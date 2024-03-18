ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Драма 1/8 финала, первые четвертьфинальные матчи

    Кубок Гагарина: обзор третьей игровой недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Амур Динамо Динамо Минск Локомотив Металлург Мг СКА Спартак Трактор
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасДолгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Шестой матчДрама 1/8 финала, первые четвертьфинальные матчи «МЮ» — «Ливерпуль»«Квадрупла» не будет. Диалло вывел «МЮ» в полуфинал Кубка Англии, положив конец надеждам «Ливерпуля»
  • 12:27
    • Орлов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 01:02
    • «Барселона» разбила «Атлетико»
    Все новости спорта
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Шестой матч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Шестой матч
    На прошлой неделе определились все участники 1/4 финала Кубка Гагарина, при этом команды уже провели по одному матчу в каждой серии. Говорим об этом в нашем понедельничном обзоре

    «Магнитка» додавила «Амур» и уверенно начала четвертьфинал

    В долгожданном плей-офф «Амур» подпадал под характеристику решительного и по-хорошему наглого аутсайдера: по ходу соперничества с «Магниткой» он выиграл в гостях, а затем дома добился самой крупной в этом противостоянии победы (5:2), восстановив в серии равновесие, а в матчах, где сильнее по результату была команда Разина, хабаровчане минимум не уступали фавориту статистически.

    Все прогнозы на хоккей

    На прошлой неделе, в понедельник, соперникам предстояла встреча на «Платинум Арене». В игре №6 права на ошибку у «Амура» не было. Выйдя на лед домашней площадки, команда Андрея Мартемьянова в который раз доказала, что не зря оказалась в плей-офф. Дважды по ходу встречи хабаровчанам доставалась роль тех, кому нужно отыгрываться, но оба раза «Амур» спасался, забрасывая шайбы за одну-две минуты до перерыва. Первым за хозяев отличился Дмитрий Шевченко, а шайба Бродхерста за пару минут до финальной сирены перевела матч в овертайм.

    «Металлург» Мг в серии с «Амуром»
    ХК «Металлург» Мг

    В основное время команда Мартемьянова нанесла 30 бросков, а в дополнительном периоде обошлась без ударов, магнитогорцы же после 26 бросковых попыток в течение часа пробили в овертайме дважды. Одного точного броска — Гребенкина на второй минуте — хватило, чтобы в этой серии была поставлена точка.

  • Победители и неудачники трансферного дедлайна НХЛ: «Вегас», «Колорадо» и «Каролина» наращивают мощь перед плей-офф
  • Кто сделал большой шаг ради укрепления состава, а кто был максимально пассивен?
  • 12/03/2024

    • Довольно выматывающее противостояние на Дальнем Востоке не отразилось на качестве игры «Магнитки» в дальнейшем: в первом четвертьфинальном матче команда Разина уничтожила «Спартак», забросив 4 безответные шайбы (4:0). Результативные броски Джонсона, Силантьева, Яковлева и Гребенкина вывели реализацию «Металлурга» Мг на показатель 10,53% при 38 бросках, но другим героем Магнитогорска стал Илья Набоков, совершивший 34 спасения. Так, «Магнитка» повела в серии и увеличила общий беспроигрышный кубковый ряд до трех матчей.

    «Динамо» Москва потратило много сил на Минск

    «Динамо» Минск — еще один представитель аутсайдеров, который бился в плей-офф до потери пульса. В течение шести матчей белорусская команда неоднократно становилась причиной нервных срывов тренерского штаба московского клуба: дважды по ходу серии минчане сокращали разницу по количеству побед и пару раз заставляли соперника доказывать свое превосходство в овертайме или даже двух.

    Матч №6 проходил во вторник в Минске, где хозяева делали все от них зависящее, чтобы, задержаться в плей-офф немного дольше. С этой целью белорусы вырывались вперед благодаря шайбе Сэма Анаса в большинстве в начале первого периода.

    «Динамо» Москва обыграло минчан со счетом 3:1
    VK

    Получив раннее преимущество, команда Андрея Мартемьянова удерживала заданный ритм и имела шансы его развить. По броскам в створ у нее был небольшой перевес — 30:23, однако класс соперника напомнил о себе, когда Джиошвили сравнял счет, а гол Ильенко приблизил четвертьфинал. Последнюю шайбу в этой серии москвичи забросили за 6 секунд до финальной сирены, при попытках минчан перебороть гостей за счет последнего штурма, оголив тем самым ворота — 3:1.

  • Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • Кубок Гагарина: обзор второй игровой недели
  • 11/03/2024

    • Шесть матчей с минским «Динамо» оказались для обладателя Кубка Континента шестью раундами неуступчивой борьбы, которая израсходовала достаточно большой объем энергетического ресурса на фоне соперничества еще с одним динамичным и уверенным в себе соперником — «Трактором», который в дебюте четвертьфинала одержал победу — 4:2.

    Чтобы отличиться четырежды, гостям хватило 19 бросков в створ ворот. Но кого волнует количество попыток, когда реализация взлетела до 21,05%? По ходу матча крепкий орешек из Челябинска проявил свой морально-волевой характер и вернулся в игру, пропустив первым. Уверенной победе позволили состояться заброшенные шайбы Сошникова, Ткачева, Юртайкина и Блажиевского. Вратарь «Трактора» Закари Фукале закончил встречу с 35 сэйвами (94,59%).

    «Локомотив» превзошел «Авангард» по игре

    Серия с «Ладой» была для «Авангарда» разминкой в преддверии более серьезных испытаний, при прохождении которых у омичей уже начались проблемы. В первом матче 1/4 финала команда Михаила Кравеца потерпела поражение от «Локомотива». В этой игре все закончилось во втором овертайме (1:2 ОТ).

    По ходу встречи в Омске «Авангард» забил первым: Николишин отличился в большинстве и заставил забыть своих партнеров об атакующих действиях на остаток основного времени. За три периода команда Кравеца нанесла всего 15 бросков в створ, отдав предпочтение оборонительной модели игры. И стоит признать, что продавить надежно защищающегося соперника «Локомотив» сумел не сразу — сравнять счет удалось лишь на 3-й минуте заключительного периода благодаря Шалунову.

    Победная шайба Березкина

    Овертаймы заставили «Авангард» включиться в игру активнее, однако результативная ошибка при выходе из обороны на временном отрезке 29:49 обнулила все старания омичей, которых в целом было не так много: воспользовавшись осечкой на чужой половине площадки, Максим Березкин вышел на позицию для броска и не промахнулся, наказав «Авангард» за пассивность в основное время.

    «Автомобилист» стал головной болью еще для одного фаворита

    После 5-матчевой серии с «Ак Барсом», которая стала главным сюрпризом 1/8 финала, «Автомобилист» снова оказался в ситуации, где его шансы на успех ставились под сомнение. Но екатеринбуржцы в текущем плей-офф уже доказывали, что статус соперника их не волнует: команда выходит на лед и старается навязать свой хоккей, во главе которого стоят резкие контратаки и повышенная концентрация у собственных ворот. Эта тактика сработала в 1/8 финала и помогла команде Николая Заварухина успешно начать четвертьфинальную серию.

    «Автомобилист» добился победы над СКА
    ХК «Автомобилист»

    В матче против СКА, который состоялся в воскресенье, «Автомобилист» завладел преимуществом, забросив две шайбы в стартовых двадцати: отличились Кизимов и Макеев. Но «армейцы» были хороши в попытках отыграться: к шестой минуте третьего периода на табло «СКА Арены» горели 2:2 и соперникам пришлось начинать все заново. Счастье клуба с Невы длилось недолго, так как спустя две минуты Денис Баранцев поразил ворота Серебрякова, набрав пятое очко в текущем плей-офф (2+3). Сумев сберечь превосходство, «Автомобилист» одержал трудовую победу — 3:2, в какой-то степени сотворив очередное чудо.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кляйн — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хассан — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Меньшик — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие