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    Момент истины. Винисиус, Месси, Эстеван и еще 10 игроков, за которыми надо следить на клубном ЧМ-2025

    До старта Клубного чемпионата мира осталось меньше месяца

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    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор
    GOAL рассказывает, почему предстоящий Клубный чемпионат мира важен для многих топ-игроков европейских клубов.
    До старта Клубного чемпионата мира остается менее месяца. В этом году турнир пройдет в обновленном формате: 32 команды, групповой этап по модели чемпионата мира, за которым последуют матчи на вылет. ФИФА уверена, что турнир станет настоящим футбольным блокбастером.

    Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах США — с 14 июня по 13 июля.

    В борьбе за титул сойдутся команды с шести континентов — от «Реала» и «Интер Майами» до «Мамелоди Сандаунс», «Бока Хуниорс» и «Урава Ред Даймондс».

    И среди этих 32 команд есть игроки, которым особенно важно проявить себя. По разным причинам, для некоторых это лето станет моментом истины.

    У звезд «Реала» — Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема — будет шанс реабилитироваться за невыразительный сезон на внутренней арене. Лионель Месси будет представлять не только клуб, но и целую лигу — на его плечах надежды МЛС. А у Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии» есть шанс блеснуть и получить предложение от топ-клуба. Не стоит забывать и о юном Эстеване — на этом турнире он может впервые громко заявить о себе на мировой арене.

    Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)

    Можно сказать, что Винисиус в этом сезоне не оправдал ожиданий. Он неожиданно занял лишь второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года, а дальше последовал спад, итогом которого стал сезон без трофеев для бразильца и «Реала».

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    При этом будет несправедливо утверждать, что он провалил кампанию: в Ла Лиге Винисиус отметился 20 результативными действиями, а в Лиге чемпионов — 11 в 12 матчах.

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    • Но он все-таки не оправдал ожидания клуба и болельщиков. На Клубном чемпионате мира от «Реала» будут ждать победы, и Винисиус сыграет в этом ключевую роль. Вместе с Килианом Мбаппе он будет обязан вести команду к чемпионскому титулу.

    Коул Палмер («Челси»)

    Коулу Палмеру не удалось сохранить свою яркую форму во второй половине сезона. Главное открытие сезона-2023/24, 23-летний полузащитник провел без забитых мячей 18 матчей подряд с января по май, что серьезно сказалось на его результативности.

    Коул Палмер
    globallookpress.com

    Сам «Челси» тоже переживает спад — клуб не выигрывал трофеев с 2021 года, и хотя в ближайшие недели он поборется за победу в Лиге конференций, это далеко от уровня, к которому привыкли болельщики.

    На Клубном чемпионате мира Палмеру предстоит быть лицом команды и основным источником атакующей мощи. От лондонского клуба ожидают многого — как и от самого Палмера, которому нужно провести мощный турнир после непростого завершения сезона в Англии.

    Лионель Месси («Интер Майами»)

    Выступление «Интер Майами» в плей-офф МЛС в 2024 году стало настоящим провалом. Команда заняла первое место в Восточной конференции и считалась главным фаворитом на победу в Кубке МЛС, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Атланте Юнайтед».

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    В 2025-м команда Лионеля Месси продолжает барахлить. «Интер» не прошел в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Ванкувер Уайткэпс», и упустил шанс побороться за первый трофей сезона.

    Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», был призван стать движущей силой команды именно в таких моментах. Да, его партнеры по команде тоже несут ответственность, но аргентинец первый, на кого указывают, когда говорят о неудачах. Клубный чемпионат мира — это шанс на искупление.

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    • «Интер Майами» повезло со жребием: команда попала в группу A вместе с «Палмейрасом», «Порту» и «Аль-Ахли». Выход в плей-офф вполне реален. Теперь нужно использовать эту возможность.

    Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

    Результативность Холанна в рамках АПЛ продолжает снижаться. В кампании 2022/23 норвежец забил 36 голов, в 2023/24 — 27, а в нынешней — всего 21.

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    Впрочем, стоит отметить, что он пропустил почти два месяца из-за травмы, что помешало ему набрать форму весной.

    Тем не менее, учитывая его уровень и прежние показатели, сезон всё же оказался ниже ожиданий. Хотя не только у него одного. «Манчестер Сити» утратил шансы на чемпионство в Англии уже к январю, отстав на большое количество очков от «Ливерпуля», который в итоге и стал чемпионом.

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    • Летом Холанну предстоит доказать, что он по-прежнему входит в число лучших нападающих мира. А «Ман Сити» — подтвердить статус действующего победителя Клубного чемпионата мира.

    Гарри Кейн («Бавария»)

    Харри Кейн стал чемпионом Германии в составе «Баварии» и наконец-то выиграл первый титул в карьере. Надо сказать, что он заслужил это как никто.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Англичанин более десяти лет стремился к вершине, выступая за «Тоттенхэм» и сборную, но именно второй сезон в составе «Баварии» принес долгожданный успех.

    Однако это всего лишь один трофей — из трех возможных в 2025 году. Очевидно, что задачи на сезон выполнены не полностью.

    Что дальше? Время идти за вторым трофеем. Кейну предстоит доказать, что он способен вести мюнхенский клуб к большему, чем просто победа в Бундеслиге. На протяжении всей своей карьеры он терпел неудачи в турнирах на выбывание и в клубе, и в сборной. Но сейчас у него есть импульс, есть уверенность, и этим летом в США он может изменить историю.

    Эстеван Виллиан («Палмейрас»)

    Когда тебя называют «новым Неймаром», это всегда огромная ответственность. Неймар, ныне снова выступающий за «Сантос», остается сердцем и душой сборной Бразилии. В годы, когда он играл за «Барселону», именно он вселял веру в болельщиков национальной команды.

    Эстеван Виллиан
    globallookpress.com

    Для 18-летнего Эстевана, который после турнира перейдет в «Челси», предстоящий Клубный чемпионат мира — шанс впервые продемонстрировать миру, за что он удостоен такого сравнения.

    Это действительно талантливый игрок. Уже сейчас он на слуху в составе главной сборной, а за последний год в «Палмейрасе» бразилец доказал, что обладает всеми качествами, чтобы стать игроком мирового класса.

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    • Однако, кроме недавних матчей за «Селесао», Эстеван еще ни разу не играл против клубов за пределами Бразилии на профессиональном уровне. Клубный чемпионат мира — это его возможность громко заявить о себе, доказать, что за громкими словами кроется не только хайп, но и реальное мастерство.

    Александар Митрович («Аль-Хиляль»)

    Когда Митрович покинул английский «Фулхэм» ради «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, его решение подверглось жесткой критике.

    Александар Митрович
    globallookpress.com

    Но сербский форвард по-настоящему расцвел в новом клубе. Этим летом именно он — главная звезда команды на Клубном чемпионате мира.

    С момента перехода в «Аль-Хиляль» перед сезоном-2023/24 Митрович забил 44 гола в 46 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

    Для 30-летнего нападающего всё предельно просто: еще раз доказать, что он был прав. И заставить критиков замолчать.

    Тим Веа («Ювентус»)

    Для Веа этот год в составе «бьянконери» выдался нестабильным. Он выходил на поле на разных позициях — играл как на левом, так и на правом фланге, пробовал себя в роли вингбэка, крайнего полузащитника и даже защитника. Его универсальность — редкое качество среди футболистов, но ни на одной из позиций он так и не смог раскрыться в полной мере.

    Тим Веа
    globallookpress.com

    В какой-то момент Веа стал просто «заплаткой» — временным решением, которое не устраивает ни его самого, ни клуб.

    Этим летом Веа необходимо определиться, где именно он может быть полезен «Ювентусу». Ходили слухи, что в январе им интересовался «Эвертон», но до перехода дело не дошло и Тим продолжил бороться за место в основе в Турине.

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    Клубный чемпионат мира — идеальная площадка, чтобы доказать, что он способен быть основным игроком на своей родной позиции — на фланге атаки.

    Прежде всего, Веа нужно показать, что может быть важной фигурой в завершающей трети поля. Американец не имеет права упустить эту возможность.

    Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд)

    Гиттенс провел прорывной сезон-2024/25 в составе дортмундской «Боруссии» и теперь считается одним из самых интересных молодых игроков, за которым стоит последить на Клубном чемпионате мира этим летом.

    Джейми Гиттенс
    globallookpress.com

    К нему уже проявляют интерес клубы со всей Европы, в том числе «Челси» и «Арсенал».

    20-летнего Гиттенса уже называют будущей звездой Бундеслиги, который может достичь уровня Джейдона Санчо и Джуда Беллингема.

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    • Однако Гиттенс еще очень неопытен. Он пока не дебютировал за основную сборную Англии и ни разу не участвовал в турнирах такого уровня. Если он хочет сделать следующий шаг в своей карьере, ему нужно воспользоваться возможностью проявить себя на фоне лучших команд мира. И кто знает, возможно, именно этот турнир станет для него трансферным трамплином.

    Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»)

    Нет ни малейших сомнений: Дембеле был лучшим игроком Франции в сезоне 2024/25. Более того, у него есть все основания претендовать на звание лучшего футболиста Европы. И это при том, что впереди у него еще финал Лиги чемпионов.

    Усман Дембеле
    globallookpress.com

    Тем не менее, его былые неудачи в «Барселоне» до перехода в Париж до сих пор затмевают невероятный уровень игры, который он демонстрирует в этом сезоне.

    Дембеле настолько хорош, что всё чаще звучат призывы включить его в число претендентов на «Золотой мяч». Честно говоря, почему бы и нет? Участие в Клубном чемпионате мира может только улучшить его шансы на получение главной индивидуальной награды в футболе.

    Если Дембеле приведет «ПСЖ» к победе в турнире, поборется за «Золотую бутсу» и продемонстрирует, что его сезон — не случайность, это может стать ключевым моментом в борьбе за «Золотой мяч».

    Хесус Феррейра («Сиэтл Саундерс»)

    Пока что можно с уверенностью сказать: переход Хесуса Феррейры в «Сиэтл Саундерс» перед началом сезона-2025 в МЛС не оправдал ожиданий. По крайней мере, пока.

    Американский форвард и бывшая звезда «Далласа» сменил Техас на Тихоокеанский северо-запад, но после 11 матчей и восьми выходов в старте за «Саундерс» он до сих пор не забил ни одного мяча.

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    • Феррейра, которому сейчас 24 года, пока что не сумел заявить о себе в новой команде. Клубный чемпионат мира — это идеальный шанс всё изменить. В турнире, где его клуб считается абсолютным аутсайдером, яркое выступление может полностью изменить общественное мнение и доказать, что переезд через всю страну был не ошибкой, а возможностью.

    Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)

    У Беллингема явно не задался текущий сезон в «Реале». После того, как он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», его текущая форма вряд ли позволит ему попасть даже в топ-20. Это не совсем его вина, но по сравнению с ярким дебютным сезоном за «Мадрид» он сделал шаг назад.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    В текущем розыгрыше Ла Лиги у Джуда всё еще нет двузначных показателей ни по голам, ни по результативным передачам. За два тура до финиша у него на десять голов меньше, чем в прошлом сезоне, когда он забил 19 мячей.

    Кроме того, всё указывает на то, что у «Реала» будет новый главный тренер к началу турнира. Ожидается, что англичанин постарается произвести впечатление на нового наставника. Карло Анчелотти и клуб уже подтвердили, что расстанутся по завершении сезона. Кто бы ни пришел на смену итальянцу, он наверняка захочет раскрыть потенциал Беллингема.

    Николас Джексон («Челси»)

    Сезон в АПЛ для Джексона уже завершен. Он еще сможет сыграть в финале Лиги конференций против «Бетиса», но после прямой красной карточки за грубое нарушение правил в матче с «Ньюкаслом» его дисквалифицировали до конца сезона. Кроме того, ему придется пропустить стартовый тур следующего чемпионата Англии.

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    Но до начала длительного ожидания нового сезона Джексон получит шанс на Клубном чемпионате мира. Сенегалец — основной нападающий команды, но, по слухам, «Челси» собирается летом приобрести ему конкурента на эту позицию.

    Теперь Джексону нужно доказать новому тренеру Энцо Мареске, что на него можно положиться в роли «девятки» в следующем сезоне, а также вернуть доверие партнеров после своей неприятной дисквалификации.

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