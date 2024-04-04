Топ-5 наиболее интригующих матчей, которые могут состояться в первом раунде плей-офф НХЛ

До начала плей-офф остались считаные недели, и на этот счет у меня имеются хорошие новости: уже в первом раунде могут быть сформированы по-настоящему хорошие пары.

Эти пары настолько шикарны, что какая-то часть меня даже не хочет о них говорить, потому что до конца сезона еще достаточно времени, чтобы хоккейные боги отобрали их у нас. Но давайте испытаем судьбу и рассмотрим пять заманчивых возможностей.

Но сперва стоит прояснить одну деталь: представленные матчи могут состояться лишь в теории. Я буду отталкиваться от вероятности, которую подсчитали аналитики Sports Club Stats.

В частности, речь идет о парах, шансы на выпадение которых на момент написания составляют минимум 30%. Это означает, что в подборке не будет места противостоянию вроде «Рейнджерс» — «Айлендерс» (3%) или «Эдмонтон» — «Ванкувер» (1%).

Нет, мы останемся в своего рода реальном мире, настаивая на парах с шансами 30% и выше с дополнительным бонусом в виде невозможности повторного упоминания команды. Сделаем это во избежание лишнего фанатизма.

«Нэшвилл» — «Ванкувер»

«Нэшвилл» — «Ванкувер». Матч регулярки nhl.com

Шансы на проведение: 38%, что делает этот матч наиболее вероятным для обеих команд.

Предполагаемые сценарии: На первый взгляд выбор кажется странным, и я это понимаю. В этом соперничестве нет никакой крутой истории или принципиальности, о которой можно было бы говорить. Но если мыслить абстрактнее, то можно заметить, что «Предс» и «Кэнакс» рассказывают нам две самые интригующие истории сезона.

Начнем с «Ванкувера» — главной безудержной силы, чего явно никто не предвидел. Канадцы умножили на ноль все прогнозы, одурачили всех сомневавшихся, сохраняя шансы финишировать первыми в общем зачете Запада. Кроме того, это просто интересная команда с набором талантов.

Несколько месяцев назад я называл их самыми занятными представителями лиги, и они это доказали на льду. Но в то же время «Нэшвилл» проделал невероятную работу, чтобы превратиться в уверенную в себе команду.

На прошлой неделе в подкасте я говорил, что победу «Предаторз» нам стоит расценивать всерьез, поскольку по негласным правилам хоккея нам нужно выделить хотя бы одного аутсайдера, и условная победа «Нэшвилла» над «Ванкувером» кажется более вероятной, чем, к примеру, победа «Вашингтона» над «Рейнджерс», поскольку порой мы переоцениваем постсезонный импульс.

Когда эти расклады обретут актуальность и процентов 75 из нас выберут «Предс» в качестве сенсации первого раунда, фанаты «Накс» взорвутся от злости в стиле «в нас никто не верит». И они не ошибутся!

Фактор соперничества: Говорить здесь особо не о чем. Они встречались в плей-офф всего однажды, в 2011 году, когда «Ванкувер» победил «Нэшвилл» в шести играх в преддверии мучительного провала в Кубке. В текущем сезоне они встретились трижды, и канадцы победили в каждом матче в основное время.

Итог: А еще это канадская команда против команды с юга, битва отличных вратарей, возможная передача эстафеты Норрис Трофи между Романом Йоси и Куинном Хьюзом, да и шведских звезд здесь полно с обеих сторон. Это было бы крайне интересно, даже без ярости болельщиков, которая, опять же, будет зашкаливать.

«Торонто» — «Бостон»

«Бостон» в матче с «Вашингтоном» X — Boston Bruins

Шансы на проведение: 58%. Не забывайте, что у нас есть двойная вероятность, так как даже если «Тампа» догонит «Торонто» в борьбе за третье место в дивизионе, мы все равно можем получить такую пару, если «Бостон» обойдет «Флориду».

Предполагаемые сценарии: «Торонто» — по умолчанию недооцененный плей-офф участник, которого почти все недолюбливают, столкнется с соперником из Оригинальной шестерки, который, кажется, имеет постоянное над ним преимущество и которого многие также недолюбливают.

«Брюинз» уже обыгрывали этот состав «Лифс» в 2018 и 2019 годах, но вместе с тем пережили и один из самых разочаровывающих вылетов из Кубка в истории, поэтому оба соперника четко осознают значимость победы в этом противостоянии.

Добавьте ко всему перечисленному сумасшедший набор звезд, включая игрока, забросившего 60 шайб в составе обеих команд, историю о мести и/или предательстве Тайлера Бертуцци, Шелдона Кифа, который противостоит действующему обладателю «Джек Адамс Эворд», Джека Эдвардса, дерущегося с Джо Боуэном условно на парковке, и в общей сложности двух отличных вратарей. У вас точно будут все необходимые элементы для чего-то запоминающегося.

Фактор соперничества: Запредельный. Команды имеют за плечами две недавние серии, а также провал 2013 года. Если же рассматривать это соперничество еще шире, то обе команды находили причины ненавидеть друг друга на протяжении десятилетий.

Закоренелая неприязнь актуальна практически каждый год, включая нынешний сезон — достаточно вспомнить, как месяцами ранее Брэд Маршан вызвал у «Лифс» новый приступ экзистенциальных переосмыслений.

Итог: Если кому вдруг интересно, я, как болельщик «Торонто», до боли тревожусь от мысли о таком раскладе в плей-офф. Но теперь вы захотели это противостояние еще сильнее, не так ли? Уверен, что так.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» X — Edmonton Oilers

Шансы на проведение: 78%, что делает это самым вероятным матчем на данном этапе.

Предполагаемые сценарии: В теории это может стать третьим подряд противостоянием «Ойлерз» и «Кингз» в первом раунде. До этого «Эдмонтон» дважды выбил «Лос-Анджелес», в 2022 и 2023 годах.

Тем не менее обе серии по накалу оказались эмоциональнее, чем ожидалось, причем противостояли канадцам более молодые составы калифорнийцев, для которых сам факт участия в Кубке Стэнли уже был радостью. Тем временем давление на «Ойлерз» возрастает, от команды ждут, чтобы она наконец-то совершила успешный рывок к трофею.

Фактор соперничества: Достаточно высокий на фоне недавней истории, а также противостояний эпохи Дивизиона Смайта.

Итог: Главным оправданием непопулярного формата плей-офф НХЛ является то, что он способствует развитию дивизионных противостояний, хотя я не уверен, что это действительно так с учетом восьми команд в дивизионах (в отличие от старых добрых времен, когда их было всего пять), но встреча двух команд три года подряд — это то, ради чего текущий кубковый вариант в принципе существует.

Теперь вопрос в том, будут ли «Кингз» лишь исполнять для «Ойлерз» роль Сенаторов начала 2000-х, как это было у Пэта Куинна с «Торонто», или это может стать настоящим соперничеством?

Перед нами лучшая команда «Эдмонтона» эпохи Коннора Макдэвида, и поражение в этой серии будет безоговорочным провалом. Между тем у «Кингз» сезон получился нестабильным, кроме того, они не одержали ни одной победы в раундах плей-офф с последнего чемпионского сезона.

Еще один вылет в первом раунде поставит под сомнение вектор, ориентированный на перестройку, а значит, ставки для обеих команды будут настолько высоки, насколько это возможно.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Флорида» в игре «Детройтом» X — Florida Panthers

Шансы на проведение: 44%, при том же сценарии с двумя вариантами развития событий, что и у «Торонто»/«Бостона».

Предполагаемые сценарии: Серия «Лайтнинг» — «Пантерз» может стать третьей за четыре года. В двух предыдущих, когда команды попадали друг на друга, «Тампа-Бэй» защищала титул действующего чемпиона и оба раза проходила «Флориду» с относительной легкостью.

Теперь же «пантеры» подойдут к серии в качестве явных фаворитов, желая наконец-то затмить своего грозного соперника и выйти из-под всепроникающей тени старшего брата. Если, конечно, «Тампа» еще не сдулась.

В прошлом году «Лайтнинг» уступили в первом раунде, прервав серию из трех побед подряд в финалах Востока. Создается твердое впечатление, что эстафета может перейти к кому-то уровня «Флориды». Но старый костяк никуда не делся, и, учитывая, что Стивен Стэмкос доигрывает последний год контракта, эта кампания может стать их последним триумфом.

«Флориде» никогда не удавалось справиться с «Тампой» ранее, так неужели в 2024-м это наконец-то произойдет? И за кого в таком случае болеть? За команду, которая годами доминировала в конференции, или за новую эпоху антагонистов?

Фактор соперничества: Соперничество остается ярким уже много лет после того, как первые десятилетия сосуществования двух франшиз ничем особым не выделялись. И не стоит забывать, что «Флорида» в нынешнем сезоне раскатала «Тампу» со счетом 9:2.

Итог: Противостояние этих команд и без того было хорошим, но градус напряжения, обусловленный предполагаемыми сценариями и ставками в нынешнем сезоне, способен поднять его до уровня великолепного. К тому же вписать себя в эту борьбу сможет Мэттью Ткачук, который не был вовлечен в первые главы, но который должен значительно оживить ситуацию.

«Колорадо» или «Даллас» — «Вегас»

«Вегас» в матче с «Ванкувером» X — Vegas Golden Knights

Шансы на проведение: 36% примерно поровну между «Колорадо» и «Далласом». Да, я немного жульничаю, объединяя две команды. Но ведь это «Вегас», правила для них не действуют, согласны?

Предполагаемые сценарии: «Найтс» по праву завоевали статус самой любопытной команды на финишной прямой сезона, когда в дедлайн они не просто пошли ва-банк, но и бросили на игральный стол свои золотые часы + ключи от авто.

Тем не менее «Вегас» все еще ведет борьбу за плей-офф, отчасти из-за отсутствия Марка Стоуна и Томаша Гертла, двух игроков, способных сделать разницу. Оба должны вернуться в строй к началу Кубка… если они вообще туда попадут. А еще «Вегас» — действующий чемпион, которому предстоит защита титула, не говоря уже о том, что мы рассматриваем франшизу, которая многих фанатов уже начинает бесить.

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В то же время «Даллас» и «Колорадо» в течение сезона борются за победу в Центральном дивизионе. Ранее в их компании был и «Виннипег», но теперь, кажется, это гонка для двоих. Но в таком случае хочется задаться вопросом, а стоит ли вообще бороться за первое место, если наградой будет серия с полностью здоровым «Вегасом» в первом раунде?

Матчи «Вегаса» с «Далласом»/«Колорадо» — это битва тяжеловесов, в которой каждый считается заслуженным претендентом на Кубок. И всем на фоне этого будет интересно, останутся ли у победителя пары силы? На такое я бы смотрел в течение семи матчей.

Фактор соперничества: «Вегас» победил «Колорадо» в единственном плей-офф пересечении в 2021 году. С «Далласом» «Голден Найтс» сталкивались дважды, оба раза в финале Запада, выиграв в прошлом году, но уступив в 2020-м.

Итог: Другим вариантом для команды Брюса Кэссиди является встреча с «Ванкувером», что также было бы здорово. На самом деле, для «Вегаса» не существует плохих вероятностей. Но раунд последних двух обладателей Кубка или повторение прошлогоднего напряженного финала — это что-то на уровне фантастики.

Болельщики кого-либо из упомянутой тройки, вы сейчас, верно, в ярости? Хорошо, дайте волю этому чувству. А затем представьте, как будет круто, когда путь к триумфу начнется с преодоления одной из лучших команд лиги.