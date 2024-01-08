«Локомотив» возглавил Запад, а в борьбе за восьмое место на Востоке назревает новая интрига

Первая в 2024 году игровая неделя КХЛ оказалась успешной для «Локомотива», который укрепляет свои лидерские позиции не только на Западе, но и в чемпионате, а в Восточной конференции все снова неспокойно в борьбе за плей-офф. О главных событиях прошлых семи дней вспоминаем в нашей подборке.

«Локомотив» — новый промежуточный лидер КХЛ

«Локомотив» — один из топ-клубов, набравших превосходную форму: стабильные победы, очки и успешные результаты матчей с прямыми конкурентами позволили команде из Ярославля вернуться на первое место в Западной конференции, где она мимолетом находилась в начале сезона, и стать лучшей в чемпионате по набранным очкам. На текущий момент ярославцы заработали 68 баллов в 47 матчах, в то время как у «Магнитки» — лидера Востока — такое же количество очков по итогам 49 проведенных встреч.

Турнирная таблица после 17-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Прошлую неделю «Локомотив» начал с неожиданного для многих поражения на домашнем катке против «Барыса» — одного их номинально слабейших клубов лиги. Но на «Арене-2000» аутсайдер устроил безумную перепалку, в результате которой команда Игоря Никитина уступила по буллитам (4:5 Б) и вынуждена была смириться с исчезновением беспроигрышной серии, которая остановилась на отметке пяти матчей.

За игрой в Ярославле последовали два выезда. Первый — турнирно значимый визит в «Ледовый», где «Локомотив» одержал верх над СКА (2:1). Второй — рабочая кампания на льду «Трактора», где, несмотря на преимущество в две шайбы (3:1), легко «Локомотиву» не было.

В таблице Западной конференции «Локомотив» ушел в отрыв на один балл от «Спартака», который провел на 2 игры больше, но в целом находится на этапе естественного спада на фоне сумасшедшего темпа, заданного ранее. На прошлой неделе красно-белые проиграли все свои матчи: поочередно команда Алексея Жамнова уступила «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3) и «Динамо» Москва (2:3 ОТ).

«Динамо» Москва в игре против «Спартака» ХК «Динамо» Москва

Что касается «Динамо» — еще одного прямого конкурента «Локомотива» — то для него минувшая неделя оказалась удачной. Помимо выигранного дерби, команда Алексея Кудашова устроила погром на домашнем катке в игре с «Куньлунем» (7:1). Сейчас динамовцы занимают третье место в таблице Запада с 66 очками в активе по итогам 47 проведенных встреч.

«Сибирь», «Амур» и «Нефтехимик» — в гонке за восьмое место

Если в верхней половине таблицы Востока никаких существенных изменений нет — тройка лидеров остается прежней, а за ее пределами произошли минимальные перестановки — то в гонке за последний плей-офф слот понемногу оживает интрига.

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На момент публикации — с учетом понедельничной игры «Амура» и «Сибири» — команда Сергея Кривокрасова по-прежнему занимает восьмую строчку с 51 очком после 49 матчей. Дальневосточный представитель лиги идет следом: на его счету 50 баллов и две встречи в запасе. Кроме того, всего на 2 очка от восьмой позиции теперь отстает «Нефтехимик», который, как и «Сибирь», провел 49 матчей.

В утреннем матче понедельника «Амур» одержал важнейшую во всех смыслах победу на «Сибирью» (4:0) и в среду будет готов повторить успех. А что касается игр прошлой недели, то хабаровчане вновь выглядели непредсказуемо: сперва в гостях они уступили «Северстали» (2:4), а затем в упорной встрече перебороли «Динамо» Минск (3:2 ОТ).

«Амур» подбирается к «Сибири» в таблице Востока ХК «Амур»

Намного хуже дела обстоят у «Сибири», которая в четырех матчах из последних пяти проиграла, а единственную победу на прошлой неделе оформила во встрече с «Адмиралом» (4:1), ставшим худшим клубом Восточной конференции. После матча с дальневосточными гостями «Сибирь» уступила и «Салавату Юлаеву», нанеся всего 19 бросков в створ при 50 со стороны уфимцев (2:3 ОТ).

«Нефтехимик» на прошлой неделе не пересекался ни с одним из прямых конкурентов, тем не менее оформил три победы подряд, а его общая беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей, в трех из которых команда Олега Леонтьева забросила по 4+ шайбы. Безусловно, для «Нефтехимика» — с его скромными возможностями — это крутое достижение.

На 17-й игровой неделе нижнекамцы встретились с крепким середняком Востока — «Ладой», которую удалось продавить в овертайме (4:3 ОТ). По такому же шаблону, но без яркой результативности, «Нефтехимик» позже разделался с лидером конференции — «Металлургом» Мг (2:1 ОТ). В основное время команда Леонтьева уложилась в матче с «Витязем» в воскресенье (4:2).

«Автомобилист» вышел на пик формы?

Похоже на то. На данном этапе регулярки екатеринбуржцы остаются одними из самых стабильных представителей Восточной конференции в контексте набора очков, несмотря на эпизодические провалы в матчах, где уж совсем сложно не ошибиться.

На прошлой неделе «Автомобилист» успел оформить две эффектные победы — над «Трактором» в дерби Урала (4:3) и над «Сочи» в дежурном матче из категории «аутсайдер против фаворита» (4:1). И только во встрече с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» команда Николая Заварухина потерпела первое в 2024 году поражение (1:2).

«Автомобилист» поднялся на четвертое место в Восточной конференции ХК «Автомобилист»

Если рассмотреть более продолжительный отрезок, то в последних 11 матчах «Автомобилист» оформил 8 побед. Очевидно, что команда набрала кондиции, о которых месяцами ранее могла только мечтать. И на фоне неутихающей динамичной борьбы в середине таблицы Востока она вернула утраченную когда-то четвертую строчку, хотя самое интересное в плане соперничества за высокие места в преддверии плей-офф клубы, безусловно, припасли на остаток чемпионата.