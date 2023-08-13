Топ-5 профессиональных хоккеистов, которые не играют в НХЛ

В НХЛ представлены 32 команды, которые бороздят хоккейный мир в поисках талантливых игроков. Лучшие задрафтовываются в подростковом возрасте и приезжают в НХЛ в течение последующих 28 месяцев.

Даже те перспективные игроки, которые проскакивают мимо, но обладают талантом уровня НХЛ, к 22 годам, как правило, прочно занимают свои места в высшей лиге.

В коллективном зонте есть пять игроков, находящихся под контрактом или контролем команд НХЛ, которых уже можно считать созревшими талантами.

Ни один из них не провел ни одного матча в НХЛ.

В этом списке нет игроков, способных повлиять на развитие франшизы, таких как Коннор Бедард из «Чикаго», который является главным фаворитом на получение приза «Колдер Трофи» как новичок года. В этом списке нет игроков, которые были задрафтованы и развиты в юниорском возрасте (например, Уайат Джонсон из «Далласа») и сразу же попали в НХЛ.

Речь идет о профессиональных хоккеистах, завоевавших репутацию в хоккейных лигах по всему миру и находящихся на грани осуществления мечты об НХЛ.

Некоторые из них — тинейджеры, задрафтованные в европейских лигах. Эти ребята приезжают в Северную Америку, процветают в АХЛ, но пока не получают приглашений на главное шоу.

Другие развивались с опозданием и затем проявили свой потенциал с реальной возможностью вступить в игру уже этой осенью. Почти не оказалось тех, кто приходил поздно и сразу претендовал на статус основного игрока какой-либо команды НХЛ. В этом году в список попал только один.

Если в вашей команде есть упомянутый ниже проспект, поблагодарите ее скаутов, госпожу удачу и случайную природу Вселенной за этих прекрасных игроков.

Харди Хаман Актелл

Левый защитник, «Векше Лейкерс» (ШХЛ)

Харди Хаман Актелл globallookpress.com

Задрафтованный в 2016 году «Нэшвиллом» Актелл, вероятно, в скором времени начнет играть в НХЛ, но уже в составе «Вашингтона». В последующие сезоны после драфта его прогресс застопорился, пока в 2022-23 годах он не загорелся вновь.

Расцвет игрока в столь позднем возрасте (ему 25 лет) необычен, но такое случается. И в этом парне есть много интересного. Его рост — 193 сантиметра и вес — 89 кг — идеальны для любой ситуации. Шведская хоккейная лига — отличный турнир, там Актелл действовал за счет физики, а теперь получит шанс произвести впечатление в составе «Кэпиталз», которые ищут долгосрочные решения.

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Ключевым для Актелла является то, что в прошлом сезоне в ШХЛ он стал лидером по очкам. Когда он выходил на лед в составе «Векше», его команда имела 71-процентный показатель по голам (42-17). Когда игрок отдыхал, этот процент снижался до 54.

«Вашингтон» переживает переходный период, и у него имеется несколько впечатляющих кандидатов, готовых вступить в игру. Актелл же находится под прицелом, но это имя скоро услышат болельщики, и, возможно, будут слышать его еще очень долго.

Иржи Кулих

Левый форвард, «Рочестер Американс» (АХЛ)

Иржи Кулих globallookpress.com

Иржи Кулих — выбор первого раунда 2022 года («Баффало») — пример того, почему высадка задрафтованных игроков сразу в АХЛ может принести пользу и хоккеисту, и команде.

Если бы Кулих развивался в Канадской юниорской лиге, он бы играл с более слабыми соперниками. Но поскольку он был задрафтован из Чехии, он мог выступать в АХЛ.

Иржи процветал в свой первый сезон после драфта и готов оказать мгновенное влияние, когда получит вызов в ростер «Сэйбрз». Его 15 шайб, заброшенных в равных составах, дают представление о том, каким бомбардиром он станет в будущем.

Скотт Уилер в The Athletic дал восторженный отзыв в своих рейтингах перспективных игроков: «Мне нравится его позиционирование без шайбы. Мне нравится сила, баланс и контроль движений. Мне нравятся резкие и мощные удары, вылетающие из-под его клюшки».

Шимон Немец

Правый защитник, «Ютика Кометс» (АХЛ)

Шимон Немец NHL.com

В силу своего возраста Шимон Немец является аномалией данного списка. Он играет в профессиональный хоккей за пределами НХЛ и не щадит своих более опытных соперников. Немец, задрафтованный «Нью-Джерси» под вторым номеров в 2022-м, в столь юные годы (ему 19 лет) обладает невероятными показателями, сочетающимися с его яркой игрой в АХЛ.

Для дебютной кампании, да еще и в статусе подростка, его цифры были крайне высоки. В атаке он набрал 12+22 очка в 65 играх. Этого оказалось достаточно, чтобы занять пятое место среди защитников-новичков АХЛ в прошлом сезоне.

Его результаты в равных составах были шикарными. Немец способствовал 55-процентной доле голов. Когда его не было на льду, «Ютика» выдавала всего 48%. Для любого защитника младшей лиги это выдающаяся статистика, но уже сейчас Немец производит впечатление игрока, оказывающего влияние на всей площадке.

Он провел поразительный дебютный сезон как профессионал.

Александр Никишин

Левый защитник, СКА (КХЛ)

Александр Никишин globallookpress.com

«Каролина» обходит большинство команд НХЛ в своих драфт-целях. Последний пример — мощный российский защитник Александр Никишин. В КХЛ он продемонстрировал впечатляющую результативность (11+44 в 65 матчах).

Ему 20 лет, а его доля заброшенных шайб (60%) в сильной команде является средней. И это положительный момент.

Он проводит много времени на площадке (почти 23 минуты в прошлом сезоне), а габариты (193 см, 98 кг) и агрессивная игра позволяют Никишину часто выходить победителем из физических единоборств. Выбор в третьем раунде с полным набором навыков в эпоху пристального скаутинга со стороны 32 клубов — это крайне необычно.

«Харрикейнз» получили исключительно талантливого молодого игрока в лице Никишина. Он уже играет в первой паре во второй по силе лиге мира. Его дебют в НХЛ является лишь вопросом времени.

Илья Сафонов

Центральный нападающий, «Ак Барс» (КХЛ)

Илья Сафонов globallookpress.com

Илья Сафонов — 22 года, 193 см, 93 кг — является физически сильным хоккеистом с хорошими навыками, который долгое время не попадал в поле зрения скаутов.

Всплеск Сафонова оказался весьма нетипичным. Он не был задрафтован ни в 18, ни в 19 лет, а его показатели в КХЛ оставались скромными до 21 года. Неизвестно, действовал ли «Чикаго» по наитию, выбрав его под 171-м номером на драфте 2021 года, но сезон 2022/23 (19+18 в 64 матчах) вывел его на траекторию развития НХЛ.

Сафонов может стать редчайшим экземпляром: влиятельным игроком, выбранным на дне драфта НХЛ в возрасте 20 лет.