НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Тампе», «Оттава» победила «Питтсбург»

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Маккэррон — 5 (Макдона, Томасино), 20:23 — 1:0. Сиссонс — 11 (бол., Нюквист, О`Райлли), 26:33 — 2:0. Дадонов — 8 (Линделл, Хинтц), 48:22 — 2:1. Смит — 3, 59:45 — 2:2. Хаканпяя — 1, 59:56 — 2:3Вратари: Сарос — Уэджвуд (58:05 — 59:45)Штраф: 4 — 4Броски: 21 (12+7+2) — 34 (8+16+10)
«Флорида» — «Вегас» — 4:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вегас» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Стоун — 11 (Барбашев), 21:21 — 0:1. Беннетт — 5 (Верхэге, Монтур), 28:58 — 1:1. Форслинг — 4 (Барков), 35:16 — 2:1. Дорофеев — 3 (Хаттон, Колесар), 39:37 — 2:2. Верхэге — 16 (бол., Монтур, Ткачак), 46:10 — 3:2. Райнхарт — 19 (бол., Барков, Ткачак), 48:09 — 4:2Вратари: Бобровский — Патера (56:47)Штраф: 41 — 39Броски: 42 (20+14+8) — 25 (3+13+9)
«Вашингтон» — «Тампа» — 1:2 Б
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Голы: Гленденинг — 5 (Хедман), 7:29 — 0:1. Манта — 10 (Дженсен, Протас), 22:01 — 1:1Вратари: Линдгрен — ВасилевскийШтраф: 4 — 2Броски: 33 (13+10+6+4) — 20 (11+5+2+2)
«Коламбус» — «Торонто» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 27 (Марнер), 8:20 — 0:1. Дэнфорт — 8 (Годро, Фантилли), 20:22 — 1:1. Таварес — 10 (Броди, Нюландер), 22:58 — 1:2. Мэттьюс — 28 (бол., Марнер, Нюландер), 28:21 — 1:3. Нюландер — 16 (мен., Мэттьюс, Маккейб), 51:51 — 1:4Вратари: Тарасов — ДжонсШтраф: 8 — 12Броски: 28 (14+5+9) — 30 (14+5+11)
«Миннесота» — «Бостон» — 3:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Пастрняк — 20 (бол., Макэвой, Маршан), 2:37 — 0:1. Эрикссон Эк — 15 (бол.), 25:57 — 1:1. Капризов — 12 (Голигоски, Эрикссон Эк), 27:22 — 2:1. Фолиньо — 4 (Марун, Годро), 43:10 — 3:1. Гики — 5 (Хейнен, Фредерик), 53:53 — 3:2Вратари: Флери — УльмаркШтраф: 9 — 15Броски: 35 (5+19+11) — 21 (6+6+9)
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 3:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Кейн — 5 (Дебринкэт, Зайдер), 4:22 — 0:1. Майер — 7, 11:43 — 1:1. Гостисбеер — 7 (Спронг, Фишер), 30:33 — 1:2. Майер — 8, 42:46 — 2:2. Тоффоли — 14 (Братт, Д. Хьюз), 52:45 — 3:2Вратари: Ванечек — ХатчинсонШтраф: 8 — 10Броски: 35 (10+13+12) — 24 (6+9+9)
«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Чикран — 6 (Жиру, Норрис), 11:07 — 1:0. Эллер — 4 (бол., Рил. Смит, Летанг), 14:31 — 1:1. Норрис — 12 (Ткачак, Браннстрем), 15:01 — 2:1. Ткачак — 15 (Жиру, Чикран), 22:10 — 3:1. Ракелль — 1 (Кросби, Рил. Смит), 24:59 — 3:2. Браннстрем — 2 (Ткачак, Сандерсон), 27:30 — 4:2. О`Коннор — 3 (Петтерссон, Летанг), 41:51 — 4:3. Летанг — 3 (Петтерссон, Малкин), 57:34 — 4:4. Штюцле — 7 (Батерсон), 61:10 — 5:4Вратари: Форсберг — НедельковичШтраф: 14 — 8Броски: 26 (10+11+4+1) — 34 (7+4+23+0)
«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
Голы: Голы: Ахо — 1 (Палмиери, Нельсон), 11:19 — 0:1. Терявяйнен — 13 (Джарвис, Орлов), 12:22 — 1:1. Нельсон — 15 (Райлли, Палмиери), 14:43 — 1:2. Хорват — 14 (Барзал, Ли), 18:25 — 1:3. Ахо — 13 (бол., Бантинг, Свечников), 20:59 — 2:3. Райлли — 2 (Барзал, Ли), 34:12 — 2:4. Слэвин — 4 (Нечас, Свечников), 41:56 — 3:4. Ли — 10 (Добсон, Хорват), 43:44 — 3:5. Ноесен — 10 (бол., Нечас, Шей), 49:17 — 4:5Вратари: Кочетков — СорокинШтраф: 8 — 10Броски: 41 (15+10+16) — 28 (12+6+10)
«Рейнджерс» — «Баффало» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Баффало» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Линдгрен — 2 (Бродзински, Бонино), 7:19 — 1:0. Панарин — 18 (бол., Зибанежад), 15:35 — 2:0. Далин — 10 (Гринуэй), 16:37 — 2:1. Куинн — 2 (Козенс, Петерка), 21:42 — 2:2. Зибанежад — 13 (Крайдер, Уилер), 27:13 — 3:2. Миттельштадт — 9 (Гринуэй), 46:50 — 3:3. Крайдер — 17 (Зибанежад, Фокс), 62:28 — 4:3Вратари: Шестеркин — ЛуукконенШтраф: 7 — 43Броски: 33 (13+10+9+1) — 30 (9+11+7+3)
«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Бьоркстранд — 11 (бол., Маккэн, Данн), 13:26 — 0:1. Данн — 5 (Бенайерс, Татар), 16:24 — 0:2. Ватрано — 15 (бол.), 26:18 — 1:2. Татар — 3 (Данн, Бенайерс), 48:25 — 1:3. Зеграс — 2 (Минтюков, Терри), 54:01 — 2:3Вратари: Достал — ДаккордШтраф: 2 — 6Броски: 34 (14+9+11) — 22 (10+3+9)
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 7:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 7:5 (1:2, 1:2, 5:1)
Голы: Томас — 13 (Бучневич), 3:04 — 1:0. Бедард — 13 (Курашев, Филлипс), 3:49 — 1:1. Бовилье — 4 (Тинорди, Рэддиш), 4:12 — 1:2. Фолиньо — 7 (бол., Курашев, Рэддиш), 20:20 — 1:3. Парэйко — 6 (Блэй, Макичерн), 33:29 — 2:3. Дикинсон — 11 (Рэддиш, Тинорди), 35:54 — 2:4. Фолиньо — 8 (мен., Тинорди), 45:16 — 2:5. Саад — 9 (бол., Хэйс, Перунович), 47:53 — 3:5. Нейберс — 11 (бол., Фолк, Хэйс), 50:43 — 4:5. Кайру — 8 (Томас, Бучневич), 51:06 — 5:5. Фолк — 2 (Крюг), 57:53 — 6:5. Кайру — 9 (п.в.), 58:59 — 7:5Вратари: Биннингтон — СодерблумШтраф: 4 — 8Броски: 42 (11+9+22) — 21 (9+10+2)
«Колорадо» — «Аризона» — 4:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Байрам — 6 (Колтон), 8:37 — 1:0. Ничушкин — 16 (Маккиннон, Тэйвз), 21:27 — 2:0. Мэнсон — 3 (Олофссон, О`Коннор), 33:29 — 3:0. Олофссон — 3 (Кольяно, О`Коннор), 39:52 — 4:0. Керфут — 4 (бол., Карконе, Дурзи), 56:56 — 4:1Вратари: Георгиев — ИнгрэмШтраф: 11 — 9Броски: 25 (8+11+6) — 25 (12+5+8)
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Голы: Кузьменко — 7 (Михеев, Петтерссон), 1:34 — 1:0. Кузьменко — 8 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:51 — 2:0. Гранлунд — 4 (Дюклер, Ферраро), 13:32 — 2:1. Гертл — 12 (Задина, Ферраро), 16:22 — 2:2. Оман — 2 (Блюгерс), 26:03 — 3:2. Лафферти — 9 (Коул, Гарлэнд), 28:36 — 4:2. Зеттерлунд — 9 (Ферраро, Гранлунд), 31:08 — 4:3. Джошуа — 9 (Гарлэнд, Блюгерс), 39:13 — 5:3. Макдональд — 6 (Задина, Рутта), 53:16 — 5:4. Сутер — 6 (Хьюз, Миллер), 55:43 — 6:4. Хьюз — 10 (п.в.), 59:47 — 7:4Вратари: Демко — БлэквудШтраф: 6 — 8Броски: 26 (5+11+10) — 25 (5+9+11)
«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Байфилд — 9 (Даути, Копитар), 1:01 — 1:0. Андерссон — 5 (Баклунд, Манджапане), 2:47 — 1:1. Дюбуа — 6 (Спенс, Дано), 15:20 — 2:1. Коулмэн — 11 (мен., Шарангович), 24:01 — 2:2. Лафферье — 5 (Даути, Андерсон), 26:28 — 3:2. Мур — 16 (Рой), 29:57 — 4:2. Коулмэн — 12 (бол., Ружичка, Уигар), 47:18 — 4:3. Байфилд — 10 (п.в., Кемпе, Копитар), 59:00 — 5:3Вратари: Тэлбот — МаркстремШтраф: 12 — 8Броски: 34 (13+13+8) — 32 (7+12+13)