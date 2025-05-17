Момент истины. Винисиус, Месси, Эстеван и еще 10 игроков, за которыми надо следить на клубном ЧМ-2025

До старта Клубного чемпионата мира остается менее месяца. В этом году турнир пройдет в обновленном формате: 32 команды, групповой этап по модели чемпионата мира, за которым последуют матчи на вылет. ФИФА уверена, что турнир станет настоящим футбольным блокбастером.

Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах США — с 14 июня по 13 июля.

В борьбе за титул сойдутся команды с шести континентов — от «Реала» и «Интер Майами» до «Мамелоди Сандаунс», «Бока Хуниорс» и «Урава Ред Даймондс».

И среди этих 32 команд есть игроки, которым особенно важно проявить себя. По разным причинам, для некоторых это лето станет моментом истины.

У звезд «Реала» — Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема — будет шанс реабилитироваться за невыразительный сезон на внутренней арене. Лионель Месси будет представлять не только клуб, но и целую лигу — на его плечах надежды МЛС. А у Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии» есть шанс блеснуть и получить предложение от топ-клуба. Не стоит забывать и о юном Эстеване — на этом турнире он может впервые громко заявить о себе на мировой арене.

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)

Можно сказать, что Винисиус в этом сезоне не оправдал ожиданий. Он неожиданно занял лишь второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года, а дальше последовал спад, итогом которого стал сезон без трофеев для бразильца и «Реала».

Винисиус Жуниор globallookpress.com

При этом будет несправедливо утверждать, что он провалил кампанию: в Ла Лиге Винисиус отметился 20 результативными действиями, а в Лиге чемпионов — 11 в 12 матчах.

Но он все-таки не оправдал ожидания клуба и болельщиков. На Клубном чемпионате мира от «Реала» будут ждать победы, и Винисиус сыграет в этом ключевую роль. Вместе с Килианом Мбаппе он будет обязан вести команду к чемпионскому титулу.

Коул Палмер («Челси»)

Коулу Палмеру не удалось сохранить свою яркую форму во второй половине сезона. Главное открытие сезона-2023/24, 23-летний полузащитник провел без забитых мячей 18 матчей подряд с января по май, что серьезно сказалось на его результативности.

Коул Палмер globallookpress.com

Сам «Челси» тоже переживает спад — клуб не выигрывал трофеев с 2021 года, и хотя в ближайшие недели он поборется за победу в Лиге конференций, это далеко от уровня, к которому привыкли болельщики.

На Клубном чемпионате мира Палмеру предстоит быть лицом команды и основным источником атакующей мощи. От лондонского клуба ожидают многого — как и от самого Палмера, которому нужно провести мощный турнир после непростого завершения сезона в Англии.

Лионель Месси («Интер Майами»)

Выступление «Интер Майами» в плей-офф МЛС в 2024 году стало настоящим провалом. Команда заняла первое место в Восточной конференции и считалась главным фаворитом на победу в Кубке МЛС, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Атланте Юнайтед».

Лионель Месси globallookpress.com

В 2025-м команда Лионеля Месси продолжает барахлить. «Интер» не прошел в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Ванкувер Уайткэпс», и упустил шанс побороться за первый трофей сезона.

Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», был призван стать движущей силой команды именно в таких моментах. Да, его партнеры по команде тоже несут ответственность, но аргентинец первый, на кого указывают, когда говорят о неудачах. Клубный чемпионат мира — это шанс на искупление.

«Интер Майами» повезло со жребием: команда попала в группу A вместе с «Палмейрасом», «Порту» и «Аль-Ахли». Выход в плей-офф вполне реален. Теперь нужно использовать эту возможность.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

Результативность Холанна в рамках АПЛ продолжает снижаться. В кампании 2022/23 норвежец забил 36 голов, в 2023/24 — 27, а в нынешней — всего 21.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Впрочем, стоит отметить, что он пропустил почти два месяца из-за травмы, что помешало ему набрать форму весной.

Тем не менее, учитывая его уровень и прежние показатели, сезон всё же оказался ниже ожиданий. Хотя не только у него одного. «Манчестер Сити» утратил шансы на чемпионство в Англии уже к январю, отстав на большое количество очков от «Ливерпуля», который в итоге и стал чемпионом.

Летом Холанну предстоит доказать, что он по-прежнему входит в число лучших нападающих мира. А «Ман Сити» — подтвердить статус действующего победителя Клубного чемпионата мира.

Гарри Кейн («Бавария»)

Харри Кейн стал чемпионом Германии в составе «Баварии» и наконец-то выиграл первый титул в карьере. Надо сказать, что он заслужил это как никто.

Гарри Кейн globallookpress.com

Англичанин более десяти лет стремился к вершине, выступая за «Тоттенхэм» и сборную, но именно второй сезон в составе «Баварии» принес долгожданный успех.

Однако это всего лишь один трофей — из трех возможных в 2025 году. Очевидно, что задачи на сезон выполнены не полностью.

Что дальше? Время идти за вторым трофеем. Кейну предстоит доказать, что он способен вести мюнхенский клуб к большему, чем просто победа в Бундеслиге. На протяжении всей своей карьеры он терпел неудачи в турнирах на выбывание и в клубе, и в сборной. Но сейчас у него есть импульс, есть уверенность, и этим летом в США он может изменить историю.

Эстеван Виллиан («Палмейрас»)

Когда тебя называют «новым Неймаром», это всегда огромная ответственность. Неймар, ныне снова выступающий за «Сантос», остается сердцем и душой сборной Бразилии. В годы, когда он играл за «Барселону», именно он вселял веру в болельщиков национальной команды.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Для 18-летнего Эстевана, который после турнира перейдет в «Челси», предстоящий Клубный чемпионат мира — шанс впервые продемонстрировать миру, за что он удостоен такого сравнения.

Это действительно талантливый игрок. Уже сейчас он на слуху в составе главной сборной, а за последний год в «Палмейрасе» бразилец доказал, что обладает всеми качествами, чтобы стать игроком мирового класса.

Однако, кроме недавних матчей за «Селесао», Эстеван еще ни разу не играл против клубов за пределами Бразилии на профессиональном уровне. Клубный чемпионат мира — это его возможность громко заявить о себе, доказать, что за громкими словами кроется не только хайп, но и реальное мастерство.

Александар Митрович («Аль-Хиляль»)

Когда Митрович покинул английский «Фулхэм» ради «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, его решение подверглось жесткой критике.

Александар Митрович globallookpress.com

Но сербский форвард по-настоящему расцвел в новом клубе. Этим летом именно он — главная звезда команды на Клубном чемпионате мира.

С момента перехода в «Аль-Хиляль» перед сезоном-2023/24 Митрович забил 44 гола в 46 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Для 30-летнего нападающего всё предельно просто: еще раз доказать, что он был прав. И заставить критиков замолчать.

Тим Веа («Ювентус»)

Для Веа этот год в составе «бьянконери» выдался нестабильным. Он выходил на поле на разных позициях — играл как на левом, так и на правом фланге, пробовал себя в роли вингбэка, крайнего полузащитника и даже защитника. Его универсальность — редкое качество среди футболистов, но ни на одной из позиций он так и не смог раскрыться в полной мере.

Тим Веа globallookpress.com

В какой-то момент Веа стал просто «заплаткой» — временным решением, которое не устраивает ни его самого, ни клуб.

Этим летом Веа необходимо определиться, где именно он может быть полезен «Ювентусу». Ходили слухи, что в январе им интересовался «Эвертон», но до перехода дело не дошло и Тим продолжил бороться за место в основе в Турине.

Клубный чемпионат мира — идеальная площадка, чтобы доказать, что он способен быть основным игроком на своей родной позиции — на фланге атаки.

Прежде всего, Веа нужно показать, что может быть важной фигурой в завершающей трети поля. Американец не имеет права упустить эту возможность.

Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд)

Гиттенс провел прорывной сезон-2024/25 в составе дортмундской «Боруссии» и теперь считается одним из самых интересных молодых игроков, за которым стоит последить на Клубном чемпионате мира этим летом.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

К нему уже проявляют интерес клубы со всей Европы, в том числе «Челси» и «Арсенал».

20-летнего Гиттенса уже называют будущей звездой Бундеслиги, который может достичь уровня Джейдона Санчо и Джуда Беллингема.

Однако Гиттенс еще очень неопытен. Он пока не дебютировал за основную сборную Англии и ни разу не участвовал в турнирах такого уровня. Если он хочет сделать следующий шаг в своей карьере, ему нужно воспользоваться возможностью проявить себя на фоне лучших команд мира. И кто знает, возможно, именно этот турнир станет для него трансферным трамплином.

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»)

Нет ни малейших сомнений: Дембеле был лучшим игроком Франции в сезоне 2024/25. Более того, у него есть все основания претендовать на звание лучшего футболиста Европы. И это при том, что впереди у него еще финал Лиги чемпионов.

Усман Дембеле globallookpress.com

Тем не менее, его былые неудачи в «Барселоне» до перехода в Париж до сих пор затмевают невероятный уровень игры, который он демонстрирует в этом сезоне.

Дембеле настолько хорош, что всё чаще звучат призывы включить его в число претендентов на «Золотой мяч». Честно говоря, почему бы и нет? Участие в Клубном чемпионате мира может только улучшить его шансы на получение главной индивидуальной награды в футболе.

Если Дембеле приведет «ПСЖ» к победе в турнире, поборется за «Золотую бутсу» и продемонстрирует, что его сезон — не случайность, это может стать ключевым моментом в борьбе за «Золотой мяч».

Хесус Феррейра («Сиэтл Саундерс»)

Пока что можно с уверенностью сказать: переход Хесуса Феррейры в «Сиэтл Саундерс» перед началом сезона-2025 в МЛС не оправдал ожиданий. По крайней мере, пока.

Американский форвард и бывшая звезда «Далласа» сменил Техас на Тихоокеанский северо-запад, но после 11 матчей и восьми выходов в старте за «Саундерс» он до сих пор не забил ни одного мяча.

Феррейра, которому сейчас 24 года, пока что не сумел заявить о себе в новой команде. Клубный чемпионат мира — это идеальный шанс всё изменить. В турнире, где его клуб считается абсолютным аутсайдером, яркое выступление может полностью изменить общественное мнение и доказать, что переезд через всю страну был не ошибкой, а возможностью.

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)

У Беллингема явно не задался текущий сезон в «Реале». После того, как он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», его текущая форма вряд ли позволит ему попасть даже в топ-20. Это не совсем его вина, но по сравнению с ярким дебютным сезоном за «Мадрид» он сделал шаг назад.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В текущем розыгрыше Ла Лиги у Джуда всё еще нет двузначных показателей ни по голам, ни по результативным передачам. За два тура до финиша у него на десять голов меньше, чем в прошлом сезоне, когда он забил 19 мячей.

Кроме того, всё указывает на то, что у «Реала» будет новый главный тренер к началу турнира. Ожидается, что англичанин постарается произвести впечатление на нового наставника. Карло Анчелотти и клуб уже подтвердили, что расстанутся по завершении сезона. Кто бы ни пришел на смену итальянцу, он наверняка захочет раскрыть потенциал Беллингема.

Николас Джексон («Челси»)

Сезон в АПЛ для Джексона уже завершен. Он еще сможет сыграть в финале Лиги конференций против «Бетиса», но после прямой красной карточки за грубое нарушение правил в матче с «Ньюкаслом» его дисквалифицировали до конца сезона. Кроме того, ему придется пропустить стартовый тур следующего чемпионата Англии.

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Но до начала длительного ожидания нового сезона Джексон получит шанс на Клубном чемпионате мира. Сенегалец — основной нападающий команды, но, по слухам, «Челси» собирается летом приобрести ему конкурента на эту позицию.

Теперь Джексону нужно доказать новому тренеру Энцо Мареске, что на него можно положиться в роли «девятки» в следующем сезоне, а также вернуть доверие партнеров после своей неприятной дисквалификации.