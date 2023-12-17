НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Бостон», «Торонто» разгромил «Питтсбург», «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», Овечкин снова не забил

«Торонто» выиграл у «Питтсбурга» со счетом 7:0

«Торонто» выиграл у «Питтсбурга» со счетом 7:0 Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча. Россиянин отразил 21 бросок з 22.

Обе шайбы в ворота хозяев забросил Винсент Трочек. В эпизоде со вторым голом одним из ассистентов стал Артемий Панарин, набравший 42 (16+26) очка в 29 матчах сезона.

«Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, опережая «Бостон» по дополнительным показателям.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Фредерик — 7 (ван Римсдайк, Пойтрас), 22:07 — 1:0. Трочек — 7 (бол., Зибанежад, Фокс), 50:50 — 1:1. Трочек — 8 (Панарин, Густафссон), 62:03 — 1:2Вратари: Суэймен — ШестеркинШтраф: 30 — 15Броски: 22 (5+11+6+0) — 33 (8+11+13+1)

«Бостон» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко и Егор Чинахов, которому ассистировал Дмитрий Воронков.

Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отбил 24 броска из 29.

У «Нью-Джерси» лучшим был Джек Хьюз, трижды поразивший ворота соперника. Американец оформил второй хет-трик в НХЛ.

«Нью-Джерси» выиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) Голы: Д. Хьюз — 12 (Тоффоли), 0:47 — 0:1. Хаула — 8 (Мерсер, Хольц), 16:21 — 0:2. Марченко — 10 (бол., Годро), 20:17 — 1:2. Тоффоли — 13 (Братт), 20:50 — 1:3. Чинахов — 8 (Пик, Воронков), 28:38 — 2:3. Д. Хьюз — 13 (бол., Братт, Хишир), 34:54 — 2:4. Хишир — 7 (Братт), 42:50 — 2:5. Тексье — 6 (Фантилли, Иржичек), 58:57 — 3:5. Д. Хьюз — 14 (п.в.), 59:12 — 3:6Вратари: Тарасов (56:48 — 58:57, 59:05 — 59:12) — ШмидШтраф: 6 — 8Броски: 26 (5+11+10) — 30 (8+13+9)

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6

«Монреаль» — «Айлендерс» — 5:3

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 из 40 бросков «Канадиенс».

«Айлендерс» проиграли второй матч подряд после серии из четырех побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 5:3 (0:0, 4:0, 1:3) Голы: Армиа — 4 (Галлахер, Гуле), 27:45 — 1:0. Андерсон — 2 (Бэррон, Монахэн), 30:35 — 2:0. Андерсон — 3 (Монахэн, Бэррон), 39:06 — 3:0. Кофилд — 8 (Сузуки, Слафковски), 39:21 — 4:0. Нельсон — 13 (мен., Добсон), 42:07 — 4:1. Нельсон — 14 (Добсон), 43:43 — 4:2. Хорват — 12 (Добсон, Романов), 54:06 — 4:3. Дворак — 2 (п.в., Сузуки), 59:40 — 5:3Вратари: Монтембо — Варламов (58:37 — 59:40)Штраф: 2 — 4Броски: 41 (15+21+5) — 33 (10+6+17)

«Монреаль» — «Айлендерс» — 5:3

«Филадельфия» — «Детройт» — 1:0

Шведский вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон оформил шатаут, отразив все 33 броска «Ред Уингз».

«Филадельфия» выиграла шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Детройт» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Голы: Йорк — 5 (Конекны, Форстер), 6:21 — 1:0Вратари: Эрссон — Лион (Хуссо, 26:50, 56:59 — 58:08, 58:14 — 59:44, 59:48)Штраф: 6 — 6Броски: 33 (12+10+11) — 33 (7+11+15)

«Филадельфия» — «Детройт» — 1:0

«Торонто» — «Питтсбург» — 7:0

Нападающий Евгений Малкин стал одним из двух игроков «Питтсбурга» с нейтральной полезностью по итогам матча.

Лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил матч с показателем полезности «-3».

«Питтсбург» потерпел одно из самых крупных поражений в эпоху Кросби и Малкина.

Вратарь Мартин Джонс совершил 38 спасений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) Голы: Найз — 7 (Доми), 1:57 — 1:0. Марнер — 13 (Робертсон, Доми), 10:15 — 2:0. Макманн — 1 (Бертуцци, Хольмберг), 18:25 — 3:0. Доми — 2 (Найз, Марнер), 22:28 — 4:0. Таварес — 9 (бол., Нюландер, Райлли), 24:25 — 5:0. Грегор — 5 (бол., Бертуцци, Тимминс), 34:04 — 6:0. Нюландер — 15 (Бертуцци, Маккейб), 54:19 — 7:0Вратари: Джонс — Джерри (Неделькович, 22:28)Штраф: 15 — 33Броски: 34 (11+14+9) — 38 (11+18+9)

«Торонто» — «Питтсбург» — 7:0

«Виннипег» — «Колорадо» — 6:2

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин набрал 14 (3+11) очков в 26 матчах сезона.

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отбил 19 бросков из 24.

«Виннипег» выиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) Голы: Виларди — 3 (Шайфли, Моррисси), 13:56 — 1:0. Наместников — 3 (бол., Иафалло, Пионк), 15:38 — 2:0. Иафалло — 5, 28:43 — 3:0. Друэн — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 42:07 — 3:1. Виларди — 4 (Элерс, Моррисси), 43:40 — 4:1. Нидеррайтер — 8 (Наместников, Эпплтон), 48:48 — 5:1. Джонсон — 2 (Ничушкин, Маккиннон), 50:41 — 5:2. Элерс — 10 (п.в., Шайфли), 57:57 — 6:2Вратари: Хеллибак — Просветов (54:13 — 57:57)Штраф: 8 — 4Броски: 25 (6+9+10) — 32 (6+7+19)

«Виннипег» — «Колорадо» — 6:2

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. При этом безголевая серия 38-летнего россиянина достигла 12 матчей. Лидер «Кэпиталз» обновил свой антирекорд в НХЛ.

У «Нэшвилла» автором одного из трех голов стал российский нападающий Яков Тренин.

«Нэшвилл» выиграл семь из восьми последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Сиссонс — 10 (бол., Йоси, Форсберг), 5:03 — 1:0. Оши — 2 (бол., Строум, Овечкин), 25:16 — 1:1. Томасино — 2 (Смит), 33:26 — 2:1. Тренин — 7 (Каррье, Маккэррон), 43:41 — 3:1Вратари: Сарос — Линдгрен (56:48 — 57:23, 58:01)Штраф: 8 — 6Броски: 23 (8+6+9) — 22 (4+13+5)

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1

«Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 ОТ

У «Далласа» результативным броском отметился Евгений Дадонов. Российский нападающий набрал 12 (7+5) очков в 27 матчах сезона.

«Сент-Луис» выиграл второй матч подряд после серии из четырех поражений и смены главного тренера.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Марчмент — 10 (Сегин, Дюшен), 4:58 — 0:1. Делландреа — 1 (Факса, Стил), 6:47 — 0:2. Саад — 8 (бол., Кайру, Хэйс), 12:53 — 1:2. Кайру — 6 (Крюг, Томас), 21:36 — 2:2. Хэйс — 9 (Торопченко, Крюг), 36:46 — 3:2. Дадонов — 7 (Хейсканен, Харли), 53:09 — 3:3. Парэйко — 5 (Кайру, Томас), 60:37 — 4:3Вратари: Биннингтон — УэджвудШтраф: 6 — 2Броски: 34 (9+16+8+1) — 23 (9+6+8+0)

«Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 ОТ

«Аризона» — «Баффало» — 2:0

Чешский вратарь «Аризоны» Карел Веймелка оформил шатаут из 28 спасений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Баффало» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Келлер — 10 (Керфут), 35:12 — 1:0. О`Брайен — 3 (Кули), 49:36 — 2:0Вратари: Веймелка — Луукконен (56:49)Штраф: 4 — 6Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+11+8)

«Аризона» — «Баффало» — 2:0

«Калгари» — «Тампа» — 4:2

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными бросками. Россиянин, в активе которого 52 (22+30) очка в 31 матче, единолично возглавляет список бомбардиров.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26.

«Калгари» прервал серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Тампа» — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) Голы: Грир — 5 (Андерссон, Хэнифин), 22:30 — 1:0. Уигар — 8 (Манджапане, Коулмэн), 26:17 — 2:0. Шарангович — 11 (Истерли, Линдхольм), 27:00 — 3:0. Пойнт — 14 (Кучеров), 44:10 — 3:1. Стэмкос — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 45:40 — 3:2. Зари — 7 (Истерли), 51:42 — 4:2Вратари: Владарж — Василевский (56:18 — 58:11, 58:19 — 59:45)Штраф: 9 — 9Броски: 26 (8+12+6) — 33 (6+10+17)

«Калгари» — «Тампа» — 4:2

«Эдмонтон» — «Флорида» — 1:5

Одним из героев матча стал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отбил 38 из 39 бросков и сделал результативный пас в эпизоде с четвертым голом.

«Эдмонтон» проиграл второй матч подряд после серии из восьми побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Флорида» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Голы: Верхэге — 14 (Беннетт, Экман-Ларссон), 5:33 — 0:1. Монтур — 1 (Верхэге, Беннетт), 18:58 — 0:2. Барков — 11 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 19:27 — 0:3. Хаймэн — 19 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 28:08 — 1:3. Беннетт — 4 (бол., Монтур, Бобровский), 36:01 — 1:4. Верхэге — 15 (Ткачак), 40:21 — 1:5Вратари: Пикар — БобровскийШтраф: 8 — 6Броски: 39 (12+14+13) — 39 (15+14+10)

«Эдмонтон» — «Флорида» — 1:5

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б

«Лос-Анджелес» прервал серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Ларссон — 2 (Шор, Данн), 6:45 — 1:0. Мур — 14 (Дано, Фиала), 13:32 — 1:1. Копитар — 12 (бол., Байфилд, Кемпе), 37:16 — 1:2. Бьоркстранд — 10 (бол., Эванс, Маккэн), 57:31 — 2:2Победный буллит: ГрундстремВратари: Даккорд — ТэлботШтраф: 8 — 4Броски: 19 (3+6+9+1) — 38 (14+15+6+3)