Драма 1/8 финала, первые четвертьфинальные матчи

На прошлой неделе определились все участники 1/4 финала Кубка Гагарина, при этом команды уже провели по одному матчу в каждой серии. Говорим об этом в нашем понедельничном обзоре

«Магнитка» додавила «Амур» и уверенно начала четвертьфинал

В долгожданном плей-офф «Амур» подпадал под характеристику решительного и по-хорошему наглого аутсайдера: по ходу соперничества с «Магниткой» он выиграл в гостях, а затем дома добился самой крупной в этом противостоянии победы (5:2), восстановив в серии равновесие, а в матчах, где сильнее по результату была команда Разина, хабаровчане минимум не уступали фавориту статистически.

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На прошлой неделе, в понедельник, соперникам предстояла встреча на «Платинум Арене». В игре №6 права на ошибку у «Амура» не было. Выйдя на лед домашней площадки, команда Андрея Мартемьянова в который раз доказала, что не зря оказалась в плей-офф. Дважды по ходу встречи хабаровчанам доставалась роль тех, кому нужно отыгрываться, но оба раза «Амур» спасался, забрасывая шайбы за одну-две минуты до перерыва. Первым за хозяев отличился Дмитрий Шевченко, а шайба Бродхерста за пару минут до финальной сирены перевела матч в овертайм.

«Металлург» Мг в серии с «Амуром» ХК «Металлург» Мг

В основное время команда Мартемьянова нанесла 30 бросков, а в дополнительном периоде обошлась без ударов, магнитогорцы же после 26 бросковых попыток в течение часа пробили в овертайме дважды. Одного точного броска — Гребенкина на второй минуте — хватило, чтобы в этой серии была поставлена точка.

Довольно выматывающее противостояние на Дальнем Востоке не отразилось на качестве игры «Магнитки» в дальнейшем: в первом четвертьфинальном матче команда Разина уничтожила «Спартак», забросив 4 безответные шайбы (4:0). Результативные броски Джонсона, Силантьева, Яковлева и Гребенкина вывели реализацию «Металлурга» Мг на показатель 10,53% при 38 бросках, но другим героем Магнитогорска стал Илья Набоков, совершивший 34 спасения. Так, «Магнитка» повела в серии и увеличила общий беспроигрышный кубковый ряд до трех матчей.

«Динамо» Москва потратило много сил на Минск

«Динамо» Минск — еще один представитель аутсайдеров, который бился в плей-офф до потери пульса. В течение шести матчей белорусская команда неоднократно становилась причиной нервных срывов тренерского штаба московского клуба: дважды по ходу серии минчане сокращали разницу по количеству побед и пару раз заставляли соперника доказывать свое превосходство в овертайме или даже двух.

Матч №6 проходил во вторник в Минске, где хозяева делали все от них зависящее, чтобы, задержаться в плей-офф немного дольше. С этой целью белорусы вырывались вперед благодаря шайбе Сэма Анаса в большинстве в начале первого периода.

«Динамо» Москва обыграло минчан со счетом 3:1 VK

Получив раннее преимущество, команда Андрея Мартемьянова удерживала заданный ритм и имела шансы его развить. По броскам в створ у нее был небольшой перевес — 30:23, однако класс соперника напомнил о себе, когда Джиошвили сравнял счет, а гол Ильенко приблизил четвертьфинал. Последнюю шайбу в этой серии москвичи забросили за 6 секунд до финальной сирены, при попытках минчан перебороть гостей за счет последнего штурма, оголив тем самым ворота — 3:1.

Шесть матчей с минским «Динамо» оказались для обладателя Кубка Континента шестью раундами неуступчивой борьбы, которая израсходовала достаточно большой объем энергетического ресурса на фоне соперничества еще с одним динамичным и уверенным в себе соперником — «Трактором», который в дебюте четвертьфинала одержал победу — 4:2.

Чтобы отличиться четырежды, гостям хватило 19 бросков в створ ворот. Но кого волнует количество попыток, когда реализация взлетела до 21,05%? По ходу матча крепкий орешек из Челябинска проявил свой морально-волевой характер и вернулся в игру, пропустив первым. Уверенной победе позволили состояться заброшенные шайбы Сошникова, Ткачева, Юртайкина и Блажиевского. Вратарь «Трактора» Закари Фукале закончил встречу с 35 сэйвами (94,59%).

«Локомотив» превзошел «Авангард» по игре

Серия с «Ладой» была для «Авангарда» разминкой в преддверии более серьезных испытаний, при прохождении которых у омичей уже начались проблемы. В первом матче 1/4 финала команда Михаила Кравеца потерпела поражение от «Локомотива». В этой игре все закончилось во втором овертайме (1:2 ОТ).

По ходу встречи в Омске «Авангард» забил первым: Николишин отличился в большинстве и заставил забыть своих партнеров об атакующих действиях на остаток основного времени. За три периода команда Кравеца нанесла всего 15 бросков в створ, отдав предпочтение оборонительной модели игры. И стоит признать, что продавить надежно защищающегося соперника «Локомотив» сумел не сразу — сравнять счет удалось лишь на 3-й минуте заключительного периода благодаря Шалунову.

Победная шайба Березкина

Овертаймы заставили «Авангард» включиться в игру активнее, однако результативная ошибка при выходе из обороны на временном отрезке 29:49 обнулила все старания омичей, которых в целом было не так много: воспользовавшись осечкой на чужой половине площадки, Максим Березкин вышел на позицию для броска и не промахнулся, наказав «Авангард» за пассивность в основное время.

«Автомобилист» стал головной болью еще для одного фаворита

После 5-матчевой серии с «Ак Барсом», которая стала главным сюрпризом 1/8 финала, «Автомобилист» снова оказался в ситуации, где его шансы на успех ставились под сомнение. Но екатеринбуржцы в текущем плей-офф уже доказывали, что статус соперника их не волнует: команда выходит на лед и старается навязать свой хоккей, во главе которого стоят резкие контратаки и повышенная концентрация у собственных ворот. Эта тактика сработала в 1/8 финала и помогла команде Николая Заварухина успешно начать четвертьфинальную серию.

«Автомобилист» добился победы над СКА ХК «Автомобилист»

В матче против СКА, который состоялся в воскресенье, «Автомобилист» завладел преимуществом, забросив две шайбы в стартовых двадцати: отличились Кизимов и Макеев. Но «армейцы» были хороши в попытках отыграться: к шестой минуте третьего периода на табло «СКА Арены» горели 2:2 и соперникам пришлось начинать все заново. Счастье клуба с Невы длилось недолго, так как спустя две минуты Денис Баранцев поразил ворота Серебрякова, набрав пятое очко в текущем плей-офф (2+3). Сумев сберечь превосходство, «Автомобилист» одержал трудовую победу — 3:2, в какой-то степени сотворив очередное чудо.