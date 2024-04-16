16 типов игроков, без которых не обходится ни один плей-офф НХЛ

До начала плей-офф НХЛ — самой значимой части хоккейного сезона — осталось совсем немного. Вы, наверное, уже в предвкушении?

Скорее всего, да, особенно если вы болеете за одну из тех команд, которые уже обеспечили себе место в финальном этапе. Но на всякий случай давайте воспользуемся этим последними деньками регулярки, чтобы освежить в памяти ключевые моменты. Болеете ли вы за свою команду, яро ненавидите соперников или являетесь беспристрастным зрителем, вам предстоит провести следующие недели, знакомясь с персонажами, которые появляются каждый год примерно в одно и то же время.

Давайте вспомним о некоторых самых распространенных типах игроков, коих мы насобирали 16 — по одному на каждую победу, необходимую для завоевания Кубка Стэнли, как мне объяснили.

Теневой игрок, который внезапно становится суперважным на несколько недель

Сам по себе игрок он неплохой. Неприметный, простой, надежный хоккеист, который выполняет свою работу и редко оказывается в центре внимания, продолжая тащить команду без лишней славы.

Но вот наступает кубковая серия, и после нескольких удачных матчей о нем начинают говорить все. Вот уж действительно идеальная комбинация: своевременный выход на пик формы, повышенное внимание и СМИ, которым надоело обсуждать одних и тех же звезд снова и снова, и вот этот парень теперь повсюду.

А если такому игроку еще и посчастливится стать свободным агентом, он заработает миллионы и получит признание многих болельщиков.

Звезда, которая провалит несколько матчей и практически разрушит свою репутацию

«Нэшвилл» X — Nashville Predators

Действительно ли он так хорош? Был ли он таковым вообще? Возможно ли добиться победы с таким парнем в составе? Стоит ли вообще пытаться? Вполне себе, ведь в регулярном сезоне он же набрал 100 очков. Возможно, он неоднократно клал по 40 голов. Но плей-офф — это другое, и если он не справляется, все понимают, что это значит: он никчемен. Убирайся, ты только место занимаешь, и аккуратнее там, не ударься о двери на выходе... о, он только что забил, ладно, он снова неплох.

Жесткий парень, допускающий на старте фатальную ошибку, для которого плей-офф на этом заканчивается

Такой игрок задает тон. И хотя в регулярке он появлялся на льду не всегда, ему дают шанс в первом матче плей-офф серии, и местные журналисты от этого в восторге. С таким парнем на катке рискни только что-то устроить или хотя бы бросить вызывающий взгляд. Он может и в драку вступить, когда в этом нет особой нужды. Ему даже не нужно никого бить. Ему вообще ничего не нужно делать, одно лишь его присутствие само по себе заставляет его товарищей по команде чувствовать себя на голову выше, что делает его одним из самых статусных игроков, когда начинается плей-офф и борьба становится жестче.

Затем он допускает результативную ошибку, болельщики не сдерживают себя в гневе, а самого парня потом больше никто не видит в течение всего плей-офф. Возможно, он уже никогда не будет играть за нынешнюю команду. А журналисты будут только рады этому, морально уничтожая тренера за то, что тот поставил его в состав.

Новичок, который начинает плей-офф в глубоком запасе, но получает шанс и отлично им пользуется

Вполне вероятно, что такого парня заявили позже он или он является студентом-свободным агентом. Это, скорее всего, прямолинейный атакующий хоккеист, он мало играл, и на него, разумеется, нельзя делать ставку в кубковых матчах. Но в какой-то момент серии его команда столкнется с трудностями в плане заброшенных шайб, уж тогда он получит свой шанс. Он забьет в своей дебютной встрече, заработает постоянное место в составе, а все вокруг начнут называть тренера гением. Никто не станет спрашивать, почему этот парень не попадал в состав с самого начала.

Вероятность того, что он займет место жесткого парня из предыдущего раздела, составляет около 90%.

Игрок с дюжиной видимых травм, которого все обожают

У него синяк под глазом и нет трех зубов. На нем свежие швы. Из него торчат, кажется, осколки бедренной кости. Это всего лишь первый раунд, а этот парень уже заставляет всех испытывать неловкость.

Он также заслуживает вашего уважения, как бы банально это ни звучало. У хоккейных болельщиков сложные отношения с травмами, и на протяжении десятилетий нам пришлось пересмотреть наши взгляды на сотрясения. Но когда дело доходит до Кубка и обсуждений травм в контексте плей-офф, которые со временем заживают, около 95% фанатов начинают ценить хоккеиста, явно играющего через боль. (Оставшиеся 5%, кажется, хотят, чтобы любого, у кого есть небольшой ушиб, отправляли домой, и это довольно странно).

Игрок с дюжиной невидимых травм, которого все недолюбливают

Что с ним не так? Почему он не забивает? Что случилось с той взрывной скоростью, которая была у него раньше? Почему он больше не наносит мощные броски? Очевидно, оно ему просто не очень-то и нужно. Наверное, он уже думает о делах поинтереснее, я прав? Вас бесит этот парень.

Затем его команда вылетает из Кубка, а вы узнаете, что он выходил на лед, несмотря на длинный список повреждений, о которых никто не подозревал. Да, он был травмирован. На этом отрезке сезона все травмируются, и это было единственное объяснение его резкого спада. Теперь вы чувствуете себя нелепо.

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Усвоите ли вы ценный урок о том, что не стоит спешить с суждениями в турнире, где травмы часто скрывают от публики, не наступите ли вы на те же грабли в следующем году? Конечно же, нет.

Вы и не знали, что этот парень играет за эту команду

Ого. Взгляните на это. Вы знали, что этот парень много где побывал, но как-то потеряли его из виду после того сезона в «Коламбусе». Наверное, надо отдать ему должное за то, что он нашел себе роль в достойной команде, но скажем так, вы рады, что это не та команда, за которую вы болеете.

Примечание: этот хоккеист забрасывает шайбу в ворота вашей команды.

Вы и не знали, что этот хоккеист по-прежнему выступает в НХЛ

Правда? Ничего себе. Ну, красавец. А вы-то думали, что он уже давно ушел на пенсию. Вы уверены, что это не его сын? Ладно, раз вы настаиваете. Никогда не отказывайтесь от своей мечты, видимо.

Примечание: этот хоккеист вколачивает шайбу в овертайме в ворота вашей команды.

Вы и не догадывались, насколько игрок хорош, хотя фанаты его команды об этом знали

Вы слышали о нем, но не думали, что он настолько крут. Вы всегда считали, что это просто игрок глубины и, кажется, вы даже не были уверены, какую команду он представляет. Но теперь вы наблюдаете за его действиями на катке и оказываетесь под впечатлением. Этот парень реален.

Винсент Трочек nhl.com

Всегда приятно наблюдать за тем, как крепнет новая звезда, заслуживая уважение на величайшей арене. Только не говорите об этом вслух, потому что болельщики его команды начнут странно на это реагировать и захотят наброситься на вас со своими доводами.

Фанаты такого парня недовольны тем, что вы не знали, насколько он хорош. Также им не нравится, что теперь вы об этом знаете. Его персональные болельщики в целом злятся, потому что настало время плей-офф, а единственные три эмоции, которые кому-либо приходится испытывать в данный период — это радость (когда ваша команда выигрывает Кубок), страдание (когда ваша команда вылетает) и ярость (в любых других случаях каждый день).

Ветеран, у которого нет перстня победителя Кубка Стэнли

Это, конечно же, заветный СБК — «Старик без Кубка», категория звезд, которых мы любим ранжировать каждый год в преддверии (или во время) плей-офф. Все обожают этих парней. И смотреть за тем, как один из них наконец-то завоевывает свой первый чемпионский титул — просто бесценно. От Лэнни Макдональда до Рэя Бурка и Теему Селянне — за этих ребят невозможно не болеть. Если только ваша команда не играет против него, в таком случае — забудьте, что он без перстня, он неудачник и не заслуживает его. И вообще, звезды из категории «Старик без Кубка» — это чушь.

Ветеран с перстнем Кубка Стэнли, который становится Гэндальфом

Вечный заклятый соперник категории «Старик без Кубка». Это тот парень, у которого есть перстень и который каким-то образом исполняет роль мудрого рассказчика. Способна ли команда сократить отставание в серии? Спросите у игрока с перстнем. Имеет ли значение дело случая в кубковом раунде? Спросите у игрока с перстнем. Как команда может отреагировать на спорное решение? Спросите у игрока с перстнем. В чем смысл жизни? Вы знаете, что делать.

И лишь один вопрос никто не задаст игроку с перстнем: Слушай, а разве ты не был в четвертом звене той чемпионской команды десять лет назад? Стоит ли нам верить, что ты знаешь о победах больше, чем кто-либо другой?

Оказавшийся однажды вне заявки игрок, который забросит шайбу в овертайме

Евгений Кузнецов nhl.com

Хоккейные боги обожают этот сюжет. Он служит важным уроком ценности и настойчивости. А может, это просто доказательство того, что тренеры — глупцы. Если только это не ваш тренер, в таком случае он — мастер мотивации.

Приобретение в дедлайн, которое не сработало

Этот неудачник стоил выбора первого раунда? Опаньки. Он явно не вписывается в команду, возможно, он травмирован, а может, просто плох сам по себе. Надо отдать должное его бывшей команде за то, что она получила за него деньги, но черт возьми, что за надувательство. Кстати, сейчас самое время, чтобы удалить все те твиты о том, какой отличной была сделка в свое время.

Так или иначе, привыкайте слышать имя этого игрока, потому что в феврале следующего года он станет для всех поучительным примером того, почему дедлайн — это плохо.

Игрок, которого обменяла ваша команда и который теперь играет против нее в плей-офф

Глядите-ка, кто вернулся. И неважно, обменяли ли вы его в дедлайн или десять лет назад. Нет никакого значения, играл ли он за вашу команду всю карьеру или всего неделю. Раньше он был своим парнем, но примкнул к противнику. Справедливо ли называть его предателем? Очевидно, что нет. Но вы все равно будете так считать? Разумеется.

Певец гимна другой команды, которого вы возненавидите

Ладно, технически это не игрок. Но в теории может сравняться с игроком, потому что к концу серии вы будете испытывать к нему неприязнь уровня Брэда Маршана. Это будет проявляться постепенно — на самом деле, сперва этот персонаж покажется вам достаточно милыми. Но со второго раза вы начнете улавливать мелкие нюансы его выступления, которые начинают раздражать. И к концу серии вы станете затыкать рты всем присутствующим в комнате, чтобы сосредоточиться на ненавистном просмотре гимнов.

В этой ситуации существует три момента, из-за которых ваша мелкая неприязнь по отношению к такому исполнителю гимна перерастет во всеобъемлющую злобу: если ваша команда играет против одного и того же соперника несколько лет подряд; если команда соперника из другой страны и она должна исполнить ваш национальный гимн, который она непременно искажает какой-то маленькой, но ключевой деталью; и (особенно) если ей характерны какие-то милые манеры или движения руками, а может — вербальные фирменные знаки. Вы поете государственный гимн, а не выступаете уличным артистом, проявите хоть немного уважения.

(Для справки, ваш певец гимна — святой, а его плавные жесты — очаровательны. Просто все остальные хуже.)

Вратарь, который вдруг выходит на передний план и единолично тащит в плей-офф

Он и впрямь единственный игрок, который будет иметь значение в ближайшие пару месяцев, но, пожалуйста, хотя бы из вежливости упоминайте и других ребят.