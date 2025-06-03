Гид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто

Теперь, когда европейский сезон позади, основное внимание аудитории приковано к Клубному чемпионату мира — новой игрушке ФИФА. Турнир, который примут США, пройдет в обновленном формате.

Но теперь настало время разобраться во всём этом хаосе. Среди участников — сразу 32 клуба. Как объединить в одном контексте «Зальцбург», «Ульсан Хёндэ» и «Реал» Мадрид? Что между ними общего? С каким настроем они отправляются в Штаты? Конечно, есть три–четыре явных фаворита, но за пределами этой группы всё становится гораздо менее очевидным.

На клубном чемпионате мира собралась максимально разношерстная компания — от очевидных претендентов на титул и клубов с историей до команд, которым, кажется, вполне достаточно заработать немного денег и продать побольше футболок во время летнего турне.

За две недели до стартового свистка пришло время задать важные вопросы: кто приехал побеждать? Кто — за деньгам? Кто — на каникулы? Кто может всё потерять, не имея почти ничего, чтобы выиграть?

Явные фавориты

«Пари Сен-Жермен». Луис Энрике заставил парижан играть в настоящий футбол. После многих лет, когда команда делала ставку исключительно на звезд, теперь это молодая, яркая и амбициозная команда, которой есть что доказывать. Да, клуб всё еще тратит крупные суммы на лучших молодых игроков мира, но посмотрите, как они разнесли «Интер» в финале Лиги чемпионов. На сегодняшний день это лучшая команда мира.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

«Бавария». Это уже не та неудержимая сила, что раньше, но в этом сезоне «Бавария» спокойно взяла титул Бундеслиги и остается грозной силой при любом раскладе. Подписание Джонатана Та укрепило оборону, а Гарри Кейн всегда готов поразить чужие ворота.

«Манчестер Сити». От насмешек до грозной машины — «Сити» снова вышел на пик формы к концу сезона и всё больше напоминает типичную команду Гвардиолы. Этим летом Пеп, вероятно, продолжит эксперименты с тактикой в поисках идеальной формулы, но при этом в состав должны вернуться Родри и Эрлинг Холанн. Одно можно сказать точно: эта команда терпеть не может проигрывать. И только этого качества может быть достаточно, чтобы подняться на вершину.

«Челси». Пора узнать, насколько важна победа в Лиге конференций. Коул Палмер снова набрал форму, а подписание Лиама Делапа может добавить команде остроты в атаке. Еще пару месяцев назад это звучало бы смешно. Но сейчас «Челси» вполне можно отнести к числу главных претендентов на победу в КЧМ.

Скрытые фавориты

«Реал» Мадрид. Серьезно? «Сливочные» — не в списке главных фаворитов? Да, так и есть. Под конец сезона «Реал» выглядел откровенно слабо и полностью потерял свою идентичность в последние недели правления Карло Анчелотти. Но теперь команда обновилась, усилилась большими именами, включая, возможно, самого перспективного молодого тренера в Европе. Правда в том, что новому проекту нужно время, чтобы сыграться. Если бы турнир проходил пару месяцев спустя, они были бы на вершине рейтинга. А пока непонятно, чего ждать от «Реала».

«Атлетико» Мадрид. Антуан Гризманн снова в порядке, а это, как минимум, весело. Однако «Атлетико» развалился в концовке сезона — их борьба за титул чересчур быстро сошла на нет. Правда, есть и позитивные моменты: например, Хулиан Альварес вышел на новый уровень. Если они еще подпишут и Кристиана Ромеро, то вполне могут побороться за титул на предстоящем турнире. Но все равно есть ощущение, что им не хватает качества в центре поля, чтобы выигрывать большие матчи.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Интер». Всё развалилось…очень быстро. «Интер» эффектно обрушился в конце сезона. Сначала они упустили шанс выиграть Скудетто, а затем потерпели сокрушительное поражение от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, которое войдет в историю. Команда выглядит старой и уставшей — и в таком состоянии она поедет играть под палящим американским солнцем.

«Ювентус». Поможет ли им «вибрация» от возвращения в Лигу чемпионов? В концовке сезона «Юве» действительно прибавил под руководством Игора Тудора. В любом случае, они точно будут крайне неудобным соперником.

Приехали за деньгами

«Зальцбург». Нельзя сказать, что «Зальцбург» испытывает нехватку денег или талантов, все-таки клубу помогает мощная и прибыльная система Red Bull. Но после неудачного сезона на внутренней арене им бы не помешал толчок. Если удастся удержать таких перспективных игроков, как Бобби Кларк и Оскар Глух, команда вполне может удивить. Подбросить еще немного инвестиций — и будущее может снова заиграть яркими красками.

Саму Агехова globallookpress.com

«Бенфика». После ухода Анхеля Ди Марии команда стала заметно менее интересной. «Бенфике» не хватило всего двух очков для победы в чемпионате Португалии. Если их главные конкуренты лишатся Виктора Дьекереша, то в следующем сезоне у «Бенфики» будут отличные шансы на золото — особенно при грамотных вложениях в состав.

«Флуминенсе». Это уже не та команда, что раньше. Для клуба с таким статусом «Флуминенсе» переживает серьезный спад. Марсело ушел, а кадровая кузница талантов будто иссякла. Но само имя по-прежнему привлекательно, и турне вполне может быть выгодным. А тот факт, что Тиаго Силва завершает карьеру на родине — это приятный, теплый штрих.

«Порту». Вылет из Лиги Европы стал серьезным ударом для клуба, который, по статусу, должен играть в Лиге чемпионов. В дальнейшем сезон так и не задался — «драконы» отстали от «Спортинга» на 11 очков. Интересно будет понаблюдать за нападающим Саму Агеховой, но нет никакой гарантии, что он останется в команде после турнира.

Вряд ли могут рассчитывать на что-то серьезное

«Интер Майами». Всё просто: если «Интер Майами» проиграет с Лионелем Месси, заголовки будут кричать, что МЛС — мусорная лига, а сам Месси уже не тот. Если же они победят, то все скажут: «Ну конечно, у них же Месси». Учитывая проблемы на позиции центрального защитника, всё довольно туманно.

«Боруссия» Дортмунд. Будет ли Джио Рейна в заявке? Если американец сыграет достойно, это станет серьезным подспорьем для сборной США. Но он уже давно не показывал связной игры. Скорее всего, Рейна снова останется на скамейке. «Боруссия» за последний год сильно сдала позиции.

Лионель Месси globallookpress.com

«Аль-Хиляль». Всё зависит от нюансов. Если они вдруг провернут что-то эпатажное — вроде подписания Криштиану Роналду — появятся и инфоповоды, и хайп. Если нет, то придется доказывать, что саудовская лига может быть актуальной не только благодаря баснословным контрактам для ветеранов из Европы.

«Лос-Анджелес». Они здорово прошли квалификацию, победив мексиканскую «Америку», но при этом один из самых богатых клубов МЛС слабо начал сезон на внутренней арене. Пара удачных матчей на турнире — и о них заговорят во всем мире. В противном случае — станут очередным подтверждением, что уровень лиги падает.

Для болельщиков

«Монтеррей». Теперь в их составе есть Серхио Рамос — уже круто. А вообще, это клуб с богатыми традициями, который будет крайне неприятным соперником. У них толпы болельщиков.

«Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро был в потрясающей форме последние девять месяцев. Под руководством Фелипе Луиса они показывают отличный футбол. К тому же, «Фламенго» вложился в топ-игроков. Должны как минимум не разочаровать.

Серхио Рамос globallookpress.com

«Урава Ред Даймондс». У них точно самый крутой логотип на турнире. Безоговорочно. Можно не сомневаться: японские фанаты будут активно за них болеть.

«Мамелоди Сандаунс». Играют в стиле под названием «Блестящая обувь и пианино» — звучит весело, и выглядит так же. И это работает: клуб на грани третьего подряд чемпионства в южноафриканской лиге.

«Ботафого». Победители прошлого чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Хотя с тех пор команда была практически разрушена, за ними все равно будет интересно наблюдать.

«Сиэтл Саундерс». Главный тренер Брайан Шметцер дал понять — они приехали бороться. Но они попали в сложную группу, поэтому будет сложно. Зато у клуба отличная фан-база, которая точно не подведет. Любая победа будет настоящим праздником для одного из самых грамотно управляемых клубов МЛС.

Любопытно понаблюдать

«Палмейрас». Хочешь узнать, кто через пару лет окажется в арендном батальоне «Челси»? Смотри «Палмейрас». Эстеван, который уже подписал контракт с лондонцами, должен зажечь. Это отличный повод понаблюдать за одним из величайших клубов Южной Америки.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

«Ривер Плейт». Предыдущие пару лет выдались непростыми для одного из самых великих клубов Аргентины, но наблюдать за ними в США, на фоне тысяч преданных болельщиков, — всегда удовольствие. Особое внимание — на полузащитника Франко Мастантуоно, которого уже сватают в «ПСЖ».

«Бока Хуниорс». Хотя у «Боки» и не так много трофеев, как у «Ривера», фан-база в США у них куда больше. Вечно стильный клуб с Эдинсоном Кавани в составе — у них будет серьезная поддержка в любом американском городе.

«Пачука». Основанная выходцами из юго-западной Англии, «Пачука» всегда сохраняла тесную связь с рабочим классом. На поле они тоже хороши.

«Аль-Ахли». Кто-кто? Самый титулованный клуб Африки, многократные чемпионы Египта. Успешно выступали и на клубном чемпионате мира, трижды занимая там третье место.

Американские каникулы

«Окленд Сити». Команда из Новой Зеландии — постоянный участник клубного чемпионата мира и победитель 12 предыдущих розыгрышей национального чемпионата. Но в сложной группе эта поездка будет скорее приятной вылазкой.

«Эсперанс». На турнир в ОАЭ в 2018 году клуб из Туниса привез с собой 15 000 фанатов. Вряд ли столько же доберутся до США, но это один из величайших клубов Африки, и они постараются достойно представить свою страну.

«Видад Касабланка». Крутая форма, безупречная история — «Видад» остается одним из самых легендарных клубов турнира. А вот быть действительно конкурентоспособными — это уже отдельная тема.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ульсан Хёндэ». Победители трех последних чемпионатов Южной Кореи. Во второй раз выступают на клубном чемпионате мира и надеются громко заявить о себе, несмотря на слабое начало сезона в национальной лиге.

«Аль-Айн». Одна из самых молодых команд турнира. Принимали у себя клубный чемпионат мира в 2018 году.