Сможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет?

После того как в прошлом сезоне Александр Овечкин забросил 42 шайбы, до рекорда ему было необходимо 72. В преддверии нынешнего сезона у него оставались три года по контракту, ему нужно было всего лишь забивать в среднем по 25 голов и рекорд был бы его. Вполне выполнимо.

Вот только сейчас — в 27 матчах регулярки 2023/24 — 38-летний капитан «Вашингтона» забросил всего пять шайб, что ставит его на грань 16-голевого сезона. Алекс не забивал с 18 ноября, проведя 12 подряд игр без голов.

На его счету 827 шайб, и он отстает на 67 голов от Великого. Это по-прежнему вполне достижимо, безусловно.

Но один вопрос, на который никто не может ответить — каким образом будет развиваться продуктивность Овечкина по мере приближения к 40 годам.

До сих пор он не проявлял никаких признаков замедления, забросив 92 шайбы в двух предыдущих сезонах в возрасте 36 и 37 лет.

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Может ли в 38 лет его физическая манера игры, которой он придерживался на протяжении всей карьеры, начать сказываться на нем?

Или, может быть, это всего лишь кратковременный спад, из которого он выберется?

«Я полагаю, что второе (кратковременный спад)», — сказал по телефону Брюс Будро, тренер Овечкина с 2007 по 2012 год. «Но иногда удивительно, как быстро ты стареешь.

Например, у меня был Теему Селянне (в "Анахайме"), и в первый год моего пребывания там он стал лидером нашей команды по очкам. На второй год все пошло прахом. Ему было уже за 40, но все же. Микко Койву провел отличный год (когда Будро тренировал "Миннесоту"), а в следующем он замедлился и докатился до четвертого звена. Иногда ты просто стареешь».

«Но я не думаю, что это происходит с Алексом».

Некоторые моменты, которые следует учесть :

— Реализация Овечкина сейчас составляет 5,6%, что является наихудшим показателем в карьере. Единственный раз до этого форвард демонстрировал подобное в сезоне 2010/11, тогда данный показатель держался на уровне 8,7% в течение сезона — 32 гола в 79 матчах. В прошлой кампании Ови реализовывал 14,3% моментов, в позапрошлой — 15,0%, а в среднем в карьере — 12,8%. Вероятно, здесь должен произойти положительный сдвиг к средней норме.

— У «Кэпиталз» худшая в лиге игра в большинстве — 8,2%. На протяжении многих лет Овечкин набивал статистику именно в таком формате, поэтому текущее состояние команды влияет на его результаты. В нынешнем сезоне у Алекса всего одна шайба в большинстве при 14 по итогам прошлого чемпионата.

Александр Овечкин X — Washington Capitals

«Самое главное — это игра в большинстве», — сказал Будро. «У любых великих бомбардиров лиги всегда много голов в большинстве. А у "Кэпиталз" сейчас просто не выходит реализовывать лишнего».

Трудности Евгения Кузнецова в текущем сезоне (всего 11 очков в 23 играх) тоже не помогли. Когда они играли вместе, то остановились катастрофой для чужой обороны. В последнее время Овечкин действует в паре с центрфорвардом Диланом Строумом, ставшим приятным открытием для «Вашингтона» с 12 заброшенными шайбами. Но он больше склонен к тому, чтобы завершать моменты самостоятельно, и я не уверен, насколько это совпадает со стилем игры Алекса.

К слову, Овечкин — с 17 очками — входит в тройку лидеров «Кэпиталз», но это также говорит, насколько все плохо в команде в нападении. «Вашингтон» — на момент публикации — занимает 30-е место в лиге по количеству голов за матч.

«Это не очень забивная команда», — сказал Будро. «У них нет тех игроков, которые раньше были с ним в составе».

Добавьте к этому проблемы с игрой в большинстве, получится действительно сложная комбинация.

«Это два момента, которые, я уверен, очень его раздражают», — убежден Будро.

Мне также стало интересно, как ситуация с Никласом Бекстремом может повлиять на Овечкина. Карьера Бекстрема, скорее всего, завершена. Эти два парня очень тесно связаны. Это не может пройти бесследно.

«На протяжении 17 лет он оставался его правой рукой», — подметил Будро. «Он был тем, кто находился с ним рядом в трудную минуту. Они сидели рядом друг с другом в раздевалке. Я не знаю, как это повлияло на Алекса, но ты лишаешься лучшего друга — парня, который знает каждый твой шаг. Возможно, это все немного меняет».

Тем не менее «Вашингтон» сражается за место в плей-офф, и, по общему впечатлению, Овечкин не позволяет своим личным проблемам в нападении влиять на настроение команды, которая оформила 14-9-4. Он остается образцовым лидером в раздевалке.

Алекс Овечкин на тренировке X — Washington Capitals

Но давайте будем честны. Большая часть оставшейся карьеры Алекса будет связана с погоней за рекордом по голам, нравится ему это или нет. Многим это важно.

И если быть откровенным, Овечкин сам неоднократно отвечал людям, которые в прошлом сезоне пророчили ему рекорд, что еще многое должно произойти и что ничего не гарантировано. И мне кажется, что он был искренен, говоря это.

Возникает соблазн проанализировать текущий форменный спад и задаться вопросом, не грозит ли это потерей уверенности? Но Овечкин раз за разом демонстрирует умение адаптироваться и совершенствоваться, находя новые способы забивать. Я не готов списывать его со счетов. Одно только улучшение процента реализации бросков могло бы серьезно помочь.

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«Если ему удастся забить 25 голов в этом сезоне — уже 20 в оставшихся 55 матчах — полагаю, он продолжит идти вперед», — уверен Будро. «Я всегда думал, что он будет играть, пока не установит рекорд. Но если бы он забросил 12 шайб в нынешнем сезоне, то, зная его гордость, я не представляю, как бы он себя чувствовал».

Однако Брюс Будро верит в большее.

«Я все еще думаю, что он еще вернется и наберет от 25 до 30 очков», — сказал Будро.

В любом случае гонка за 894 голами Гретцки стала намного интереснее.

«Я люблю Уэйна, но мне бы очень хотелось, чтобы эта гонка шла до самого конца», — сказал Будро. «Думаю, это было бы круто».

И он не сомневается в Алексе, несмотря на его нынешний спад.

«Он хочет быть лучшим, поэтому я думаю, что он побьет рекорд», — сказал Будро. «Он всегда хотел быть лучшим».

«Поэтому я верю, что он это сделает».