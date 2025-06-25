«Бенфика» впервые обыграла «Баварию»: португальцы переписали историю и вышли из группы с первого места

Венсан Компани, понимая, что «Бавария» уже обеспечила себе плей-офф, выпустил на поле полурезервный состав — лишь Нойер, Гнабри, Геррейру и Станишич напоминали об основной обойме. «Бенфике» же нужно было минимум не проиграть, чтобы лишить «Боку Хуниорс» надежды на чудо.
Под палящим солнцем португальцы сразу же показали настрой: удар Ренату Саншеша из-за штрафной — и Нойер вступает в игру уже к 10-й минуте.
Гол Шельдерупа и жара, которая растопила темп
На 13-й минуте «Бенфика» воплотила своё давление в гол. Фредрик Аурснес добрался до лицевой линии и выкатил мяч в штрафную. Там Андреас Шельдеруп сыграл идеально — пробил первым же касанием, и мяч оказался в нижнем углу. 1:0 — и «Бавария» уступает «Бенфике».
Жара делала своё дело: ритм упал, темп увяз. До перерыва мюнхенцы создали лишь один по-настоящему опасный момент — Гнабри откатил под удар Сане, но Лерой пробил сильно выше створа.
Видя, что «Бавария» отдаёт первое место без боя, Компани не стал медлить: в перерыве на поле вышли Кейн, Киммих и Олисе. Игра сразу обрела немецкий акцент.
Уже на 51-й минуте Киммих длинным пасом вывел Сане один на один с Трубиным, но украинский кипер отбил удар ногой, а спустя секунды справился и с добиванием Томаса Мюллера.
ВАР и герой Трубин
Киммих продолжал дирижировать — именно он вколотил мяч в сетку сильным ударом низом на 61-й минуте. Но триумф оборвал флажок лайнсмена: Кейн загораживал обзор вратарю, находясь в офсайде. Гол отменён, нервы «Баварии» на пределе.
В эти минуты «Бенфика» играла на выживание — каждый навес, каждый прострел превращался в испытание для обороны. Но Анатолий Трубин провёл идеальный вечер: отбил выстрел Павловича с линии вратарской, опередил Сане на выходе и вытащил второй выход один на один после паса Кейна.
На последних секундах сам Кейн мог стать спасителем, но англичанин смазал удар головой с метра — мяч прошёл мимо штанги.
Историческая победа перед плей-офф
Финальный свисток зафиксировал факт: «Бенфика» не просто вышла из группы, а сделала это с первого места, оставив позади действующего чемпиона Германии. «Бавария» идёт дальше и получит совсем не простой «Фламенго» в Майами.
«Бенфика» же, под свист трибун, ликует — они впервые за долгие годы доказали, что могут бить таких гигантов. В субботу их ждёт «Челси» или «Эсперанс» — и вся Португалия теперь верит в новую главу клубного эпоса.