Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов

США выиграли чемпионат мира-2024 благодаря победе 6:2 над Швецией в матче за золотые медали, который прошел в пятницу в «Скандинавиуме», в шведском Гетеборге.

Для американцев эта была шестая победа в истории и вторая за последние четыре года.

Нападающий сборной Швеции Юнатан Леккеримяки, выбранный в первом раунде (№15) «Ванкувером» на драфте НХЛ 2022 года, был признан самым ценным игроком турнира. На его счету 10 очков (7+3) в семи матчах.

В символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь сборной Швеции Хуго Хевелид (претендент на участие в драфте НХЛ 2024), защитник сборной США Лейн Хатсон («Монреаль»), защитник сборной Швеции Тео Линдштайн («Сент-Луис»), нападающий сборной США Каттер Готье («Филадельфия»), нападающий сборной Чехии Иржи Кулих («Баффало») и Леккеримяки.

А ниже представлены 10 главных выводов турнира.

Сделано в Америке

Сборная США завоевала золото, одержав семь побед подряд и переиграв соперников с общим счетом 45:15. Это был лишь третий случай в истории, когда американская команда завершила турнир без поражений (2004, 2017). Так, американцы в 15-й раз (с учетом серебра и бронзы) завоевали медали молодежного чемпионата мира.

Гатье, признанный лучшим нападающим турнира, возглавил Штаты, набрав 12 очков (2+10). Форварды Гэвин Бриндли («Коламбус»; 10 очков, 6 голов), Гейб Перро («Рейнджерс»; 10 очков, 7 передач), Рутгер Макгроарти («Виннипег»; 9 очков, 5 голов), Исаак Ховард («Тампа-Бэй»; 9 очков, 7 голов) и Уилл Смит («Сан-Хосе»; 9 очков, 4 гола) набрали не менее 9 очков.

Гейб Перро globallookpress.com

Защитник Лэйн Хатсон в среднем проводил на льду 23:58 и отметился шестью ассистами. Райан Чесли («Вашингтон») набрал 4 очка (3 ассиста) и в среднем проводил на льду 21:01.

«Я не могу подобрать слов, чтобы описать это, я очень горжусь нашей командой», — сказал Хатсон. «В течение 25 дней, или сколько там было, каждый приходил и работал, и я просто очень рад за наших ребят. Я думаю, что больше всего запомню, как приходил на каток и мог быть самим собой. Казалось, будто мы играем вместе уже пять лет — насколько сильно сплотился коллектив, оказавшись в сложных ситуациях и всегда находя путь к победе».

Вратарская сила США

Вратари Трей Августин («Детройт») и Джейкоб Фаулер («Монреаль») заслуживают большого признания за свой вклад в победу сборной США и завоевание золотых медалей.

Эта пара показала лучший на турнире процент отраженных бросков — .917 и заняла третье место по среднему количеству пропущенных шайб за игру с результатом 2.12. В ворота американцев в среднем бросали 26 раз за игру.

Трей Августин globallookpress.com

Августин, который может сыграть за США на чемпионате мира 2025 года, добился четырех побед со средним показателем 1.75 пропущенных шайб за матч и процентом отраженных бросков .936. Он совершил 19 сэйвов, в том числе несколько решающих в заключительные минуты полуфинальной встречи с Финляндией (3:2) и 24 сейва в финальном матче со Швецией.

Фаулер в среднем за игру пропускал 2.59 шайбы, а его процент отраженных бросков остановился на отметке .888 в трех матчах. Его звездный час настал во встрече с Чехией — с 20 опасениями и серией буллитов, в которой он пропустил всего один гол из семи возможных.

Селебрини зажег в составе сборной Канады

Маклин Селебрини, игрок с рейтингом «A», включенный в предварительный список скаутинга НХЛ и предполагаемый первый выбор на драфте 2024 года, возглавил сборную Канады, набрав 8 очков (4+4) в пяти матчах.

17-летний нападающий — самый молодой игрок сборной — начал турнир в четвертом звене, но в итоге был переведен в первое в матче против Чехии, который завершился поражением (2:3). Кроме того, Селебрини оказался вторым в составе Канады по проценту выигранных вбрасываний (51.4%; 35 из 68) среди хоккеистов, совершивших не менее 25 попыток.

Маклин Селебрини globallookpress.com

«Он был двигателем и ведущей силой звена», — сказал тренер сборной Канады Алан Летанг. «У него не по годам развито самообладание. Он все время перемещался, проникал в нужные зоны, и неудивительно, что, получая шайбу внутри точек, он создавал моменты. Он вдохновляет любое звено, в котором играет, остальным приходится за ним поспевать, его игра действительно впечатляет».

Шведский след в «Ванкувере»

«Кэнакс» получили представление о будущем своей команды благодаря перспективным защитникам Тому Вилландеру и Элиасу Петтерссону, а также нападающему Юнатану Леккеримяки. Каждый внес свой вклад в завоевание Швецией серебряных медалей.

Вилландер, выбранным под номером 11 на драфте 2023 года и выступающий за Бостонский университет в Хоккейной Восточной лиге, набрал 3 очка и в среднем проводил на льду 19:36. Леккеримяки — самый ценный игрок турнира — набирал очки в каждом матче и завершил чемпионат с серией из четырех заброшенных шайб в четырех встречах. Петтерссон, выбранный в третьем раунде драфта 2022 года, в среднем проводил на льду 20:18.

Юнатан Леккеримяки забил гол в ворота Финляндии globallookpress.com

«Наши скауты, очевидно, хорошенько поработали», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Аллвин журналистам TSN.ca. «Я очень доволен тем, как парни выступили. Приятно наблюдать за тем, как прибавил Леккеримяки на своем третьем турнире. Он брал на себя игру и стал лидером команды. Для Вилландера это была отличная возможность побывать дома после года в Бостоне, а Петтерссон был стабилен в обороне.

Что касается Леккеримяки, мы с нетерпением ждем его в нашем тренировочном лагере. После окончания сезона мы надеемся, что он перейдет “Абботсфорд Кэнакс”, а затем посмотрим, что будет дальше».

Праздник в стиле «Блюз»

В «Сент-Луисе» могут гордиться тем, что в игре за золотые медали участвовали три их проспекта, а в матче за бронзу — еще два.

Знуггеруд, выбранный под 23-м номером на драфте 2022 года, пропустил одну игру из-за болезни, но все равно забил 5 голов и провел в среднем 17:33 на льду за сборную США.

Нападающий Швеции Отто Стенберг (25-й номер, драфт 2023) занял девятое место на турнире с 9 очками (5+4), включая хет-трик во встрече с Германией. Защитник Тео Линдштейн (29-й номер, драфт 2023), которому в пятницу исполнилось 19 лет, был включен в сборную позже. Его среднее время на льду — 19:32. Он возглавил рейтинг защитников МЧМ, набрав 8 очков (2+6) в семи встречах.

Форвард Финляндии Алексантери Каскимяки (73-й номер, драфт 2023) набрал 4 очка (2+2) в семи матчах, а чешский защитник Якуб Штанцль (106-й номер, драфт 2023) — 6 очков (4+2) в семи играх.

Кроме того, словацкие нападающие Далибор Дворский (10-й номер, драфт 2023) и Юрай Пекарчик (76-й номер, драфт 2023) набрали 6 и 3 очка соответственно.

Чехия ошеломила Финляндию в борьбе за бронзу

Чехия добилась победы над Финляндией со счетом 8:5 в матче за бронзовые медали, несмотря на то что в конце второго периода горела 2:5. Так, чехи оказались третьими в рейтинге сильнейших сборных планеты.

Чехия, которая на чемпионате мира 2023 года уступила в финале Канаде в овертайме (2:3 ОТ), в этом матче забила 5 голов при 17 бросках в створ в третьем периоде и освежила два рекорда.

Чехия стала бронзовым призером МЧМ-2024 globallookpress.com

Четыре шайбы были заброшены в течение 50 секунд, что улучшило предыдущий показатель 1:08, установленный Канадой в 1983 году. Чехия также вонзила два гола в пустые ворота за две секунды — в период с 18:52 по 18:54 — и отодвинула на второе место предыдущее достижение — две шайбы за шесть секунд, который был повторен трижды.

Форвард сборной Чехии Иржи Кулих («Баффало») отметился двумя голами и двумя ассистами, сравнявшись с Гатье по количеству набранных очков (6 голов) в семи матчах. На счету 19-летнего капитана 29 очков (15+14) в 21 игре молодежного чемпионата мира (1.38 за встречу) за 3 года.

Лучшие «недрафтовые» игроки

Несколько хоккеистов оказали заметное влияние на успехи своих команд и теперь могут быть рассмотрены в контексте драфта 2024-го после того, как были проигнорированы ранее:

Оуэн Аллард, левый нападающий, Канада — 19-летний парень набрал 3 очка (2+1) в составе Канады, занявшей пятое место. В 29 матчах в составе «Су-Сент-Мари» в Хоккейной лиге Онтарио он внес в свой актив 30 очков (14+16).

Хуго Хевелид, вратарь, Швеция — Хевелид которому исполнилось 20 лет 1 января, выиграл четыре матча из пяти с показателем 1.77 пропущенных шайб за игру, процентом отраженных бросков .917 и двумя «сухарями». Его признали лучшим вратарем турнира.

Йере Лассила, центрфорвард, Финляндия — капитан сборной Финляндии набрал 8 очков (3+5) в семи встречах, а в 27 матчах за «ЮИП» в Лииге сумел оформить 1+10 по системе «гол+пас».

Все прогнозы на хоккей

Петер Репчик, центрфорвард, Словакия — 19-летний хоккеист, имеющий 38 очков (18+20) в 29 встречах в составе «Драммондвилля» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, на чемпионате мира оформил 3+3 в пяти матчах за Словакию, которая стала шестой на турнире.

Матис Руссо, вратарь, Канада — 19-летний голкипер одержал три победы в пяти матчах с показателем пропущенных голов 2.00 за игру в среднем, процентом отраженных бросков .912 и одним «сухарем». В 21 встрече за «Галифакс» из Канадской хоккейной лиги Руссо выдал 16-3-2 с 2.07 пропущенными шайбами за встречу и процентом спасений — .934.

Достижения игроков будущего драфта

Селебрини был не единственным хоккеистом с рейтингом «A» в предварительном списке скаутов, который набрался опыта и блеснул на мировом форуме.

Американский защитник Зеев Буйум, первокурсник Денверского университета, выдал 5+0 и стал лучшим игроком турнира по статистике +/- с показателем +11.

Норвежский нападающий Михаэль Брандсегг-Нюгард оформил 3+2 по системе «гол+пас», нанес 9 бросков по воротам и в среднем провел на льду 17:22 в пяти матчах.

Михаэль Брандсегг-Нюгард globallookpress.com

Форвард сборной Финляндии Конста Хелениус набрал 2 очка (1+1) при 13 бросках по воротам и провел на льду в среднем 19:12 в семи встречах. Другой финский нападающий — Эмиль Хемминг запомнился двумя ассистами, 8 бросками и средним временем на катке — 8:45 в семи матчах.

Хотя словацкий защитник Лука Радивоевич был самым молодым игроком турнира и имеет право на участие в драфте НХЛ только в 2025 году, он внес свой вклад в успех сборной, набрав 2 очка (1+1) и проведя в среднем на льду 15:30.

Положение Адама Иржичека после травмы

Адам Иржичек, еще один игрок с рейтингом «A» в предварительном списке скаутинга и потенциальный выбор первого раунда на драфте 2024, получил травму правого колена во время игры против Словакии 26 декабря, теперь он пропустит остаток сезона.

Клуб Адама — «Пльзень» из чешской хоккейной лиги — объявил об этом 3 января. 17-летнему парню предстоит операция и длительное восстановление. Иржичек, брат Давида — новичка защитника «Коламбуса» — отметился одним результативным пасом за «Пльзень» в нынешнем сезоне.

«Эта травма не влияет на наше мнение об Адаме», — сказал директор по европейскому скаутингу НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен. «Все знают о его потенциале».

МЧМ-2025: участники турнира

Молодежный чемпионат мира 2025 года пройдет в «Канадиен Тайер Центре» — домашнем льду «Оттавы» — и на «ТД Плейс Арене» в Оттаве, с 26 декабря по 5 января.

Это будет 19-й чемпионат мира по хоккею в Канаде и первый с 2009 года для Оттавы. Тогда в матче за золото Канада разгромила Швецию — 5:1.

Германия одержала верх над Норвегией в овертайме (5:4 ОТ) в раунде на понижение, благодаря чему вернется на МЧМ-2025 в дивизионе I, группа A. Казахстан, который выиграл дивизион IA в декабре, заменит Норвегию в главном турнире.

Распределение по группам:

Группа А («Канадиен Тайер Центр»): США, Финляндия, Канада, Латвия, Германия.

Группа B («ТД Плейс Арена»): Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Казахстан.