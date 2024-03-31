Топ-10 самых недооцененных центральных нападающих НХЛ и их подлинная значимость

Сколько раз Александр Барков может быть назван самым недооцененным игроком НХЛ, прежде чем его перестанут недооценивать? Барков — удивительно одаренный центральный нападающий франшизы, но в какой-то момент мы должны смириться с мыслью о том, что он уже получил свое признание, и начать искать кого-то другого.

Вот откуда взялась идея для этой статьи: выявить новый круг недооцененных центральных нападающих НХЛ.

Составление списка недооцененных игроков — довольно сложная задача, потому что результативность в этом случае — далеко не единственный фактор. Чтобы присвоить ярлык «недооцененного», влияние хоккеиста на результаты его команды должно быть значительно выше его воспринимаемой ценности — выявить последнее часто бывает непросто, потому что вы делаете лишь предположение о том, насколько высокого другие люди котируют игрока.

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Возьмем, к примеру, Роопе Хинца. Хинц — качественный центральный нападающий первой бригады, и случайные фанаты хоккея, возможно, не осознают, как он хорош на самом деле. Но неужели после его зажигательного выступления в прошлом плей-офф он все еще остается в тени для заядлых зрителей НХЛ? Я больше склоняюсь к «нет», но другие будут не согласны и настоят на том, что он должен быть в этом списке. Вот в чем заключается интерес и субъективность такого рода задачи.

Ниже представлен мой взгляд на 10 самых недооцененных центральных нападающих НХЛ в произвольном порядке. Я постарался включить в список разнообразные типы игроков, в том числе представителей первой шестерки, о которых проходящий мимо болельщик уже слышал, но чей талант/продуктивность он мог не оценить, а также малоизвестных форвардов средних звеньев и пару элитных специалистов четвертой/нижних бригад.

Роберт Томас, «Сент-Луис»

Томас, пожалуй, самый недооцененный центральный нападающий первого звена в НХЛ.

24-летний проворный плеймейкер занимает 26-ю строчку в гонке бомбардиров НХЛ с 74 очками в 74 матчах. В «Блюз» он является лидером по набранным баллам, уйдя на 16 очков в отрыв от партнеров по команде, который был еще больше до недавнего результативного всплеска Джордана Кайру. Атакующие качества Томаса, особенно с «хорошими, но не элитными» вингерами, впечатляют, но именно прогресс, которого он достиг в этом сезоне, играя по всему периметру площадки, действительно поднимает его до небес.

Роберт Томас nhl.com

С уходом Райана О’Райли на Томаса были возложены обязанности по оборонительной игре. По данным PuckIQ, он провел больше всего минут против соперников «высшей категории» среди всех форвардов НХЛ. Более того, на долю Роберта выпадает больше игрового времени в меньшинстве среди всех нападающих «Сент-Луиса».

Какие еще форварды справляются с такими вызовами?

Эту тяжелую нагрузку Томас выдерживает достойно: когда он на льду, соперники забрасывают всего 2,1 шайбы за час в формате «5-на-5». С Томасом на катке показатель «Сент-Луиса» при игре в равных составах держится на уровне +13, но падает до -17, когда форвард находится на скамейке.

У чужих ворот Роберт всегда — даже порой в ущерб самому себе — отдавал предпочтение ассистам, а причиной тому служит шикарное видение площадки.

В нынешнем сезоне его атакующие навыки стали еще универсальнее, что во многом обусловлено более решительной нацеленностью на броски. В целом, он стал чаще «проверять» вратарей, активнее создавать моменты и больше забивать. В текущей регулярке Томас забросил несколько потрясающих шайб средней дальности, о таких его умениях я и не подозревал.

Роберт входит в топ-30 форвардов по очкам, проводит одни из тяжелейших минут в обороне среди всех игроков линии атаки и уверенно вытаскивает эти трудные матчи.

В составе «Сент-Луиса» ему досталась роль некой двусторонней рабочей лошадки, чей прогресс не получает должного внимания из-за безнадежного положения команды в турнирной таблице.

Адам Лаури, «Виннипег»

Когда «Джетс» находятся на пике формы, то становятся практически непробиваемыми. С середины ноября по конец января они провели 34 матча подряд, пропуская менее трех шайб. Во многом этот успех объясняется отличной игрой Коннора Хеллебайка, но и безупречное оборонительное воздействие Лоури — центрфорварда третьего звена — также заслуживает похвалы.

Лаури можно сравнить с Джорданом Стаалом, представляющим Восток. Они оба являются центральными нападающими, на которых делается ставка в сложных матчах, оба добиваются выдающихся результатов в защите. И тот и другой — довольно габаритные игроки с длинными руками и агрессивным, настойчивым стилем игры, что дает им некое преимущество в борьбе за шайбу. Оба являются капитанами своих команд. И оба способны набирать около 35 очков за сезон.

Правда, имеются между этими двумя и различия: Стаал в высшей точке карьеры был более техничен, сильнее на вбрасываниях и, возможно, более успешен во время игры в меньшинстве. Лаури же более прямолинейный и проводит лучший сезон. Тем не менее оба игрока отлично справляются с очень похожими функциями.

Адам, играя вместе с Нино Нидеррайтером и Мэйсоном Эпплтоном, возглавляет одну из лучших третьих бригад в НХЛ. Ему принадлежат доминирующие 57% ожидаемых голов, при нем команда пропускает всего 1,38 шайбы за час с учетом достаточно частых очных противостояний с топ-игроками. Графика, представленная HockeyViz, демонстрирует, насколько трудно соперникам даются опасные моменты, когда на льду появляется звено Лаури (синие области указывают на зоны, из которых они пропускают меньше бросков, чем в среднем в лиге).

Статистика «Виннипега» с Лаури на льду The Athletic

Манера игры Адама отличается предельным уровнем жесткости и физической борьбы, чего в наши дни становится все меньше. Он явно не стесняется использовать всю мощь своего 198-сантиметрового тела.

Томас Новак, «Нэшвилл»

С момента вызова в основную команду в середине прошлого сезона Томас Новак набрал 83 очка в 114 матчах. Зарабатывая всего $800 000, игрок «Предс» в буквальном смысле является одним из самых выгодных центральных нападающих в НХЛ по соотношению «цена — качество».

27-летний форвард «Нэшвилла» хранит в своем арсенале широкий набор креативных атакующих приемов. Он ловко и быстро перемещается по площадке и мягко контролирует шайбу. Новак шикарно справляется с ролью «доставщика», о чем свидетельствует статистика «Предаторз» по входам в атакующую зону, согласно которой, Томас является лидером команды.

Новак умеет создавать шансы для партнеров, выполняя роль ассистента. По воротам форвард бросает не так часто, но когда это делает — соперникам не позавидуешь .

Томас НовакТомас Новак nhl.com

Но даже с таким перечислением достоинств Новака нельзя назвать идеальным: у Томаса явные проблемы с вбрасываниями, да и играет он в «менее значимых» сменах. Однако это не мешает ему делать успехи в обороне. Если в прошлом сезоне бригада Новака допускала опасные моменты у своих ворот с катастрофическим показателем ожидаемых пропущенных голов 3,57 за три периода, то в текущей кампании цифра снизилась до вполне обыденных 2.28.

Томас отлично проявил себя в качестве атакующего центра средней шестерки, и благодаря трехлетнему контракту с годовой зарплатой $3,5 млн, который был подписан ранее в марте, он способен принести немалую пользу.

Вильям Карлссон, «Вегас»

Карлссон — один из лучших центральных нападающих-универсалов НХЛ, всеобъемлющее мастерство которого не получает должного признания, хотя еще прошлой весной — во время невероятного плей-офф «Голден Найтс» — 31-летний хоккеист доказал свою ценность в роли форварда оборонительного плана.

Во втором раунде против «Эдмонтона» Вильям регулярно делил площадку с Коннором Макдэвидом и/или Леоном Драйзайтлем. Однако бригады с обеими звездами «Ойлерз» не забросили ни одной шайбы в формате «5-на-5» в минуты прямого противостояния с Карлссоном. Тенденция сохранилась в течение всей 6-матчевой серии.

«Я бы сравнил его с Патрисом Бержероном, потому что считаю, что Карли находится в той же категории оборонительных центрфорвардов», — сказал тогда Брюс Кэссиди, который 6 лет тренировал Бержерона в «Бостоне». «Берджи тоже не самый крупный парень, но он находит способы справляться с соперниками. Он здорово владеет клюшкой и добавляет за счет физики, когда это необходимо».

В финале Запада против «Далласа» у Вильяма было больше минут в формате «5-на-5» против яркой первой линии «Старз» среди всех форвардов «Вегаса». Противостояние по заброшенным шайбам Карлссон — в моменты прямого пересечения на площадке — свел к ничьей (2:2). Помимо помощи в обороне, нападающий «Голден Найтс» забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 22 матчах плей-офф.

В текущем сезоне Карлссон забросил 25 шайб и набрал 52 очка в 62 матчах, на его долю приходится 57% опасных моментов. Во время его смены «Вегас» пропустил 2,22 гола в равных составах, что является лучшим показателем среди форвардов команды, которые провели как минимум 40 игр в нынешней регулярке.

Статистика Вильяма Карлссона The Athletic, Dom Luszczyszyn’s player card

Всего этого Вильям добился с тех пор, как занял 17-е место в голосовании за Фрэнк Дж. Селки Трофи в сезоне 2018/19, не получив ни одного голоса. Думаю, это в полной мере оправдывает ярлык «недооцененный».

Джейсон Дикинсон, «Чикаго»

Примерно полтора года назад «Ванкувер» отдал «Чикаго» выбор во втором раунде драфта, только чтобы избавиться от скромного контракта Дикинсона с зарплатой в $2,65 млн за сезон. На тот момент это казалось вполне разумным: его продуктивность в атаке оставляла желать лучшего (11 очков в 62 матчах), он был ужасен на вбрасываниях (42,6% выигранных) и стал главной уязвимостью в катастрофическом меньшинстве «Кэнакс».

В прошлом же сезоне Джейсон реанимировал свою карьеру, продолжая понемногу добиваться новых успехов в нынешнем. В плане атакующей статистики игрок уже обновил личный рекорд, забросив 20 шайб и набрав 33 очка в 74 матчах. На фоне этих цифр еще удивительнее стала положительная разница голов (+8), которую он обеспечил команде в формате «5-на-5». А игрок, на секунду, представляет один из худших клубов НХЛ.

Джейсон Дикинсон nhl.com

«Чикаго» пропускает всего 2.08 гола за матч во время смен Дикинсона в равных составах. И это при том, что он чаще других нападающих «Блэкхокс» играет в матчах с соперниками высшей пробы.

Когда Джейсон находится в своей лучшей форме, его размашистый и подвижный оборонительный стиль способен замедлить игру у своих ворот, превратив ее в малособытийное действо. Специалист по обороне, который едва ли соответствует уровню НХЛ, успешно противостоит ведущим звеньям противников — это ли не чудо?

Дмитрий Воронков, «Коламбус»

Перспективный центральный форвард среднего звена вряд ли способен привлечь внимание за пределами «Коламбуса». На счету Дмитрия 17 заброшенных шайб в 68 матчах при среднем времени на льду 13:06. Среди новичков он находится на четвертом месте.

Воронков — настоящий зверь, создающий у чужих ворот хаос и голевые моменты. Он сочетает в себе грубую силу своего телосложения (198 см и 109 кг) с удивительно плавными руками и недооцененным атакующим интеллектом.

Дмитрий Воронков nhl.com

Уверенно себя чувствует 23-летний игрок и при выполнении других задач. Он оказывает положительное влияние на контроль бросков и голевые моменты, при этом «Блю Джекетс» забивают больше, чем пропускают, когда он находится на площадке в равных составах. Воронков попробовал себя и в центре, и на фланге, но, как кажется, больше всего пригодился именно в центре чисто русского третьего сочетания с Кириллом Марченко и Егором Чинаховым до недавней травмы последнего.

Брок Нельсон, «Айлендерс»

С сезона 2021/22 только восемь центральных нападающих в НХЛ забили больше голов, чем Брок Нельсон. В этом направлении Брок опередил звезд вроде Сидни Кросби, Ти Джея Миллера, Мику Зибанежада и Дилана Ларкина. Его 36 заброшенных шайб и 75 набранных очков в прошлом сезоне остались за кадром основных обсуждений.

В последнее время 32-летнего игрока можно было заметить на фланге в звене Бо Хорвата, но в основном Нельсон выступает на позиции центрфорварда второй бригады «Айлендерс». За последние пару лет только Драйзайтль, один из пары Миллер — Петтерссон (в зависимости от того, кого вы считаете «вторым звеном» «Ванкувера»), Нико Хишир и Винсент Трочек набрали больше очков, чем Нельсон. Это становится еще более примечательно, если учесть, что ему не хватает высококлассных вингеров уровня топ-6: Кайл Палмьери и Пьер Энгвалль являются партнерами, с которыми Брок проводит больше всего времени на льду, согласно данным Natural Stat Trick.

Стилистически Нельсон обладает всеми чертами настоящего снайпера. Игрок наделен мощным броском с разворота и быстрым щелчком с приема, благодаря чему он замыкает передачи, не давая вратарям сблизиться. Но и переиграть голкипера исключительно за счет скорости Брок не откажется.

Нельсон не просто набивает пустую статистику, а вытаскивает матчи в своем звене. Шесть сезонов подряд Брок сохраняет положительным соотношение голов в формате «5-на-5». Конечно, в атаке у него бывают сбои — он не забивал в последних десяти матчах — однако временный спад является неотъемлемой частью трудовых будней большинства лучших бомбардиров.

Ник Дауд, «Вашингтон»

На Ника Дауда легла вся грязная оборонительная работа в «Кэпиталз». Он может оставаться незамеченным болельщиками за пределами Вашингтона, но его имя упоминается в руководящих офисах по всей НХЛ.

Дауд — один из редких центральных нападающих четвертого звена, которого ставят против лучших игроков соперника. Если верить информации PuckIQ, 48,4% его времени на льду приходится на игру против ведущих звезд лиги, что является наивысшим показателем в «Кэпиталз». В оборонительную зону при игре в полных составах Ник входил 253 раза, что делает его лидером среди всех центрфорвардов в этом сезоне наряду с Микаэлем Баклундом, несмотря на 18 пропущенных из-за травмы матчей.

Ник Дауд nhl.com

33-летний праворукий нападающий достойно держит удар, хотя нередко его бросают «на растерзание». Появляясь на льду в своей смене в равных составах, Ник сохраняет нейтралитет в отношении забитых и пропущенных голов, имея вполне солидные 2,01 пропущенные шайбы за час, что позволяет высвободить другие звенья «Вашингтона» для атаки. Например, Дилан Строум задействован в более простых ситуациях, что дало ему возможность возглавить рейтинг бомбардиров «Кэпс» с 61 очком в 73 играх.

Николя Руа, «Вегас»

В большинстве команд Руа мог бы оказаться центрфорвардом второго звена низшего уровня или третьего звена высшего. Вместо этого, когда состав «Вегаса» полностью укомплектован, он становится шикарной в плане глубины опцией четвертой бригады.

У Николя внушительный рост 193 см, он играет мощно и агрессивно, обладает недооцененными атакующими навыками и отличными оборонительными показателями. За последние три сезона Николя стабильно набирал 0,5 очка за игру, но мог бы добиться большего, если бы получил соответствующие возможности. Например, когда Джек Айкел был травмирован с середины января по начало марта, Руа переместился в первую шестерку и набрал 19 очков в 19 встречах. Особенно крепкая химия за тот период у него возникла с Иваном Барбашевым и Джонатаном Маршессо.

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37 набранных баллов Руа в 65 матчах почти соответствуют 50-очковому темпу в 82 матчах регулярки. Тем не менее настолько привлекательное сочетание габаритов, смелости, надежности в обороне и мастерства остается незамеченным.

Теодорс Блюгерс, «Ванкувер»

До текущего сезона нижние звенья оставались постоянной головной болью «Ванкувера». В прошлой кампании «Кэнакс» были обыграны в равных составах с общим счетом 71:46, когда на льду не появлялись Петтерссон, Миллер или Хорват. Нижние звенья «Ванкувера» не могли забивать, контролировать игру или даже удерживать оборону.

Блюгерс, подписанный прошлым летом, стал стабилизирующим фактором, превратившим слабые нижние звенья в сильные. Бригада Блюгерс — Конор Гарленд — Дакота Джошуа (до недавней его травмы) сформировала одно из лучших третьих звеньев в НХЛ. Все они доминируют над соперниками, наработав на 63% ожидаемых голов, что привело к разнице забитых и пропущенных 21:10. Ранее основным двигателем игры был Гарленд, но универсализм Блюгерса дополнил звено критически важным защитным компонентом.

Благодаря эффекту Тедди, коэффициент ожидаемых пропущенных голов держится на уровне 1,97, что является вторым лучшим показателем среди нападающих оборонительного плана «Кэнакс». Лидирует Блюгерс по количеству проведенных минут в меньшинстве, благодаря чему «Ванкувер» прибавил в игре в неравных составах, по которой канадцы занимали лишь 32-е место в прошлом сезоне.

Неудивительно, что Теодорс так преуспел в защите. 29-летний форвард стал мечтой тренера в плане «образцовой игры». В нужные моменты он отходит в глубину, чтобы помочь своим защитникам на выходе из зоны, грамотно действует позиционно, в то время как его партнер Гарленд восхищается способностью Блюгерса выигрывать единоборства, сохраняющие владение в атакующей зоне.

Подытожить все это можно 26 очками, которые игрок набрал в 59 матчах. Блюгерс олицетворяет все, чего можно было бы желать от нападающего оборонительного плана нижнего звена.