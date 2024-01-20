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    НХЛ. «Миннесота» выиграла у «Флориды», «Нью-Джерси» разгромил «Коламбус»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января

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    «Миннесота» забросила шесть шайб в ворота «Флориды»
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    «Миннесота» забросила шесть шайб в ворота «Флориды»
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Каролина» — «Детройт» — 4:2

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей. Российский нападающий, в активе которого 30 (11+19) очков в 29 играх сезона, стал второй звездой матча.

    «Каролина» выиграла три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Костин — 3 (Велено, Спронг), 2:27 — 0:1. Мартинук — 6 (Бернс, Стаал), 3:14 — 1:1. Нечас — 10 (Бантинг, Орлов), 36:25 — 2:1. Комфер — 10 (бол., Ларкин, Гостисбеер), 39:17 — 2:2. Свечников — 11 (бол., Бантинг, Ахо), 50:46 — 3:2. Ахо — 16 (п.в., Нечас, Свечников), 58:44 — 4:2Вратари: Раанта — Лион (58:23 — 58:44)Штраф: 2 — 2Броски: 30 (8+8+14) — 12 (3+5+4)

    «Каролина» — «Детройт» — 4:2

    «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:4

    «Коламбус» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    Вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек отразил 29 бросков из 30.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)
    Голы: Силлинджер — 8 (Чинахов, Годро), 4:21 — 1:0. Марино — 3 (Немец), 20:28 — 1:1. Хольц — 12 (К. Фут, Уиллман), 28:40 — 1:2. Хишир — 11, 33:31 — 1:3. Бастиан — 3 (Бол), 34:43 — 1:4Вратари: Мерзликинс — Ванечек (21:08 — 21:23)Штраф: 8 — 6Броски: 29 (5+13+11) — 33 (10+14+9)

    «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:4

    «Флорида» — «Миннесота» — 4:6

    Первой звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший два гола и сделавший результативную передачу. Россиянин набрал 39 (15+24) очков в 38 играх сезона.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы после 15 бросков и был заменен.

    «Флорида» проиграла четвертый матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Миннесота» — 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
    Голы: Капризов — 14 (бол., Болди, Фэйбер), 2:49 — 0:1. Экблад — 2 (Ткачак, Верхэге), 20:35 — 1:1. Хартман — 14 (бол., Голигоски, Марун), 23:22 — 1:2. Эрикссон Эк — 19 (бол., Фэйбер, Болди), 27:36 — 1:3. Зуккарелло — 8 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 30:32 — 1:4. Луостаринен — 8 (Лунделл, Экблад), 38:27 — 2:4. Капризов — 15 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 40:41 — 2:5. Лунделл — 3 (Экблад, Райнхарт), 48:05 — 3:5. Форслинг — 7 (Экблад), 48:23 — 4:5. Хартман — 15 (п.в.), 59:48 — 4:6Вратари: Бобровский (Столарз, 30:32, 57:41 — 59:48) — Флери (Густавссон, 30:32)Штраф: 26 — 22Броски: 39 (9+7+23) — 25 (5+9+11)

    «Чикаго» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ

    «Чикаго» продлил серию поражений «Айлендерс» до четырех матчей.

    Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 24 бросков соперника.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Нельсон — 19 (Фэшинг, Палмиери), 6:09 — 0:1. Катчук — 5 (Сэнфорд, Р. Джонсон), 38:07 — 1:1. Андерсон — 1 (Блэкуэлл, Дикинсон), 39:14 — 2:1. Дикинсон — 15 (Андерсон, Джонс), 45:10 — 3:1. Хорват — 18 (Барзал, Добсон), 46:37 — 3:2. Палмиери — 11 (Добсон, Романов), 52:50 — 3:3. Джонс — 1 (Катчук, Дикинсон), 60:21 — 4:3Вратари: Мразек — СорокинШтраф: 6 — 6Броски: 24 (12+8+3+1) — 30 (8+10+12+0)

    «Чикаго» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ
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