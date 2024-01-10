Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф

Борьба за плей-офф в КХЛ — самое интересное событие в концовке регулярного чемпионата. Если в Западной конференции все понятно, то на Востоке жара только начинается. Кто же все-таки выйдет в плей-офф, а кто останется за бортом? Разбираемся вместе с хоккейным инсайдером и заместителем шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артуром Хайруллиным.

Тушите свет — на западе интриги нет

«Сочи», «Витязь» и «Куньлунь» — эти 3 команды имеют лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф КХЛ сезона 2023/2024. Причем, у каждого клуба были удачные отрезки по ходу чемпионата, где большинство экспертов пророчили им успех, но что-то пошло не так.

Еще в августе перед началом сезона руководство «Сочи» проделало хорошую работу и укрепило состав. Он действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. В межсезонье пришли защитник Джесси Грэм и нападающий Борна Рендулич. По ходу чемпионата к команде также присоединились Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов и Джереми Бракко — каждый из них мог стать лидером «Сочи», но не стал.

Одна из главных причин неудач южан называют именно уход Борны Рендулича в СКА, он был настоящим лидером «Сочи», приносил победы для своей команды и питерцы, по сути, забрали того, на ком строилась атака южан. Теперь очевидно, что Хуснутдинов, Бракко и даже Мичков не смогли заменить хорвата. После 50-и сыгранных матчей «Сочи» занимает последнее 11-е место на Западе, отставая от 8-й позиции на 13 очков. К тому же, команда Дмитрия Кокорева проиграла уже 14 матчей подряд — шансы на плей-офф равны нулю.

«Витязь» провалился еще на старте, команду с самого начала начало штормить. Со старта сезона главным тренером подмосковного клуба являлся Александр Завьялов, который, очевидно, не справился со своими обязанностями и ушел в отставку. С приходом Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера «Витязь» преобразился, но откровенно слабый состав не дает возможности команде рассчитывать на плей-офф. Даже в интервью Рябыкин сетовал на то, что в составе не хватает игроков, которые будут стабильно приносить результат. Да, есть 23-летний нападающий Александр Дарьин, который показывает отличную игру, но он пока не способен вести команду за собой. У «Витязя» просто нет явного лидера на льду, да и голкипер команды Максим Дорожко заметно просел, по сравнению с прошлым сезоном.

Максим Дорожко — голкипер «Витязя» hcvityaz.ru

В беседе с журналистом Livesport.ru инсайдер и заместитель шефа отдела хоккея в «Спорт-Экспрессе» Артур Хайруллин высказал свое мнение относительно шансов «Витязя» и «Куньлуня» на попадание в плей-офф.

«Отставание уже достаточно серьезное. В целом, у "Витязя" были какие-то шансы, после хорошей серии они приблизились к минскому "Динамо", но в результате нескольких поражений отрыв стал очень большим. Минск на ходу, выигрывает, а остальные команды еще дальше.

Я думаю, что эта восьмерка, которая сформировалась на Западе так и останется, а "Сочи" и "Витязь" уже активно подключают молодых ребят, даже в первом звене играют молодые хоккеисты с прицелом на следующий сезон. У "Куньлуня" есть свои задачи, которые связаны со сборной», — сказал Хайруллин.

У «Адмирала» и «Барыса» нет шансов, команды доигрывают сезон

Из года в год астанинский клуб не может порадовать своих болельщиков успешными результатами. Причины ясны, но ничего не меняется — команда с каждым годом деградирует и, кажется, в ближайшее время ничего не изменится.

«Барыс» в какой-то степени похож на «Куньлунь». Клуб наигрывает своих казахстанских хоккеистов, рассчитывая добиться локальных успехов со сборной и от этого страдает «Барыс». Многие воспитанники клуба попросту не дотягивают до уровня КХЛ, не спасает даже отсутствие лимита на легионеров.

«Барыс» отстает от 8-го места на 13 очков за 19 матчей до конца регулярного чемпионата. Несмотря на это, астанинская команда начала стабильно набирать очки. В последних 7-и встречах «Барыс» трижды проиграл (один раз по буллитам) и 4 раза одержал победу, но это ни о чем не говорит — команда не показывает тот хоккей, который позволял бы бороться за плей-офф.

Обзор матча «Ак Барс» — «Барыс» (1:0 Б)

«Как раз смотрел за игрой "Барыса" (в матче против "Ак Барса" (0:1 Б) — прим. ред.). Они играли в три звена, хотя у них было заявлено четыре, и в целом было заметно, что третье звено, где выходят местные игроки, заметно проседает. Если бы не Шутов (голкипер "Барыса") и дикое невезение "Ак Барса", который не забил 6-7 моментов по пустым воротам, то "Барыс" не набрал очков. О

Отставание от "Сибири" (8-е место) 13 очков и отыграть это отставание будет нереально. Я думаю, что "Барыс" закончил. Им нужно активно наигрывать молодых хоккеистов, команда будет строиться уже на следующий сезон», — сказал Хайруллин.

«Адмирал», в свою очередь, отстает от зоны плей-офф аж на 14 очков, команда занимает последнее 12-е место на Востоке. Кажется, что подопечные Леонида Тамбиева тоже готовятся к следующему сезону. У «Адмирала» был реальный шанс ворваться в гонку за плей-офф перед Новым годом, 29-го и 30-го декабря дальневосточники играли против «Нефтехимика» и проиграли оба матча (3:4 и 2:5).

Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала» hcadmiral.ru

Есть мнение, что игроки «Адмирала» устали от тактики главного тренера команды Леонида Тамбиева. После сумасшедшего прошлого сезона, где владивостокская команда дошла до 2-го раунда плей-офф, хоккеисты устали играть в такой хоккей и результата больше нет. Нельзя не отметить, что один из лучших голкиперов КХЛ Никита Серебряков по ходу нынешнего сезона покинул «Адмирал», перейдя в СКА и в клубе началась чехарда с вратарями. Сейчас у дальневосточников продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд, даже теоретические шансы на плей-офф стремительно катятся вниз.

«Все будет решаться в последних матчах»

Уже не 1-й год борьба за место в плей-офф на Востоке до самого последнего матча держит в напряжении. На сей раз сцепились 3 команды — «Амур», «Сибирь» и «Нефтехимик». У каждого клуба есть все шансы на успех, но далеко не все показывают уверенную игру.

К примеру, «Сибирь» не производит впечатление команды, которая готова к плей-офф. Еще с самого начала сезона их игра напоминала выражение «ни рыба, ни мясо». В команде есть исполнители, которые стабильно набирают очки — форвард Тейлор Бек и защитник Тревор Мерфи, вернувшийся после травмы, но на дистанции «Сибирь» проседает.

Несмотря на это, 10-го января команда одержала очень важную победу над прямым конкурентом — «Амуром» (4:1), сохранив 8-е место за собой, но, кажется, это только на время.

«Шансы "Сибири" на попадание в плей-офф оцениваю ниже, чем у остальных команд. У них есть перекос в сторону одного звена. После того, как ушел Немировски в игре команды заметен регресс», — добавил Хайруллин.

«Амур» в последнее время начал намного чаще побеждать. В начале сезона команда никак не могла найти баланс, перестраивалась, а сейчас, кажется, что подопечные Андрея Мартемьянова готовы к битве за место под солнцем. К примеру, в последних 8-и матчах «Амур» лишь в двух поединках не набирал очки. В декабре 2023-го года команда Мартемьянова сумела 2 раза подряд обыграть прямого конкурента — «Нефтехимик» (4:1 и 4:2), эти очки могут помочь команде в концовке регулярного чемпионата.

«Состав у "Амура" достаточно крепкий, даже несмотря на отсутствие Алекса Бродхерста и Александра Хохлачева. Хабаровчане держат свой уровень», — сказал Хайруллин.

Если в нынешнем сезоне именно «Нефтехимик» выйдет победителем в этой гонке за попадание в плей-офф — это будет настоящей сказкой. Команда Олега Леонтьева уже 2-й год подряд полностью проваливается на старте, а потом героическими усилиями врывается в восьмерку на Востоке.

Александр Дергачев — капитан «Нефтехимика» hcadmiral.ru

Состав «Нефтехимика» претерпел серьезные изменения по сравнению с прошлым сезоном. Даже несмотря на уход ключевых игроков, в стане «волков» нашлись новые лидеры. К примеру, сейчас Андрей Белозеров уже побил свой прошлогодний результат по очкам, являясь лучшим бомбардиром команды (34 балла за 50 встреч). К тому же, у «Нефтехимика» появились несколько хоккеистов, которые имеют за своими плечами внушительный опыт в играх плей-офф — это Александр Дергачев, Владимир Брюквин и Наиль Якупов. Остальные игроки также готовы выйти на новый уровень.

Если «Нефтехимик» действительно сможет запрыгнуть в восьмерку 3-й раз подряд, то эта команда вполне способна там пошуметь. В прошлом сезоне «волки» дали бой «Ак Барсу», проиграв в 6-м матче 1-го раунда плей-офф.

«Хочется, чтобы "Нефтехимик" вышел в плей-офф. Третий год подряд они наверстывают после неудачного старта. Все будет решаться в матчах с "Ладой", "Сибирью", а также в последних поединках регулярного чемпионата. В "Нефтехимике" подобрали нормальные сочетания, которые более менее сыгрались — тройка Жукенова и Дергачева, плюс новички придали свежую кровь», — сказал Хайруллин.

«Лада» в зоне риска, команда может пролететь мимо плей-офф

До начала 2024-го года все были уверены в том, что «Лада» точно попадет в плей-офф, ведь эта команда действительно играла уверенно и долгое время держалась в топ-4 на Востоке, но сейчас не все так очевидно. Команда Олега Браташа перестала стабильно набирать очки, рискуя остаться без плей-офф.

После 50-и сыгранных матчей «Лада» занимает 7-е место и опережает 9-ю строчку лишь на 8 баллов. Если тольяттинцы и дальше продолжат терять очки, то точно будут бороться за место в играх на вылет с «Амуром», «Сибирью» и «Нефтехимиком».

К тому же, у «Лады» не самый простой календарь. В ближайших встречах команды сыграет против «Локомотива», «Автомобилиста», «Барыса» и «Ак Барса». Стоит отметить, что до конца регулярки подопечные Браташа трижды встретятся с «Нефтехимиком» и по одному разу с «Амуром» и «Сибирью». При определенных раскладах «Лада» действительно может упасть вниз по турнирой таблице, учитывая успешную игру «Нефтехимика» и «Амура» в последнее время.

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«Тольяттинцы могут серьезно скатиться. У них есть запас очков, но команда проиграла 4 матча подряд. У "Лады" нет запаса прочности, который позволяет вытаскивать матчи за счет мастерства», — сказал Хайруллин.

Прогноз журналиста «СЭ» Артура Хайруллина:

«Сочи», «Витязь» и «Куньлунь» не попадут в плей-офф на Западе. «Адмирал», «Барыс», «Сибирь» и «Лада» — мимо плей-офф на Востоке.

Прогноз Livesport.ru:

Не попадут в плей-офф «Сочи», «Витязь» и «Куньлунь» на Западе. «Адмирал», «Барыс», «Амур» и «Сибирь» — на Востоке.