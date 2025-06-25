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    Молодые немцы проследуют в финал

    Германия (U21) — Франция (U21): прогноз на матч со ставкой за 2.88

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    Прогноз и ставки на Германия (U21) — Франция (U21)
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    Ник Вольтемаде
    25 июня в 1/2 финала плей-офф молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (U21) и Франция (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Полуфинал 25 Июня 2025 года

    Германия U21

  • Берлин
    •  Германия U21 22:00 Франция U21

    Франция U21

  • Париж
    •

    Германия (U21)

    Турнирное положение: Молодые немцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Германия (U21) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

    Германия U21 — Франция U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Молодые немцы в овертайме сумели обыграть Италию (3:2).

    При этом чуть ранее Германия (U21) переиграла Англию (2:1). Да и поединок с чехами принес уверенную викторию (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Германия (U21) добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые немцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 5 мячей.

    При всем при этом Германия (U21) традиционно сложно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков команда по разу победила и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Немцы набрали шикарный ход, да и Ник Вольтемаде наколотил уже 5 мячей на турнире.

    Франция (U21)

    Турнирное положение: Французы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем Франция (U21) в трех матчах добыла 7 зачетных баллов. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Французы переиграли крепкую Данию (3:2).

    До того команда уверенно расправилась с поляками (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение грузинским одногодкам (3:2).

    Вообще же, Франция (U21) в 5 своих последних матчах добыла 4 виктории. Забила в них команда 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Французы смотрятся весьма выгодно. Вот только победы над действительно сильными соперниками даются команде крайне натужно.

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    При этом Франция (U21) победила в 3 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.

    Амбициозные французы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации Матису Телю.

    Статистика для ставок

    • Молодые французы победили в 3 последних матчах

    • Немцы победили в 6 своих последних поединках

    • Германия (U21) уже почти 17 лет не обыгрывает французскую молодежку

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые немцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны прибавить во всех компонентах.

    Ставка: Победа Германии (U21) за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия (U21) — Франция (U21)?

    Матч Германия (U21) — Франция (U21) состоится 25 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия (U21) — Франция (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия (U21) — Франция (U21)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия (U21) — Франция (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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