Германия (U21) — Франция (U21): прогноз на матч со ставкой за 2.88

25 июня в 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (U21) и Франция (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия (U21)

Турнирное положение: Молодые немцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Германия (U21) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Молодые немцы в овертайме сумели обыграть Италию (3:2).

При этом чуть ранее Германия (U21) переиграла Англию (2:1). Да и поединок с чехами принес уверенную викторию (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Германия (U21) добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые немцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 5 мячей.

При всем при этом Германия (U21) традиционно сложно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков команда по разу победила и уступила.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Немцы набрали шикарный ход, да и Ник Вольтемаде наколотил уже 5 мячей на турнире.

Франция (U21)

Турнирное положение: Французы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

Причем Франция (U21) в трех матчах добыла 7 зачетных баллов. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Французы переиграли крепкую Данию (3:2).

До того команда уверенно расправилась с поляками (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение грузинским одногодкам (3:2).

Вообще же, Франция (U21) в 5 своих последних матчах добыла 4 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Французы смотрятся весьма выгодно. Вот только победы над действительно сильными соперниками даются команде крайне натужно.

При этом Франция (U21) победила в 3 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.

Амбициозные французы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации Матису Телю.

Статистика для ставок

Молодые французы победили в 3 последних матчах

Немцы победили в 6 своих последних поединках

Германия (U21) уже почти 17 лет не обыгрывает французскую молодежку

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Молодые немцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны прибавить во всех компонентах.

Ставка: Победа Германии (U21) за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00