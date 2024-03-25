Крах победителя регулярки, неразбериха в Омске, очередной рывок «Автомобилиста»

Минувшая хоккейная семидневка оказалась насыщенной на события на льду и за его пределами. Главные моменты четвертьфинального раунда выделяем в традиционной понедельничной подборке.

«Авангард» сменил тренера, сама команда близка к вылету

После 0:7 на домашней площадке боссы «Авангарда» рубят сплеча и отправляют в отставку Михаила Кравца — такой фразой можно было бы подытожить аналитический разбор матча понедельника между «Авангардом» и «Локомотивом», который состоялся в Омске. В тот игровой день ярославцы разнесли хозяев всухую и увеличили преимущество в серии до двух побед.

После поражения 0:7 «Авангард» уволил Михаила Кравца ХК «Авангард»

Подобный итоговый счет в четвертьфинале — довольно редкое явление с учетом того, что на этой стадии — даже без перекрестного формата — зачастую друг с другом соперничают равные команды. Но еще реже можно наблюдать то, что произошло за пределами игровой площадки. Руководство омского клуба решило уволить главного тренера Михаила Кравца в преддверии выезда в Ярославль. Вероятно, в команде хотели сделать ставку на эмоциональный всплеск, которого, правда, хватило на один матч.

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В первой встрече на «Арене-2000» и третьей по счету в серии «Авангард» добился победы — в овертайме ее принес Рид Буше (2:1 ОТ). В матче со статистическим превосходством соперника омичи сократили разрыв, но в дальнейшем это не способствовало возможному перелому. Во второй встрече в Ярославле «Локомотив» в который раз практически безальтернативно контролировал события на льду, в результате чего добился комфортной для себя победы (3:1) и еще на шаг приблизился к полуфиналу — 3:1.

Катастрофа московского «Динамо»

«Динамо» Москва впечатало свою эмблему в книгу антирекордов КХЛ: впервые в истории плей-офф обладатель Кубка Континента покинул четвертьфинал без единой победы — вот вам и драма, обеспеченная перекрестным раундом.

«Трактор», переживший по ходу сезона смену тренера, творит то, что было бы трудно реализовать даже в хоккейном симуляторе. Тем не менее челябинцы вышли в полуфинал, ни разу не споткнувшись в 1/4. В каждом без исключения матче команда Алексея Заварухина добивалась результата за счет стабильной остроты у чужих ворот, крайне редко думая об игре на удержание, хотя, конечно, полностью отказаться от нее не могла.

Каждая встреча была подытожена упорной борьбой. Так, в понедельник «Трактор», упустив преимущество в две шайбы в основное время, вырвал победу в овертайме — на 13-й минуте точку поставил Александр Шаров (5:4 ОТ). В матче среды челябинцы пропустили первыми, но голы Бурдасова, Дер-Аргучинцева и Котляревского развернули события в другую сторону и позволили увеличить лидерство в серии до трех побед (3:2).

Настоящее безумие творилось и в четвертом матче, где у «Динамо» больше не было права на поражение. На льду «Трактор Арены» гости освоились относительно быстро, когда на 8-й минуте Пакетт поразил ворота челябинцев. Но после его шайбы случился необъяснимый разлад, в результате которого команда Кудашова пропустила четырежды. В очередной раз динамовцы меняли вратаря и уходили на первый перерыв морально уничтоженными.

Однако следующие двадцатиминутки «Динамо» провело с максимальной самоотдачей и решимостью вернуться в матч. Дубль Уила возродил то, что давно казалось неподвижным — интригу. За 10 минут до финальной сирены разрыв в счете был сокращен к минимуму — 3:4, после чего Фукале наотрез отказался пропускать все, что летело в его створ, а очередная контратака «Трактора» — с голом Шабанова — удвоила его преимущество за 5 минут до конца матча и сняла почти все вопросы.

Потасовка между хоккеистами «Трактора» и «Динамо» ХК «Трактор»

Тем не менее концовка с сумасшедшим накалом все же стала частью спортивно-развлекательного (в хорошем смысле) шоу, поскольку за 30 секунд до финальной сирены О’Делл забросил четвертую шайбу. Но «Трактор» умело отнял у гостей оставшиеся секунды и дотерпел до победы (5:4).

Воспламененная борьба «Динамо», которая всего-то могла сделать счет 1:3, была проиграна, а вокруг команды активизировались слухи об отставке Алексея Кудашова, место которого может занять Айван Занатта, работавший в «Куньлуне».

«Автомобилист» всерьез взялся за СКА

Даже несмотря на уверенную серию с «Ак Барсом», «Автомобилисту» не давали много шансов в раунде против СКА, который влегкую — лишь с некоторыми оговорками — смял «Торпедо». Статус аутсайдера только помог команде Николая Заварухина в контексте отсутствия лишнего давления, которое больше характерно для фаворитов.

Прошлую игровую неделю «Автомобилист» начал с двух побед (3:1, 2:1 ОТ), которые увеличили общее преимущество екатеринбуржцев в серии до трех. Однако выбить из турнира одного из теоретических фаворитов в борьбе за трофей всухую — привилегия, которую СКА отнял в четвертой игре.



«Автомобилист» одержал три подряд победы над СКА ХК «Автомобилист»

Весь абсурд произошедшего 23 марта лежал на поверхности: «Автомобилист» выдал, вероятно, лучший и самый продуктивный в плане атакующей игры матч, но устроился на крупное поражение (2:5). За три периода команда Заварухина нанесла 49 бросков в створ, но большинство этих попыток были предприняты с целью отыграться, поскольку уже в начале матча хозяева «Уралец-арены» горели в две шайбы. На этот раз екатеринбуржцев подвела игра на своей половине, а СКА был идеален в реализации — 19,23% при 26 точных в створ.

«Спартак» возвращается в серию

По известным причинам серия «Спартака» и «Магнитки» на прошлой неделе ограничилась двумя матчами. Первый состоялся во вторник в Магнитогорске, где команда Андрея Разина добилась второй победы подряд, а Илья Набоков, отразивший 33 броска, снова отстоял «на ноль» — 1:0.

Два поражения без заброшенных шайб по стандартам нынешнего «Спартака» — это, скорее, отклонение от нормы. В четверг красно-белые, вернувшись на лед домашней арены, сделали многое для того, чтобы все исправить. Во встрече на своей площадке москвичи разнесли «Металлург» Мг (5:2) и ясно дали понять, что серия только начинается.

За три периода последнего матча «Спартак» нанес 43 броска в створ и почти безальтернативно владел инициативой на катке: «Магнитке» досталась лишь роль команды, которой нужно было отыгрываться, а москвичи демонстрировали готовность усилить давление, если что-то пойдет не так.

«Спартак» разгромил «Металлург» Мг в третьем матче серии ХК «Спартак»

Разрывное трио «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин в который раз показало себя во всей красе: на счету Павла — заброшенная шайба, Иван оформил 1+2 по системе «гол+пас», а Николай отметился дублем в ворота бывшей команды. С учетом уверенной во всех отношениях игры 21 марта психологическое превосходство перед второй встречей в Москве перешло на сторону команды Жамнова.