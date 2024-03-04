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    Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв

    Кубок Гагарина: обзор первой игровой недели

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    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»
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    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»
    На прошлой неделе стартовал Кубок Гагарина, который с первых дней балует разноплановыми сенсациями, подтверждая неуступчивость этапа до четырех побед. Обо всех событиях дебютных матчей плей-офф вспоминаем в нашем обзоре.

    Два разных «Салавата Юлаева» в Уфе

    На фоне «Трактора», сезон которого в целом проходил рвано, а на финише регулярки был подытожен серией поражений, которая не дала попасть в первую пятерку Востока, «Салават Юлаев» смотрелся более предпочтительно. Уфимцы, хоть и не являются бесспорными фаворитами пары, на домашнем этапе явно планировали зажечь, чтобы покинуть родной каток с двумя победами в запасе.

    В первом матче игра получилась максимально плотной и заставила команду Виктора Козлова проявить свои морально-волевые качества, поскольку к 9-й минуте второго периода она уступала 0:2. В конце той же двадцатиминутки «Салават Юлаев» восстановил равенство, но за 2.37 до финальной сирены защитник «Трактора» Григорий Дронов нанес удар, после которого хозяева уже не встали. В итоге победа досталась Челябинску (3:2). Вопреки предматчевым раскладам, «Трактор» повел в серии.

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Второй матч
    VK

    Усаживаться на 0:2 перед выездом в Челябинск для «Салавата Юлаева» приравнивалось к самоубийству, поэтому вторую встречу команда Козлова провела на пределе своей агрессии. Нанеся суммарно 42 броска в створ, уфимцы реализовали 9,52% моментов и добились уверенной победы (4:1) благодаря шайбам Алекса Хмелевского, Джоша Лейво (дубль) и Данила Башкирова. Так, в серии восстановилось равновесие — 1:1, благодаря которому «Салават Юлаев» проведет еще минимум одну игру на домашнем катке.

    Мини-сенсация «Автомобилиста»

    «Ак Барс» — единственный клуб первого эшелона, который потерпел два домашних поражения на старте. Как вам такой расклад? Изначально — перед там, как кубковый раунд не вступил в активную фазу — от команды Зинэтулы Билялетдинова ждали уверенный перфоманс на родном катке, однако «Автомобилист» заявился на «Татнефть-Арену» со своей программой.

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    В первом матче «Автомобилист» повел в счете уже в стартовом периоде стараниями Широкова и Эберта, а вторые двадцать провел примерно на равных, по крайней мере, в плане бросков в створ. При 2:0 по итогам двух периодов команда Николая Заварухина переключилась на модель удержания и при 16 бросках в створ со стороны соперника пропустила всего одну шайбу, добившись трудовой победы с минимальной разницей (2:1).

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Второй матч серии
    ХК «Автомобилист»

    Вторая встреча екатеринбуржцев заиграла другими красками, гости вновь не встали в глухую оборону и не уступали казанцам по остроте у чужих ворот. Однако ключевым в этом матче оказалось умение извлекать из моментов максимум. Если у «Ак Барса» процент реализации не сдвинулся с нулевой отметки, то «Автомобилист» воспользовался 12,12% шансами и оформил крупную победу (4:0) с игрой «на ноль» от Евгения Аликина, отразившего 34 броска. При 2:0 в серии после гостевых матчей «Автомобилист» возвращается на Урал в настолько триумфальном положении, какое не мог вообразить перед началом раунда.

    ЦСКА выдал лучший матч сезона, а затем перегорел

    Посредственная регулярка и далекий от оптимального игровой тонус ЦСКА ставят под вопрос его конкурентоспособность в нынешнем плей-офф, особенно с учетом формы, которую набрал «Локомотив» в преддверии кубкового этапа.

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    • До начала противостояния лицом к лицу казалось, что при текущем соотношении сил ярославцы размажут гостей на катке домашней арены. И в дебютной встрече они сделали все, что от них зависело: нанесли 38 бросков в створ, с которым, правда, Иван Федотов в итоге справился на 100%, а сами «армейцы» — при 23 бросковых попытках — реализовали 17,39% моментов и одержали крупную победу (4:0), разорвав в клочья всю предматчевую аналитику.

    Голевой момент у ворот «Локомотива»
    ХК ЦСКА

    Однако вторая встреча оказалась полной противоположностью того, что ЦСКА продемонстрировал в первой. За три периода матча 2 марта москвичи нанесли всего 15 бросков в створ при 34 со стороны «Локомотива». На этот раз команда Игоря Никитина оказалась более хладнокровной в завершении и добилась первой в плей-офф победы (2:1). Восстановив равенство — 1:1 — ярославцы едут в столицу, чтобы переломить ход противостояния и дожать ЦСКА перед возвращением на «Арену-2000».

    В паре «Спартак» — «Северсталь» все непредсказуемо

    «Северсталь» традиционно остается головной болью для фаворитов, а проблемой для «Спартака» стало то, что к очному раунду череповецкая команда подошла в лучших кондициях, что выводит градус соперничества на более высокие рубежи и создает дополнительную интригу.

    В дебютном матче серии на «Мегаспорт Арене» команда Андрея Козырева была близка к тому, чтобы развалиться уже в первом периоде, когда пропустила три безответные шайбы. Однако возможность отквитать одну спустя 33 секунды после гола «Спартака» оставила гостей в игре. В следующих двух периодах «Северсталь» предпринимала попытки вернуться по счету, но шайба Даниила Аймурзина при 3:1 лишь приблизила Череповец к теоретическому чуду. «Спартаку» удалось выстоять (3:2) и выйти вперед в серии.

    «Спартак» — «Северсталь». Первый матч
    ХК «Спартак»

    В планах красно-белых на вторую игру явно значились пункты о более высоких показателях в атаке и попытках избежать нервной концовки. Однако целям команды Алексея Жамнова не суждено было сбыться: «Северсталь» — даже без агрессивного штурма чужих ворот — добилась победы (2:1). Забросив по шайбе в начале (13 секунда) и конце (за 47 секунд до сирены) матча, гости сравнялись в серии перед домашним этапом.

    «Авангард» не дал состояться тольяттинской сенсации

    При всех умениях «Лады» мастерить сенсации «Авангард» — очевидный кандидат на выход в следующий этап. Роль фаворита пары омичи кинулись исполнять с размахом. Во всяком случае — в первой встрече, в которой одержали уверенную победу без малейших шансов для тольяттинцев (5:1).

    «Авангард» — «Лада». Второй матч серии
    ХК «Авангард»

    На несколько шагов ближе к неприятному сюрпризу для Омска команда Олега Браташа была во второй игре. После нулевого первого периода «Лада» отличилась дважды: по шайбе забросили Никита Попугаев и Егор Бабенко, поставив хозяев в затруднительное положение. Тем не менее в «Авангарде» нашлись приемы, позволившие отквитать эту разницу: в третьих двадцати Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов потратили на 2 гола меньше минуты. Дошедшая до овертайма встреча продлилась еще 7 минут, после чего Иван Николишин отметился победным броском (3:2 ОТ) и обеспечил «Авангарду» комфортные 2:0 в серии перед выездом в Тольятти.

    «Амур» бьется за свое маленькое чудо

    Не для того хабаровский клуб выиграл безумную гонку у «Нефтехимика» и «Сибири», выйдя в феврале на пик формы, чтобы безвольно слить серию лидеру Востока. Об этом свидетельствует два матча плей-офф, прошедшие в Магнитогорске.

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    • В первой игре результат отражал суть прогнозов: фаворит — «Металлург» Мг — добился победы, но разница в счете оказалась минимальной (2:1), как и превосходство команды Разина на льду, которая нанесла лишь на 4 броска в створ больше, чем «Амур», подняв реализацию к отметке 6,06%.

    «Амур» обыграл «Металлург» Мг во втором матче серии
    ХК «Амур»

    Во втором матче выстрелил уже «Амур», который, уступал по некоторым ключевым статистическим метрикам. Но благодаря реализации в 14,29%, а также высокому проценту отраженных бросков Игоря Бобкова (95,74%) хабаровчане одержали верх в насыщенной по меркам Восточной конференции игре (3:2). В результате единственной сенсации воскресенья был восстановлен ничейный баланс в серии, переезжающей в Хабаровск, где «Магнитку» ожидают более сложные вызовы.

    «Торпедо» достойно держится на фоне СКА

    На финишной прямой регулярного сезона команда Игоря Ларионова была близка к тотальному развалу: одна серия поражений следовала за другой, из-за чего нижегородцев выбили не только из зоны топ-5, но и опустили на седьмое место. С такими вводными «Торпедо» вышло на СКА — одного из первых претендентов на финал. Но чтобы тот самый финал в теории стал реальным, санкт-петербуржцам необходимо избегать того, что было в первой игре.

    В дебютном для «СКА Арены» матче Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга потерпела крупное поражение (2:5), хот сам счет не совсем корректно отражает суть произошедшего на льду: за три периода СКА нанес 44 броска в створ ворот при 24 со стороны «Торпедо» и при счете 2:3 получил две шайбы в пустые.

    Никита Серебряков
    VK

    Дела санкт-петербуржцев должны были пойти лучше во втором матче, но и в нем легче не стало: в равной во всех смыслах игре команды забросили по две шайбы в основное время, а после трех периодов пришлось отыграть два овертайма. Проведя на льду чуть больше 32 минут лишнего времени, матч закончил Василий Глотов (3:2 ОТ).

    Разгромное поражение в первой игре вынуждает СКА отходить от первоначальных целей и подстраиваться под новые условия. Несмотря на то что в «Нагорном» по умолчанию будет сложнее, команда Ротенберга по-прежнему имеет достаточно инструментов, с помощью которых можно вернуть контроль над серией.

    Ударный старт «Динамо» Москва

    Среди мизерного количества фаворитов, уверенно вошедших в плей-офф, оказалось московское «Динамо», которое в 1/8 противостоит «Динамо» из Минска. На момент публикации они провели всего один матч на «ВТБ Арене», где крупную победу одержала команда Алексея Кудашова (4:1).

    «Динамо» Москва забивает голов в ворота «Динамо» Минск
    ХК «Динамо» Москва

    По шайбе забросили Эрик О'Делл и Артем Ильенко, Дмитрий Рашевский отметился дублем, а в составе белорусов отличился Вадим Мороз. Свою серию обладатель Кубка Континента начал в соответствии со статусом очевидного фаворита. И хотя забегать наперед — занятие сомнительное, но именно в этой паре все может закончиться по итогам четырех матчей.

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