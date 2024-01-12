Топ-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году

В момент наступления нового года — и в течение нескольких недель после праздников — внимание людей переключается на разного рода обещания, потому что нет лучшего времени для перезагрузки, чем смена календаря. Это новое начало. Это как провести личную черту на песке, а затем перешагнуть через нее в смелое завтра, где все, что не сложилось в ушедшем году, там и растворится.

Такого рода философия подводит нас к НХЛ. На момент публикации данного материала все команды — кроме «Оттавы» — провели не менее 38 матчей; 26 клубов приняли участие в 40+ играх, а это значит, что они приблизились (или почти) к середине сезона.

Незадолго до рождественской паузы — в период с 25 по 27 декабря — тема пробуксовки на начальном этапе сезона вплыла в разговоре с тренером «Флориды» Полом Морисом. В те дни «Пантерз» завершали свое турне по Западной Канаде матчем в Калгари, Альберта, куда вернулись Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт — два бывших хоккеиста «Флеймз». Кроме того, два экс-игрока «Флориды» в составе канадского клуба — Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар — получили возможность перекинуться парой слов со старыми товарищами по команде.

Если бы вы рассуждали о двух хоккеистах, которым стоит перевернуть страницу после неудачного старта сезона, то Юбердо и Ткачук идеально подошли бы под эти критерии. Перед началом регулярки была надежда на то, что Юбердо настроится на новый сезон под руководством нового тренера Райана Гуски, адаптируясь к свежей игровой модели.

В другом углу находится Ткачук, который в первом сезоне за «Флориду» набрал 109 очков, что позволило ему занять шестое место в общем зачете НХЛ — и это после того, как в свой последний год в джерси «Калгари» он подобрался к показателю 104 очка, оказавшись восьмым в гонке бомбардиров. Проще говоря, Мэттью дважды кряду входил в десятку лучших форвардов, играя за разные команды — солидное достижение. И конечно же, не стоит забывать о его лидерских качествах, которые вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

Существуют самые разные причины, по которым звездный игрок может слабо начать, и Пол Морис назвал одну из них. Любому хоккеисту, пережившему длинный путь в плей-офф и получившему серьезную травму, не удается нормально отдохнуть, тренироваться и готовиться к следующему сезону так, как обычно. И такое отклонение может повлиять на состояние в будущем.

«Травма, которую получил Мэттью, позволяла ему кататься на коньках», — сказал Пол Морис. «Та, что была у Бенни (Сэма Беннета) — нет. Им просто нужно немного времени, чтобы почувствовать себя в игре».

Статистика, которая всегда на уме у болельщиков и экспертов, для тренера «Флориды» не имеет значения, Полу Морису важны результаты.

«Чаки просто выходит и играет. Он показывает более качественный оборонительный хоккей, чем в прошлом году на этой стадии. В нашем составе он хорош. Мне кажется, наш лучший бомбардир — Сэм Райнхарт, а вот кто следующий я сказать не смогу. Эти цифры не так важны».

В этот момент я осмелился уточнить, даже несмотря на то что Ткачук — на момент 20-х чисел декабря — занимает 108-е место в рейтинге бомбардиров НХЛ?

«Да, нас все устраивает», — подытожил Пол Морис. «Он играет, выкладывается на максимум, что еще нужно? Мы не на первом месте, но нам комфортно. Нам нравится наш стиль, нам нравится, как мы играем. Неважно. В какой-то момент он войдет в серию, и они скажут: “Он вернулся”, а мы просто ответим: “Он никуда не уходил”».

Что ж, это был продуманный ответ опытного тренера, который сосредоточен на общей картине, которая в случае с «Флоридой» подразумевает выход в плей-офф и попытку повторить прошлогодний рывок, но с другим результатом в финале. Однако провернуть подобное может не каждый. В эпоху, когда разница между командами в середине таблицы столь ничтожна, суровая реальность такова: игроки, которые находятся рядом с потолком зарплат, хотят они того или нет, должны показывать результаты в атаке, и это помимо выполнения всех второстепенных задач.

Так, вопрос, которым мы задаемся теперь — кому в наступившем году нужно воспользоваться шансом перевернуть страницу?

И давайте сделаем данный список в обратном порядке, чтобы создать интригу.

10 Кирилл Капризов, «Миннесота»

Кирилл Капризов NHL.com, Getty Images

Нападающий «Уайлд» мог бы оказаться в этом списке выше, если бы не тот факт, что он, кажется, начал набирать обороты до недавней травмы. В период рождественской кампании Кирилл отличился заброшенной шайбой в четырех встречах подряд и набрал очки в пяти — довольно скромная серия, но при этом она является лучшей в текущем сезоне. Перед очередным повреждением он подобрался к среднему показателю набора очков за игру, хотя в прошлом сезоне он был 20-м в рейтинге (1.12 очка за игру). После восстановления ему еще предстоит достичь пика формы.

9. Рикард Ракелль, «Питтсбург»

Рикард Ракелль NHL.com, Getty Images

Когда «Анахайм» передал управление Пэту Вербику, тот расстался с тремя ключевыми игроками, каждый из которых подписал контракт с новым клубом. В случае с Ракеллем расчет был на то, что он найдет общий язык либо с Сидни Кросби, либо с Евгением Малкиным. Травмы стали причиной того, что Ракелль на данный момент провел всего 28 матчей из 40 возможных. Но форвард не был сверхпродуктивен и до повреждения, и после него. И хотя он успел набрать несколько очков в последних встречах, до игры с «Айлендерс» 28 декабря (7:0) на счету игрока были лишь 6 очков за сезон. Возможно, это только начало.

8. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»

Евгений Кузнецов NHL.com, Getty Images

«Кэпиталз» полны игроков, которые не оправдывают ожиданий в плане заброшенных шайб, хотя Кузнецов всегда был непостоянным в этом отношении. В текущем сезоне — с 13 очками в 35 матчах — его результативность оставляет желать лучшего при том, что его время на льду превышает 19 минут за игру в среднем. Кузнецов выглядит как игрок, которому нужен новый клуб. Возможно, «Коламбус» готов решить его проблему?

7. Райан Джохансен, «Колорадо»

Райан Джохансен (№12) в составе «Колорадо» NHL.com, Getty Images

«Колорадо» пошел на риск, приобретя Джохансена у «Нэшвилла» за полцены («Нэшвилл» платит половину его годовой зарплаты в 8 миллионов долларов). Но даже с учетом сниженной стоимости Джохансену не удалось занять позицию второго центрфорварда в команде, которая остро нуждалась в усилении состава. 16 очков в 42 матчах вряд ли можно назвать достаточным уровнем. Неудивительно, что «Колорадо» ищет другого кандидата для второго звена. И это приводит нас к следующему игроку…

6. Элиас Линдхольм, «Калгари»

Элиас Линдхольм globallookpress.com

Недостающий пазл чемпионской головоломки «Колорадо»? Возможно. Но для начала нужно точно определить, что представляет собой Линдхольм, кроме того, что он является неограниченно свободным агентом и находится на первых позициях предложений о продаже.

В 785 матчах НХЛ Элиас набрал 541 очко, что подводит нас к солидному среднему показателю 0,69 очка за матч. В одном из сезонов, играя вместе с Ткачуком и Годро, Линдхольм выдал карьерный максимум по заброшенным шайбам (42) и очкам (82). Но поскольку он проводит уже 11-й сезон в НХЛ и лишь однажды преодолел рубеж «одно очко за игру», ту кампанию следует считать исключением.

Справедливости ради стоит отметить, что Линдхольм делает массу вещей, которые нельзя измерить чистым количеством набранных очков. Полезный на вбрасываниях, надежный в меньшинстве, время от времени играет на позиции первого центрфорварда, хотя гораздо лучше справляется с ролью второго.

Линдхольм полностью отрабатывает свой текущий контракт (4,85 млн долларов, что ставит его на шестое место среди нынешних форвардов «Калгари» после Юбердо, Назема Кадри, Эндрю Манджипани, Микаэля Баклунда и Блейка Коулмана), и понятно, почему он хочет получить прибавку. Он это заслужил. Возможно, он помог бы команде, считающейся претендентом на Кубок, преодолеть этот барьер. Но с учетом того, что в текущем сезоне он набирает 0,68 очка за игру в среднем, что практически идентично его статистической норме, во второй половине регулярки ему еще предстоит убедить какую-нибудь франшизу в том, что 8 с небольшим миллионом долларов за сезон — оправданная цена.

5. Джонни Годро, «Коламбус»

Джонни Годро NHL.com, Getty Images

Несмотря на то что прошлый сезон для «Коламбуса» сложился неудачно, Годро набрал 74 очка в 80 играх — и хотя это хуже, чем в его последнем сезоне за «Калгари», разрыв нельзя назвать критичным. В нынешней кампании Годро, набрав 25 очков в 42 матчах, приближается к худшему сезону в своей профессиональной карьере. И пока «Коламбус» нуждается в лидере, вдохновителе и результативном форварде, на Годро будет возложена обязанность обеспечить хотя бы часть всего этого, и уж точно это гораздо больше, чем он показал на данном отрезке чемпионата.

4. Мэттью Ткачук, «Флорида»

Мэттью Ткачук NHL.com, Getty Images

В основном для пущей симметрии, и чтобы собрать всех трех экс-игроков «Флеймз» вместе, давайте включим сюда Мэттью. С того момента, как я задал вопрос Морису об ухудшении результативности Ткачука, он успел подняться аж на 36-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Так что рывок, предсказанный тренером «Пантерз», возможно, уже произошел.

3. Пьер-Люк Дюбуа, «Лос-Анджелес»

В некотором смысле вопрос, который был задан в подпункте об Элиасе Линдхольме — что он собой представляет? — подойдет и сюда, при этом ответы могут стать не такими радужными. Прошлым летом Дюбуа удалось сделать то, что Линдхольм надеется сделать сейчас — получить крупный контракт, который обеспечит его финансовое будущее. Пьер-Люк остается привлекательным вариантом для клубов, поскольку физически он является прототипом идеального центрфорварда, который, как кажется, необходим для победы в НХЛ.

В этом клубы убедились, когда он играл в плей-офф за «Коламбус», и с тех пор появилась надежда, что он сможет демонстрировать такой уровень на более регулярной основе. Вместо этого Дюбуа стал олицетворением непоследовательности, и по-прежнему — хотя порой игрок и демонстрирует проблески звезды, которую хотели видеть «Кингз» — слабых сторон у него больше, чем сильных.

Химия, которая, как предполагали в Лос-Анджелесе, возникнет между Дюбуа и Фиалой, так и не образовалась. Вместо этого Фиала прогрессирует, выступая на первых ролях рядом с Филлипом Дано и Тревором Муром, в то время как Пьер-Люк понемногу растрачивает форму рядом с новичками Алексом Лаферрьером и Артуром Калиевым. Кроме того, он еще и уступил свое место в первой бригаде большинства Куинтону Байфилду. В общем, во второй половине сезона ему есть куда стремиться.

2. Патрик Лайне, «Коламбус»

Патрик Лайне NHL.com, Getty Images

Справедливо ли включать в список травмированного игрока? Пожалуй, да. Потому что, несмотря на две травмы и болезнь по ходу сезона, в моменты, когда Лайне все-таки появлялся на льду, он выглядел неубедительно, набрав всего 9 очков в 18 матчах. Однажды он и вовсе был исключен из состава «Блю Джекетс».

За первые два сезона в «Виннипеге» Патрик забросил 80 шайб в 155 играх и выглядел так же эффектно, как Алекс Овечкин. Между ними было несколько убедительных сходств. Но если Ови стал одним из самых стабильных бомбардиров в истории чемпионата, то игра Лайне кажется бесцельной. Что-то нужно менять — либо внутренне, либо на клубном уровне.

1. Джонатан Юбердо, «Калгари»

Джонатан Юбердо NHL.com, Getty Images

В своем прощальном выступлении на Sportsnet Кэсси Кэмпбелл — перед тем как перейти на работу консультантом в новую женскую хоккейную лигу — стала частью группы экспертов, которым было предложено загадать рождественское желание от имени игрока НХЛ. Кэмпбелл выбрала Юбердо и пожелала ему вернуть уверенность в себе. Это пожелание разделили все — и владельцы «Калгари», и менеджеры, и тренеры, и партнеры по команде.

Отсутствие Дэррила Саттера на посту главного тренера должно было изменить ситуацию, шанс закрепиться в одной линии с Линдхольмом — тоже. Но этого не произошло.

Юбердо только что заключил восьмилетнее соглашение на 10.5 млн долларов за сезон. Он нужен «Калгари», чтобы добиться успеха, как когда-то во «Флориде».

Какое-то то время Джонатан занимал место в основном звене с двумя самыми стабильными и проверенными игроками — Баклундом и Коулманом. Обычно в такую линию ставят молодых хоккеистов, чтобы те набирались опыта. И тот факт, что на этом этапе карьеры с игроком с таким послужным списком нужно обращаться настолько трепетно, говорит о многом и вызывает беспокойство. В одном из недавних матчей Джонатана поставили в пару к Линдхольму. Обоим предстояло решать непростые задачи.

Как и Годро, Юбердо всего два сезона назад набрал 115 очков. Прошлогодний спад — до 55 — стал самым большим в истории лиги за одну кампанию, не связанным с травмой. Трудно в это поверить, но в нынешней регулярке его показатели стали еще хуже — с 0.70 очка за игру до 0.44. Теперь Джонатан даже не попадает в первую спецбригаду большинства, где ему удалось набрать 38 очков в своем лучшем сезоне.

В 2024 году многим игрокам НХЛ не помешало бы начать все с чистого листа. Но никто не нуждается в этом больше, чем Джонатан Юбердо.