Новая реальность. Почему возвращение Неймара в «Сантос» обернулось катастрофой

«Чувствую, будто возвращаюсь в прошлое. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я ушел в самый известный клуб мира, а ощущение, будто это было вчера. Мои чувства к клубу и болельщикам никогда не менялись.

Сейчас мне нужно снова играть. И только такой клуб, как "Сантос", может дать ту любовь, которая нужна, чтобы подготовиться к предстоящим вызовам в ближайшие годы», — сказал Неймар в январе, комментируя свое возвращение в «Сантос».

Но надо признать, что у Неймара просто не было других вариантов после расторжения контракта с «Аль-Хилялем».

Травмы омрачили завершение карьеры бразильца в «Пари Сен-Жермен», при этом в Саудовской Аравии ситуация стала еще хуже — за полтора сезона он провел всего семь матчей.

«Сантос» протянул Неймару руку в момент его глубочайшего падения. Это был последний шанс доказать критикам, что он всё еще способен играть на высшем уровне.

Разумеется, в Вила Белмиро его встречали как королевскую особу: тысячи фанатов пришли поприветствовать возвращение своего «принца» на пышной церемонии. Неймару вручили футболку с десятым номером, под которым когда-то играл легендарный Пеле.

«Я очень счастлив. Мы пережили здесь великие моменты. И впереди может быть еще много побед. Смелости мне не занимать», — сказал Неймар, обращаясь к болельщикам.

С этим он, безусловно, не соврал — смелости ему не занимать. Но по факту Неймар провел на поле слишком мало времени, чтобы оказать хоть какое-то заметное влияние на игру «Сантоса» в этом сезоне. 33-летнему футболисту не удалось повернуть время вспять, и пока совершенно неясно, что его ждет в дальнейшем. Совсем скоро он снова станет свободным агентом.

Слабое начало

Свое первый матч за «Сантос» после возвращения Неймар провел в день своего 33-летия, выйдя на замену в перерыве игры чемпионата Паулисты против «Ботафого», в которой его команда в тот момент вела 1:0. В итоге матч завершился вничью 1:1, но Неймар продемонстрировал фирменную техничность и даже был близок к тому, чтобы отпраздновать возвращение эффектным сольным голом после изящного прохода сквозь защиту соперника.

Неймар globallookpress.com

«Мне нужны игровая практика, я пока не в оптимальной форме. Не думал, что буду столько бегать и обводить сегодня. Думаю, через четыре-пять матчей почувствую себя лучше», — признался Неймар после матча.

В следующем матче Паулисты против «Новоризонтино» Неймар впервые вышел в стартовом составе. Однако ритм игры оказался слишком высок для него. За 75 минут на поле он выполнил всего один успешный дриблинг, 24 раз потерял мяч и ни разу не попал в створ ворот. Итог — безголевая ничья.

Небольшой прогресс

Выездной матч против принципиального соперника «Коринтианс» тоже не стал переломным моментом — «Сантос» проиграл со счетом 1:2, а Неймар вновь оказался в центре внимания не из-за игры, а из-за жалоб на мячи, одобренные ФИФА для турнира Паулисты, вместо того чтобы взять на себя ответственность за поражение.

Неймар globallookpress.com

Тем не менее, 16 февраля наконец-то наступил момент, которого так ждали болельщики «Сантоса»: Неймар забил свой первый гол после возвращения. Это случилось в победном матче против «Агуа Санта», когда он сам заработал пенальти после великолепного прохода и хладнокровно его реализовал. Также он отдал результативную передачу на Гильерме. В целом он провл сильный матч.

Внезапно появилось ощущение, что возвращение Неймара — это не просто пиар-ход. «Сантос» выиграл три следующих матча — против «Нороэсте», «Интер Лаймейра» и «Ред Булл Брагантино», благодаря чему пробился в полуфинал Паулисты. Неймар добавил в свою статистику еще четыре результативных действия, включая потрясающий гол прямым ударом с углового — так называемый «Олимпико», который поверг тренера команды в восторг.

«Неймар — гений футбола. Наша задача — помочь ему расти, чувствовать уверенность и радость, чтобы он хотел играть и делать разницу на поле», — сказал тогдашний наставник «Сантоса» Педро Кайшинья после победы 3:0 над «Лаймейрой».

В тот момент всё шло прекрасно, но беда, как правило, всегда ходит рядом с Неймаром.

Начал злить болельщиков

Неймар не смог доиграть матч против «Брагантино», завершившийся победой «Сантоса» со счетом 2:0, из-за травмы, но попытался сгладить ситуацию в соцсетях: «Со мной всё в порядке, почувствовал дискомфорт и решил поберечь себя! Давно не играл в матчах с такой интенсивностью…Очень рад, что постепенно набираю форму!».

Неймар globallookpress.com

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поверил в это и вызвал Неймара в национальную команду впервые с 2023 года — впереди были ключевые отборочные матчи ЧМ-2026 против Колумбии и Аргентины. Доривал выразил облегчение по поводу возвращения звезды и признался, что «Бразилия ждала его». Но то, что произошло дальше, наверняка стало для него настоящим ударом.

9 марта Неймар остался на скамейке запасных на весь полуфинальный матч Паулисты против «Коринтианс», в котором «Сантос» проиграл со счетом 1:2. Позже он сообщил, что травма задней поверхности бедра оказалась серьезнее, чем предполагалось. После консультаций с Доривалом и медицинским штабом сборной было принято решение не рисковать и не вызывать его на международные игры. «Я пока не могу надеть самую тяжелую футболку в мире!» — признался Неймар.

Ситуация усугубилась, когда в адрес Неймара вновь посыпались упреки за поведение вне поля, как это уже неоднократно случалось в «ПСЖ». Его обвинили в том, что он «не относится к футболу серьезно» и «не уделяет должного внимания восстановлению», особенно после того, как через несколько дней после пропущенного матча его заметили на вечеринке во время карнавала в Рио. В состав «Сантоса» он вернулся лишь к середине апреля.

Слёзы

Пропустив полтора месяца, Неймар вновь появился на поле в матче против «Флуминенсе» (0:1), в котором отыграл весь второй тайм. Это поражение продлило безвыигрышную серию клуба в начале чемпионата Бразилии до трех матчей и стоило Педро Кайшинье поста главного тренера.

Неймар globallookpress.com

Однако после назначения Сезара Сампайо, который стал исполняющим обязанности тренера, Неймар сразу же вернулся в стартовый состав.

К сожалению, его возвращение обернулось настоящей драмой. Уже на 34-й минуте своего сотого домашнего матча за «Сантос» против «Атлетико Минейро» Неймар был вынужден покинуть поле на медицинской тележке, с трудом сдерживая слезы и держась за ставшее уже хронической проблемой левое бедро. Его вновь ждал как минимум месяц без футбола.

Вскоре вокруг будущего Неймара снова разгорелись спекуляции. Его контракт с «Сантосом» был рассчитан всего на пять месяцев, и клубу пришлось серьезно потратиться ради его возвращения. По информации СМИ, Неймар получает 90% доходов от всей продукции и маркетинговых акций, связанных с его именем, плюс базовую зарплату в размере 163 тысяч евро в месяц.

Продлевать контракт с игроком, чья физическая форма остается под вопросом, было бы крайне рискованно, и это подчеркнул президент «Сантоса» Марсело Тейшейра в интервью TV Globo: «Травма не приносит никакой пользы. У нас есть проект, и он реализуется независимо от того, выходит ли Неймар на поле. Нам нужно всесторонне всё оценить возможные выгоды и плюсы от того, чтобы Неймар остался».

Почти «Рука Бога»

Неймар вновь восстановился после травмы, но, возможно, слишком поздно. Новый главный тренер «Сантоса» Клебер Ксавьер выпустил форварда на замену в матче с «Виторией» (1:0) 25 мая, а затем включил его в стартовый состав на товарищескую встречу с «Лейпцигом» тремя днями позже, где Неймар воссоединился со своим бывшим партнером по «ПСЖ» Хави Симонсом.

Неймар globallookpress.com

После этого матча журналисты со всей страны задавали один и тот же вопрос: останется ли Неймар в «Сантосе» после 30 июня?

Сам игрок не дал однозначного ответа:«Я сам еще не знаю. Больше не буду отвечать на этот вопрос, потому что всё еще думаю. Окончательное решение приму только после 12 июня».

Именно на эту дату запланирована пауза в бразильском чемпионате — на целый месяц из-за Клубного чемпионата мира. До нее «Сантосу» предстояло провести еще два матча, и первым из них стала выездная игра против действующего чемпиона Серии A и Кубка Либертадорес «Ботафого».

Если и был момент, когда Неймар мог громко заявить о себе и заслужить продление контракта, то это был именно он. Но это был очередной случай, когда он не доиграл до конца встречи. На 76-й минуте, при счёте 0:0, Неймар получил вторую желтую карточку за попытку поразить чужие ворота «рукой Бога», причем без всякой маскировки или хитрости. Оставшись в меньшинстве, «Сантос» в итоге уступил 0:1.

Сам Неймар позже признал, что это был акт отчаяния: «Хочу извиниться перед своими партнёрами по команде и болельщиками! Я совершил ошибку, простите меня!!!».

Учитывая, что «Сантос» свалился на 18-е место в турнирной таблице бразильской Серии A, можно не сомневаться, что среди болельщиков есть те, кто вряд ли готов простить главную звезду команды.

Что дальше?

Неудивительно, что Неймар не попал состав сборной Бразилии на июньские матчи, в которых командой будет руководить Карло Анчелотти.

Неймар globallookpress.com

Тем не менее, экс-тренер «Реала» дал понять, что двери в сборную для Неймара всё ещё открыты: «На этот раз я вызвал тех, кто сейчас находится в хорошей форме. Неймар только-только оправился от травмы, все знают его уровень, и мы на него рассчитываем».

Однако если Бразилия и впрямь продолжает возлагать надежды на Неймара в преддверии ЧМ-2026, то, пожалуй, пора забыть о шестом титуле. Неймар сейчас не в том состоянии, чтобы вести за собой не только сборную, но и скромный «Сантос».

Более того, возможно, он уже сыграл свой последний матч за родной клуб: Неймар дисквалифицирован на игру против «Форталезы», а срок его контракта истекает уже 30 июня.

В теории у «Сантоса» есть время, чтобы предложить своему звездному воспитаннику новое соглашение, но его отец на прошлой неделе в интервью Globoesporte признал, что переговоры с клубом даже не начинались.

Прогнозы и ставки на футбол

Что ещё тревожнее — у Неймара, похоже, нет никаких альтернатив. Слухи о переходе в «Интер Майами» к Лионелю Месси давно стихли, а «Барселона» якобы и вовсе дистанцировалась от идеи возвращения бразильца. Сегодня уже никто не может отрицать очевидное — это испорченный товар.

Бывший тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезус еще в январе дал понять, что мы больше не увидим прежнего Неймара: «Он больше не может играть на том уровне, к которому мы привыкли». Похоже, теперь всему миру придется смириться с этой реальностью.