Великий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ

Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги обещает стать ярким и зрелищным. Александр Овечкин продолжит гнаться за кажущимся вечным рекордом Уэйна Гретцки, «Питтсбург» сделает все ради шанса блеснуть в Кубке Стэнли, а Коннор Бедард готовится к тяжелейшей кампании с «Чикаго».

«Вегас» — действующий обладатель Кубка Стэнли, завоевавший свой первый титул с момента появления в лиге в 2017 году. «Сиэтл» обыграл чемпионов 2022 года — «Колорадо» — одержав первую победу в плей-офф во втором сезоне своего существования.

Впервые за последние девять сезонов в десятку лучших бомбардиров НХЛ вошли игроки моложе 30 лет, в том числе нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон и центрфорвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, которым всего по 24 года.

Кроме того, в предстоящем сезоне класс новичков представляет собой удивительно широкий подбор талантов, возглавляемый первым проспектом 2023 года Коннором Бедардом, который вернул популярность «Чикаго», даже не участвуя в официальных матчах НХЛ.

Все прогнозы на НХЛ

Такие команды-ветераны, как «Бостон» или «Питтсбург», попытаются вновь поднять Кубок после серьезных изменений в межсезонье. В то же время мегазвезды «Эдмонтона» и «Торонто», находящиеся в расцвете сил, отчаянно норовят наконец-то завоевать свои первые перстни.

Если вы не успевали следить за событиями в НХЛ в последние несколько месяцев, не расстраивайтесь. Автор ESPN Грэг Вышински создал путеводитель по сезону 2023/24, затронув все значимые моменты, о которых стоит знать в преддверии старта новой кампании.

Вернет ли свою силу «Бостон»?

Самой большой неожиданностью, связанной с тем, что «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, могло стать лишь то, что этого не сделал «Бостон» вместо него.

В сезоне 2022/23 «Брюинз» оказались самой успешной командой регулярного чемпионата в истории НХЛ, установив рекорды лиги по количеству побед (65) и очков (135) за сезон. А персональные награды НХЛ лишь подтвердили, что в составе команды были лучший вратарь (Линус Улльмарк), лучший тренер (Джим Монтгомери), лучший оборонительный форвард (Патрис Бержерон) и нападающий (Давид Пастрняк), забросивший 61 шайбу. Они были мощью как в атаке, так и в защите. Вопрос заключался не в том, выиграет ли «Бостон» Кубок Стэнли, а в том, сколько времени на это уйдет.

И вот в первом раунде «Брюинз» потерпели поражение от «Флориды», которая позже встретится в «Вегасом» в заключительной серии, проиграв у себя дома в овертайме седьмого матча и оставив бостонских болельщиков в оцепенении.

«Бостон» globallookpress.com

Поражение «Бостона» на катке оказалось не единственным. В межсезонье о завершении карьеры объявил Патрис Бержерон, знаменитый центрфорвард №1 и капитан команды, который провел в составе «Бостона» 19 сезонов. Другой лучший центровой Давид Крейчи ушел из хоккея после 16 сезонов. «Брюинз» поставили перед собой задачу проводить обоих игроков с чемпионским титулом, вместо этого им придется подниматься с колен уже без них.

И это не единственные потери «Бостона». Нападающие Тэйлор Холл, Ник Фолиньо, Тайлер Бертуцци и защитник Дмитрий Орлов также перешли в другие команды в межсезонье.

Сможет ли новый капитан Брэд Маршан и оставшиеся игроки вернуться в плей-офф с такими дырами в составе? Достаточно ли сильна оборонительная линия (во главе с Чарли Макэвоем и Хампусом Линдхольмом) и вратари (Улльмарк и Джереми Свэйман), чтобы вновь претендовать на победу? Будет крайне любопытно узнать.

Пузырь Атлантического дивизиона

Если потерпит неудачу «Бостон» или какой-нибудь другой представитель Восточной конференции, выходивший в прошлом сезоне в плей-офф, то все внимание будет приковано к трио клубов Атлантического дивизиона, которые затеяли перестройку ради возвращения в плей-офф.

Наибольший интерес вызывает «Баффало», который не попадал в раунд на вылет с 2011 года. В его составе появился молодой центрфорвард Тэйдж Томпсон и два защитника — Расмус Далин и Оуэн Пауэр.

У «Оттавы» также есть звезда — нападающий Тим Штюцле, который вместе с такими игроками, как Брэд Ткачук, Клод Жиру и Владимир Тарасенко, попытается войти в зону плей-офф впервые с 2017 года под крылом нового владельца Майкла Андлауэра.

«Детройт», не попадавший в плей-офф с 2016-го, надеется, что сочетание ветеранов и молодых талантов наконец-то позволит более четко сформулировать планы генерального директора Стива Айзермана.

Коннор Бедард — спаситель франшизы

18-летний Бедард — это последний талант поколения, который заставил команды, так сказать, «перекраивать свои составы», чтобы максимизировать шансы в лотерее драфта. У «Чикаго» были третьи по величине шансы, когда он выиграл лотерею и получил Коннора, выбрав его под общим номером 1 впервые с момента выбора Патрика Кейна в 2007 году.

Хоккейный мир ожидал прихода Бедарда в НХЛ на протяжении нескольких лет. Ему было предоставлено исключительное право играть в Западной хоккейной лиге (WHL) в возрасте 15 лет, что стало беспрецедентным случаем. Он завоевал награды лучшего игрока и привел юниорскую сборную Канады к двум золотым медалям. Скауты восторженно отзываются о качестве и точности его броска, который принес 122 шайбы в 119 матчах. Он, несомненно, является самым обсуждаемым новичком НХЛ со времен другого Коннора — Коннора из «Ойлерз», главной звезды франшизы, который был задрафтован в 2015 году.

Коннор Бедард в составе «Чикаго» ESPN, Chicago Blackkhawks

Приход Бедарда выпал на переходный период для «Чикаго».

Репутация «Блэкхокс» все еще находится в процессе очищения после расследования 2021 года, в ходе которого были обнародованы обвинения в сексуальных домогательствах со стороны бывшего видеотренера Брэда Олдрича в адрес экс-игрока Кайла Бича в 2010-м. После этого генеральный директор и президент по хоккейным операциям Стэн Боумэн и старший вице-президент по хоккейным операциям Эл Макайзек ушли в отставку, а их место занял нынешний генеральный менеджер Кайл Дэвидсон.

Кейн и Джонатан Тэйвз — последние игроки на льду, связанные с тремя чемпионствами «Чикаго» — покинули команду в прошлом сезоне. В июле владелец клуба Роки Виртц ушел из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

Приход Берарда, безусловно, помог изменить атмосферу в «Блэкхокс».

После победы в драфт-лотерее команда продала билеты на сумму 5.2 млн долл. Также, по информации ESPN, «Чикаго» ожидают увеличение количества проданных билетов более чем на 17% и общий рост доходов на 26%. По сравнению с предыдущим годом количество проданных сезонных абонементов увеличилось почти в два раза.

«Чикаго» не выходил в плей-офф уже три сезона, и, вероятно, не сможет это сделать в первый сезон с Бедардом, хотя клуб и укрепил свой перестраивающийся состав такими известными именами, как Тэйлор Холл, Ник Фолиньо и Кори Перри. Но у них теоретически появился будущий игрок франшизы и, что еще важнее, точка разграничения с прошлым.

Класс новичков сезона 2023/24

Бедард — далеко не единственный заметный новичок НХЛ в этом сезоне. В лиге, где главное — скорость, заброшенные шайбы и зарплаты пониже, все больше молодых талантов, пробивающихся на большую сцену на ранних стадиях. Вот лишь некоторые другие новички, на которых стоит обратить внимание в предстоящей кампании:

Логан Кули объявил, что вернется «Университет Миннесоты», но вместо этого третий номер драфта 2022 года подписал контракт с «Аризоной»… и в этом сезоне все равно будет играть на арене первого дивизиона (NCAA), но об этом в другой раз.

Центральный нападающий Адам Фантилл, 18 лет, был выбран под третьим номером на драфте 2023 года «Коламбусом» после того как в течение всего сезона оставался вторым по результативности после Бедарда. В прошлом сезоне хоккеист Мичиганского университета получил приз «Хоби Бэйкер» как лучший игрок NCAA.

Еще один выпускник Мичигана — защитник Люк Хьюз, который добавил драйва плей-офф кампании «Нью-Джерси». Ожидается, что в этом сезоне он станет атакующей силой в команде, в которой играет его брат — звездный форвард Джек Хьюз.

Вратарю Девону Леви, возможно, выпадет ноша помочь довести «Баффало» до первого с 2011 года плей-офф. Он впечатлил всех в период своего короткого выступления за «Сэйбрз» в прошлом сезоне.

В минувшей кампании «Торонто» сделал вингера Мэттью Книса неприкасаемым в дедлайн обмена, и не зря: финалист премии «Хоби Бэйкер» из Миннесоты привносит в свою игру атакующее мастерство и физическую мощь.

Дубас и Карлссон пополнили ряды «Питтсбурга»

Кайл Дубас поставил на карту свою карьеру, став генеральным менеджером «Торонто», войдя в сезон 2022/23 без продления контракта. И, кажется, он выиграл это пари, поскольку «Лифс» впервые с 2004 года преодолели первый раунд Кубка Стэнли, выбив «Тампу-Бэй», прежде чем проиграть «Флориде».

Но пока агент Дубаса и президент команды Брендан Шэнахэн работали над новым соглашением, назревала драма. Запросы Дубаса росли, и, по слухам, он хотел получить больше полномочий в принятии кадровых решений. Дубас провел пресс-конференцию, которая не понравилась Шэнахэну, заявив, что его будущее в «Торонто» требует «детального обсуждения с семьей». В конечном итоге президент решил отпустить Дубаса, назначив в качестве замены бывшего генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга.

На той же пресс-конференции Дубас намекнул, что ему подходит только «Торонто», сказав: «У меня точно нет желания уезжать куда-либо еще». Но позже он получил звонок от «Питтсбурга», после того как оттуда были уволены президент команды Брайан Бурк и генеральный менеджер Рон Хекстолл. Что ж… возможно, «Питтсбург» не такой, как все остальные.

Кайл Дубас был назначен президентом по хоккейным операциям и руководил поиском нового генерального менеджера команды, прежде чем найти идеального кандидата — самого себя. Да-да, именно он будет исполнять эту роль в обозримом будущем. Инвестиционная компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, поставила перед ним две задачи: поразмыслить над тем, каким будет следующий этап развития команды, и приложить все усилия, чтобы помочь ветеранскому костяку — Кросби, Малкин и Летанг — стать обладателем Кубка Стэнли в четвертый раз с 2009 года.

Его первый шаг был своего рода управленческой магией: сделка с тремя командами, в результате которой он избавился от некоторых контрактов, создавших проблемы с потолком зарплат, и приобрел 33-летнего защитника «Сан-Хосе» ​​Эрика Карлссона, который в прошлом сезоне получил «Норрис Трофи» как лучший игрок обороны НХЛ. Карлссон набрал 101 очко в 82 матчах. Еще один подобный сезон, и у «Питтсбурга», возможно, появится шанс на чемпионство.

Значимые трансферы клубов

Помимо сделки с Карлссоном, в межсезонье произошли и другие шумные обмены:

«Лос-Анджелес» приобрел центрфорварда Пьера-Люка Дюбуа у «Виннипега» в сделке, включающей нападающих Алекса Аяфалло и Габриэля Виларди. 25-летний ограниченно свободный агент получил восьмилетний контракт на $68 млн. В лице Дюбуа «Кингз» сформировали одну из самых сильных групп центрфорвардов на Западе, наряду с Анже Копитаром и Филлипом Дано.

«Нью-Джерси», обыгравший «Рейнджерс» и одержавший первую с 2012 года победу в серии плей-офф, обменял нападающего Тайлера Тоффоли, который в прошлом сезоне забросил 34 шайбы в составе «Калгари».

«Колорадо» приобрел центрфорварда «Нэшвилла» Райана Джохансена. «Предаторз» взяли на себя половину его контракта на сумму $8 млн за два следующих сезона, чтобы облегчить сделку.

После того как вингер Алекс Дебринкэт дал понять, что не собирается продлевать контракт с «Оттавой», его отправили в «Детройт» в результате сделки, включавшей в себя первый раунд драфта и форварда Доминика Кубалика.

«Коламбус» усилился двумя опытными защитниками — Иваном Проворовым (из «Филадельфии») и Деймоном Северсоном (из «Нью-Джерси»). Северсон получил восьмилетний контракт на сумму $50 млн.

«Сент-Луис» выиграл от разгрузки зарплатной ведомости, обменяв шестой раунд драфта на центрфорварда Кевина Хейза и заставив «Филадельфию» взять на себя 50% расходов по контракту за оставшиеся три сезона.

Спрос на свободных агентов

Несколько интересных игроков оказались в еще более интересных местах после заключения контрактов на рынке свободных агентов:

В это межсезонье окно выкупов контрактов было более активным, чем обычно. Среди игроков, сменивших команду после выкупа оставшихся лет контрактов числятся: капитан «Виннипега» Блейк Уилер, перешедший в «Рейнджерс», форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен, подписавший соглашение с «Далласом», нападающий Джош Бэйли, который после 15 сезонов в составе «Айлендерс» был обменян в «Чикаго», выкуплен «Блэкхокс», а затем подписал пробный контракт с «Оттавой», защитник Оливер Экман-Ларссон, который был выкуплен «Ванкувером» и подписал контракт с «Флоридой», и защитник Тони Деанжело, удостоившийся чести быть выкупленным двумя клубами, и завершивший пребывание в «Филадельфии», что позволило вернуться в «Каролину».

Все прогнозы на хоккей

«Бостон» потерял двух значимых игроков ближе к дедлайну. Защитник Дмитрий Орлов подписал двухлетнее соглашение с «Каролиной», которая и без того была сильна в обороне, а Тайлер Бертуцци заключил однолетний контракт ради возможности поиграть на одной линии с Остоном Мэттьюсом в «Торонто». Майкл Бантинг, игравший в прошлом сезоне с Мэттьюсом, подписал контракт с «Каролиной». Кроме того, «Лифс» подписали однолетнее соглашение со свободным агентом — защитником Джоном Клингбергом.

Звездный центрфорвард Райан О’Райли, которого «Торонто» приобретал в дедлайн, удивил своим подписанием четырехлетнего соглашения с «Нэшвиллом».

Райан О’Райли globallookpress.com

Вратарь Йоонас Корписало, один из немногих доступных в своем амплуа, заключил пятилетнее соглашение с «Оттавой».

Вингер Алекс Киллорн, игравший важную роль в чемпионских составах «Тампы-Бэй», подписал четырехлетний контракт с «Анахаймом» после 11 сезонов в форме «Лайтнинг».

Защитник Мэтт Дамба не вместился в зарплатную ведомость «Миннесоты» и подписал однолетний контракт с «Аризоной».

Вингеры Джеймс Ван Римстдик и Милан Лучич, а также защитник Кевин Шаттенкирк подписали контракты с «Бостоном». Для Лучича, который был любимцем бостонской публики в течение восьми лет (2007-2015), это возвращение на родину.

Владимир Тарасенко не нашел желаемого предложения, сменил агента и заключил однолетний контракт с «Оттавой».

Среди игроков, избежавших свободного агентства и переподписавших соглашения со своими командами фигурируют: два героя плей-офф в составе «Вегаса» — Иван Барбашев (5 лет) и вратарь Эдин Хилл (2 года), вратарь Тристан Джарри, подписавший пятилетний контракт с «Питтсбургом», защитник Скотт Мейфилд (7 лет), оставшийся в «Айлендерс», вратари Фредерик Андерсен (2 года) и Антти Раанта (1 год), из «Каролины», защитник Владислав Гавриков, который задержится в «Кингз» на два года.

Один игрок по-прежнему доступен на момент начала сезона: Патрик Кейн, минувший сезон которого прошел в «Чикаго» и «Рейнджерс», и который летом перенес операцию по замене тазового сустава. Он планирует сыграть в новом сезоне и ждет, как сложится турнирная ситуация по ходу кампании.

Остон Мэттьюс срывает джекпот

Звезда «Торонто» Остон Мэттьюс положил конец всем спекуляциям по поводу его статуса свободного агента в 2024 году, подписав в августе четырехлетний контракт, который обеспечил ему самую высокую среднегодовую зарплату с момента введения лимита в НХЛ: $13.25 млн, перебив рекорд Натана Маккиннона, установленного в 2022-м ($12.6 млн).

Также большие контракты были продлены с форвардами «Нью-Джерси» Йеспером Браттом (восемь лет, $7.875 млн); Тимо Майером (восемь лет, $8.8 млн); нападающими «Анахайма» Троем Терри (семь лет, $7 млн) и Тревором Зеграсом (три года, $5.75 млн); защитником «Оттавы» Джейком Сандерсоном (восемь лет, $8.05 млн); вингером «Вашингтона» Томом Уилсоном (семь лет, $6.5 млн); вингером «Детройта» Алексом Дебринкэтом (четыре года, $7.875 млн); нападающим «Каролины» Себастьяном Ахо (восемь лет, $9.75 млн) и голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным (восемь лет, $8.25 млн).

Странная сага Майка Бэбкока и другие тренерские изменения

Ситуация, сложившаяся между Майком Бэбкоком и «Коламбусом», поставила перед хоккейными болельщиками философский вопрос: действительно ли это смена тренера, если наставник так и не приехал в тренировочный лагерь?

Бэбкок официально был нанят «Коламбусом» в июле, заключив двухлетнее соглашение на сумму 4 млн долл. за сезон, что вызвало большой резонанс в команде.

Он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта», два олимпийских золота в составе сборной Канады и занимает 12-е место в рейтинге лучших хоккеистов мира с 700 победами. Но после его увольнения из «Торонто» в 2019 году начали появляться истории о том, что Бэбкок подвергал хоккеистов «Ред Уингз» и «Мэйпл Лифс» ментальному насилию. После возвращения в НХЛ его работа находилась под пристальным контролем.

В сентябре в подкасте «Spittin' Chiclets» бывший игрок НХЛ и ныне телевизионный эксперт Пол Биссоннетт утверждал, что Бэбкок требовал от капитана «Коламбуса» Буна Дженнера, чтобы тот показал ему записи с камеры смартфона, а затем вывел фотографии через AirPlay на стену тренерского кабинета.

Экс-защитник «Детройта» Майк Коммодор, игравший под руководством Бэбкока и являющийся давним критиком тренера, сказал, что, по его сведениям, подобное поведение имело место и во время его работы в «Торонто».

«Такое было и с несколькими другими игроками. Я не хочу называть никаких имен, но, в частности, это касалось одного молодого, очень перспективного парня», — сообщил Коммодор в видеоролике, опубликованном в микроблоге X.

Этих заявлений оказалось достаточно, чтобы Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) начала расследование, в ходе которого новый исполнительный директор Марти Уолш опросил игроков «Блю Джекетс». Затем Ассоциация представила свои выводы НХЛ, и обе организации проинформировали клуб. 17 сентября, за несколько дней до начала предсезонной подготовки, Бэбкок подал в отставку. Обязанности главного тренера перешли к помощнику Паскалю Венсану.

«После раздумий стало ясно, что продолжение работы в качестве главного тренера “Коламбус Блю Джекетс» будет привлекать слишком много внимания«, — говорится в заявлении Бэбкока, опубликованном командой.

Руководство клуба взяло на себя вину за случившееся. "Мы прошли через процесс, предшествовавший приглашению Майка Бэбкока в качестве главного тренера, но мы ошиблись, и это наша вина", сказал президент команды Джон Дэвидсон.

Теперь о других, менее конфликтных тренерских переменах: "Вашингтон" расстался с Питером Лавиолеттом, который после увольнения Жерара Галлана быстро нашел себе новое место работы в "Рейнджерс". "Кэпиталз" позвали 44-летнего ассистента "Торонто" Спенсера Карбери. "Нэшвилл" пригласил Эндрю Брюнетта — тренера, который был номинантом на "Приз Джека Адамса" в 2022 году в составе "Флориды". Райан Гуска сменил Дэррила Саттера в "Калгари", а Грег Кронин — Далласа Икинса в "Анахайме".

Большие мероприятия сезона

На сезон 2023/24 у НХЛ запланированы несколько игр на открытом воздухе:

В рамках Классики наследия "Эдмонтон" и "Калгари", 30 октября, проведут матч на "Стадионе Содружества", который является домашней ареной футбольного клуба "Эдмонтон Элкс".

В рамках Зимней классики, 2 января, "Сиэтл" встретится с "Вегасом" на стадионе "Ти-Мобайл Парк", где свои матчи проводит бейсбольный клуб "Сиэтл Маринерс".

"Метлайф Стадиум", на котором в этом году состоялся концерт Тейлор Свифт, ждет еще одно историческое событие в феврале 2024 года. В воскресенье, 18 февраля, "Нью-Джерси" встретится с "Филадельфией" в матче на открытом воздухе. В понедельник, 19 февраля, пройдет игра между "Айлендерс" и "Рейнджерс". Это событие станет первым случаем, когда четыре команды НХЛ будут проводить матчи на открытом воздухе и на одной и той же площадке.

Матчи всех звезд НХЛ пройдут 3 и 4 февраля на "Скотиабанк Арене" в Торонто.

Коннор Макдэвид выходит на бис

В прошлом сезоне 26-летняя звезда "Эдмонтона" установил новые карьерные рекорды, забросив 64 шайбы и набрав 153 очка в 82 матчах, третий раз получив "Харт Трофи", как лучший игрок года по версии Ассоциации журналистов НХЛ. По сравнению с прошлым годом, его суммарное количество очков увеличилось на 30, а число голов — на 20. Никто точно не знает, каков предел его персональной статистики.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

К сожалению, для Макдэвида и его партнера по команде Леона Драйзайтля, "Ойлерз" имеют свои лимиты в плей-офф. Проиграв в финале конференции в позапрошлом сезоне, "Эдмонтон" в минувшей кампании уступил "Вегасу". Макдэвид и Драйзайтль еще не сражались за Кубок Стэнли с тех пор, как Коннор перешел в НХЛ в 2015 году. В новом сезоне это изменится?

Кубковая засуха

В то время как команды вроде "Колорадо", "Вегаса", "Тампы-Бэй", "Питтсбурга" или "Лос-Анджелеса" стремятся к очередному чемпионству после относительно недавнего завоевания Кубка, другие клубы, считающиеся одними из главных претендентов, намерены прервать затянувшуюся бестрофейную засуху.

"Каролина" (2006), "Нью-Джерси" (2003), "Даллас" (1999), "Рейнджерс" (1994) и "Эдмонтон" (1990) не выигрывали Кубок Стэнли от 10 лет и больше, а командам уровня "Миннесоты" или "Флориды" и вовсе не доводилось брать золото.

И как не вспомнить о "Торонто", который норовит выиграть свой первый Кубок Стэнли с 1967 года — 55-сезонная засуха является самой продолжительной в НХЛ.

Все внимание на Александра Овечкина

Наконец, звезда "Вашингтона" Алекс Овечкин продолжает свой путь к одному из самых, казалось бы, несокрушимых рекордов в спорте: 894 гола Уэйна Гретцки в НХЛ.

После 42 заброшенных шайб в сезоне 2022/23 у Овечкина — на момент начала новой кампании — 822 шайбы в карьере. 72 гола позволят сравняться с Гретцки, 73 — превзойти его. Вероятно, момент обновления рекорда придется отложить как минимум до следующего сезона, но все же будет интересно посмотреть, насколько близко Алекс сможет подобраться к нему в 2023-24 годах.

Если только он не решит забросить 73 шайбы и покончить с этим. Никогда не стоит недооценивать Ови как бомбардира.