Плющев раскритиковал КХЛ: Калька с НХЛ ведет в тупик

Известный тренерсчитает, чтодопускает ошибку, пытаясь быть во всем похожей на

«Мое главное пожелание — прекратить делать философскую ошибку и во всем брать пример с НХЛ. Сейчас живем по принципу матрешки: есть большая НХЛ, а внутри — маленькие лиги, КХЛ, шведская, швейцарская, финская и так далее.

Когда-то наш хоккей был мировой империей, такой же, как НХЛ. А сегодня — маленькой матрешкой. И не факт, что наш номер внутри главной матрешки, НХЛ — второй, может, и ниже.

НХЛ — уникальная лига, в ней собраны все сливки мирового хоккея. Не надо нас в нашем нынешнем состоянии с НХЛ сравнивать, там нет цели — подготовить игроков, там задача — выставить их и заработать деньги.

Наша задача сегодня — воспитать игроков, вывести их на определенный уровень, сохранить школу. Поэтому когда мы делаем кальку с НХЛ, автоматически попадаем в тупик. Потолок зарплат, который мы в своем копировании НХЛ преподносим как наше главное достижение, — одно из проявлений этого тупика.

Мы с этим потолком не с того начали. Наш хоккей всегда славился своими лидерами, которые тянули за собой весь чемпионат, все клубное хозяйство. От того, что трех-четырех лидеров мы искусственно понизили в классе и приблизили к "Амуру" или "Сибири", нашему хоккею — только вред. Ведь его уровень стал ниже», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.