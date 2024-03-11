Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск

На прошлой неделе в Кубке Гагарина были определены 6 из 8 участников четвертьфинального раунда, в то время как две восьмые команды по итогам регулярки наотрез отказываются уступать фаворитам.

«Автомобилист» додавил «Ак Барс»

На текущий момент — главная сенсация первого раунда плей-офф, не так ли? В прошлый понедельник «Автомобилист» после двух побед в Казани принимал команду Зинэтулы Билялетдинова дома, где ему предстояло продержаться три периода на льду с жаждущим реванша соперником. Но вопреки тревожным ожиданиям «Автомобилист» провел образцовый матч: отказавшись от оборонительной модели, екатеринбуржцы нанесли 39 бросков в створ (7,69% реализации), которые были подытожены хет-триком Анатолия Голышева и 26 сэйвами Аликина и позволили состояться третьей подряд победе — 3:1.

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В мгновениях от немыслимого поворота событий «Автомобилисту» не удалось завершить серию в следующем домашнем матче. В игре 6 марта соперники, хоть и не метались по площадке в бездумных атаках, забыв про оборону, все равно провели результативную встречу. Вот только закончилась она в одни ворота — ворота Аликина и Галкина. При 27 бросковых попытках — столько же совершило «Авто» — «Ак Барс» забросил пять безответных шайб, добившись первой и единственной в этом плей-офф победы (5:0).

Имея в своем распоряжении некое психологическое преимущество, «Ак Барс» планировал переломить ход безнадежной серии в пятницу на домашнем льду. Но в который раз все пошло не по плану, а виной тому стало очередное желание команды Николая Заварухина поскорее со всем покончить.

«Автомобилист» прошел «Ак Барс» ХК «Автомобилист»

На «Татнефть-Арене» «Автомобилист» вновь был немного лучше «Ак Барса» статистически, да и с точки зрения самоотдачи тоже лучше. Ошибка казанцев в большинстве в конце первого периода привела к тому, что Алексей Бывальцев отличился за гостей в меньшинстве за 21 секунду до сирены. А уже позже, при равенстве в счете, которое восстановил Радулов в начале вторых двадцати, гости дождались третьего периода и забили во второй раз — отличился Семен Кизимов — после чего умело сыграли на удержание и заслужили четвертую за пять матчей победу — 2:1, подведя итог провальной кампании «Ак Барса», который, заполучив в свой состав первоклассных звезд и вернув опытного тренера, так и не достиг заявленных целей, во главе которых стояла победа в Кубке.

«Локомотив» деклассировал действующего чемпиона

После откровенно слабого регулярного сезона ЦСКА вдруг выдал 4:0 в дебюте серии с «Локомотивом», избежав любых значимых ошибок в обороне и показав реализацию высшей пробы (17,39%). Такой результат мог создать ложное впечатление того, что ЦСКА вдруг проснется в плей-офф и начнет разбрасывать соперников, которые были в трендах осенне-зимнего периода.

Но «Локомотив» с Игорем Никитиным является командой, способной действовать по ситуации с холодной головой. Так, ярославцы в очередной раз продемонстрировали идеальную собранность и ответили на упомянутые 0:4 четырьмя победами подряд.

«Локомотив» выбил действующего чемпиона ХК ЦСКА

На прошлой неделе команды провели три встречи. Первая состоялась в понедельник на льду ЦСКА, где две шайбы «Локомотива» в большинстве — забили Бут и Иванов — в теории могли прикончить москвичей раньше, но ЦСКА по старой памяти нашел в себе силы отыграться и перевел игру в овертайм. В периоде до первого гола все решилось довольно быстро: на временном отрезке 5:43 отличился Денис Алексеев, благодаря которому ярославцы впервые в этой серии вышли вперед — (3:2 ОТ).

На тоненького все было разыграно и в четвертом матче, в котором уже «Локомотиву» нужно было думать о том, как спасать самих себя. Но всего трех минут во втором периоде — с шайбами Шалунова и Алексеева — хватило Ярославлю, чтобы при 18 бросках в створ ворот и 33 сэйвах Исаева довести дело до важнейшей победы (2:1), которая лишала ЦСКА права на ошибку в гостевом матче 8 марта.

В праздничный день «Локомотив» на домашнем катке решил отказаться от любых схем и планов и просто на кураже снес соперника. В тот вечер у команды Никитина залетало практически все: 34 бросковые попытки при 17,65% реализации взвинтили результативность хозяев до безумных по меркам этой серии цифр и гарантировали им крупную победу (6:3), несмотря на старания ЦСКА — моментами удачные — спасти безнадежный матч и остаться в безнадежной серии.

«Спартак» смял «Северсталь»

Две по-хорошему бездумные атакующие команды, имевшие примерно равные шансы на выход в четвертьфинал, на прошлой неделе провели три матча, обменявшись до этого победами — 1:1. Однако события в первой встрече в Череповце, вероятно, стали рубежом, преодолев который «Спартак» больше не чувствовал дрожи на фоне давления со стороны «Северстали».

В той самой встрече 4 марта команда Алексея Жамнова одержала сокрушительную победу 7:3 и в очередной раз заставила задуматься о том, как слабо «Северсталь» иногда проводит первые периоды. Устроившись моментально на 0:4, команда Андрея Козырева вынуждена была отойти от первоначальных установок на игру и думать, что делать дальше. Но «Спартак», имея опыт предыдущих очных встреч, не отказался от активности впереди, благодаря чему сумел сохранить комфортный разрыв.

«Спартак» разгромил «Северсталь» в последнем матче ХК «Спартак»

Еще один урок яркой и динамичной игры команды преподали 6 марта, но в этом матче остроту создавали обе, находясь в одинаковых условиях. За всю игру соперники нанесли примерно равное количество бросков в створ ворот (27:30), форварды обеих команд — Аймурзин и Морозов — оформили по дублю, а «Северсталь» спала ничью за 15 секунд до финальной сирены. В матче высокой плотности и неуступчивости соперники провели чуть больше 7 минут дополнительного времени. Игру же закончил защитник Михал Чайковски, победная шайба которого (5:4 ОТ) позволила «Спартаку» вернуться домой в максимально выгодном свете.

В заключительном матче для перегоревшей «Северстали» все прошло без интриги: команда устроилась на 0:4 почти за половину игры и не имела реальных шансов уцелеть. «Спартак» победил крупно — 5:1 и закончил противостояние, которое могло сложиться иначе, если бы череповецкая команда не разваливалась на стартовых минутах и была более удачливой в завершении.

«Авангард» закончил сказу «Лады»

Выход «Лады» в плей-офф в дебютном сезоне после возвращения в КХЛ — само по себе чудо, однако не до чудес было «Авангарду», который в статусе фаворита намеревался как можно быстрее со всем разобраться.

«Авангард» обыграл «Ладу» со счетом 4:0 в последнем матче ХК «Авангард»

На прошлой неделе команда Михаила Кравеца при 2:0 после домашнего этапа серии приехала в Тольятти, где хет-трик Рида Буше обеспечил ей третью победу подряд и практически снял все вопросы о судьбе противостояния. Но прелесть плей-офф заключается в том, что даже в безнадежной ситуации соперник способен выдать один или несколько образцовых матчей, заставляя фаворита пары тратить лишние силы на следующую игру. Так было и в случае «Лады», которая с четвертой попытки добилась разгромной победы (4:1), хотя и не имела какого-либо очевидного преимущества.

Победа на домашнем катке была отсрочкой от неизбежного вылета, а не реальной попыткой вернуться в серию: в субботу «Авангард» сыграл на пределе атакующей агрессии и разбил аутсайдера пары всухую (4:0).

СКА не позволил «Торпедо» навязать борьбу

В дебюте этого противостояния «Торпедо», которое вошло в плей-офф с явным форменным спадом, разгромило санкт-петербуржцев на их территории (5:2) и начало серию с сенсации. Но события той встречи не отражали сути происходящего на льду, СКА в целом играл не хуже, но обстоятельства сложились именно так. Позже «армейцы» сравняли счет и в новую неделю вошли с другими целями.

В «Нагорный» СКА приехал с желанием впервые в этой серии выйти вперед. Ради этого он был готов полностью взять игру под контроль и не отдавать торпедовцам территорию, чтобы избежать того, что было на «СКА Арене». В реализации своих планов команда Романа Ротенберга оказалась успешной, на выезде она добилась двух крупных побед (5:2, 4:1).

СКА не оставил шансов «Торпедо» VK

После ряда убедительных во всех смыслах матчей стало очевидно, что «Торпедо» не позволят вернуться в игру, особенно в преддверии возвращения на «СКА Арену», которая еще не была свидетелем уверенности хозяев в рамках кубковой борьбы. Этот недочет санкт-петербуржцы исправили: при 23 900 зрителей команда Ротенберга одержала очередную крупную победу (3:0) и примкнула к тем, кто пробился в четвертьфинал по итогам пяти матчей.

Очередной ранний вылет «Салавата Юлаева»

В прошлом сезоне «Адмирал», в этом — «Трактор», безуспешные попытки уфимцев преодолеть первый кубковый раунд продолжаются. Еще в начале сезона «Трактор» был одним из кандидатов на роль бесперспективного аутсайдера Восточной конференции. Но смена тренера и планомерное улучшение игры привели к тому, что челябинцы сыграют в 1/4, а «Салават Юлаев», до этого сохранивший Хмелевского и обеспечив глубину за счет усилений в атаку, снова провалился.

На прошлой неделе соперники встретились лицом к лицу четырежды. В трех матчах верх одержали челябинцы (3:2, 2:1, 4:2), хотя по итогам встречи 6 марта равенство в серии вернул «Салават Юлаев» в преддверии игры в Уфе (3:2). Правда, в очередной домашней встрече команду Виктора Козлова вновь обхитрили за счет лучшего умения завершать атаки и большего объема работы у своих ворот, когда нужно было защищаться (2:1).

«Трактор» — «Салават Юлаев». Шестой матч серии ХК «Трактор»

Возвращение в Челябинск с тремя победами в запасе — это ли не идеальный расклад, который, правда, чуть не был обнулен, когда «Салават Юлаев» при относительном равенстве забросил 2 шайбы в течение 33 секунд и усадил хозяев на 0:2. К сожалению гостей, полминуты успеха оказались пределом продуктивности, поскольку дальше забивал только «Трактор».

Отыгрывать преимущество начал Робинсон, заложив фундамент на 19-й секунде второго периода, после чего — в третьих двадцати — по голу забили Кравцов и Дер-Аргучинцев. Шайба последнего влетела в ворота «Салавата Юлаева» за 3 минуты до конца встречи, поэтому гости, провалив игру на удержание, ожидаемо пошли вперед. Но, оголив ворота, они пропустили гол от Робинсона — игрока, который зародил камбэк. Матч завершился волевой победой «Трактора» — 4:2 и очередной неудачной попыткой Уфы задержаться в плей-офф.

«Амур» и «Динамо» Минск все еще в борьбе

Пока более статусные соперники уже отдыхают, а их боссы строят планы на новый сезон, восьмые команды двух конференций по-прежнему остаются в игре. И на текущий момент ни «Металлург» Мг, ни московское «Динамо» не заслужили в полной мере право войти в четвертьфинал, уж слишком хороши соперники, самоотдача который выходит за рамки их физических лимитов.

На момент публикации «Амур» и «Магнитка» провели пять матчей, по итогам которых лидер Востока вышел вперед — 3:2. Но встреча понедельника проходит в Хабаровске, где гости любого класса традиционно сталкиваются с серьезным сопротивлением и могут дрогнуть.

Пять матчей провели «Динамо» Москва и «Динамо» Минск. В серии лидирует команда Кудашова — 3:2. Однако важнейшая победа белорусов на «ВТБ Арене» в прошлое воскресенье, вырванная во втором овертайме (2:1 ОТ), да и в целом уровень игры, демонстрируемый в матчах с обладателями Кубка Континента, позволяют минчанам рассчитывать на очередную сенсацию на своей территории.