Неограненный алмаз. Матеус Алвес привлек внимание ЦСКА

Московский клуб ждет событийное лето — рокировка на тренерском мостике, повлекшая уход Марко Николича и назначение Фабио Челестини, приведет к видоизменениям в тактических построениях команды, под которые потребуется свежая кровь. Одним из первых усилений в период руководства 49-летнего специалиста может стать полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес.

По стопам Неймара

Матеус Алвес Насименту родился 5 марта 2005 года в муниципалитете Сан-Висенти, относящемся к штату Сан-Паулу. Свой футбольный путь он начал в десятилетнем возрасте, выступая за футбольную школу «Тумиару» родного города.

Многие бразильские мальчишки перед тем, как попробовать собственные силы на большом поле, познают азы игры через футзал. Исключением не стал Матеус, присоединившийся к мини-футбольной команде «Портуариос», которая готовит звезд в агломерации Байшада-Сантиста и выпускниками которой являются Неймар и Робиньо.

Правда надолго в футзале Алвес не задержался и уже в 2016 попал в академию «Сан-Паулу», забронировав себе место в коллективе U-11. Первоначально на молодежном уровне его использовали на позиции опорного хавбека, однако выделяясь на фоне партнеров индивидуальной техникой, способностью снабжать мячом игроков нападения и качеством короткого дриблинга он перебрался на место атакующего полузащитника.

Неудивительно, что Матеуса, тяготеющего к роли «десятки» в команде, вдохновляют звезды футбола, которые отличались на газоне креативом и гениальностью. В одном из интервью Алвес упомянул, что восхищение у него вызывают Иньеста, Оскар и Хамес Родригес.

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Ориентируясь на лучших, полузащитник задавал тон в юношеских составах «трехцветных» и проявил себя в первенстве Бразилейро U-20 2024. В пятнадцати матчах чемпионата он записал себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.

Вместе с молодежкой «Сан-Паулу» Матеус в том году покорил Кубок Бразилии среди игроков до 20 лет и завоевал главный трофей международного Кубка Далласа U-19.

Жемчужина Копиньи

Звездный час Алвеса пришелся на розыгрыш Кубка Сан-Паулу по футболу среди юниоров 2025, либо как его называют более просто Кубка Копиньи, в котором участвуют лучшие молодежные команды Бразилии до 20 лет и за которым пристально следят не только местные скауты, но и зарубежные представители.

Из девяти встреч турнира хавбек появился на поле в восьми, регулярно занимая место среди стартовых одиннадцати. Матеус отметился одним голом и тремя ассистами, самый ценный из которых пришелся на финальную встречу против сверстников из «Коринтианса».

«Сан-Паулу» сумел перевернуть ход поединка, уступая «мушкетерам» к 44-й минуте со счетом 0:2. Именно передача Алвеса с углового на голову центрального защитника Педро Андраде позволила «трехцветным» восстановить статус к-во. Жирную точку в матче поставил Пауло Сержио, завершив комбинацию, непосредственное участие в которой принял Матеус, и установив окончательный счет на табло стадиона «Пакаэмбу» 3:2.

Таким образом «Сан-Паулу» стал пятикратным чемпионом Копиньи и поднял над головой главный трофей первенства впервые с 2019.

Испанское издательство Diario Sport включило Алвеса в число пяти ведущих талантов турнира, поставив его в один ряд с вратарем «Васко да Гама» Филиппом Габриэлем, защитником «Коринтианса» Деннером, полузащитником «Гремио» Габриэлем Меком и нападающим «Палмейрас» Луиджи.

Матеус Алвес placar.com.br

Свою порцию оваций Матеус заслужил от торсиды «Сан-Паулу», которая начала его сравнивать с десятым номером основной команды Лусиано. Кроме игровых характеристик, оба футболиста схожи внешне, что породило в среде болельщиков «трехцветных» шутки о том, что они выглядят как отец и сын.

Билет во взрослый «Сан-Паулу» Алвес получил от Луиса Субельдии, занимавшего пост главного тренера клуба с 20 апреля 2024 по 15 июня 2025. 44-летний наставник открыл дверь не только ему, но и нападающему Райану Франсиско, с которым Матеус образовал отличный дуэт в молодежке.

Оба дарования дебютировали за «Сан-Паулу» 21 января в рамках чемпионата Паулиста против «Ботафого» из Рибейран-Прету. Постепенно Субельдия подводил 20-летнего хавбека к баталиям бразильской Серии А, где его первое появление состоялось в домашнем поединке с «Спорт Ресифи».

Всего в кампании чемпионата Бразилии 2025 он поучаствовал в восьми матчах, начав в старте четыре из них. Наиболее запоминающимся моментом для него в футболке «трехцветных» стал ассист во встрече 5-го тура против «Сантоса», благодаря которому «Сан-Паулу» одержал минимальную викторию со счетом 2:1.

Также Субельдия предоставлял Матеусу игровую практику на просторах группового этапа Копа Либертадорес, где в четырех матчах хавбек отличился одной результативной передачей. Алвес очень тепло отзывался о работе с Луисом, отмечая его отцовское отношения к молодым игрокам и регулярные советы о том, как стать лучше.

Матеус Алвес terra.com.br

Адаптироваться во взрослой обойме команды ему помог, в том числе, 33-летний защитник Роберт Арболеда, который уделяет много времени общению с выходцами из академии и делится полезным опытом с ними.

Возвращаясь к роли Субельдии, то он задействовал Матеуса на привычном для него амплуа «десятки» в схеме 4-2-3-1. В непродолжительной карьере в «Сан-Паулу» функционал Алвеса ограничивается по большей мере статусом сменщика Оскара, который выступает одним из главных дирижеров атак «трехцветных».

Конечно, 20-летнему полузащитнику приятно звание резервиста одного из его кумиров, но он не прочь осуществить мечту и выступать с экс-игроком «Челси» в тандеме. Вот только новые вводные с потенциальным переездом Матеуса в стан ЦСКА, кажется, лишат бразильца данного шанса или, как минимум, отсрочат его.

Кот в мешке либо работа на опережение?

Трудовое соглашение Алвеса с «Сан-Паулу» действует до 31 декабря 2028, а его трансферная стоимость согласно сведениям портала Тransfermarkt оценивается в 3,5 млн евро. Как уже говорили выше, испанские СМИ активно следили за его выступлениями на Кубке Копиньи, что неудивительно, ведь интерес к нему проявлял ряд клубов Ла Лиги, в числе которых «Севилья», «Атлетико» и «Барселона».

Тем не менее, по-настоящему деловое предложение руководство «трехцветных» получило из России — московский ЦСКА находится в продвинутой фазе переговоров по переходу Матеуса.

Сообщается, что за хавбека «армейцы» заплатят шесть миллионов евро и, помимо этого, перечислят «Сан-Паулу» еще 25% от будущей его перепродажи. Игрок подпишет контракт со столичным клубом на пять лет.

С приходом на тренерский мостик «красно-синих» Фабио Челестини наиболее вероятно расстановка команды примет очертания 4-2-3-1, которые швейцарец успешно внедрял в «Базеле» с разыгрывающим в лице Джердана Шакири. Для Алвеса игра в такой схеме точно не в новинку — он успешно действовал в ней, занимая место под нападающим, в команде «трехцветных» U-20 и при переходе на взрослый уровень там же его использовал Луис Субельдия.

Матеус Алвес

Матеус обладает достоинствами классической «десятки», умно оценивая ситуацию на поле и включая, при необходимости, навыки импровизации. Как и многие другие латиноамериканские игроки, он технически одарен, имеет в арсенале немало футбольных фокусов и умеет справляться с опекой 1 на 1, проходя оппонента с помощью дриблинга.

В противовес всем положительным характеристикам можно представить крайне малый опыт выступлений на взрослом уровне, насчитывающий всего пятнадцать появлений за «Сан-Паулу» в Серии А, Копа Либертадорес, Кубке Бразилии и чемпионате Паулиста. К тому же, Алвесу никто не будет стелить красную дорожку в расположении ЦСКА, где ему предстоит выдержать конкуренцию за место на родной позиции с уже зарекомендовавшим себя в составе «армейцев» Иваном Обляковым.