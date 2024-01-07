Какая из худших команд НХЛ могла бы пройти путь от аутсайдера к чемпиону, как это в свое время сделал «Сент-Луис»?

Пять лет назад, 3 января, «Сент-Луис» очнулся на дне НХЛ. Не ближе ко дну, не рядом с ним, а именно на дне — в полном одиноче, на последнем месте во всем чемпионате по общему количеству очков.

Все мы знаем, что произошло дальше. «Блюз» переломили ситуацию, совершив беспрецедентный рывок во второй половине сезона, а затем выиграв первый и единственный для франшизы Кубок Стэнли.

И вот на фоне сумасшедшего достижения «Сент-Луиса» возникает вопрос — может ли какая-нибудь из команд, занимающих сейчас одно из последних мест, совершить такое же чудо?

Давайте посмотрим на восемь худших клубов лиги и выясним, есть ли у кого-нибудь что-то, что позволило бы повторить успех «Блюз» 2019 года? Мы будем их оценивать по пяти критериям, которые, если оглядываться назад, могли бы нам подсказать, на что способен «Сент-Луис».

Молодой вратарь: Самым важным фактором в восхождении «Блюз» стал Джордан Биннингтон, который впервые вышел в старте 7 января и до конца сезона выдал 25-5-1, став лидером лиги по среднему показателю пропущенных шайб — 1.89 гола за игру. У каждой команды в системе есть молодой голкипер, который теоретически может войти в состав, но мы ищем реальные обстоятельства, при которых конкретному молодому игроку открывается путь к такой возможности.

Новый тренер: В ноябре «Сент-Луис» уволил Майка Йео, заменив его Крейгом Беруби, который к 7 января уже начал внедрять свою новую систему. Нет никакой гарантии, что в команду придет новый тренер, да и если это случается, то, как правило, ненадолго. Однако иногда перестановки в тренерском составе могут кардинально изменить ситуацию — и для оценки полного эффекта может потребоваться несколько недель или месяцев.

Новая звезда: Летнее приобретение Райана О'Райли было задумано как серьезный шаг в направлении усиления звездного состава и лидерских качеств команды, и в конечном итоге это принесло свои плоды. Мы подбираем клубы, которые решились на подобные смелые действия.

Недавние успехи: В сезоне 2017/18 «Сент-Луис» едва не попал в плей-офф, а в предыдущих четырех сезонах стабильно набирал по 100+ очков в среднем и выходил в финал Запада в 2016 году. У «Блюз» имелись признаки топ-команды, и не нужно было прикладывать большие усилия, чтобы их найти.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Никогда не нужно позволять сухим фактам портить хорошую историю, но стоит помнить, что даже в своей низшей точке «Блюз» не были худшей командой лиги. Да, они являлись последними по количеству очков, но только из-за того, что провели меньше матчей, чем все остальные; шесть команд имели более низкий процент набора очков. Будучи оптимистом, на это можно было бы указать как на признак того, что все не так плохо.

Ни одна из наших восьми команд в списке не будет соответствовать всем критерием, но давайте посмотрим, сможем ли мы найти хотя бы одну, которая подарит хоть немного надежды.

«Оттава»

«Оттава» занимает последнее место в Восточной конференции NHL.com

Не применимо: Недавние успехи.

Молодой вратарь: Пока что в команде играют только ветераны Йоонас Корписало и Антон Форсберг, результаты которых далеки от идеальных. Можем ли мы когда-нибудь увидеть Мадса Сегора? Не похоже, но такой вариант вероятен.

Новый тренер: Ну, не совсем новый в классическом понимании, поскольку эту должность передали Жаку Мартину, который вернулся из прошлого. Он известен как системный специалист, так что можно поймать себя на мысли, что команде потребуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации, прежде чем под его руководством наступят улучшения.

Новая звезда: Я хочу отдать должное недооцененному Владимиру Тарасенко, потому что он был ключевой фигурой переломного этапа «Блюз» в 2019 году.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Оставаясь одной из двух в чемпионате без очков в проигранных матчах, «Оттава» не имеет той выгоды, которую обычно получают неудачливые команды. При этом «Сенаторз» провели меньше матчей, чем любой другой представитель НХЛ, что напоминает ситуацию с «Сент-Луисом» в 2019 году, а их разница забитых и пропущенных остается почти сбалансированной.

Итог: «Оттава» не полностью соответствует модели «Блюз», поскольку это перестраивающаяся команда, рассчитывающая на молодых звезд. Тем не менее в составе «Сенаторз» достаточно талантов, позволяющих гипотетически поверить в то, что они станут более агрессивными — некоторые даже скажут «назойливыми» — в последние несколько месяцев сезона.

Видите? Это было не так уж и сложно. Никто не пытается утверждать, что «Сенаторз» являются фаворитами на Кубок, но нам не нужно сильно напрягать глаза, чтобы разглядеть, где у них скрыта надежда на всплеск во второй половине сезона. «Это довольно просто, какая команда следующая?» — сказал он, прежде чем осознал, к чему себя подталкивает…

«Сан-Хосе»

Марио Ферраро X — San Jose Sharks

Не применимо: Новый тренер, недавние успехи, новая звезда.

Молодой вратарь: Маккензи Блэквуд все еще молод, верно (ему 27)? Хорошо, но вот этот парень — Магнус Крона — точно молод, и у него показатель 9.50 (речь идет о среднем количестве пропущенных шайб за игру, а не о проценте отраженных бросков). Говорить о вратарях «Шаркс» было не лучшей идеей.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Этот пункт мы можем рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, можно указать на то, что между их рекордной 11-матчевой серией поражений на старте сезоне и 8-матчевым рядом, который был прерван несколько дней назад, «Сан-Хосе» одержал 9 побед в 18 матчах. Конечно, это притягивание фактов за уши, но данная статистика свидетельствует о том, что команда не настолько безнадежна, как вы могли подумать. Также у «Шаркс» самый низкий в лиге показатель PDO — недооцененная статистика «удачи», которая может зависеть от таланта или его отсутствия, но она хотя бы предполагает, что команде может повезти ближе к концу сезона.

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Итог: Сможет ли «Сан-Хосе», находящийся в процессе перестройки, показать лучший результат во второй половине сезона? Ну, хуже точно не будет. Смогут ли они осуществить рывок в стиле «Блюз»? Нет, не смогут, и я не стану обманывать преданных болельщиков «Шаркс», утверждая обратное.

«Чикаго»

Коннор Бедард X — Chicago Blackhawks

Не применимо: Новый тренер, недавние успехи, статистика «мы не так уж плохи».

Молодой вратарь: Арвид Седерблум молод. И он вратарь. Давайте не будем заглядывать в его статистику этого сезона.

Новая звезда: Я слышал, что парень Коннор Бедард очень хорош. Тейлор Холл тоже был бы идеальным вариантом, если бы не травма колена.

Итог: Опять же, я не уверен, что здесь можно найти основания для дискуссии. «Блэкхокс» знают, что делают, и то, что они делают — прожигают еще один сезон перестройки, понимая, что в конце их ждет выгодный выбор на драфте.

«Анахайм»

Исак Лундстрем X — Anaheim Ducks

Не применимо: Недавние успехи.

Молодой вратарь: Лукаш Достал хорошо начал чемпионат, но с тех пор не выглядит спасителем сезона. Не будет ли слишком легкомысленно включить в список «любого молодого вратаря, которого "Дакс" могли бы получить в результате обмена Джона Гибсона»? Да, будет.

Новый тренер: Грег Кронин, безусловно, может дать усиление, и в первые несколько недель сезона он выглядел кандидатом на роль Джека Адамса. Однако сейчас он, как и вся команда, остыл, хотя у «Анахайма» и может что-то получиться.

Новая звезда: Алекс Киллорн не является звездой в каком-либо разумном понимании, даже если его зарплата говорит об обратном. Но это хороший опытный игрок, который был крупнейшим усилением команды в межсезонье, и после пропуска первого месяца из-за травмы он способен показать высокий уровень.

Статистика «Мы не так уж плохи»: «Анахайм» — еще одна команда с низким показателем PDO. При этом, как и у «Сан-Хосе», в графе ожидаемых голов у него полный бардак. В качестве доказательства того, что у них есть потенциал, можно указать тот факт, что «Дакс» одержали 9 побед в 15 первых матчах, но эта статистика кажется притянутой.

«Коламбус»

Джейк Бин X — Columbus Blue Jackets

Не применимо: Недавние успехи, молодой вратарь (хотя Джет Гривз смотрелся неплохо в период короткого появления в прошлом месяце).

Новый тренер: Настойчивость Паскаля Венсана в вопросе тренировок команды, будто она является опытным претендентом на победу, вызывает уважение, но он унаследовал катастрофическую ситуацию после прекращения сотрудничества с Майком Бэбкоком. Возможно, его призыв к ответственности начнет восприниматься всерьез, когда игроки поймут, что тренер не намерен отступать.

Новая звезда: Если мы будет благосклонны, то сюда можно было бы отнести Адама Фантилли, или, возможно, оборонительную линию, или даже некий годичный отсроченный эффект от Джонни Годро. Кстати, мы действительно стараемся быть благосклонными.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Это не столько статистика, сколько наблюдение, но сейчас в НХЛ не так уж много команд, которым по ходу сезона повезло бы с травмами меньше, чем «Коламбусу». Если все будут здоровы — а это очень весомое «если» — то, возможно, «Блю Джекетс» смогут продемонстрировать большее, чем выдавали до сих пор. Кроме того, у них сложилась репутация команды, которая теряет преимущество, что хоть и не является лучшим качеством, но подразумевает наличие того самого преимущества.

Итог: Складывается ощущение, что фиаско с Бэбкоком потопило сезон еще до его начала. Я пытался представить, как это могло бы им помочь, но, честно говоря, найти ответ пока не удается.

«Монреаль»

«Монреаль» в игре с «Далласом» X — Montreal Canadiens

Не применимо: Новый тренер, новая звезда.

Молодой вратарь: Назвать Сэма Монтембо новичком довольно сложно, и даже Кейден Примо проводит свой пятый сезон в НХЛ. Но я даю этой ситуации дополнительные очки, потому что ветераном, которого они могли бы заменить, является Джейк Аллен — тот самый голкипер, которого вытеснил Джордан Биннингтон из ворот «Сент-Луиса» в 2019 году.

Недавние успехи: Я слышал, что что-то произошло в 2021 году, но я еще не готов об этом говорить.

Статистика «Мы не так уж плохи»: К матчу вторника «Монреаль» подошел с лучшим показателем среди наших восьми команд по проценту набранных очков, превысив отметку .500 благодаря победе над «Далласом».

Итог: Это еще один тяжелый случай. Но если чудо все же произойдет, Аллен, вероятно, начнет принимать все это близко к сердцу.

«Баффало»

Расмус Далин X — Buffalo Sabres

Не применимо: Новая звезда, недавние успехи.

Молодой вратарь: Девон Леви может занять первое место в рейтинге самых высокооцененных молодых вратарей лиги. Однако в текущем сезоне он пока в большей степени разочаровывает, и от этого никуда не деться. Но если вы пожелаете выбрать какую-либо команду из списка, в которой молодой вратарь внезапно станет вторым Биннингтоном, то «Сэйбрз» — лучший вариант.

Новый тренер: Я просто напишу здесь «поживем — увидим», а через несколько недель мы вернемся и проверим.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Ожидаемые голы «Баффало» при игре в полных составах большую часть сезона держатся в диапазоне 50%. По этому показателю они порой превосходят даже лидеров вроде «Бостона» и «Рейнджерс». Кроме того, «Сэйбрз» добились 15 побед в основное время, что позволяет им находиться в середине рейтинга с командами уровня «Вашингтона», «Айлендерс» или «Торонто».

Итог: Данный материал был опубликован с целью подарить оптимизм болельщикам, которые в этом нуждаются, хотя, возможно, по отношению к фанатам «Баффало» это немного жестоко, учитывая, что многострадальных и преданных поклонников «Сэйбрз» более десяти лет кормят надеждами «уже вот-вот». Давайте скажем так: они молодцы во всех смыслах. У них много талантов, и если им удастся наладить игру в большинстве, а Леви выйти на высокий уровень, то «Баффало» может начать творить более сумасшедшие вещи.

«Калгари»

«Калгари» в матче с «Нэшвиллом» X — Calgary Flames

Не применимо: Новая звезда, если только вы не хотите отдать им должное за грандиозное межсезонье 2022 года.

Молодой вратарь: Трудно представить, чтобы Якоб Маркстрем потерял место в старте, но мы должны хотя бы упомянуть Дастина Вулфа, 22-летнего игрока, который уже несколько раз выходил на площадку. В НХЛ он выглядит неплохо, да и его успехи в АХЛ в последние годы вселяют надежду.

Новый тренер: Райан Гуска не был приглашен по ходу кампании, но это его первый сезон на посту главного тренера «Калгари». Возможно, ему потребуется дополнительное время, чтобы укоренить систему (а может, все просто слишком обрадовались, что перед ними не Дэррил Саттер).

Недавние успехи: Почти так же, как и «Сент-Луис», «Калгари» едва не попал в плей-офф в прошлом сезоне, а ранее и вовсе был законным претендентом. Та кампания со 111 очками кажется уже такой далекой, особенно с учетом всех изменений, которые произошли с тех пор, хотя на самом деле прошло всего 2 года.

Статистика «Мы не так уж плохи»: Кажется, это будет раздел из разряда «Джонатан Юбердо не может быть настолько разочаровывающим». Возможно, его контракт не слишком хорош, возможно, сам подход к делу, но мы говорим о парне, который набирал 115 очков за сезон. Если — или когда — «Флеймз» смогут раскрыть его атакующий потенциал, игрок будет способен сделать разницу.

Итог: Если вы ищете команду, которая хотя бы немного напоминала «Блюз» во второй половине сезона, то «Калгари» может стать вашим лучшим выбором.