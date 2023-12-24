Могут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ?

Райан Нюджент-Хопкинс уже являлся состоявшейся звездой НХЛ и готовился к своему седьмому сезону, когда какой-то мальчишка выскочил на лед во время летней тренировки в Ванкувере. Это был игрок, которого тренировал один из инструкторов по катанию Нюджент-Хопкинса, и для парнишки это была возможность увидеть, как тренируются элитные хоккеисты.

«Мы задавались вопросом: “Кто этот юнец на льду”?», — вспоминал Нюджент-Хопкинс. «А потом ему исполнилось 13, а в 14 он уже бросал шайбу так же сильно, как и любой другой игрок на катке».

Этим мальчишкой был Коннор Бедард — редкий талант, который смог выйти на лед с игроками НХЛ еще будучи подростком, регулярно давал интервью прессе в 14 лет, стал первым игроком, выступавшим в Западной хоккейной лиге в 15 лет, превратился в мировую сенсацию в 17 лет и моментально (умело) занял позицию центрфорварда в первом звене «Чикаго» в 18 лет.

Возможно, мы переживаем золотой век хоккейных талантов, когда потенциальные бомбардиры, способные класть по 50 голов за сезон, разрастаются по всей лиге как одуванчики, но лишь немногие обладают талантом или наследием, подобным Бедарду.

Одним из таких, конечно, является Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который, так уж случилось, в возрасте 12 лет оказался на льду с игроками НХЛ. Тогда он был мальчишкой, сумевшим произвести впечатление на будущего одноклубника Сэма Ганье. Теперь он — самый доминирующий игрок в НХЛ и, возможно, величайший талант, который когда-либо видела лига. Он — эталон, по которому будут мерить Бедарда и всех остальных игроков турнира. Пока Бедард фанатично стремится к величию, ему неизбежно придется гнаться за Макдэвидом.

Коннор Макдэвид X — Edmonton Oilers

«Он лучший хоккеист в мире, и сыграть против него — это действительно захватывающе», — сказал Бедард в преддверии игры с «Эдмонтоном», которая прошла в ночь на среду, 13 декабря.

Тогда «Ойлерз» победили 4:1, а Коннор Бедард отличился заброшенной шайбой, ставшей для «Блэкхокс» единственной.

Матч в Канаде подразумевал встречу настоящего и будущего лиги. Макдэвид находится в расцвете сил, достигнув (или почти) пика своих возможностей. Бедард же только начинает, и его потенциал, кажется, не знает границ. Да, они не взошли синхронно, как это было с Сидни Кросби и Алексом Овечкиным, но теоретически могут заменить противостояние Макдэвид — Остон Мэттьюс в качестве следующего великого соперничества в НХЛ, особенно за пределами Канады — Коннор против Коннора, два титана, обреченные на борьбу за звание лучшего в мире на многие годы вперед.

Впервые Макдэвид начал знакомиться с другим парнем по имени Коннор в лагере BioSteel два года назад, когда увидел нечто дерзкое, что, по его словам, даже он сам не решился бы провернуть в том возрасте.

«Там был выход два в одного, и он, глядя на Сида (Кросби), нанес бросок сам», — сказал Макдэвид о Бедарде. «Ему тогда было 17. Очевидно, что у него есть уверенность на льду. Я говорю это с уважением, а не в плохом смысле».

По мнению Макдэвида, в Бедарде ничего не изменилось. Капитан «Ойлерз» восхищается тем, как хорошо новичок справляется со всеми аспектами жизни в НХЛ в эпоху, когда масштабы социальных сетей разрослись еще больше чем 8 лет назад, когда он пришел в лигу.

Тогда, в своей 13-й игре в НХЛ, Макдэвид сломал ключицу — травма, которая фактически сократила его дебютную кампанию вдвое и стоила ему «Колдер Трофи».

«Мне кажется, мой первый год оказался ломаным. У меня не было ощущения, что это мой год», — сказал он. «Для него, я уверен, это большое испытание. Куда бы он ни ступил, везде ажиотаж. Здесь, в Эдмонтоне, будет не иначе, я уверен. Но, кажется, он справляется со всем этим очень хорошо», — отметил Макдэвид перед игрой с «Чикаго».

И действительно он справляется со всем очень хорошо, если верить тем, кто встречается с Бедардом каждый день.

«Я не знаю, видел ли я когда-либо, чтобы на кого-то обращали столько внимания, особенно в таком юном возрасте», — сказал защитник «Чикаго» Коннор Мерфи. «Но это, кажется, его совсем не смущает. Он справляется со всем как профессионал».

Коннор Бедард nhl.com

Когда ты становишься первым выбором драфта и сразу попадаешь в НХЛ, возникает много моментов, в которых предстоит разобраться. В «Ойлерз» есть несколько игроков, которые могут поделиться своим опытом с Бедардом в этом отношении.

Одним из таких, конечно, является Макдэвид. Он проживал с Тэйлором Холлом и Люком Газдичем, когда пришлось менять семейный уют и домашнюю еду на будни профессионального спортсмена.

«Ты чувствуешь себя немного взрослее, хотя еще не совсем готов», — сказал Макдэвид. «Здесь нет никаких правил, комендантского часа и всего остального. Это должен быть выбор, исходящий изнутри, и нужно быть к этому готовым».

Еще один пример — Ганье. После того как его выбрали шестым номером на драфте 2007 года, он стал одним из самых молодых хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ, поскольку его день рождения пришелся на 10 августа.

Ситуация с ним была немного другой, поскольку план состоял в том, чтобы он провел один предсезонный матч и вернулся в юниорскую команду. Однако он был так хорош, что провел весь канадско-российский турнир до 20 лет в конце того лета — стал лучшим бомбардиром и MVP — и с тех пор продолжал развиваться.

Уже в октябре Ганье, получившему приглашение в команду, пришлось перевозить свои вещи в Эдмонтон и искать жилье. Он поселился в доме, который хотели продать Итан Моро, Эндрю Коглиано и Том Гилберт.

«В молодости происходит много изменений», — сказал Ганье. «Но ты живешь своей мечтой, правда? Поэтому ты стараешься впитать все это, получить как можно больше удовольствия и попытаться это запомнить».

Нюджент-Хопкинс был выбран под первым номером 12 лет назад. Вспоминая те события сейчас, он называет первые несколько недель своей карьеры в НХЛ «вихрем». Игрок сопереживает тому, через что проходит Бедард, и, зная его не первый год, делится несколькими мудрыми словами.

«18-летнему парню нелегко приехать на такую большую спортивную сцену, как “Чикаго”, и испытывать на себе все это давление», — сказал он. «Лучшее, что может сделать такой игрок — это выйти на лед и показать, на что способен, и он делает это, не позволяя внешним факторам на себя влиять».

«Здорово видеть в лиге молодого парня, который добивается успеха, но при этом остается хорошим человеком, скромным, новым послом игры».

Дебютный сезон Бедарда уже проходит более гладко, чем у Макдэвида, учитывая, что последний к этому моменту года уже выбыл на длительный срок. Однако к концу своего второго сезона Макдэвид утвердился в статусе одного из лучших игроков в НХЛ. Он возглавил лигу по очкам, набрав сотню, и помог «Ойлерз» дойти до седьмой игры второго раунда плей-офф.

Спустя годы он приближается к отметке в 900 очков за карьеру.

«Я помню, как познакомился с Коннором, когда ему было 12 лет, а сейчас он на пике своей карьеры», — сказал Ганье. «Он — молодой лидер этой команды. Он наставляет подрастающих ребят».

Макдэвид дал несколько советов, когда Бедард попросил об этом летом. Почти все советы касались игры на льду — ситуаций и действий — так как более опытный не хотел перегружать дебютанта.

«У него рациональное мышление», — сказал Макдэвид.

При этом Бедард, кажется, знает что делает, особенно когда речь идет о выборе между броском или пасом.

Простая география не наделяет противостояние величием, как и единоличный талант. Должна быть некая страсть, некая искра.

Вот что делает дерби «Эдмонтон» — «Калгари» таким острым. Вот что сделало противостояние «Чикаго» — «Ванкувер» таким горячим в начале 2010-х. И вот что сделало соперничество Кросби — Овечкин таким особенным.

«Сид и Ови — это всегда было зрелищно», — сказал ветеран «Блэкхокс» Ник Фолиньо, который появился в лиге на два года позже этого безумного дуэта. «Это были два лучших молодых игрока, между которыми всегда оставалась мелкая неприязнь. Было заметно, что они хотели превзойти друг друга. И это было идеально для игры. Сейчас они прониклись уважением друг к другу, но в то время, я помню, все было остро. В тех играх все было очень сурово».

Сейчас между Макдэвидом и Бедардом нет ничего подобного. Да и с чего бы? Они знают друг друга «довольно хорошо», по словам Бедарда, благодаря совместным летним прокатам в течение последних двух лет, включая целый месяц в 2023-м. И между ними нет ничего, кроме взаимного восхищения.

Бедард — ученик хоккея, который, как и все великие, внимательно следит за другими суперзвездами, всегда стремясь перенять их стиль. Можно сколько угодно наблюдать за Макдэвидом, но у вас никогда не получится кататься как он.

«В том-то и дело», — усмехнулся Бедард. «Ты наблюдаешь за многими парнями, пытаясь чему-нибудь научиться, и он один из них, вот только по отношению к нему это почти невозможно. Ты просто смотришь на него как болельщик. И то, что он способен делать каждый вечер, это безумие».

Коннор Макдэвид X — Edmonton Oilers

Больше всего Макдэвиду при первой встрече запомнились в Бедарде его зрелость и уверенность. Бедард был вежливым и уважительным вне льда, но на коньках он дерзок и нагл почти на уровне иронии. В конце концов, ты должен обладать той естественной заносчивостью, присущей всем звездам, чтобы в 17 лет игнорировать Кросби.

Взаимное уважение — это, конечно, хорошо, но оно не порождает великое соперничество. На это потребуется время.

«С точки зрения маркетинга и брендинга, я уверен, будет что-то подобное — попытки продвинуть это извне», — сказал Ганье. «Я думаю, наш Коннор был очень хорошим наставником для Бедарда. Такой он человек. Он осознает свое влияние на следующее поколение и хочет помочь, чем только сможет. Но я думаю, что такие соперничества обычно возникают либо из-за серий плей-офф, либо из-за внутридивизионных противостояний. Есть вероятность, что в будущем будут играть роль результаты плей-офф».

Однако это в большей степени возможность, чем вероятность. Несмотря на ужасный старт сезона, «Ойлерз» находятся в самом разгаре пути к чемпионству. Сейчас все направлено на победу. «Блэкхокс» в это время находятся на начальном этапе перестройки после того, как в прошлом сезоне команда была разобрана практически до основания, чтобы заполучить шанс выбрать Бедарда на драфте. Может пройти три или четыре года — или больше — прежде чем «Чикаго» вновь станет настоящим претендентом на плей-офф, и кто знает, каким будет «Эдмонтон» к тому времени?

Тем не менее чистый фанатизм этих двух игроков может разжечь что-то между ними. Бедард сказал, что он все еще испытывает восхищение, когда впервые видит таких игроков, как Кросби или Овечкин на другой половине катка, он также отмечает, что это чувство исчезает в момент, когда шайба опускается на лед. Кумир становится просто еще одним соперником, еще одним препятствием на пути.

Злость (разумеется, на катке) — это здорово, но целеустремленность и конкурентоспособность имеют большее значение.

«Я думаю, (Бедард) так относится к каждой игре», — сказал Фолиньо. «Правда так думаю. Полагаю, он смотрит на состав команды и говорит себе: “Ладно, если я хочу быть лучшим, с кем мне придется соперничать?” Ему нравится играть против (Никиты) Кучерова, (Дэвида) Пастрняка и Мэттьюса. Ему нравятся такие противостояния. Даже в матче с “Анахаймом” игра против парня (Лео) Карлссона, выбранного под вторым номером, вызывала желание продемонстрировать все лучшее. Я не думаю, что это нужно, чтобы что-то (кому-то) доказать, это, вероятно, делается для самого себя. Это мотивация, верно? Вспомните то, что делал Эм-Джей (Майкл Джордан), он находил мотивацию в любой мелочи. Великие обычно так и делают. Именно так они мотивируют себя, когда уже находятся на таком высоком уровне».

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Макдэвид превзошел все ожидания с тех пор, как был выбран первым на драфте 2015 года. Он проводит всего девятый сезон, но уже пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи» и трижды претендовал на «Харт Трофи». И хотя ему всего 26 лет, он уже постепенно входит в Зал славы хоккея. Единственное, чего не хватает в его резюме — Кубка Стэнли, самого важного для него трофея, который, по его мнению, необходим, чтобы считаться величайшим всех времен, как Кросби.

В течение многих лет ожидание матча Кросби — Макдэвид было предметом обсуждения хоккейного мира — особенно к северу от границы. В одном углу находился парень, прошедший путь от вундеркинда до признанной и известной мегазвезды первого эшелона. В другом углу — парень, стремящийся к тому же статусу.

Внезапно, с приходом Бедарда, Макдэвид в этой цепочке стал ветераном, что просто сводит с ума.

«Для меня это немного странно», — сказал Нюджент-Хопкинс смеясь. «Я видел, как Коннор пришел в статусе молодого вундеркинда и молодой суперзвезды».

Впрочем, он и сейчас такой.

«Я не чувствую себя стариком, нет», — сказал Макдэвид и усмехнулся. «Конечно, прошло определенное время. Но я все еще чувствую себя молодым парнем, у которого еще много хороших лет впереди».

Макдэвид стоит особняком в современной НХЛ, но есть множество игроков, которые как минимум наступают ему на пятки. В нынешнем сезоне 38 хоккеистов в среднем набирают больше одного очка за игру, а более 30 игроков подбираются к рубежу в 40 заброшенных шайб. В прошлой кампании таких было только 19, и всего трое сделали это в дебютном сезоне Макдэвида. Кажется, почти у каждой команды есть своя настоящая звезда (или даже три) в возрасте 20 лет. Это эра действительно элитных бомбардиров. Фолиньо шутит, что новое поколение, похоже, состоит из хоккейных роботов, одержимых своим ремеслом, что побудило его задаться вопросом: «Вы сделаны в лаборатории?»

Тем не менее все они играют на вторых ролях по сравнению с Макдэвидом — звездой среди звезд.

«Я не думаю, что мы когда-либо видели такого игрока, как он», — сказал Ганье. «Он не просто так находится на таком уровне. Он скрупулезен, очень усердно работает над своим мастерством и всегда стремится к совершенствованию. Он был таким с самого раннего возраста. Без такой самоотдачи невозможно достичь подобного уровня».

«Он — планка, которая была установлена».

Следующие десять с лишним лет Бедард будет стремиться к этой планке, неустанно преследуя Макдэвида в борьбе за первенство в НХЛ.

А хоккейный мир будет сидеть и наблюдать.

«Вам хочется смотреть такие матчи — кто лучший в данный момент, кто на подходе, а кто только стучится в дверь», — сказал Фолиньо. «Нам крупно повезло, что Ови и Сид пришли в одно и то же время. Но я уверен, что и об этом будут много говорить. (Макдэвид и Бедард) — совершенно разные игроки во многих отношениях. Так что это не совсем правильно. Но я верю, что это соперничество может стать ярким».