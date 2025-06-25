Германия (U21) — Франция (U21): прогноз на матч со ставкой за 2.88

Германия U21
Франция U21
Германия (U21)
Турнирное положение: Молодые немцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Германия (U21) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.
Германия U21 — Франция U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Молодые немцы в овертайме сумели обыграть Италию (3:2).
При этом чуть ранее Германия (U21) переиграла Англию (2:1). Да и поединок с чехами принес уверенную викторию (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Германия (U21) добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые немцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 5 мячей.
При всем при этом Германия (U21) традиционно сложно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков команда по разу победила и уступила.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Немцы набрали шикарный ход, да и Ник Вольтемаде наколотил уже 5 мячей на турнире.
Франция (U21)
Турнирное положение: Французы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.
Причем Франция (U21) в трех матчах добыла 7 зачетных баллов. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Французы переиграли крепкую Данию (3:2).
До того команда уверенно расправилась с поляками (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение грузинским одногодкам (3:2).
Вообще же, Франция (U21) в 5 своих последних матчах добыла 4 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Французы смотрятся весьма выгодно. Вот только победы над действительно сильными соперниками даются команде крайне натужно.
При этом Франция (U21) победила в 3 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.
Амбициозные французы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации Матису Телю.
Статистика для ставок
- Молодые французы победили в 3 последних матчах
- Немцы победили в 6 своих последних поединках
- Германия (U21) уже почти 17 лет не обыгрывает французскую молодежку
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 2.01Бенфика — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Молодые немцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны прибавить во всех компонентах.
Ставка: Победа Германии (U21) за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00