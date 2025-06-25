«Бенфика» впервые обыграла «Баварию»: португальцы переписали историю и вышли из группы с первого места

В Шарлотте была температура под 37 градусов, раскалённый газон и «Бенфика», которая не знала побед над «Баварией» на протяжении 13 матчей. Всё это осталось позади после 90 минут, которые подарили португальцам не только исторический успех, но и уверенность перед плей-офф Клубного чемпионата мира.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Бенфика — Бавария 1:0 Гол: 1:0 Андреас Шельдеруп (13') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Ренату Саншеш (Адриан Байрами, 78'), Фредрик Аурснес, Анхель Ди Мария (Жуан Регу, 86'), Андреас Шельдеруп (Керем Актюркоглу, 55'), Джанлука Престианни (Оркун Кёкчю, 54'), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 87') Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано (Жонатан Та, 57'), Саша Боэ (Конрад Лаймер, 62'), Лерой Зане, Том Бишоф (Гарри Кейн, 46'), Александар Павлович, Жоау Палинья (Йозуа Киммих, 46'), Томас Мюллер, Серж Гнабри (Майкл Олисе, 46') Предупреждения: Ренату Саншеш (19'), Николас Отаменди (46'), Тиагу Говея (89')

Венсан Компани, понимая, что «Бавария» уже обеспечила себе плей-офф, выпустил на поле полурезервный состав — лишь Нойер, Гнабри, Геррейру и Станишич напоминали об основной обойме. «Бенфике» же нужно было минимум не проиграть, чтобы лишить «Боку Хуниорс» надежды на чудо.

Под палящим солнцем португальцы сразу же показали настрой: удар Ренату Саншеша из-за штрафной — и Нойер вступает в игру уже к 10-й минуте.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Гол Шельдерупа и жара, которая растопила темп

На 13-й минуте «Бенфика» воплотила своё давление в гол. Фредрик Аурснес добрался до лицевой линии и выкатил мяч в штрафную. Там Андреас Шельдеруп сыграл идеально — пробил первым же касанием, и мяч оказался в нижнем углу. 1:0 — и «Бавария» уступает «Бенфике».

Андреас Шельдеруп globallookpress.com

Жара делала своё дело: ритм упал, темп увяз. До перерыва мюнхенцы создали лишь один по-настоящему опасный момент — Гнабри откатил под удар Сане, но Лерой пробил сильно выше створа.

Видя, что «Бавария» отдаёт первое место без боя, Компани не стал медлить: в перерыве на поле вышли Кейн, Киммих и Олисе. Игра сразу обрела немецкий акцент.

Уже на 51-й минуте Киммих длинным пасом вывел Сане один на один с Трубиным, но украинский кипер отбил удар ногой, а спустя секунды справился и с добиванием Томаса Мюллера.

Первый выход Сане 1 на 1 globallookpress.com

ВАР и герой Трубин

Киммих продолжал дирижировать — именно он вколотил мяч в сетку сильным ударом низом на 61-й минуте. Но триумф оборвал флажок лайнсмена: Кейн загораживал обзор вратарю, находясь в офсайде. Гол отменён, нервы «Баварии» на пределе.

В эти минуты «Бенфика» играла на выживание — каждый навес, каждый прострел превращался в испытание для обороны. Но Анатолий Трубин провёл идеальный вечер: отбил выстрел Павловича с линии вратарской, опередил Сане на выходе и вытащил второй выход один на один после паса Кейна.

Второй выход Сане 1 на 1 globallookpress.com

На последних секундах сам Кейн мог стать спасителем, но англичанин смазал удар головой с метра — мяч прошёл мимо штанги.

Бенфика — Бавария globallookpress.com

Историческая победа перед плей-офф

Финальный свисток зафиксировал факт: «Бенфика» не просто вышла из группы, а сделала это с первого места, оставив позади действующего чемпиона Германии. «Бавария» идёт дальше и получит совсем не простой «Фламенго» в Майами.

«Бенфика» же, под свист трибун, ликует — они впервые за долгие годы доказали, что могут бить таких гигантов. В субботу их ждёт «Челси» или «Эсперанс» — и вся Португалия теперь верит в новую главу клубного эпоса.