бенна и Тайлера Сегина, забросив 46 шайб и набрав 109 очков, и, похоже, он снова станет центральной фигурой в составе «Старз».

    Благодаря Робертсону атака «Далласа» вошла в десятку самых результативных по итогам прошлого сезона, что для многих стало сюрпризом, ведь было популярным мнение, что техасцам нужна перестррйка. Не говоря уже о том, что Джейк Оттинджер — первый выбор в воротах — стал сенсацией «Далласа». В новой кампании команда претендует на лидерство в Центральном дивизионе.

    7. «Флорида»

    Оливер Экман-Ларссон
    X — Florida Panthers

    Мэттью Ткачук стал звездой прошлогоднего шоу во Флориде. Форвард провел великолепный сезон (109 очков), а наблюдать за его трюками в плей-офф было отдельным удовольствием.

    С учетом того, что «Пантерз» сохранили в своем составе всех лидеров — Александр Барков, Картер Верхеги и другие — команда из Санрайза готовится к очередному сезону в стиле «бей-беги», где оборона вторична по сравнению с атакующими возможностями.

    6. «Бостон»

    «Бостон» в игре с «Чикаго»
    X — Boston Bruins

    Бесспорно, «Брюинз» будет не хватать Патриса Бержерона, ушедшего на пенсию этим летом, но это не означает, что «Бостону» суждено отойти от дел в новом сезоне.

    Давид Пастрняк и Брэд Маршан по-прежнему являются лидерами команды, поэтому «Бостон» будет в порядке, особенно благодаря крепкой обороне с Чарли Макэвоем во главе. Кроме того, Джереми Свэйман и Линус Улльмарк также в строю, что подарит хоккейным болельщикам еще один полный сезон знакомых и любимых нами вратарских объятий.

    5. «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» в матче с «Детройтом»
    X — New Jersey Devils

    В прошлом сезоне «Девилз» показали себя во всей красе. Джек Хьюз, Нико Хишир и Йеспер Братт превратили сомневающихся в верующих, а первая шестерка «Нью-Джерси» стала еще лучше сильнее этим летом.

    Все прогнозы на НХЛ

    Серьезно, атака «Девилз» настолько мощная, что они могут претендовать на лидерство в лиге по заброшенным шайбам. После вылета во втором раунде в последнем плей-офф от «Нью-Джерси» ожидают многого, но есть ощущение, что эта команда вполне способна их превзойти, если молодые звезды вновь зажгут на большой сцене.

    4. «Колорадо»

    Натан Маккиннон
    X — Colorado Avalanche

    Травмы сильно мешали «Эвеланш» в прошлом сезоне, и команда пережила значительные трансформации летом. Хотя «Колорадо» по-прежнему не хватает капитана Габриэля Ландескуга, он усилился Райаном Джохансеном, Томашом Татаром и другими хоккеистами, которые позволят восполнить пробел.

    С Натаном Маккинноном, Микко Рантаненом и Кейлом Макаром команда будет привлекать внимание вне зависимости от обстоятельств, ведь «Колорадо» снова станет одним из сильнейших представителей Запада.

    3. «Торонто»

    «Торонто» в игре с «Монреалем»
    X — Toronto Maple Leafs

    После первой за 19 лет победы в плей-офф «Мэйпл Лифс» оказались на неизведанной территории. Дубас покинул клуб, а Брэд Треливинг занял его место. И летом новый генеральный менеджер произвел радикальные изменения в составе «Торонто».

    Теперь в команде появились такие нужные игроки, как Тайлер Бертуцци Макс Доми и Райан Ривз, которые найдут свое место рядом с Остоном Мэттьюсом и другими. Несмотря на обновление, драма всегда будет окружать «Торонто», и этот сезон, скорее всего, нас не разочарует.

    2. «Эдмонтон»

    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль становятся объектами внимания каждый раз, когда выходят на лед. В прошлом году «Ойлерз» лидировали по общему количеству заброшенных шайб (325). В это межсезонье главная ударная сила команды осталась неизменной, что позволяет ей с легкостью замахнуться еще на одно лидерство в плане результативности.

    К моменту выхода в плей-офф к «Эдмонтону» возникает немало вопросов, но ведь это Макдэвид и Драйзайтль! Нам не нужно убеждать вас наблюдать за игрой этих двоих!

    1. «Вегас»

    «Вегас» в матче с «Сиэтлом»
    X — Vegas Golden Knights

    В состав действующих обладателей Кубка Стэнли вернулись все ключевые игроки, за исключением Райлли Смита. И это дает возможность «Голден Найтс» планомерно подготовиться к очередному погружению в плей-офф. Сняв с плеч груз первого чемпионства, «Вегас» должен чувствовать себя свободнее в текущем сезоне.

    Церемония открытия сезона на домашней арене «Вегаса»

    Костяк команды — Джек Айкел, Марк Стоун, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон — может вновь поразить, так как в начале сезона коллектив будет выглядеть как единое целое.

    У «Вегаса» есть реальный шанс повторить свой успех и вновь выиграть Кубок Стэнли. Поэтому если вы собираетесь следить только за одной командой в текущей кампании, то пусть это будут «Голден Найтс».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Австрия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Алимханулы — Гуальтьери
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие