Победители и неудачники трансферного дедлайна НХЛ: «Вегас», «Колорадо» и «Каролина» наращивают мощь перед плей-офф

Когда за два часа до пятничного трансферного дедлайна НХЛ Джейсон Цукер, спустя год после сезона с 27 заброшенными шайбами, перешел из «Аризоны» в «Нэшвилл» всего за выбор в шестом раунде драфта, стало ясно, что рынок принадлежит покупателям. И хотя во главе списка не было слишком громких имен — самым взрывным стал трансфер в «Каролину» Джейка Генцела, находящегося в долгосрочном резерве из-за травмы — покупки все равно совершались, поскольку баланс сил в лиге продолжал смещаться на юг и запад.

С поправкой на то, что мы узнаем, кто на самом деле преуспел в этот дедлайн только через несколько месяцев (помните как в прошлом году «Бостон» стал «победителем» на рынке?), давайте все же посмотрим, какие команды сделали шаг вперед, а какие потерпели неудачу?

Победитель: «Каролина»

Свершилось! На четвертый год своего существования в роли одного из первых претендентов на Кубок Стэнли генеральный менеджер Дон Уоддел и «Харрикейнз» наконец-то взялись за дело и выловили самую крупную рыбу дедлайна — давнего снайпера «Питтсбурга» Джейка Генцела. Отходя от своей базовой философии не гнаться за арендами, «Каролина» приобрела то, чего ей не хватало последние сезоны — настоящего бомбардира.

В составе «Каролины» собрано немало талантов в лице таких игроков, как Себастьян Ахо, Андрей Свечников, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен, но потребность в элитном голеодоре никогда не была так очевидна, как во время поражения «Харрикейнз» в финале Восточной конференции в серии с «Флоридой» прошлой весной, когда команда забросила всего шесть шайб.

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Тем не менее вратарский вопрос остается открытым, несмотря на уверенный сезон Петра Кочеткова и возвращение Фредди Андерсена после проблем со свертываемостью крови. Но «Харрикейнз» обозначили свою потребность и удовлетворили ее, даже не отдав гарантированный выбор первого раунда или кого-нибудь из своих пяти лучших проспектов. Просто выдающаяся победа. Да и решение пойти на небольшой риск, взяв Евгения Кузнецова — который в лучший период в карьере набрал 32 очка в 24 матчах в золотом плей-офф «Вашингтона» — кажется довольно интересным, способным также принести свои плоды.

Неудачник: Сидни Кросби

«Питтсбург» оттягивал неизбежное дольше своих современников-обладателей Кубка. С момента последнего завоевания трофея «Пингвинз» «Лос-Анджелес» прошел через глобальную перестройку, а «Чикаго» только начал этот путь.

«Питтсбург» пренебрег возрастным спадом и решил сохранить состав ради попытки еще одного — четвертого — чемпионского рывка с Сидни, Евгением Малкиным и Крисом Летангом, дополнив эту компанию другой звездой за 30 — Эриком Карлссоном, пришедшим прошлым летом. Это не сработало. Но что это значит для Кросби? Почти невозможно представить, что он завершит карьеру вне «Питтсбурга», и он в общем-то об этом говорил, но обмен Генцела явно стал ударом. Сидни потерял не только одноклубника и приятеля, но еще и надежду на будущее.

Сидни Кросби nhl.com

Генеральный менеджер «Пингвинз» Кайл Дубас попытается перестроить команду на ходу, но он ограничен в выборе, учитывая возраст основного состава и срок действия контрактов «большой четверки»: Летанг подписан до сезона 2027/28, Карлссон — до 2026/27, Малкин — до 2025/26 и Кросби — до следующего сезона. При этом несколько перспективных молодых игроков и условный выбор во втором раунде (давайте перестанем называть его условно первым, хорошо?) не очень-то продвигают дело.

Победитель: «Вегас»

За впечатляющим началом сезона «Голден Найтс» последовало крушение. После открытия кампании с результатом 11-0-1 «Вегас» добился всего 24 побед, потерпел 23 поражения и 6 раз не сумел выявить сильнейшего в основное время. Кроме того, клуб с Невады проиграл в семи встречах из последних девяти, занимая восьмую строчку в Западной конференции. Тем не менее «Вегас» создан для плей-офф, и в команде это понимают. К тому же у него, кажется, нет серьезных рисков пролететь мимо кубкового раунда с учетом того, что соперничать ему приходится с конкурентами уровня «Калгари», «Сиэтла», «Сент-Луиса» и «Миннесоты».

Поэтому «Вегас» и ведет себя как претендент, коим и является, совершая самую шокирующую сделку дня — приобретение у «Сан-Хосе» Томаша Гертла, находящегося на втором году восьмилетнего контракта на 65,1 млн долларов, буквально за секунды до дедлайна. И это произошло на фоне подписания мощного нападающего Энтони Манты и укрепления одной из своих сильных сторон за счет Ноа Ханифина — лучшего защитника на рынке.

Наличие Ханифина во второй паре защитников — это роскошь, ради которой «Вегас» всегда готов потратиться. Сделка с игроком класса Гертла (который, как ожидается, сможет вернуться на лед к началу плей-офф) — ставшим частью команды с ограничением по зарплате, почти приравнивается к подвигу, кажется, только «Вегас» способен провернуть нечто подобное.

Неудачники: те, кто жалуются на долгосрочный список травмированных

Признайтесь: вы ненавидите «Вегас», потому что он ведет управленческие дела так, как вы бы хотели, чтобы они велись в вашей любимой команде. Из года в год «Голден Найтс» идут на риск. Они вливают средства. И они используют каждый инструмент в своем арсенале, чтобы тратить еще больше.

Манипуляция долгосрочным списком травмированных — это не обман, это хитрость. Это разумно. Марк Стоун действительно травмирован, и «Вегас» полноправно распоряжается этим в своих интересах. Это раздражает только потому, что вы хотели бы, чтобы ваша команда поступала так же.

Победитель: «Колорадо»

В текущем сезоне Западная конференция переполнена сильными командами в верхней части таблицы, с «Далласом», «Эдмонтоном», «Ванкувером» и «Виннипегом», которые питают искренние надежды на чемпионство, а «Вегас» пока поджидает в тени. Но «Колорадо», обладатель Кубка Стэнли 2022 года, производит впечатление самого мощного клуба в лиге, и в дедлайн «Эвеланш» стали только сильнее.

Защитник Шон Уокер (приобретенный за выбор первого раунда 2025 года и Райана Джохансена) идеально вписывается в динамичный стиль «Колорадо». Игрок здорово владеет навыком доставки шайбы вперед и способен сам совершить рывок в атаку.

«Колорадо» X — Colorado Avalanche

Лимиты Боуэна Байрэма казались неисчерпаемыми, но проблемы с травмами стали новой реальностью, и в этом сезоне его прогресс, кажется, застопорился. В «Колорадо» он так и не вырос в игрока первого звена с учетом конкуренции с Кэйлом Макаром и Девоном Тэйвзом, поэтому «Эвеланш» пошли на сделку с позиции силы и осуществили подлинный хоккейный обмен, чтобы восполнить острую потребность в игроке второй оборонительной бригады, отправив Байрэма в «Баффало» и получив молодого, выбранного в топ-10, Кейси Миттельштадта, который значительно превосходит Джохансена.

Сложения за счет вычитания подобного рода может хватить, чтобы превратить «Колорадо» в команду, которую едва ли можно будет остановить в западном противостоянии.

Неудачник: «Торонто»

«Лифс» определенно стали габаритнее и жестче. Но прибавили ли они в качестве? Генеральный менеджер Брэд Треливинг переплатил за двух защитников второго плана — Джоэля Эдмундсона и Илью Любушкина, а также приобрел двухметрового студента последнего курса Бостонского университета Кейда Веббера из «Карлины». За исключением центрфорварда второго звена Коннора Дьюара, это все.

Защитная линия «Торонто» сейчас в лучшем случае неплохая. А «неплохо» — это не то, что нужно против таких команд как «Бостон» или «Флорида», с одной из которых канадцы почти наверняка встретятся в первом раунде. Особенно это уместно в контексте неуверенности и отсутствия стабильности в воротах.

Победитель «Флорида»

Первая на момент публикации команда Востока провернула один из лучших ходов среди всех представителей конференции, получив почти даром Владимира Тарасенко. За него «Пантерз» отдали всего два выбора в средних раундах притом, что «Оттава» берет на себя половину его зарплаты. И это в текущих экономических условиях? Конечно, перед нами уже не тот Тарасенко, который регулярно клал по 30-40 шайб за «Сент-Луис» на протяжении десятилетия, но перед нами по-прежнему закаленный бомбардир с отличным броском.

«Флорида» X — Florida Panthers

Мысль о том, что Мэттью Ткачук будет выводить Тарасенко на броски во втором звене «Флориды», интригует (и пугает остальные команды конференции). Тарасенко всегда ассоциировался со звездой уровня плей-офф, забросив 44 шайбы в 97 матчах кубковых раундов, включая три шайбы в составе «Рейнджерс» в серии против «Нью-Джерси» прошлой весной.

Во «Флориде» ему светит роль дополнительной опции, что делает этот трансфер идеальным. А подписание Кайла Окпосо в обмен на защитника из низшей лиги Кэйла Сталина и условный выбор в седьмом раунде оказались еще одними прекрасными шагами в плане обеспечения глубины.

Спустя восемь лет с момента последнего выступления в плей-офф 35-летний Окпосо будет полон решимости взяться за дело и добавить определенную атакующую остроту из нижних границ состава.

Неудачник: «Нью-Джерси»

Приобретение «Нью-Джерси» Джейка Аллена для решения вратарской проблемы можно сравнить с попыткой заклеить лейкопластырем глубокую рану от сабли. Контракт с Алленом действует до следующего сезона, в то же время Акира Шмид и Нико Доуз, находясь в статусе ограниченно свободных агентов, вероятно, также должны остаться (только что приобретенный Каапо Кахконен является неограниченно свободным агентом).

Ни одну комбинацию перечисленных игроков нельзя назвать жизнеспособным вратарским дуэтом для классического плей-офф претендента, коим может и должен быть «Нью-Джерси». Здоровый коллектив «Девилз» с Якобом Маркстремом в воротах мог бы дорасти до настоящей суперкоманды. Маркстрем, являющийся вторым лучшим вратарем нынешнего сезона после Коннора Хеллебайка из «Виннипега», по слухам, даже был готов отказаться от пункта об ограничении на переход ради возможности сыграть за «Нью-Джерси». Не пригласить Якоба или Линуса Улльмарка из «Бостона» (почти по разумной цене) — это явная ошибка «Нью-Джерси», которая приравнивается к провалу.

Выбор во втором раунде 2024 и в третьем раунде 2025 в рамках сделки по Тайлеру Тоффоли — одному из лучших нападающих на рынке — является очередным примером ценового обвала. И это еще одно разочарование в сезоне, в котором их и так накопилось достаточно.

Победитель: «Виннипег»

С Хеллебайком в воротах «Джетс» в любой момент могли бы причинить немало страданий соперникам в плей-офф. Но подписание форварда Шона Монахана в прошлом месяце и Тоффоли в пятницу увеличивают шансы «Виннипега» на конкурентную борьбу с сильнейшими представителями Западной конференции.

«Виннипег» X — Winnipeg Jets

Монахан забросил восемь шайб в последних 13 матчах, а Тайлер Тоффоли — агрессивный форвард, предпринимающий много бросковых попыток и находящийся на пути к своему второму подряд сезону с 30 голами. Тоффоли может занять место в одной линии с Марком Шайфли и позволить универсальному Владиславу Наместникову встать в третье звено. Либо новичок «Джетс» дополнит бригаду Элерс — Моназан и сформирует таким образом взрывоопасную вторую линию.

Так или иначе, «Виннипег» стал разностороннее, сильнее и в разы суровее. Подлинные победители в этой ситуации — фанаты хоккея Центрального дивизиона, которые в теории получат матч первого раунда с участием двух лучших команд лиги — «Колорадо», «Далласа» и «Виннипега». К сожалению, почти все матчи стартуют в 20:52 по местному времени, потому что НХЛ недолюбливает Центральный часовой пояс.

Неудачник: Рынок вратарей

У «Торонто» одиннадцатый по величине процент отраженных бросков при игре в формате «5-на-5». У «Каролины» — десятый худший. У «Детройта» — двенадцатый худший. «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» находятся прямо посередине лиги. Тем не менее Аллен стал единственным значимым вратарем, который сменил клуб в дедлайн.

Да, вратарям сложнее интегрироваться в команду за пять или около того недель до плей-офф, потому что им необходимо больше времени, чтобы привыкнуть к новому стилю, чем игрокам пятерки. Да, «Калгари» много просил за Якоба Маркстрема и да, это правда, что у него был пункт о трансферном ограничении и поэтому он сам контролировал свою судьбу. Но то, что ни одна из команд, испытывающих дефицит вратарей, не ухватилась за возможность пойти на сделку (или присмотреться Улльмарку, если уж на то пошло), особенно это касается реальных претендентов на чемпионство, можно назвать управленческим преступлением.

Победитель: «Даллас»

«Старз» отвечают всем требованиям претендента на Кубок: у них есть элитные нападающие, опытные ветераны, высококлассный защитник и вратарь топ-уровня. Если к чему-то и можно было придраться, так это к отсутствию хорошего праворукого защитника.

«Даллас» nhl.com

Поэтому генеральный менеджер Джим Нилл вышел на рынок и заполучил лучшего доступного кандидата — Криса Танева из «Калгари», надежного игрока, притягивающего шайбы. Возможно, Танев не такой яркий новичок, как, скажем, Генцел или Тарасенко, но он является представителем класса звезд, которые превращают хорошие команды в отличные, а претендентов — в чемпионов.

Неудачники: Неопределенная середина

Что из себя представляют «Айлендерс»? Они слишком стары, чтобы быть на подъеме, слишком обременены долгосрочными контрактами, чтобы заключать новые сделки, являются идеальными кандидатами для снижения и неподходящими претендентами для перестройки. «Айлендерс» вечно находятся на периферии.

Что из себя представляет «Калгари»? Команда избавилась от трех крупнейших опций на рынке в лице Ханифина, Танева и Элиаса Линдхольма, получив взамен всего два выбора в первом раунде (оба в конце) и, похоже, обречена на потерю Маркстрема летом. «Флеймз» все еще делают вид, что участвуют в гонке за плей-офф в текущем сезоне и при этом «перестраиваются», что обычно означает топтание на месте — на девятой или десятой строчке на годы вперед.

Что из себя представляет «Сент-Луис»? «Блюз» удержали Павла Бучневича, одного из наиболее привлекательных игроков на рынке (с еще одним годом щедрого зарплатного потолка в 5,8 млн долларов, не меньше), но их шансы на плей-офф при этом крайне малы. «Сент-Луис» — это команда, нагруженная игроками за 30, которая медленно теряет актуальность.

«Сент-Луис» nhl.com

Что из себя представляет «Филадельфия»? «Флайерз» обменяли 29-летнего Уокера, но продлили контракт на четыре года с 30-летним Ником Зеелером, а также подписали 35-летнего Эрика Джонсона на заключительную часть сезона. «Филадельфия» находится в зоне плей-офф и имеет реальные шансы там остаться, но тем не менее использует свой неожиданный потенциал лишь наполовину.

Что из себя представляет «Тампа-Бэй»? «Лайтнинг» усилились быстрым нападающим в лице Энтони Дюклера и опытным защитником Мэттом Дамба, но при этом поучаствовали в «распиле денег» в качестве третьей стороны для «Анахайма» и «Эдмонтона» в сделке с Адамом Хенриком. Команда не молодеет и пытается ухватиться за свою чемпионскую эпоху и в то же время думает, продлевать ли контракт с капитаном Стивеном Стэмкосом?

Все эти команды томятся в «кашеобразной середине» и относятся к категории тех, кто обычно финиширует на позициях с седьмой по десятую в своих конференциях. Такие представители чемпионата либо вылетают в первом раунде, либо получают выбор на драфте где-то в начале первой десятки. Они бегут на месте и делают это посредственно. А в современной НХЛ нет ничего хуже посредственности.